Андрей Шитов — про то, что видно сквозь призму 09/11 (почти) четверть века спустя и как Трамп приспосабливается к смене эпох

В новейшей мировой истории дата 11 сентября 2001 года, традиционно ужимаемая за океаном до 09/11, стала мемом, не требующим пояснений. В тот день 24 года назад США содрогнулись от чудовищных терактов в Нью-Йорке и Вашингтоне, разрушивших, в частности, башни-близнецы Всемирного торгового центра на Манхэттене. И опрокинувших уверенность американцев в собственной национальной безопасности и неуязвимости, прежде казавшуюся незыблемой.

Я работал тогда от ТАСС в американской столице и хорошо помню тот день. С утра возил жену с четырехмесячным сыном на осмотр к педиатру, а потом, уже после атаки, прорывался на работу через город, похожий на растревоженный улей. Проезжал мимо Пентагона, который чадил, как керосинка…

"Путин был прав"

Задним числом для меня очевидно, что 09/11 Америке и всему миру был дан ясный сигнал о том, что "конца истории" не предвидится. Что домыслы о всемирно-исторической победе однополярного Pax Americana, буйно расцветшие за океаном после распада СССР всего-то 10 годами ранее, были и остаются мифом, пустой фантазией. Миражом, навеянным, как сказал бы Иосиф Сталин, "головокружением от успехов".

Заодно напомню, что после тех терактов Россия сразу протянула Америке руку помощи. Как рассказывал позже тогдашний президент США Джордж Буш — младший, первым из иностранных лидеров ему позвонил в тот день со словами поддержки и солидарности российский коллега Владимир Путин. Он, в частности, заверил, что в этой ситуации Москва не станет зеркально отвечать на повышение Вашингтоном уровня боеготовности Вооруженных сил США (как это автоматически делалось прежде), поскольку понимает, какая трагедия постигла американский народ.

А спустя годы из мемуаров экс-госсекретаря США Кондолизы Райс стало известно, что еще на российско-американском саммите в Любляне — за три месяца до 9 сентября — Путин предупреждал американцев об опасности, исходившей от международной террористической группировки "Аль-Каида" (запрещена в РФ). Вашингтон тогда не внял предостережению, списав его на "горький осадок", оставшийся у Москвы после вывода советских войск из Афганистана. "Но Путин был прав", — задним числом констатировала Райс.

Подобные признания, пусть и запоздалые, дорогого стоят. Вот если бы еще американцы умели учиться на своих ошибках…

"Дефицит лидерства"

Неполная четверть века, минувшая после 09/11, — срок по историческим меркам ничтожный. Но теперь о единоличном глобальном лидерстве, то есть доминировании США, речи нет и в помине. Наоборот, вторая администрация Дональда Трампа наспех пытается сейчас провести в своей стране вслед за Китаем и Россией собственную "MAGA-перестройку", призванную сделать Америку "снова великой". Для этого ей приходится вести у себя дома ожесточенную политическую и идеологическую борьбу на всех фронтах с либеральной демократической оппозицией и бюрократическим "глубинным государством".

Вовне же команда Трампа транслирует противоречивые сигналы. С одной стороны, притязает устами своего лидера на чужую собственность (вроде Гренландии, Панамского канала и украинских природных ресурсов); развязывает тарифные войны против своих торговых партнеров, включая ближайших союзников; демонстративно переименовывает Министерство обороны в "министерство войны" и нацеливается на "восстановление сдерживания" в отношении Китая и России (шеф Пентагона Пит Хегсет на днях сообщил об этом со ссылкой на указание Трампа). С другой — американский лидер столь же подчеркнуто перекладывает на Европу ответственность за украинский конфликт и вообще отмежевывается от решения "чужих" проблем; готовится, по сообщениям СМИ, переориентироваться в оборонной стратегии на защиту национальной территории (homeland); претендует на лавры миротворца в различных вооруженных конфликтах по всему миру.

Даже вернейшие сателлиты Вашингтона в ЕС и НАТО растеряны: то ли им привычно поддакивать дяде Сэму и бездумно брать под козырек, даже вопреки собственным интересам, то ли все-таки попробовать проявить "стратегическую автономию", то есть строптивость. В любом случае уважения и доверия к коллективному Западу в мире это не добавляет.

Так что для него, похоже, сбывается прогноз нью-йоркской компании Eurasia Group, которая еще в январе называла главным фактором геополитического риска на текущий год "победу "Группы Зеро", то есть мира без руля и ветрил. G-Zero — концепция основателя и руководителя фирмы и моего давнего знакомого Иэна Бреммера, изложенная им еще в 2012 году в книге "Каждый народ сам за себя"; суть ее — в "глобальном дефиците лидерства". Теперь этот дефицит, по мнению американского аналитика, "становится критически опасным".

