Какой для американцев прок в ООН и кто на Западе катится в преисподнюю

Андрей Шитов — про то, о чем Трамп рассуждал с трибуны Генеральной Ассамблеи

Дональд Трамп уверен, что справляется с решением миротворческих задач гораздо лучше, чем вся Организация Объединенных Наций. Выступая 23 сентября на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, президент США утверждал, что "всего за семь месяцев окончил семь нескончаемых войн". И добавил: "Жаль, что мне пришлось все это делать вместо того, чтобы это делала ООН. К сожалению, во всех случаях ООН даже не пыталась помочь хоть где-то. Я окончил семь войн, общался с лидерами всех этих стран до единой, а мне ни разу даже не позвонили из ООН с предложением помочь завершить сделку".

Трамп уточнил, что имеет в виду конфликты между "Камбоджей и Таиландом, Косово и Сербией, Конго и Руандой, Пакистаном и Индией, Израилем и Ираном, Египтом и Эфиопией, а также Арменией и Азербайджаном". Однако телеканал CNN в экспресс-комментарии отмечает, что "конфликт в Конго и Руанде продолжается; Индия отвергает мысль о том, будто Трамп положил конец ее быстротечному конфликту с Пакистаном; в переговорах о прекращении огня между Ираном и Израилем участвовал также Катар; а ни Косово с Сербией, ни Эфиопия с Египтом технически при правлении Трампа не воевали".

В общем, получается вроде как в нашем анекдоте про нюансы.

Не все так просто…

Как известно, до возвращения в Белый дом нынешний президент США обещал буквально "за одни сутки" урегулировать и конфликт на Украине. Теперь он вновь сказал с трибуны: дескать, "думал, что это будет самым простым" делом благодаря "отношениям с президентом [РФ Владимиром] Путиным, которые всегда были хорошими".

Однако не получилось, несмотря на "неотступные" усилия, констатировал Трамп, объяснив это, во-первых, неизбежными в войнах "сюрпризами, как приятными, так и неприятными", а во-вторых, тем, что не только Китай и Индия, но "даже и страны НАТО" продолжают закупать российские энергоносители. Хозяин Белого дома назвал это "непростительным". На его взгляд, это означает "финансировать войну против самих себя". Также он добавил, что США "вполне готовы" ввести жесткие тарифы, которые, мол, "очень быстро положили бы конец кровопролитию", но только при условии, что и европейские страны "приняли бы вместе с нами точно такие же меры".

Не преминул Трамп и в очередной раз напомнить: дескать, "все говорят, что [ему] следует присудить Нобелевскую премию мира" за "каждое из [перечисленных] достижений". Хотя и заверил, что сам он "заботится не о наградах, а о спасении жизней".

Все это американский лидер говорил и ранее. Но после выступления в ООН он отдельно встретился с главой киевского режима Владимиром Зеленским и по итогам разговора написал в своей соцсети Truth Social, что, на его взгляд, "Украина при поддержке Европейского союза в состоянии ОТВОЕВАТЬ обратно всю Украину в исходном виде". Он также утвердительно ответил на вопрос журналиста о том, следует ли странам НАТО сбивать российские летательные аппараты в случае вторжения последних в их воздушное пространство. Британская Би-би-си расценивает это как "существенный сдвиг" в подходе Трампа к украинскому конфликту.

Без "мраморных полов"…

На трибуне юбилейной ГА ООН Трамп провел битый час — при том, что на сессии установлен 15-минутный регламент, а своей очереди выступать после него ждали еще полтора десятка лидеров, включая президентов, премьер-министров и короля Иордании. Говорил он в свойственном ему стиле "потока сознания" с неожиданными отступлениями от текста.

Для начала, кстати, предупредил, что станет читать по бумажке, поскольку, дескать, "телесуфлер сломался" (позже тот, по его словам, включился, да и председательствующая на сессии немка Анналена Бербок заверила, что все нормально работало). А заодно попенял организаторам на якобы резко остановившийся эскалатор (из-за которого первая леди США Мелания Трамп чуть не упала) и подробно рассказал, как в свое время, еще будучи бизнесменом-застройщиком, предлагал провести в штаб-квартире ООН реновацию. По его словам, ему тогда отказали, сделали все гораздо дороже и хуже, еще и лишились, как он дважды подчеркивал, "мраморных полов".

Все это звучало не только неуместно, но и невежливо по отношению к сидевшему за его спиной генсеку ООН Антониу Гутерришу, да и вообще хозяевам здания, в котором Трамп при всем своем апломбе и статусе президента страны пребывания организации был все-таки гостем. Впрочем, это были еще цветочки, о ягодках речь впереди.

