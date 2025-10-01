Мнение

На пути в "райский сад" кормить не обещали: что значат выборы в Молдавии по-европейски

Валерий Демидецкий — о том, как электоральную процедуру в небольшой и обедневшей за годы независимости республике раздули в геополитическую битву

Президент Молдавии Майя Санду © AP Photo/ Vadim Ghirda

Правящая в Молдавии Партия действия и солидарности (ПДС) празднует победу на выборах в парламент. Несмотря на кризис и бедность, в которые ввергла страну за четыре года правления, ей удалось получить на выборах 50,2% голосов и сохранить большинство в высшем представительном и законодательном органе страны. Это значит, что основавшая партию президент Майя Санду избежала участи "хромой утки".

Полномочия главы государства здесь ограничены конституцией, а реальные рычаги правления находятся у правительства, которое назначают депутаты. Потеряв контроль над ними, Санду не смогла бы, например, выдвинуть удобного для себя кандидата в премьеры.

Высокая ставка предопределила накал избирательной кампании. Из-за этого выборы, по мнению многих экспертов, получились одними из самых грязных в истории Молдавии.

Диктатор диктатору рознь?

На этот раз партия Санду получила 55 кресел в парламенте. На выборах же 2021 года было взято 63 из 101 мандата — под лозунгом "дадим старт хорошим временам", но своего обещания она не сдержала. Вскоре страна погрузилась в затяжной экономический кризис, инфляция достигла рекордных 30%, в несколько раз подскочили цены на газ, электричество, коммунальные услуги, продукты питания и другие товары первой необходимости. Это спровоцировало протесты населения. В ответ власти обвинили оппозицию в подготовке государственного переворота, полиция жестко разогнала палаточный городок, который устроили протестующие в сквере у парламента.

Примечательно, что при правлении президента Владимира Воронина (2001–2009), которого нынешняя власть называет не иначе как "диктатором", проевропейская оппозиция блокировала такими протестами центр города месяцами напролет, а в апреле 2009-го даже разгромила и подожгла парламент и резиденцию главы государства. Приезжие чиновники из ЕС тогда называли это "демократией", призывали власти к терпению, диалогу с оппозицией. На этот раз они почему-то молчали.

А правительство Молдавии тем временем запретило 16 телеканалов и более чем 50 СМИ, которые предоставляли эфир его оппонентам. По инициативе Санду был создан центр "Патриот" для борьбы с "изменниками родины", блокирующими взятый властями курс на вступление страны в ЕС, который оппозиция сравнила с "министерством правды" из знаменитого романа-антиутопии Джорджа Оруэлла. На лидеров оппозиционных партий завели уголовные дела. В сентябре 2025 года Санду подписала указ о создании структуры Центра стратегической коммуникации и противодействия дезинформации (STRATCOM), а парламент утвердил закон об электоральной коррупции, который позволил на полную катушку задействовать для борьбы с оппонентами спецслужбы и полицию.

Или мы, или война

Зачистка оппозиции не поправила дела в экономике, где под грузом обвинений в провалах и коррупции пришлось отправить в отставку правительство Натальи Гаврилицы, которую правящая партия называла не иначе как "лучшим премьером в истории страны". На смену ей пришел более подходящий кризисный менеджер — бывший глава МВД Дорин Речан.

Ситуация в экономике не позволила Санду и ее партии на нынешних выборах задействовать тактику, которая позволила им разгромно победить пять лет назад. Тогда они отказались от раскалывающей общество геополитической риторики и обещали сконцентрироваться на борьбе с бедностью и коррупцией. На этот раз им пришлось уклониться от обсуждения проблем, которые волнуют граждан: рост цен, усилившийся исход населения (по которому страна оказалась среди мировых лидеров), плохое качество здравоохранения и образования, низкие зарплаты и пенсии, деградирующая экология, преступность и коррупция. Во главу угла была поставлена именно геополитика.

Усилиями провластных пропагандистов выборы были представлены как судьбоносная битва Санду и ее партии, которые ведут страну в "райский сад ЕС" (по Жозепу Боррелю, некогда верховному представителю ЕС по иностранным делам и политике безопасности). Врагом обозначили Россию, которая, как заявил премьер Речан, пытается этому помешать, тратя сотни миллионов долларов на "гибридную войну" и "электоральную коррупцию". Антироссийская истерия достигла такого размаха, что поражение правящей партии представлялось чуть ли не концом света.