Свято место…

Однако свято место пусто не бывает. На недавнем саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Тяньцзине, ставшем, по существу, слетом мирового большинства, председатель КНР Си Цзиньпин выдвинул новую инициативу по глобальному управлению на основании пяти принципов. Главные из них — суверенное равенство государств и соблюдение норм международного права при ключевой роли ООН. Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в Китай особо подчеркнул значение этой инициативы.

Стоит добавить, что, по описанию агентства Синьхуа, она дополняет три предыдущих инициативы, выдвинутых в прошлые годы, — по "глобальному развитию", "глобальной безопасности" и "глобальной цивилизации". Термин Governance в англоязычном названии новой программы означает, по моему разумению, скорее не руководство как таковое, а совокупность механизмов и методов управления. То есть речь вроде бы не о том, чтобы рулить самим (что всегда подразумевалось тем же пресловутым американским "лидерством"), а о том, чтобы повысить управляемость и эффективность системы в целом.

Готов ли Китай рулить?

Впрочем, это лишь мои предположения на основании английского перевода. Сенатор Андрей Денисов, экс-посол России в Пекине, мне объяснил, что в китайском иероглифическом письме оттенки понятия "управление" неразличимы. По его словам, в оригинале название звучит как "инициатива глобального управления" и никак иначе.

На вопрос о том, означает ли это, что Китай готов рулить в глобальном масштабе (прежде Пекин, по-моему, старательно избегал даже намеков на такую возможность), собеседник ответил, что такая задача если вообще и ставится, то, во всяком случае, не сиюминутно. Как он напомнил, китайские товарищи "рассчитывают быть готовыми [к ее решению] "вчерне" к 2030 году (достижение технологической независимости) и полностью — к 2035 году ("выход в ряды самых передовых стран мира")". Пока же они в условиях противостояния с США "держат курс на партнерство с Россией и Индией и нейтрализацию Европы", — указал специалист.

При этом, на его взгляд, состоявшийся 3 сентября в Пекине парад по случаю 80-летия победного окончания антияпонской и в целом Второй мировой войны дал "четкий сигнал, что потенциалом deterrence (сдерживания — прим. авт.) Китай уже в полной мере располагает". "То есть на победу в войне "острием против острия" еще не ставит, но неприемлемо ответить "с горочкой" уже в состоянии", — уточнил Денисов.

"Теплые пожелания заговорщикам"

На Западе тяньцзиньский саммит ШОС и юбилейные торжества в Пекине были восприняты именно как демонстрация силы и лидерства КНР. Отклики сами за себя говорят: "Благодаря Трампу Китай примеряет мантию [владыки] послевоенного миропорядка" (колонка в The Washington Post); "Антиамериканская тусовка Си Цзиньпина. Чтобы понять цену трамповского буллинга, сочтите мировых лидеров, спешащих в Китай" (редакционный комментарий в The Economist); "Си объединяет мировых лидеров, которым уже тошно от того, как Трамп их третирует" (у Bloomberg); "Новый мировой порядок Пекина" (GZERO от Eurasia Group). И так далее и тому подобное.

Как видите, либеральные рупоры англосаксов не только клеймят Китай, но и переводят стрелки на Трампа. Тот, естественно, все это прекрасно видит и понимает. И реагирует в своей манере: обычно напоминает (сам или через пресс-секретарей Белого дома и Госдепа США), что кашу, которую приходится теперь расхлебывать Америке, заварил своей "слабой и бесхребетной" политикой еще его предшественник Джо Байден. Но порой и подначивает недоброжелателей.

Так, по поводу трехстороннего дружеского общения лидеров КНР, РФ и Индии Трамп в своей соцсети написал, что Америка, "похоже, уступила Индию и Россию самому глубинному и мрачному Китаю". А свое обращение к Си Цзиньпину через ту же соцсеть с поздравлениями по случаю общей победы во Второй мировой и напоминанием о вкладе в нее США завершил на откровенно саркастической ноте. Мол, "прошу передать мои самые теплые пожелания Владимиру Путину и [лидеру КНДР] Ким Чен Ыну, пока вы все там сговариваетесь (conspire) против США".