Как контролировать вооружения

Слушая выступление американского лидера, я с наибольшим интересом ожидал, откликнется ли он на новую российскую инициативу по укреплению стратегической стабильности. Накануне Владимир Путин заявил о готовности после скорого истечения срока действия Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) продолжить в течение одного года придерживаться его центральных количественных ограничений. Белый дом, кстати, фактически обещал, что Трамп лично прокомментирует эту идею, хотя и не уточнял, где и когда.

В итоге отклика я так и не дождался. Вместо этого Трамп выдвинул собственную инициативу по контролю над вооружениями. Вот дословно: "Стремясь к ослаблению угрозы опасных вооружений, я сегодня призываю все страны вместе с нами положить конец разработке биологического оружия. Раз и навсегда. Биологическое [оружие] ужасно, а ядерное еще хуже, а мы включаем сюда и ядерное, хотим прекращения разработки ядерных вооружений".

В этом же контексте Трамп добавил, что "всего несколько лет назад безрассудные заморские эксперименты привели к опустошительной глобальной пандемии". "Однако, несмотря на эту всемирную катастрофу, многие страны продолжают чрезвычайно опасные исследования биооружия и рукотворных патогенов", — сказал он. CNN в своих примечаниях указывает, что "истоки COVID-19 до сих пор, мягко говоря, горячо обсуждаются; разведслужбы [США], ранее отказывавшиеся утверждать, что вирус появился из-за утечки в китайской лаборатории, во второй срок Трампа запели иную песню, хотя ЦРУ и выдвигает данное утверждение с "низкой долей уверенности".

Как бы то ни было, президент США продолжил: "Во избежание потенциальных бедствий я ныне объявляю, что моя администрация возглавит международные усилия по обеспечению соблюдения Конвенции по биологическому оружию" (Конвенция о запрещении биологического и токсинного оружия, КБТО — прим. авт.). Имеется в виду, по словам Трампа, создать вместе с "ведущими мировыми лидерами" некую "новаторскую (pioneering) систему верификации с использованием ИИ, которой все смогут доверять".

"Надо надеяться, что ООН сможет сыграть конструктивную роль; это также будет один из ранних проектов — под [эгидой] ИИ", — добавил американский лидер.

"В чем смысл ООН"?

Впрочем, как я уже заметил, к потенциалу ООН он относится скептически. "Все, что я получил от ООН, — это неисправный эскалатор и сломанный телесуфлер", — повторил он и язвительно добавил: "Спасибо большое!"

По словам Трампа, прежде ему некогда было об этом задумываться, поскольку он "был слишком занят спасением миллионов жизней". Но со временем он "понял, что ООН нам не подмога (wasn’t there for us)".

"А в таком случае в чем смысл ООН? — поставил он вопрос ребром. — У ООН такой огромный потенциал. Я всегда это говорил. Огромный, колоссальный потенциал. Но она по большей части и близко не подходит к реализации этого потенциала — во всяком случае, пока. Кажется, все, что делается, — составляется письмо, в самых сильных выражениях, а потом это письмо ничем не подкрепляется. Это пустые слова, а пустыми словами войны не решаются. Войны решаются только делами".

"Погружение в ад"

С одной стороны, не один Трамп так думает. Согласно свежему опросу Гэллапа, американцы в большинстве своем считают ООН полезной и поддерживают членство своей страны в этой организации, но при этом в соотношении 63% к 32% считают ее неэффективной.

С другой стороны, позволительно спросить: а чего стоят слова самого Трампа, которыми он разбрасывается с необыкновенной легкостью? В той же речи он обвинил ООН ни больше ни меньше как в финансировании нелегальной миграции в США и другие западные страны, "вторжения через их границы". Попутно, кстати, предупредил европейцев, что вследствие "провального эксперимента с открытыми границами" их страны are going to hell, то есть погружаются в пучину ада (в англоязычных СМИ это уже стало главным маркером для всей его речи); мимоходом обругал "кошмарного" мэра Лондона.

Кстати, прямо клеймил он и Бразилию, хотя, по его словам, президент этой страны Луис Инасиу Лула да Силва, по традиции открывавший на сессии общие дебаты на высшем уровне, лично ему симпатичен. Со своей стороны, бразильский лидер подчеркнул, что "не может быть оправданий односторонним и произвольным мерам против институтов и экономики" его страны, — адресат этих упреков был всем очевиден.

