Андрей Кириллов — о впечатлениях от фильма и реакции на него

В этот визит президента России в Китай (31 августа — 3 сентября) прошли серьезнейшие переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, параллельно Владимир Путин пообщался почти с двумя десятками участников саммита ШОС, с которыми также затрагивались вопросы международной политики и торговли, украинского конфликта и будущего мироустройства. Казалось, что в этой чрезмерно насыщенной программе встреч и обсуждений нет места для вопросов, относящихся к международному гуманитарному сотрудничеству.

Между тем, уж позвольте тут высказать мое твердое убеждение, гуманитарное взаимодействие между Россией и Китаем входит в круг наиболее важных аспектов двустороннего стратегического партнерства, наравне с поставками нефти и газа, торговлей сельскохозяйственной продукцией и военным сотрудничеством. Ибо взаимное понимание, сопереживание, сочувствие создают ту устойчивую общность, без которой невозможно никакое созидание нового мира, или, как говорят китайцы, — "человечества единой судьбы".

Но "культурки" в плотной ткани визита недоставало только на первый взгляд. В эти дни в Пекине встречалась с любителями театра творческая группа "Вахтанговцев", выступал популярный у китайцев всех возрастов Ансамбль песни и пляски имени Александрова, проходил фестиваль российского кино. Фестиваль еще продолжается, пекинцы будут знакомиться с кинодрамами, комедиями, фантастикой и киносказками из России до 12 сентября, а фильм "Группа крови" уже живет своей жизнью на большом китайском экране: он вышел в национальный кинопрокат.

Мне казалось, что посмотреть этот российский фильм, по своей тематике не рассчитанный на массового зрителя, можно будет в каком-нибудь одном столичном кинотеатре, возможно, в клубах для киноманов. Отнюдь. Оказалось, что только в Пекине его показывают в 23 крупных киноцентрах! В китайском прокате фильм идет под названием "Кровавая клетка".

Не просто кино

Современный зритель изрядно подсел на выдуманные, обильно сдобренные психотехниками и цифровыми эффектами, переживания и страхи экранных героев. В меру поохав и, может быть, даже украдкой всплакнув над трудностями их жизни, зритель всегда может сказать себе: ну, это же кино… И облегченно вздохнуть.

Фильм "Группа крови" воскрешает не выдуманные, а зафиксированные в отчетах специальных комиссий страдания самых беспомощных жертв войны — детей. Юных жителей Ленинграда и окрестных городов, деревень, оккупированных врагами. У маленьких узников специальных концлагерей нацисты в военной форме и белых халатах забирали кровь для раненых немецких солдат. Это факты из истории Великой Отечественной войны. Не буду пересказывать фильм. Если у вас отношение к кино более серьезное, чем к месту, где можно с попкорном полтора часа поржать над какой-нибудь фигней (что, конечно, тоже не преследуется, но мы здесь о другом), посмотрите фильм.

Культуры разные, чувства одинаковые

О важности встречного движения культур, о совместной работе кинематографистов в год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и Войне сопротивления китайского народа японской агрессии говорилось на презентации киноленты в кинотеатре China Film International Cinema.

— Картина уже участвовала в фестивале фильмов Шанхайской организации сотрудничества в Чунцине и встретила очень теплый прием у китайского зрителя, — рассказал мне режиссер Максим Бриус. — Несмотря на то, что культуры у нас разные, они тем не менее очень близки, ведь мы говорим об одном и том же, у нас одинаковые ценности…Нам понятно, что такое любовь и почему она движет всем в мире, эти вещи нас очень сближают, поэтому я очень надеюсь, что картина попадет в сердце китайского зрителя.

— Китайский рынок — это около полутора миллиарда человек, это огромная аудитория, — напомнил в интервью по случаю выхода военной драмы в прокат в Китае генеральный директор "Газпром-Медиа Холдинга" Александр Жаров. Отношения между Российской федерацией и Китайской народной республикой, сказал он, сейчас "переживают ренессанс" благодаря великолепным отношениям между двумя лидерами: председателем КНР Си Цзиньпином и президентом России Владимиром Путиным. Жаров уверен в том, что будут развиваться и обмен фильмами, и совместное производство. С профильным государственным кинопрокатчиком со стороны КНР China film group у российской компании "Централ партнершип", являющейся крупнейшим кинопрокатчиком России, подписан протокол о взаимодействии.

В этом году уже есть договоренность о прокате двух российских фильмов: "Волшебник Изумрудного города" и "Группа крови". Также выйдет в Китае "История Александра Пушкина", которую выбрали сами китайские прокатчики.

С китайскими партнерами, сообщил генеральный директор холдинга, в разработке совместный фильм с условным названием "Союзники" — военный экшен, посвященный участию советских летчиков в Войне сопротивления китайского народа японской агрессии. Завершается совместная работа над сценарием, фильм будет сниматься в Китае и в России. "Есть еще несколько проектов", — уточнил Александр Жаров.

Китайские СМИ о российском фильме

Китайские газеты в своих интернет-версиях откликнулись на выход в прокат российского фильма. Крупнейшее издание Южного Китая Nanfang Ribao на своей интернет-странице пишет, что лента отразила не только чудовищные преступления фашизма, но и борьбу защитников добра.

Издание проводит аналогию с китайским фильмом "Нанкинский фотограф" о преступлениях японской военщины в тогдашней столице Китая Нанкине, призывая сохранить историческую память об общей борьбе наших стран.

В зрительских откликах на этот материал китайской газеты один из пользователей написал: "Я думал, что фильм о войне будет показывать кровопролитие, но не ожидал, что сюжет отражает самую отвратительную сторону войны…Когда жертвой становится ребенок, любое оправдание становится ложью".

Другой зритель написал, что кинолента "достаточно жестока, чтобы заставить людей плакать", но она же требует "увидеть и запомнить, потому что забывать о страданиях прошлого безответственно по отношению к будущему".

Общий вывод, который делает издание: фильм способствует укреплению дружбы наших народов, он доказывает, что "противодействие гегемонии и тирании и защита международного мира всегда были непоколебимым общим желанием народов Китая и России".

Воспитывать молодого зрителя

Сам я пошел на просмотр фильма с давним китайским знакомым, ветераном Народно-освободительной армии Китая, энтузиастом китайско-российской дружбы.

Смахнув с ресницы слезу после просмотра киноленты, он сказал, что, мол, старшее поколение китайцев хорошо знает о событиях Второй мировой войны, а вот для молодежи такие фильмы совершенно необходимы, нужно устраивать просмотры для школьников, студентов, чтобы донести до них правду о прошлом. Это особенно важно в наше время, когда молодые люди не всегда могут разобраться, где "чжэньдэ" (истинное) и "цзядэ" (ложное).

Трудно возразить.