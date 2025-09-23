Александр Темнов — о том, справедливо ли выбрали лучшего футболиста мира, и об опасениях за будущее самого талантливого юниора последних лет Ламина Ямаля

В Париже назвали лучших представителей футбольного мира прошлого сезона, "Золотой мяч" от французского журнала France Football предсказуемо достался французу же из "ПСЖ" Усману Дембеле. Сказки, увы, не случилось.

Награда в четвертый раз в истории вручалась по итогам сезона (с 1 августа 2024 года по 13 июля 2025 года), а не календарного года. Победитель определялся голосованием спортивных журналистов. Важно сразу оговориться, что до церемонии в France Football гордо заявляли о требованиях к номинантам на приз: личные выступления, в том числе в решающие моменты; командные выступления и достижения; мастерство и честная игра.

Странный выбор, господа

А теперь к сути. Самая глупая и несправедливая фраза, которую пришлось слышать во время и после вручения награды лучшему футболисту мира, — это слова в адрес игрока "Барселоны" Ламина Ямаля: "Ему всего 18 лет, у него все будущее впереди, а Дембеле (28 лет), вероятнее всего, имел последний шанс на награду".

Хотелось бы обратиться к журналистам, которые голосовали, рассуждая так. Делая выбор, вы не хотите учитывать контекст?

Во-первых, давайте возьмем за основу, что "Барселона" находится в финансовом кризисе, клуб юридически не имеет права тратить сотни миллионов на покупку новых игроков. Команда придумывает схемы, чтобы зарегистрировать футболистов, подписанных бесплатно или взятых в аренду. Другими словами, это не лучшие игроки мира, топы на своих позициях.

Во-вторых, клуб вынужден делать ставку на своих воспитанников и списанных ветеранов. В старте играют юнцы Пау Кубарси (на данный момент 18 лет), Ламин Ямаль (18 лет), до травмы — Марк Берналь (18 лет), Алехандро Бальде (21 год), Гави (21 год), Марк Кассадо (22 года). Признайтесь, многих из них вы знали до прошлого года? И ветераны, Войцех Щенсный, Иньиго Мартинес (до перехода в Саудовскую Аравию), Роберт Левандовски. Если честно, кто-то мог предположить, что каждый из них будет феерить в сезоне? А они это делали.

Если же перевести фокус на "ПСЖ", то здесь диаметрально противоположная ситуация. По сути, неограниченный бюджет. Возможность покупать кого угодно. В составе — сочетание опыта и перспектив.

В-третьих, в "Барселоне" все настолько плохо, что клуб вынужден в сезоне 2025/26 играть на стадионе юниоров вместимостью 6 тыс. человек, а в прошлом — на "Монжуике", который не является домашним и хоть сколько-нибудь современным.

И при всех этих проблемах в прошлом году самую зрелищную игру во всем европейском футболе показывала именно "Барселона", громя соперников то 3:0, а то и более. При этих трудностях клуб выиграл четыре из четырех Эль-Класико, когда в составе "Реал Мадрид" играли Винисиус, Джуд Беллингем, Килиан Мбаппе, Федерико Вальверде, Тибо Куртуа.

А солировали в этом безумии Ямаль, Педри и Рафинья.

А теперь задайтесь вопросом, господа голосующие журналисты, верите ли вы, что с такими проблемами и такой конкуренцией в лице "Реала", "ПСЖ", "Манчестер Сити", "Челси" каталонский клуб повторит успех прошлого сезона? Очевидно, это будет сродни чуду.

Далее. Месье из France Football, вы сами озвучили требования про личные выступления, особенно в решающие моменты. Напомню, когда "Барселона" вылетела не без странностей в судействе в упорной борьбе из Лиги чемпионов от миланского "Интера", единственным игроком, который вел за собой "Барселону", был 18-летний подросток Ямаль. Это продолжилось и после, в национальном чемпионате. Но не будем забывать, что старт прошлого европейского сезона был бенефисом Рафиньи, а концовка — творчеством Ямаля и Педри в раздираемой проблемами "Барселоне".

Далее. Возвращаясь к фразе про будущее Ямаля, хотелось бы напомнить про другую звезду "Барселоны", которая начала блистать в очень юном возрасте. Это Ансу Фати. Если кто не в курсе — невероятно талантливый футболист, который в раннем возрасте получил травму колена, что привело к длительному восстановлению и нескольким операциям. На прежний уровень игрок не вернулся до сих пор.

