Станислав Рогинский — о том, что новый газопровод дает России и Китаю и на каких условиях проходит сделка

В ходе визита президента России Владимира Путина в Китай "Газпром" и крупнейшая китайская нефтегазовая компания CNPC подписали ряд документов, в которых закрепили ключевые направления двустороннего сотрудничества. При этом больше всего шума наделало подписание меморандума по строительству газопровода "Сила Сибири — 2".

Дополнения и "ключ"

Согласно двум дополнениям к уже подписанным контрактам 2014 и 2022 годов ожидается:

увеличение объемов поставок с 38 до 44 млрд куб. м в год (контракт 2014-го с осуществляемыми поставками по газопроводу "Сила Сибири");

рост объемов перспективных поставок с 10 до 12 млрд куб. м в год (подписанный контракт с исполнением в 2027-м по так называемому дальневосточному маршруту).

Подписание этих двух дополнительных соглашений обеспечит максимальный объем поставок к 2030-му на уровне 56 млрд куб. м в год, что уже само по себе является весьма позитивным результатом, повышающим объем продаж российского газа.

Однако ключевой новостью стало подписание меморандума между "Газпромом" и CNPC по поводу строительства газопровода "Сила Сибири — 2". Он должен быть проложен в Китай, обеспечивая поставки западносибирского газа через Монголию. Западные СМИ уже оценили этот проект как усиление восточного вектора российской энергетической политики и как отказ КНР следовать диктату США и ЕС в деле ограничения поставок нефти и газа из России.

Между тем стоит иметь в виду, что меморандум все же не является полноценным юридически обязывающим документом, поскольку в нем определены только общие параметры проекта транспортировки новых объемов российского газа в Китай. Ключевые вопросы — цена и график наращивания поставок — на данный момент не согласованы. Известно, что подтвержден максимальный годовой объем поставок на уровне 50 млрд куб. м — это после положительного завершения переговорного процесса выведет поставки газа в Китай на уровень 106 млрд куб. м в год в следующем десятилетии. Такие объемы закрепят за КНР роль крупнейшего потребителя российского газа.

Тем временем с технической точки зрения реализация проекта не представляет собой никакой сложности, поскольку "Газпром" постоянно воплощает масштабные газотранспортные проекты и имеет отработанные механизмы их выполнения. Вся проектная техническая документация подготовлена уже довольно давно и представлена партнерам.

Особенностью проекта является то, что здесь будет сочетаться полностью новое строительство и опора на существующие газотранспортные мощности Западной Сибири. Поскольку именно газовые месторождения этого региона будут играть ключевую роль в обеспечении новых поставок.

Позиции КНР

На данный момент Китай обладает диверсифицированной структурой обеспечения внутреннего потребления. В ее основе лежит функционирование собственной газовой промышленности, которая добыла, например, в 2024 году 248,4 млрд куб. м, что составило порядка 57,9% от общего внутреннего потребления. В то же время освоение газовых запасов Китая традиционно не поспевает за быстрорастущим спросом — за 10 лет потребление газа в КНР выросло более чем в 2,2 раза, до 429,2 млрд куб. м. Устойчивость газоснабжения в этих условиях является крупным достижением китайского государственного планирования и деятельности компаний, вовлеченных в решение этой задачи.

Китай активно осуществляет экспансию своих компаний в проекты по производству СПГ, которые по объемам являются первым источником импорта. Также Пекин обеспечил контроль над поставками трубопроводного газа из Центральной Азии — второй источник импорта. Здесь китайцы являются крупнейшими игроками в проектах освоения месторождений (главным образом, в Туркменистане) и контролируют в качестве мажоритарных акционеров газопровод, идущий из Туркменистана в КНР.

Третьим источником является закупка природного газа в России, которая в последние годы превышает изначально запланированные объемы поставок в суточном и годовом исполнении. В результате диверсификации импорт газа в Китай обеспечивается за счет СПГ (в 2024 году — 105,2 млрд куб. м, включая российские поставки, в основном с проекта "Ямал СПГ"), трубопроводного газа из Центральной Азии и Мьянмы (44,6 млрд куб. м) и "Сила Сибири" (31 млрд куб. м). В целом суммарные поставки российского газа по газопроводу и в виде СПГ предоставляют порядка 9,9% суммарного потребления природного газа в Китае, что является комфортной долей для этой страны.

Диверсификация источников поставок позволяет Китаю иметь сильные переговорные позиции по вопросу цены будущих российских поставок по "Силе Сибири — 2".

Российские аргументы

Нынешняя ситуация в переговорном процессе практически полностью копирует обстановку по организации первых поставок газа в Китай, которые завершились подписанием в 2014 году первого крупного контракта с потолком поставок 38 млрд куб. м в год (выполняется в настоящее время). Тогда переговоры удалось успешно завершить, предоставив китайскому партнеру значительные скидки в рамках существующей формулы расчета цены. На разных этапах дисконт к европейской цене варьировался от 20 до 35%. Конечно, такая цена была привлекательна для китайцев по сравнению с поставками СПГ. Ценовой фактор и сегодня играет важнейшую роль в том, что КНР запрашивает больше российского газа с поставкой через "Силу Сибири".

Думаю, скидки к европейскому рынку будут предоставлены Китаю в любом случае. Однако ключевым элементом аргументации с российской стороны по тому, чтобы они были ниже, может стать надежность и отсутствие рисков зависимости поставок от факторов внешнего воздействия.

На горизонте до 2050 года Китаю предстоит так или иначе решить тайваньский вопрос, как вопрос политического объединения страны, которая претендует на глобальное экономическое и политическое лидерство, пусть и в концепции "многополярного мира". Понятно, что в случае восстановления единства государства военно-политическим путем каналы поставок СПГ из Австралии, Катара и других стран Персидского залива, Африки и Тихоокеанского региона с высокой степенью вероятности будут перекрыты США, которые имеют с Тайванем обязывающий договор о защите, а также с партнерами по AUKUS.

В этом случае новый газотранспортный коридор из России в Китай на 50 млрд куб. м газа в год может сыграть решающую роль в деле замены потенциально выпадающих объемов СПГ для сохранения устойчивости потребления газа китайской экономикой и недопущения кризисных явлений. Этот важнейший геополитический фактор делает второстепенным все остальные. Именно аргумент надежности поставок в русле дружбы и стратегического партнерства между Россией и Китаем, думаю, должен быть ключевым с российской стороны и может оказать влияние на конечное более благоприятное формирование для РФ цены поставок газа в КНР.

В случае мирного сценария объединения страны китайская сторона будет действовать на основе своих рыночных преимуществ монопольного покупателя, обеспечивая себе максимально возможный объем скидок в рамках формулы цены. В этом случае переговорный процесс может затянуться, Китаю нужно будет искать место для 50 млрд куб. м в год внутри своего газового баланса и/или перенаправлять СПГ по действующим контрактам для их замещения российским газом.

Сегодня, считаю, можно говорить о том, что подписание меморандума между "Газпромом" и CNPC является поводом для оптимизма, правда, пока осторожного. Окончательный успех будет достигнут после согласования контракта купли-продажи газа, который обеспечит старт этого действительно масштабного и значимого проекта.