Центральная тема

Генсек ООН в своем вступительном слове ожидаемо называл одним из главных сохраняющихся вызовов для человечества проблему изменения климата. Президент Индонезии Прабово Субианто, выступавший после американского коллеги, подчеркивал, что его островная страна уже вынуждена ограждать берега защитными стенами. Но Трамп отмел "зеленую" повестку дня как "величайшее надувательство" (con job) в мировой истории и с гордостью напомнил, что вывел США из Парижского соглашения по климату, якобы выгодного РФ и Китаю, но не отвечающего интересам Вашингтона.

И так далее и тому подобное. Список легко продолжить. Тональность выступления не менялась, а по содержанию в часовую речь уместилось многое. В том числе высказывание, что признание палестинского государства представляет собой "награду" для боевиков ХАМАС.

Тема растущего мирового признания Палестины — центральная на сессии. Лидеры мусульманских стран говорят не только о гуманитарной катастрофе на палестинских территориях, но и о геноциде. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посвятил этой проблеме добрую половину своего выступления.

Многие также выражают сожаление по поводу недопуска палестинских руководителей к прямому участию в дискуссии. США не выдали виз президенту Палестины Махмуду Аббасу и членам его делегации, что стало грубым нарушением их обязательств как принимающей стороны. Гутерриш в своей речи осуждал атаку ХАМАС на Израиль в октябре 2023 года, но подчеркивал, что "ничто не может оправдать коллективного наказания палестинского народа". По его словам, "масштабы смерти и разрушений больше, чем в любом другом конфликте за время [его] пребывания на посту генерального секретаря" ООН.

Кстати, даже когда в высказываниях об этой трагедии Америка прямо не упоминается, все равно очевидно, что стрелы критики в адрес Израиля нацелены и против его заокеанских покровителей и защитников.

"Во всем прав"?

Трамп же завершил свою речь так: "Хочу повторить, что иммиграция и высокая стоимость так называемой зеленой возобновляемой энергии разрушают большую часть свободного мира и большую часть нашей планеты. Страны, высоко ценящие свободу, быстро сдают позиции (fading) из-за своей политики по этим двум сюжетам. Чтобы стать снова великими, вам нужны прочные границы и традиционные источники энергии".

"Вам" — в данном случае значимое слово, обращенное к аудитории. Президент США убежден, что свою собственную страну он уже ведет в нужном направлении. Как он это формулирует, Америка — "самая крутая (hottest) страна в мире", в которой настает "золотой век". О себе любимом он говорит еще проще: "Я во всем прав (I’ve been right about everything)". Судя по глагольной форме — изначально, всегда и до сих пор.

Понятно, что подобная самооценка, как правило, вызывает у окружающих лишь снисходительную усмешку. Но вот один из наблюдателей, суждениям которых я доверяю, считает выступление Трампа "сильной, смелой и содержательной речью". Даже пассаж "про пластик вместо мрамора" в штаб-квартире ООН, на его взгляд, "это метафора". Так что не будем торопиться с выводами.

Я тут на днях прочел блестящую лекцию Сергея Аверинцева по языковым особенностям библеистики и в тон ей хочу сказать: книги нового политического бытия еще только пишутся. В том числе и нестандартным, не всегда сразу ясным для современников языком.

Словесная девальвация

Хотя в целом политическая риторика США при Трампе, конечно, девальвируется. Да и как может быть иначе, если у него все прямо по нашим пословицам: на неделе случается и по семь пятниц; за словом он в карман не лезет; слову своему хозяин (хочет — дает, хочет — берет обратно). И слово это — не воробей: вылетает иной раз так, что и не поймаешь.

Прежде вопрос решался просто: при прошлых администрациях на моем профессиональном веку Белый дом сам распространял стенограммы чуть ли не всех президентских речей, интервью и других публичных выступлений, а за передачу кратких высказываний по текущим вопросам отвечал пресс-пул. До цифровой эпохи составлением дословных транскриптов занимались также специализированные компании. На мой взгляд, показательно, что при Трампе публикация официальных стенограмм почти полностью прекратилась и их зачастую не доищешься. И даже речь с трибуны ООН до сих пор размещена на сайте Белого дома лишь в изложении и видеозаписи. А она ведь по определению относится к разряду тех, которые принято называть программными или установочными.

Впрочем, ловить западных партнеров на слове у нас никто и не собирается. Всем давно известно, что верить тамошним леди и джентльменам на слово просто вообще нельзя. Как сказано в Священном Писании, "берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутри суть волки хищные. По плодам их узна́ете их". То есть по делам. И никак иначе.