В итоге. Что мы имеем: дирижер темпа каталонского клуба — Педри — лишь 11-й в голосовании, Рафинья — лучший бомбардир Лиги чемпионов — только 5-й, лидер команды по креативу в атаке — Ямаль — 2-й.

Коллеги-журналисты, при голосовании важно измерять индивидуальные заслуги футболистов не только клубными трофеями, но и контекстом (хочется верить, что вам это слово знакомо), то есть трудностями, которые игроки преодолевают.

Это обман

И если в прошлом году "Золотой мяч" украли у Винисиуса, то в этом году странное голосование в отношении "Барселоны". Разбираемся.

"Золотой мяч" этого года был на удивление предсказуемым. В числе главных претендентов назывались сразу три футболиста: нападающий ПСЖ Усман Дембеле и вингеры "Барселоны" Ламин Ямаль и Рафинья. При этом букмекеры явным фаворитом называли Дембеле, болельщики призывали отдать награду Рафинье, Педри ("Барселона") или Витинье (ПСЖ), а многие персоны из мира спорта рассыпались в комплиментах Ямалю.

Хотя было очевидно, что французы не отдадут награду кому-то, кроме соотечественника.

Удивительно, но в прошлом году сюжет был кардинально противоположным: почти все инсайдеры предрекали победу Винисиусу ("Реал Мадрид"). Он и сам верил в успех, о чем насмешливо заявил в перепалке с Гави во время разгромно проигранного Эль-Класико (0:4): "В понедельник я еду за "Золотым мячом".

Винисиус настолько был уверен, что его назовут лучшим футболистом сезона, что закрадывались сомнения, а не знает ли он результаты голосования? Вингер забронировал ресторан в Париже, но в итоге даже не приехал на церемонию вручения (как и все представители "Реала"). Видимо, до них дошли сообщения, что лучшим признают Родри ("Манчестер Сити"). В итоге Мадрид разорвал отношения с организаторами награды.

"Реал" так и не простил France Football. В издании пытались наладить отношения со "сливочными", их делегация ездила в Мадрид, но переговоры провалились. В этом году среди номинантов числились трое игроков Мадрида: Джуд Беллингем, Килиан Мбаппе и снова Винисиус. Но все они церемонию пропустили.

Сам Мбаппе признал, что, чтобы получить "Золотой мяч", нужно завоевывать трофеи, потому в этом году у него нет шансов. В то же время он отметил, что будет счастлив, если победит Дембеле, по его словам, он будет смотреть трансляцию и "надеяться, что Усман победит".

К чести француза, когда его спросили о Ямале, он со смехом отметил, что, так как испанец из "Барселоны", он не хотел бы его победы, "но он действительно хорош", добавил Мбаппе.

Также в Париж не полетели Педри и Роберт Левандовски. Возможно, в "Барселоне" что-то знали о результатах, потому решили дать им отдохнуть. В итоге испанский полузащитник стал лишь 11-м в голосовании, а польский форвард и вовсе 17-м. Делегация каталонского клуба ограничилась Ямалем, Рафиньей, Пау Кубарси, который претендовал на приз лучшему футболисту до 21 года, и главным тренером Ханси Фликом, который был номинирован на тренера года, президентом "Барселоны" Жоаном Лапортой, а также футболистками женской команды, включая Айтану Бонмати.

Флик до церемонии заявил, что каждый, кто номинирован, заслуживает награду. "Мы должны быть там и проявлять уважение к победителям, это необходимо", — сказал он, возможно, намекнув на представителей Мадрида.

Скандалы, интриги, расследования

Интриги добавили и пикантные подробности незадолго до самого вручения. Все они указывали, что обладателем "Золотого мяча" станет Ламин.

Сначала стало известно, что Ямаль планирует организовать вечеринку в центре Парижа. По данным инсайдеров, саму церемонию Ламин посетит в сопровождении 20 человек, большинство из которых его родственники. В этот момент некоторые СМИ стали рассуждать, не повторится ли история с Винисиусом. Повторилась.

Также утверждалось, что семья футболиста, как и он сам, будет одета в одежду от итальянского дома моды Dolce & Gabbana.

Так ли это было на самом деле, судить сложно — на Ламине был строгий черный костюм, но надо признать, одет он был со вкусом для столь юного возраста. К слову, это разительно отличало его от некоторых номинантов прошлых лет, которые для церемонии выбирали пестрые переливающиеся на свету костюмы.