Премьер и другие чиновники, забросив государственные дела, разъезжали по стране, пугая граждан, что после победы оппозиции можно будет забыть о вступлении в Евросоюз, безвизовом режиме с европейскими странами, закроются границы, а уехавшие в поисках работы за рубеж сотни тысяч молдаван уже не смогут вернуться домой. Для обработки избирателей в этой кампании массово использовали сфабрикованные с помощью искусственного интеллекта фальшивые новости, видео, фото и другой контент, призванный запутать и демотивировать. Причем если в прежние годы многие молдавские политики старались не опускаться до черного пиара и фейков, то теперь это делалось открыто, без всякого стеснения. Санду и ее чиновники на голубом глазу рассказывали людям о предстоящем вторжении в Молдавию 10 тыс. военных из России, которые в отсутствие прямого авиасообщения между двумя странами якобы готовятся тайно проникнуть в Кишинев на международных авиарейсах. После чего, по их рассказам, в страну вторгнутся российские танки, будут развернуты военкоматы для мобилизации молодежи на войну с Украиной, которую атакуют с территории непризнанного Приднестровья.

С оппонентами не церемонились — перед нынешними выборами в тюрьме по подозрению в незаконном финансировании оказались активисты блока оппозиционных партий "Победа". В том числе и глава Гагаузии Евгения Гуцул, которую приговорили к семи годам тюрьмы. Примечательно, что давление на оппозицию опять не вызвало привычного осуждения в ЕС. Там с подачи Кишинева ввели санкции против Гуцул и прежней главы Гагаузии Ирины Влах, мэра Кишинева Иона Чебана и других представителей оппозиции. Поддержать партию Санду перед выборами в Кишинев на несколько часов заехали Урсула фон дер Ляйен и Антониу Кошта, президенты Франции и Румынии, канцлер Германии, премьер Польши и другие европейские чиновники. Ситуацию прямо прояснил Владимир Зеленский, который, выступая с трибуны Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, сказал, что Европа не может позволить себе потерять Молдавию, как когда-то, мол, потеряла Белоруссию и Грузию.

Правильные и неправильные избиратели

Затяжной кризис за годы независимости выгнал из Молдавии в поисках лучшей доли почти треть трудоспособного населения — более полумиллиона человек. В ходе выборов власти поделили их на "плохих" и "хороших". Тех, кого безработица выслала в западные страны, отнесли к категории привилегированных. Для них количество участков было увеличено с 230 до 300 (только в одной Италии их оборудовали 75). Туда же отправили рекордное число бюллетеней — 850 тыс. Это почти треть от всех напечатанных к выборам бюллетеней, при том что обычно явка на выборах не превышает 1,6 млн человек. А организацию голосования за рубежом перепоручили и вовсе правительственным структурам, которые подчинены правящей партии: МИД, а также негласно — Службе информации и безопасности.

К категории пораженных в правах были отнесены сотни тысяч граждан, которые выехали в поисках лучшей доли в Россию. Для них было открыто всего два участка, причем оба — на территории посольства в Москве, куда направили всего 10 тыс. бюллетеней. В эту же категорию попали и более 150 тыс. избирателей в непризнанном Приднестровье. Для них число участков было сокращено почти втрое — до 12. При этом часть из них, якобы для большей безопасности, за несколько дней до голосования переместили вглубь страны. К тому же за две недели до дня голосования было объявлено о начале ремонта на шести из семи мостов через Днестр, что выглядело как попытка физически затруднить приезд избирателей.

По мнению экспертов, отсекая таким образом от выборов сторонников оппозиции и создавая благоприятные условия для своих, власти, по сути, лишили права голоса каждого пятого избирателя, что уже со старта исказило результат народного волеизъявления.

Дальше — больше. Чтобы застраховаться от поражения, власти укомплектовали своими сторонниками не только ЦИК, но и Конституционный суд. Тот, как заверил поддерживающий Санду экс-премьер Ион Стурза, "наш". Он также подчеркнул, что в случае проигрыша выборов правящей партией судьи будут на стороне Санду и не одобрят назначение нового кабинета министров.

Заграница помогла

Схема "спасения" выборов на избирательных участках, которые массово открывают в западных странах, была обкатана еще в прошлом году — в ходе выборов президента. Санду их проиграла внутри страны бывшему генеральному прокурору Александру Стояногло, выдвинутому крупнейшей в стране оппозиционной Партией социалистов. Провалился внутри страны и инициированный властями в поддержку президента референдум о вступлении в ЕС, на котором против проголосовало 54% избирателей. Переизбраться на второй срок и вытянуть мизерный перевес 0,7% для плебисцита властям удалось только за счет голосов мигрантов. Причем проконтролировать корректность голосования и даже просто проверить, имело ли оно место, было непросто, учитывая отсутствие наблюдателей. Ставка на зарубежные участки сработала и на этот раз — проиграв выборы внутри страны оппозиции, правящая партия сохранила 55 мест в парламенте.

Другой особенностью выборов стало массовое запугивание тысяч избирателей со стороны полиции и спецслужб под соусом борьбы с "электоральной коррупцией" и "незаконным финансированием".

