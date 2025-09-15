Андрей Суржанский — о том, какие есть варианты трактовки заявлений президента США по рестрикциям в отношении России и других стран, а также в чем нужно признаться Урсуле фон дер Ляйен и Кае Каллас

Последние заявления президента США Дональда Трампа относительно новых санкций против России из-за ситуации на Украине не оставляют сомнений в том, что американский лидер хочет поставить Европу на колени. Как в экономическом, так и в геостратегическом плане.

Готов ли Трамп?

Трамп заявил, что готов ввести жесткие рестриктивные меры против Москвы, как того требуют от него европейские партнеры, но только в том случае, если все члены Североатлантического альянса будут действовать сообща и прекратят закупать у нее нефть. Более того, он считает европейские санкции, которые ожидают в ближайшие дни уже свою 19-ю волну, недостаточно жесткими. "Я готов ввести санкции, но они [европейцы] должны ужесточить свои, чтобы те соответствовали моим действиям", — взывает американский лидер. "Не стоит ожидать от нас (США — прим. авт.), что мы будем действовать [в плане антироссийских рестрикций] на полную, а Европа будет покупать у России нефть", — добавил хозяин Белого дома.

По сути, Трамп направил европейцам недвусмысленный сигнал: хотите давить на Россию — окей, но для этого вам придется сделать себе больно. И когда я увижу, что вам действительно больно, то сделаю больно России.

Ранее американский лидер также призвал страны НАТО ввести импортные пошлины против Китая в размере 50–100%, что, по его мнению, поможет положить конец украинскому кризису. Доходы от продажи энергоносителей, мол, подпитывают военную машину России. Хозяин Белого дома пояснил, что, с его точки зрения, НАТО не проявляет стопроцентной приверженности "победе", а саму закупку нефти из РФ некоторыми странами альянса он назвал "шокирующей". По его мнению, это ослабило переговорные позиции военного блока. "В любом случае я готов нажать пуск, когда будете готовы вы. Просто скажите, когда?" — написал Трамп в соцсети Truth Social.

Но члены НАТО не спешат делать себе больно. Американские СМИ обращают внимание на то, что одним из основных покупателей нефти у России является Турция, которая, несмотря на членство в Североатлантическом альянсе и ситуацию на Украине, стремится сохранить связи с Кремлем. А Венгрия и Словакия — два других покупателя российской нефти из числа союзников Трампа — работают над тем, чтобы защитить свои экономики от перебоев, связанных с поиском других поставщиков энергоресурсов.

Как отмечает газета The Washington Post, комментарии Трампа могут еще больше отсрочить его попытки оказать давление на президента России Владимира Путина с целью прекращения войны на Украине. "Его предложение, объявленное в социальных сетях, вряд ли будет поддержано отдельными членами альянса из 32 стран", — подчеркивает издание, указывая, что среди них есть по меньшей мере несколько государств, которые продолжают закупать российские энергоресурсы. Отсюда газета делает вывод, что призыв Трампа к союзникам по НАТО прекратить импорт российской нефти может быть не чем иным, как тактикой по затягиванию решений о новых санкциях Запада против РФ. В свою очередь газета The New York Times считает, что это условие почти наверняка не будет выполнено европейцами, о чем прекрасно известно главе Белого дома и его советникам. Крупнейшими покупателями российской нефти, отмечает издание, являются две страны, которыми Трамп восхищается, — Венгрия и Турция, и они вряд ли прекратят это делать. И хотя большинство других европейских государств значительно сократили импорт российской нефти, некоторые из них все еще зависят от российского природного газа, о чем Трамп умолчал, пишет The New York Times.

Ничего личного, только бизнес

На самом деле Трамп во всей этой украинской истории преследует прагматические интересы. С одной стороны — нацеленные на то, чтобы устранить своих экономических конкурентов в лице Китая и Индии, а с другой — навязать Европе продажу американских энергоносителей (не говоря уже о вооружениях).

Согласно данным отраслевой статистики, в первой половине текущего года импорт сжиженного природного газа в Европу увеличился на 25% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, достигнув рекордных 92 млрд кубометров. Более половины этого объема — около 55% — пришлось именно на США. На втором месте, что примечательно, осталась Россия с 14%, несмотря на политические заявления о полном отказе от ее энергоресурсов. В тройку крупнейших покупателей американского СПГ входят Франция, Великобритания и Нидерланды. Первые две являются главными сторонниками продолжения противостояния Украины и России. Но это Европа.