"В каждой шутке есть доля шутки"

В Москве предпочли увидеть в этих словах проявление присущего американскому лидеру чувства юмора. Но при этом Путин, отвечая на вопрос на эту тему, подчеркнул, что за все четыре дня его пребывания в Китае "никто и никогда не высказывал каких бы то ни было отрицательных суждений в отношении действующей американской администрации". Более того, он "без всякой иронии, без всяких шуток" добавил, что "все без исключения" его собеседники поддержали недавнюю российско-американскую встречу на высшем уровне в Анкоридже и "выразили надежду на то, что позиция президента Трампа и позиция России, других участников переговоров приведет к окончанию вооруженного конфликта".

Конечно, это лишний раз напоминает, как важен в подобных процессах обмен сигналами, их адекватное восприятие и передача адресатам. Между прочим, во время китайских встреч спецпредставитель российского президента Кирилл Дмитриев разместил в соцсети Х (ранее Twitter) картинку, на которой за общим круглым столом при самоваре восседают не только русский медведь, китайская панда и индийский тигр, но и американский белоголовый орлан.

Как хотите, но это тоже сигнал, причем не только Вашингтону, но и Пекину, и Нью-Дели. Напоминание о том, что с соседом через Берингов пролив Россия, в принципе, тоже может поладить.

Кому определять завтрашнего лидера И еще уж заодно. Разговоры на эту тему всегда будят у меня воспоминание о беседе Путина с Байденом, когда тот приезжал в Москву еще в ранге вице-президента США. Со слов тогдашнего первого вице-премьера правительства РФ Игоря Шувалова известно: Байден тогда заметил, что Россия слишком слаба, чтобы претендовать на глобальное лидерство. А в ответ ему предложили задуматься над тем, что, даже если это так, РФ достаточно сильна, чтобы определить, кто будет завтрашним лидером. И от этого геополитического факта Америке тоже никуда не уйти. Я частенько вспоминаю эту цитату Путина, пусть и в чужом пересказе, поскольку жизнь дает для этого все новые поводы. Вот и сейчас, когда на Западе слышен хор причитаний по поводу смычки России, Индии и Китая, хочется вчуже ответить жалобщикам: так вас же предупреждали! Как и с 09/11… Показать ещё

Навстречу годовщинам

При всем том властям США сейчас особо и не до геополитики: у них, как я уже упоминал, домашних забот полон рот. 1 октября за океаном начинается новый финансовый год, вокруг проекта федерального бюджета ожидается жаркая схватка.

Год к тому же будет предвыборным: 3 ноября 2026 года предстоят промежуточные выборы в Конгресс. От их исхода будет во многом зависеть остаток нынешнего президентства Трампа, судьба его "MAGA-перестройки" и всего политического наследия. Ударить лицом в грязь не позволяют ему и близящиеся юбилеи: его собственное 80-летие (14 июня) и 250-летие США (4 июля). Да и четвертьвековой годовщине 09/11, думаю, тоже придется уделить внимание.

Чем Трамп собирается ознаменовывать все эти даты и как поспевать к ним со своими свершениями — ума не приложу. Хватит ли ему для этого не только политических, но даже просто физических сил — с учетом возраста вопрос открытый. Недавняя вспышка слухов о его кончине была симптоматичной, хоть и оказалась, по бессмертной фразе Марка Твена, сильно преувеличенной…

Тускнеющая мечта

Недавно Трамп публично призвал отдать под суд отца и сына Соросов — за "поддержку насильственных протестов" в США и на основании RICO, то есть закона о борьбе с оргпреступностью и коррупцией. Джорджу Соросу 95 лет, но он остается олицетворением "демократизаторских прожектов" либеральных глобалистов по всему миру. И надо сказать, что у действующих республиканских властей США, пожалуй, имеются реальные основания опасаться его влияния. Потому что "MAGA-перестройка" пока не принесла тех плодов, которых ждут от нее и инициаторы, и простые люди, а "американская мечта" продолжает тускнеть на глазах.

Согласно новому опросу The Wall Street Journal/NORC, на сегодняшний день почти 70% американцев вообще не верят в эту мечту. Это антирекорд за почти 15 лет подобных исследований. Примерно 55% республиканцев и 90% демократов негативно оценивают жизненные перспективы для себя и своих детей, лишь четверть респондентов считают, что реально могут повысить свой жизненный уровень.

Излагая и комментируя итоги опроса, Axios пишет, что "экономический пессимизм охватывает все демографические группы", независимо от пола, возраста и уровня доходов. И подытоживает: "Для подавляющего большинства американцев вера в то, что их дети будут жить лучше их самих, более недействительна".

Вот потому-то Трамп и хочет сделать Америку снова великой. Возродить мечту и веру. Поскольку без них, как он справедливо опасается, Вашингтон может окончательно растерять и то, что пока имеет.

Нам ли с нашим советским опытом этого не знать.