Именно в этом власти обвинили бизнесмена Илана Шора. Еще в 2017 году он был приговорен к семи годам тюрьмы по обвинению в причастности к краже $1 млрд из молдавских банков. Однако обжаловал приговор. Хоть он до окончательного решения находился под судебным контролем, но учредил партию "Шор" и избрался депутатом парламента. Правда, после очередной смены власти в июне 2019 года Шор перебрался в Израиль, а затем в Россию, где в прошлом году учредил блок оппозиционных партий "Победа". В 2023 году Конституционный суд Молдавии запретил партию Шора — правительство обвинило ее лидера во вмешательстве в выборы и организации сети по скупке голосов.

Борьба с так называемой сеткой Шора стала главной задачей полиции в ходе избирательной кампании. Сотни правоохранителей ежедневно проводили в разных концах страны массовые обыски, задержания и аресты его сторонников. Людей вызывали на допросы, выписывали штрафы, которые в несколько раз превышали размер годовой зарплаты или пенсии, угрожали им тюрьмой. Были случаи, когда после визитов правоохранителей старики оказывались из-за полученного стресса на больничной койке, а то и умирали.

Власти, в свою очередь, еще на этапе регистрации не допустили к выборам ряд партий, входящих в блок "Победа", обвинив их в связях с Шором. А за день до голосования с выборов была снята партия "Сердце Молдовы" бывшей главы Гагаузии Ирины Влах, которая входила в Патриотический блок. Вместе с ней от выборов отстранили и другую оппозиционную партию — "Великая Молдова" Виктории Фуртунэ.

Оспорить итоги выборов

Наблюдатели от Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ, Парламентской ассамблеи Совета Европы и Европарламента вынуждены были признать в своем отчете политическую ангажированность ЦИК, несоответствие международным стандартам закона о партиях, по которым их снимали с выборов, предвзятость СМИ и так далее.

"Нарушения в ходе избирательного процесса были настолько массовыми и очевидными, что даже наблюдательная миссия ОБСЕ, известная своей ангажированностью, селективным подходом и, когда ей надо, "потерей зрения и слуха", в своих предварительных заключениях не смогла полностью закрыть на них глаза", — отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Признать итоги голосования отказалась и оппозиция. "Интрига выборов заключалась лишь в том, сколько голосов себе "нарисует" правящая партия, чтобы удержать власть через подконтрольный ей ЦИК, МИД, спецслужбы, полицию и другие государственные органы. Но даже с этими манипуляциями оппозиция получила внутри страны больше, чем партия власти. Мы не признаем итоги выборов и будем добиваться правды в судах и в ходе уличных акций протеста", — заявил мне бывший президент Молдавии Игорь Додон, возглавляющий крупнейшую в стране Партию социалистов, вокруг которой создан Патриотический блок. Он уточнил, что в ближайшее время будут поданы жалобы в ЦИК. "Если комиссия их отклонит, мы пойдем в Апелляционную палату, в Верховный суд, а затем — в Конституционный суд. Мы будем действовать строго по закону", — уточнил он.

Выборы продемонстрировали глубокий раскол молдавского общества. Голосование показало, что в ряде районов страны, особенно на севере и юге, поддержка президента и ее политической силы является практически нулевой. Однако, по мнению Додона, это не остановит Санду и ее партию, которые по указанию своих кураторов в ЕС намерены усиливать репрессии против оппозиции, наращивать давление на Молдавскоую православную церковь, Гагаузию и Приднестровье.

"Они победили исключительно при поддержке ЕС и НАТО. И эта поддержка оказана в целях превращения нашей страны во вторую анти-Россию по примеру соседней Украины, что в ситуации раскола молдавского общества может привести к большой беде", — пояснил он.

Голосование как на нынешних парламентских, так и на прошлогодних президентских выборах показало, что внутри страны большинство избирателей не поддерживает Санду и ее партию. Для сохранения власти им еще долго придется натягивать "сову на глобус" — прибегать к подтасовкам на зарубежных участках, репрессиям против оппозиции, проталкивать антироссийскую риторику (которая, как свидетельствуют опросы, не одобряется большинством населения) и другим методам. Они, в свою очередь, раскалывают общество и подрывают доверие как к правящей партии, так и к ее покровителям на Западе. Хотя бывший посол ЕС в Кишиневе Янис Мажейкс как-то признал в эфире одного из местных телеканалов, что в Брюсселе нередко устраивают взбучки подопечным из Кишинева (правда, добавил, что делается это при закрытых дверях, чтобы не выносить сора из избы). Но в общей массе кураторы Санду и ее партии беззаконий с их стороны стараются не замечать.

Ситуация в переживающей тяжелый кризис экономике Молдавии резко диссонирует с бравурными маршами придворной прессы по поводу "исторической победы проевропейских сил". Марши скоро стихнут, и наступят суровые будни, которые дадут оппозиции немало возможностей для противостояния власти. Как там у Конфуция, "не тот велик, кто никогда не падал, а тот велик — кто падал и вставал!".