Как выразился белорусский лидер Александр Лукашенко, Трамп всеми силами пытается "наклонить" Индию и Китай — две крупнейшие азиатские экономики, приобретающие российские энергоносители, которые также являются членами таких международных организаций, как ШОС и БРИКС. Пока это, правда, не очень получается.

Как сообщила британская аналитическая компания Vortexa, доля сырой нефти из России, вероятно, сохранится в импорте энергоносителей Индии в максимально возможном масштабе. По данным ее специалистов, российские поставки нефти останутся необходимыми для Нью-Дели по цене и конкурентоспособности, несмотря на санкционную политику Запада. Морской экспорт российской нефти занимает слишком большую долю в закупках углеводородов Индии, чтобы она могла его потерять. "Как ожидается, объем российского экспорта нефти сохранится на мировом рынке, и его снижение представляется маловероятным", — констатировали аналитики компании. Импорт нефти в Индию из России в августе вырос до примерно $3,4 млрд. По этому показателю южноазиатская республика приблизилась к объемам закупок российской нефти КНР, которые составили $3,64 млрд.

Китай же готов принять решительные ответные меры, если страны НАТО под давлением США попытаются ввести пошлины в отношении народной республики под предлогом закупок российской нефти. "Нормальное торгово-экономическое и энергетическое сотрудничество Китая со странами всего мира, включая Россию, законно и не вызывает никаких нареканий, — заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь на брифинге, комментируя возможность введения пошлин странами G7 и НАТО в отношении КНР за импорт российской нефти. — В случае нарушения законных прав и интересов Китая он решительно примет контрмеры, мы будем твердо защищать свой суверенитет, безопасность и интересы развития".

Как уточнил китайский дипломат, действия Соединенных Штатов, пытающихся оказать давление на Евросоюз, — "типичный пример одностороннего запугивания и экономического принуждения". Он отметил, что тем самым Вашингтон "серьезно подрывает международные торговые правила, угрожает безопасности и стабильности глобальных производственно-снабженческих цепочек". "Факты доказали, что принуждение и давление не пользуются популярностью и не позволяют решить проблемы", — добавил Линь Цзянь.

Конгресс сделает так, как скажет президент

Американский Конгресс пока не планирует пытаться самостоятельно принимать новый пакет санкций против России и пойдет на этот шаг только после согласования своих действий с президентом США Дональдом Трампом. Об этом заявил спикер Палаты представителей республиканец Майк Джонсон. "Конгресс действительно не может сделать это по собственной воле, потому что, конечно, президент должен подписать любой принятый нами закон. Это должно быть партнерство, мы подчинились главнокомандующему", — сказал он.

Еще 1 августа Трамп заявил, что намерен ввести санкции в отношении России, хотя признал, что это может и не оказать значительного влияния на ситуацию с урегулированием кризиса на Украине. 2 августа американский лидер также отмечал готовность ввести новые ограничения, отметив, что РФ умеет справляться с санкциями. Антироссийские настроения в Конгрессе очень сильны. Достаточно вспомнить, что пресловутую поправку Джексона — Вэника 1974 года, которая ограничивает торговлю со странами, препятствующими эмиграции, применительно к России отменили лишь в 2012-м. А затем американские законодатели тут же приняли Акт Магнитского.

Логика Трампа

При этом Дональд Трамп с каждым днем проявляет все меньше интереса к конфликту на Украине, делая ставку на извлечение экономической выгоды. С этим согласна и испанская газета Público. По ее версии, на кризис, вызванный инцидентом с беспилотниками в Польше, хозяин Белого дома ответил "шантажом своих собственных европейских союзников".

Понять Трампа тоже можно. Раз Европа хочет воевать вопреки его желанию добиться скорейшего мира на Украине, то, как говорится, флаг ей в руки. Но в таком случае ей придется забыть о своем беззаботном экономическом существовании. Председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен и главе европейской дипломатии Кае Каллас просто нужно признать, что Евросоюз готов отказаться от своего экономического благополучия ради Украины и, как предлагает Трамп, "нажать на пуск". Правда, это уже будет выстрел не в ногу, а в голову.

Есть ли реально желающие?