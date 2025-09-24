Михаил Беляев — о том, чем может обернуться для Сеула тарифная война американской администрации

Южная Корея столкнется с финансовым кризисом, аналогичным тому, который накрыл ее в 1997 году, если Сеул примет инвестиционные требования Вашингтона без каких-либо гарантий. Об этом предупредил президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён в интервью агентству Reuters перед отбытием в Нью-Йорк на Генассамблею ООН.

В соответствии с торговым соглашением, достигнутым в июле 2025 года, Сеул обязался осуществить инвестиции в экономику США в объеме $350 млрд в обмен на снижение Вашингтоном торговых пошлин с 25 до 15%. Поскольку в первоначальном документе не были прописаны конкретные детали практической реализации этих инвестиций, между Сеулом и Вашингтоном возникли серьезные противоречия.

Предложение Сеула и кризис 1997 года

Как отмечали южнокорейские СМИ, Америка настаивает на получении большей части согласованных вложений в виде инвестиций в производственные мощности, в то время как Южная Корея стремится к сокращению прямых вложений, сделав упор на кредитование или гарантийные операции.

Как пояснил Ли Чжэ Мён, обещание Южной Кореи направить в США $350 млрд в соответствии с июльским рамочным соглашением будет невыполнимо без таких финансовых инструментов, как валютный своп. Операция заключается в обмене активами или валютой на определенный срок с правом обратного выкупа переданных другой стороне средств по определенной оговоренной цене. Такой финансовый маневр страхует деньги от обесценения и их дефицита на внутреннем кредитном рынке.

"Без валютного свопа, если бы мы направили все $350 млрд, как того требуют США, непосредственно в инвестиции в американскую экономику в виде реальных денежных потоков, Южная Корея столкнулась бы с ситуацией, подобной той, что была во время финансового кризиса 1997 года", — цитирует Reuters слова президента Южной Кореи.

Напомню, страны подписывали соглашения о свопах лишь дважды: во время мирового финансового кризиса 2008 года и пандемии COVID-19 в 2020 году.

Учитывая, что $350 млрд составляют 84% от примерно $415 млрд валютных резервов Южной Кореи, в Сеуле предложили "неограниченный" своп в качестве страховочного механизма от валютного риска. Национальная валюта азиатской страны может значительно обесцениться, если инвестиции будут осуществляться в виде оттока реальных денежных средств в США. В соответствии с этим соглашением центральный Банк Кореи и Федеральная резервная система США будут обменивать южнокорейские воны на американские доллары по заранее установленному курсу, предоставляя корейцам доступ к долларовой ликвидности. Однако это предложение, как отмечают сеульские СМИ, еще не получило окончательного оформления.

Стоит напомнить, в 1997 году Корея столкнулась с серьезным дефицитом ликвидности и пережила обвал национальной валюты, что вынудило ее обратиться за помощью к Международному валютному фонду. Курс доллара США подскочил с 900 южнокорейских вон летом того года до 1 500 вон в ноябре. Нехватка иностранной валюты вызвала панику на рынке. Ежедневно разорялись по сотне компаний, порядка 1,2 млн человек остались без работы всего за несколько месяцев.

Переговоры и последствия

Сейчас Сеул и Вашингтон ведут дополнительные переговоры, чтобы сгладить разногласия по инвестиционному пакету, который является ключевым элементом июльского соглашения о тарифах. В том числе о распределении прибыли и структуре инвестируемых средств.

После встречи Ли Чжэ Мёна с Дональдом Трампом в Вашингтоне 25 августа администрация Южной Кореи заявила, что достигнута договоренность о создании и реализации финансового пакета в форме меморандума, а не юридически обязывающего договора. Это не требовало бы утверждения сделки в южнокорейском парламенте.

По словам Ли Чжэ Мёна, он не мог принять предложенный США инвестиционный пакет во время первого саммита, поскольку подписание такого документа могло бы серьезно подорвать южнокорейскую экономику. Тогда Сеул и выдвинул контрпредложение возобновить соглашение о неограниченном валютном свопе между Южной Кореей и США. Срок действия прежнего (времен ковида) соглашения истек в 2021 году.

Как отмечает южнокорейская газета "Чунан ильбо", даже если сеульское правительство выпустит государственные облигации для финансирования своей деятельности, избежать огромного фискального бремени будет сложно. Есть опасения, что кредитный рейтинг страны снизится, это приведет к повышению доходности гособлигаций, что, в свою очередь, значительно увеличит обязательства по выплате процентов по заимствованиям. То есть повысит нагрузку на расходную часть бюджета. Правда, для таких случаев предусмотрена возможность получения властями "одобрения" парламента на выделение бюджета на "целевой счет". Но если его размеры составят 70% годового бюджета, это практически невозможно. В 2024 году госбюджет Южной Кореи составил около $488 млрд (656,6 трлн южнокорейских вон), а в 2025 году – $509 млрд (702 трлн вон).

По данным Банка Кореи, на сегодняшний день по показателям глубины финансового и валютного рынков, которые определяют размах колебаний обменных курсов национальной валюты и процентных ставок в ответ на глобальные шоки, Республика Корея занимает 16-е место среди 17 крупнейших стран с плавающим валютным курсом. Рейтинг включает, например, также Японию и Германию.

Валютный кризис 1997 года был вызван нехваткой у Южной Кореи долларов. Однако сейчас именно рыночные настроения являются ключевым фактором возможного кризиса. Иностранные инвесторы, как опасаются южнокорейские экономисты, могут уйти из страны из-за неопределенности перспектив с обменным курсом вплоть до угрозы его обвала.

Автор выражает благодарность за содействие в подготовке материала старшему обозревателю Аналитического центра ТАСС Ивану Захарченко