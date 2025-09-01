"Ты меня породил, я тебя и убью": как Парубий сам стал жертвой террора

Андрей Низамутдинов — о версиях и возможных причинах убийства

Андрей Парубий, приобретший широкую известность как один из организаторов государственного переворота на Украине в 2014 году, был застрелен во Львове в предпоследний день лета — 30 августа. Украинские власти поспешили обвинить в этом убийстве Россию, впрочем, и других версий хватает с избытком. Как по мне, итог закономерен: Парубий, столько усилий приложивший для создания террористического государства, в конце концов сам стал жертвой террора.

Что посеешь, то и пожнешь.

Бесноватый нацик

В начале сентября 1989 года я вместе с коллегой оказался в командировке в Киеве, где как раз происходил первый съезд Народного руха Украины. В столицу тогда еще советской республики съехались делегаты, многие из которых демонстративно нацепили извлеченные из сундуков френчи и фуражки-мазепинки с эмблемой Украинской повстанческой армии (УПА, запрещена в РФ), сражавшейся против советской власти и причастной к массовому уничтожению поляков в ходе Волынской резни. Коллега, уроженец Днепропетровска, с изумлением смотрел на этих наследников Бандеры и все повторял: "Откуда они только повылезали?!"

Андрей Парубий "вылез" со Львовщины, где еще в 17-летнем возрасте занимался восстановлением могил бойцов УПА, организацией националистических молодежных лагерей и охраной антисоветских митингов. На учредительный съезд Руха он приехал вместе с отцом, к слову, членом КПСС и сотрудником Института общественных наук. В Рухе, который поначалу был довольно разношерстным объединением, Парубий-младший быстро примкнул к так называемой варте — охранной силовой структуре, организованной радикальными националистами.

В 1991 году, после провозглашения независимости Украины, на базе "варты" была создана Социал-национальная партия (тот случай, когда название говорит само за себя). Одним из основателей партии, впоследствии переименованной в объединение "Свобода", наряду с Олегом Тягнибоком выступил Парубий. Как известно, именно активисты "Свободы" стали ядром как первого "майдана" 2004 года (он же "оранжевая революция"), так и второго, начавшегося в ноябре 2013-го и завершившегося госпереворотом в феврале 2014 года.

Сам Парубий во время обоих "майданов" был комендантом, то есть отвечал за организационно-хозяйственную сторону протестов. Кроме того, в 2013–2014 годах он возглавлял "самооборону майдана". Согласно ряду свидетельств, именно Парубий организовал провокацию с участием снайперов, которые стреляли как по силовикам, так и по участникам протестов. По словам бывшего депутата Верховной рады Олега Царева, перебравшегося в Россию, "на Парубии лично кровь людей, погибших на майдане".

Сразу после госпереворота Парубий был назначен секретарем Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины. Одной из первых его инициатив стало создание Национальной гвардии на основе вооруженных формирований радикальных националистов. По словам экс-сотрудника СБУ Василия Прозорова, именно Парубий выступил организатором трагедии в одесском Доме профсоюзов в мае 2014 года, где заживо сгорели десятки людей: в качестве секретаря СНБО он устраивал доставку в Одессу радикалов и снабжение их оружием, а также запретил полиции вмешиваться в происходящее.

С 2007 года и практически до самой смерти Парубий был депутатом парламента, а в 2016–2019 годах — спикером Рады. При этом поддерживал то Виктора Ющенко, то Юлию Тимошенко, то Арсения Яценюка, то Петра Порошенко (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов). За этими метаниями — стремление найти тех, кто настроен наиболее радикально, в том числе по отношению к России. Чтоб не просто "москали геть!", а уж точно "москаляку — на гиляку!". Своих крайних националистических и даже нацистских взглядов Парубий никогда не скрывал. Например, в 2018-м он в прямом телеэфире заявил, что "самым большим человеком, который практиковал прямую демократию, был Адольф Алоизович в 30-х годах". Даже для Украины столь явная демонстрация любви к Гитлеру оказалась чрезмерной. Впрочем, сторонники Парубия постарались скандал замять, представив дело так, будто его высказывание было сделано с иронией.

По делам и воздалось

После прихода к власти Владимира Зеленского Парубий, хотя и продолжал оставаться депутатом Рады, перестал играть сколько-нибудь заметную роль в политической жизни и, по словам осведомленных источников, большую часть времени проводил на родной Львовщине. Поспешно выдвинутая украинскими властями версия о том, будто в убийстве политика-националиста видна "рука Москвы", не выдерживает никакой критики хотя бы потому, что Москва, в отличие от Киева, к методам столь откровенного террора не прибегает. К тому же для Москвы Парубий был бы интересен не как покойник, а как потенциальный обвиняемый на процессе по делу украинских нацистов.

Сомнительной выглядит и версия о возмездии со стороны родственников жертв "майдана" и трагедии в Одессе. Как бы ни была сильна их праведная ненависть, но все-таки прошло более 10 лет, времени для организации акта возмездия было предостаточно, поэтому, думаю, объяснение случившемуся надо искать в чем-то другом.

По мнению экс-депутата Рады Владимира Олейника, убийство Парубия могло быть связано с какими-то финансовыми махинациями. Это предположение подтверждается словами других источников, которые указывали на причастность Парубия к контрабанде янтаря и, возможно, нелегальной перепродаже оружия.

Еще одна версия связана с грядущими внутриполитическими событиями, в том числе президентскими и парламентскими выборами, которые рано или поздно будут организованы на Украине. Согласно этой версии, Парубий мог быть в превентивном порядке "зачищен" властью как специалист по организации массовых беспорядков и государственных переворотов.

Также существует версия о том, что убийство Парубия стало следствием его конфликта с другими представителями радикальных националистов. В пользу этого варианта говорят сообщения источников о том, что некоторое время назад тот обратился с просьбой предоставить ему государственную охрану.

Как бы там ни было, все эти версии сводятся к одному: на Украине сформировался откровенно террористический режим, для которого физическое устранение явных или даже потенциальных врагов и конкурентов стало нормой. Парубий к созданию этого режима имел самое непосредственное отношение.

В общем, перефразируя Тараса Бульбу: "Ты меня породил, я тебя и убью".