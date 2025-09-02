Игорь Юшков — о причинах и последствиях продления запрета на экспорт бензина

Правительство РФ 27 августа продлило запрет на экспорт бензина. Для производителей топлива ограничение будет действовать до конца сентября, а для прочих компаний — до конца октября. Это решение показывает, что топливный кризис, начавшийся в середине лета, все еще не окончен.

Фундаментальные

Главным индикатором проблем является цена на бирже. Она стала стремительно расти примерно с середины июля и достигла пика в августе, когда был обновлен рекорд стоимости бензина, установленный еще в 2023 году.

Тем не менее к концу августа наблюдалась некоторая коррекция цен и они отступили от пиковых значений. Но, очевидно, правительство РФ сочло это недостаточным показателем для отмены запрета на экспорт бензина.

Причины нынешнего кризиса можно разделить на фундаментальные и сезонные.

К первым относится общее снижение рентабельности нефтеперерабатывающего сегмента бизнеса нефтяных компаний. Ключевой особенностью 2025 года стало снижение выплат государства в рамках так называемого демпфирующего механизма. Формально это налоговый вычет — то есть деньги из налогов, которые сами нефтяники платят в бюджет. Если упростить, то можно сказать, что размер демпфера определяется как разница между ценами на нефтепродукты на внешнем рынке и ценами, которые государство хочет видеть на внутреннем рынке.

В 2025 году стоимость нефти и нефтепродуктов в мире снизилась по сравнению с 2024-м, укрепился рубль, а значит, разница между российской и экспортной ценой на топливо снизилась. За период январь — июль размер выплат по демпферу из-за этого сократился примерно на 46% (до 604,6 млрд рублей) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Нефтяные компании стремятся разными способами компенсировать недополученные от государства средства, что создает условие для роста цен.

Показательно, что предыдущий рекорд стоимости бензина на бирже был, как я уже отметил, именно в 2023-м. Тогда в начале года образовался серьезный дефицит бюджета из-за того, что на фоне перестраивания рынков сбыта (напомню, с 5 декабря 2022-го заработал запрет на поставку нефти из России в Евросоюз) скидка на российскую нефть стала выше $30 на каждый баррель. Для балансировки бюджета Минфин принял решение сократить выплаты по демпферу на 50% с 1 сентября 2023 года. Цены на бирже тогда также перешли к ускоренному росту, так как компании хотели компенсировать (только еще предстоящее) сокращение выплат государства. Впрочем, в 2023-м скидка на российскую нефть быстро уменьшилась, и государство в итоге отменило свое решение понижать выплаты по демпферу, думаю, в том числе увидев негативные последствия на топливном рынке.

Разрешить нынешний топливный кризис подобным образом и каким-то одним управленческим решением не получится. Увеличить выплаты по демпферу не представляется возможным, так как это увеличит дефицит бюджета, который выше, чем был запланирован в начале года.

Сезонные

Сезонными факторами, повлиявшими на рынок, стали рост потребления топлива и снижение его производства.

Пик ежегодного увеличения спроса на нефтепродукты и бензин в России приходится на июль и август — на сезон отпусков. В принципе, летом во всем Северном полушарии потребление нефтепродуктов выше, чем зимой, а это: Россия, США, Китай, Европа и так далее. Хотя производство топлива у нас тоже растет, но профицит на рынке понемногу снижается.

Важно отметить, что ситуация с дизельным топливом и бензином разная. В среднем 50% от произведенного в стране дизеля достаточно для удовлетворения спроса на внутреннем рынке, а вторая половина экспортируется. В этом сегменте не наблюдается резких скачков цен на бирже, так как покупатели не беспокоятся о рисках физического дефицита. Ведь в случае необходимости часть экспорта можно переориентировать на внутренний рынок. То есть тут есть запас прочности: в среднем за год в итоге можно экспортировать не 50% от произведенного дизеля, а 40%. К тому же на российских НПЗ есть возможность увеличить объем производства дизеля на имеющихся мощностях, в то время как установки производства автомобильного бензина, как правило, загружены по максимуму.

По бензину ситуация такова: 90% идет для российского потребителя, а 10% экспортируется — это в среднем за год, летом доля экспорта еще меньше. Поэтому, когда в июле и августе происходит скачок спроса, то закономерно возникает риск дефицита.

Несколько усугубляет ситуацию ремонт НПЗ. Плановые профилактические ремонты проводятся именно летом. Также в августе ряд российских нефтеперерабатывающих заводов ушли и на внеплановый ремонт. Это не привело к физической нехватке топлива в масштабах страны, но все-таки повлияло на рынок.

Во-первых, дополнительные затраты на ремонт нефтяные компании также хотят вернуть за счет роста цен на рынке. Во-вторых, новости о ремонтах НПЗ потянули ажиотажный спрос на бирже, что также толкнуло цены выше. Независимые АЗС, покупающие топливо на бирже, попытались приобрести нефтепродукты про запас, так как опасались дальнейшего роста цен, — так котировки пошли вверх, по сути, от их собственных действий.

Впрочем, из некоторых регионов приходили новости об отсутствии бензина на некоторых АЗС. В частности, такие новости были из Крыма. Специфика этого региона в том, что там фактически все АЗС относятся к независимым компаниям, которые приобретают топливо на бирже. Получилось, что в августе они должны были приобретать бензин в опте по высокой стоимости, но поднять ценник в рознице, чтобы торговать хотя бы "в ноль", зачастую нельзя. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) может начать расследование о необоснованном росте цен. Торговать в убыток? Чтобы этого не было, часть АЗС просто не покупали 95-й бензин, а соответственно, и не продавали его в рознице. То есть дело не в том, что в России нет возможности произвести бензин, а в том, что части компаний в отдельных регионах его невыгодно продавать.

Прогноз и пути

В сентябре стоит ожидать улучшения ситуации. Отпускной сезон заканчивается, люди возвращаются в города — спрос на бензин снижается. Его в большей мере формируют именно обычные гражданские легковушки. Как раз с ним и возникли проблемы: цена с начала года поднялась выше, чем накопленный уровень инфляции.

Чтобы устранить и фундаментальные, и сезонные проблемы топливных кризисов, необходимо либо существенно реформировать отрасль, либо увеличить затраты бюджета.

К первому типу мер относят предложения о выделении из вертикально интегрированных компаний несколько НПЗ для независимой работы, строительство новых НПЗ для формирования большего переизбытка предложения на рынке бензина. Ко вторым мерам — повышение выплат из бюджета по демпферу или сокращение налоговой нагрузки на нефтяные компании и снижение акцизов на топливо. Но эти меры выглядят пока нереалистично. Конечно, необходимо создать дополнительные мощности по переработке нефти. Но это все же задел на будущее — строительство новых НПЗ или расширение мощностей на имеющихся заводах в любом случае займет много времени.

Сейчас же можно сделать упор на строительстве системы топливных хранилищ, а также развитии биржевых инструментов, в частности фьючерсных торгов. Фактически речь идет о том, что оптовик сможет покупать топливо, оплачивая его заранее (например, зимой), а получать будет ближе к автомобильному сезону. Это позволит сгладить ажиотажный спрос на бирже в июле —августе. Нефтяные компании в свою очередь получат более равномерные финансовые поступления, а потребитель будет застрахован от дефицита.