До церемонии Ямаль признавался, что "Золотой мяч" был бы исполнением мечты, ведь это одна из главных наград, которую может получить футболист. При этом он подчеркивал, что мечтает выиграть не один "Золотой мяч", а много.

Вторым моментом, который дал повод подумать, что лучшим футболистом признают кого-то из "Барселоны", стала новость, что главную награду вручит обладатель "Золотого мяча" 2005 года легенда каталонского клуба Роналдиньо.

Поспособствовал слухам и ливень в Марселе. ПСЖ должен был провести матч с местной командой в воскресенье, но из-за непогоды матч перенесли на понедельник аккурат на время проведения церемонии. В итоге многие поверили, что награду получит именно игрок "Барселоны".

Ну а окончательно информационное пространство взорвали инсайдеры, которые активно делились утечками. За несколько часов до церемонии многие из них заявили, что лучшим футболистом выбрали Ямаля.

По заслугам ли

Давайте разберем игру номинантов чуть подробнее.

Усман Дембеле ("ПСЖ"): 35 голов, 16 передач, победа в Лиге 1, Кубке Франции и Лиге чемпионов. Француз удивил — 51 голевое действие за сезон. Тренер парижан Луис Энрике нашел для него новую роль — ложная девятка. Дембеле легко исполнял роль плеймейкера, начинал стремительные атаки и обострял: делал разрезающие передачи, закидывал за спины соперников, врывался за счет дриблинга в штрафную. Но главное, что особенно восхищало Энрике, Дембеле стал выполнять невероятный объем работы при прессинге. Тренер парижан призывал отдать Усману "Золотой мяч" именно за это. И это притом что, когда Дембеле играл в "Барселоне", француза часто упрекали как раз в лени и недоработках в обороне.

Но при всех этих очевидных плюсах в решающих матчах у Дембеле были проблемы. В финалах Лиги чемпионов и Клубного чемпионата мира он не был так же ярок, как по ходу сезона.

Рафинья ("Барселона"): 34 гола, 25 передач. Волшебный сезон бразильца, запредельный уровень игры, 59 голевых действий за сезон, 13+9 в Лиге Чемпионов — история. Лидер "Барселоны". Казалось, что он может бегать без остановки два и больше матчей подряд. При этом после поездки в сборную игрока словно подменили. Он вляпался в скандал, грубо отозвавшись о сборной Аргентины. Это очевидно спровоцировало шквал критики, в итоге Рафинья был вынужден объясняться. Ко всему бразилец в треск провалил концовку сезона. Он был все так же старателен, но вот не всегда полезен: зачастую поддерживал мяч, пытался забить, когда стоило отдать пас.

Ламин Ямаль (Барселона): 18 голов, 25 передач. Открытие сезона. В 17–18 лет вел "Барселону", стал ее вожаком. 43 голевых действия на высшем уровне в возрасте, когда большинство его сверстников не может выбрать, что надеть, чтобы родители не поставили в угол. У Ямаля самая скромная статистика, но именно он после вылета от "Интера" стал лидером каталонского клуба. Было потрясающе и вдохновляюще, что команду, наполовину состоящую из бородатых седых мужиков, ведет за собой юноша, едва окончивший школу. И именно матч против миланской команды все перевернул. Если до полуфинала Лиги чемпионов Рафинья считался фаворитом на звание лучшего игрока мира, то после — Ямаль. Ламин в некоторых матчах в одиночку переворачивал ход игры, Рафинья же просто исчез.

Забавный факт: лучший результат за всю карьеру Неймара (экс-игрок "Барселоны" и ПСЖ) — быть в тройке номинантов на "Золотой мяч". Ламин в 18 лет уже второй.

При этом было больно смотреть на лицо молодого таланта после объявления нового обладателя "Золотого мяча". Хочется верить, что такое поражение не сломает его и Ямаль заиграет еще ярче, что его околофутбольная жизнь утихнет, кутежа станет меньше, а он сконцентрируется на тренировках и подготовках к матчам. Тем более пример человека, который вручал главную награду церемонии, должен быть для него поучителен. Так испортить карьеру вечеринками, как это умудрился сделать Роналдиньо, — нужно постараться.

Кроме того, не будем забывать, что после грабежа прошлого года Винисиус не пришел в себя, ушел в тень и никак не может выйти на прежний уровень. Потому, месье журналисты, мыслить стоит чуть глубже.