Мнение

Потери будут, это факт: триумфальное возвращение Эрдогана в США и неубедительные итоги

Кирилл Жаров — о том, что показала встреча турецкого и американского лидеров на перспективу и при чем здесь Россия

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган © Yuri Gripas/ Pool/ Sipa USA via Reuters

Президент Турции Тайип Эрдоган провел обширный визит в США, выступил в ООН в защиту Палестины, встретился с Дональдом Трампом. Но реальные результаты его контактов с американским лидером не ясны даже спустя неделю.

Спустя шесть лет

Телекамеры турецких каналов с нескольких точек передавали картинку с территории Белого дома, когда там ждали прибытия Эрдогана. Телеканалы даже не уходили на рекламу, хотя ожидание было довольно долгим. Печатная пресса поминутно следила за передвижениями своего президента. Эта картинка сообщала внутренней аудитории о высочайшем мировом статусе их лидера, его успешности.

При этом участие Эрдогана в 80-й сессии Генассамблеи ООН, на которой он сам позиционировал себя как "голос угнетенной Палестины", не было сенсационным событием — он туда приезжает ежегодно. А вот первый за шесть лет официальный прием в Белом доме у лидера Америки был представлен как наиважнейший результат международной дипломатии Тайипа Эрдогана, дипломатический момент престижа Турции.

Большое внимание уделили визиту и оппозиционные круги, хотя в их оценках, естественно, было много критики. Тем не менее тема визита стала основой повестки всех турецких СМИ.

Вместе с тем содержание и результаты самой встречи с Трампом породили в Турции связку нарративов — от триумфалистских до откровенно критических. Официальная риторика Анкары заявляла о взаимопонимании, значимом прогрессе в отношениях с США, общих целях по Газе и в двусторонней торговле. Но вот более свободные от пропагандистских установок СМИ и аналитики указали, что за внешней ширмой успешности скрывается недостаток конкретики по стратегически важным пунктам и в целом отсутствует подтверждение того, что лидерам удалось эффективно договориться.

Безусловно, первый официальный контакт президентов за последние шесть лет, скорее всего, не мог привести к подписанию внушительной пачки документов, к моментальному решению большей части проблемных вопросов. Но все же не стоит забывать, что, как заявляли сами представители руководства Турции, контакты с США по сложным темам шли все это время. То есть переговоры Эрдогана с Трампом должны были быть в определенной мере подготовлены.

Пояснений ждали от самого Эрдогана.

Есть ли конкретика?

При возвращении из зарубежных визитов он традиционно общается в самолете со своим журналистским пулом и подводит итоги поездки. Это общение является важным индикатором для СМИ и общественности, и оно зачастую содержит пункты о конкретных успехах, высказанные лично лидером Турции. Но в этот раз весь блок турецко-американских отношений оказался по сути сведен к словам о теплом приеме, важности, эффективности и уверенности в том, что встреча с Трампом стала импульсом для дальнейшего наилучшего развития двусторонних отношений и решения всех проблем. Не было деталей ни по ключевому вопросу — возможному возвращению Турции в программу по истребителям F-35, — ни по снятию санкций и ограничений CAATSA, ни по конкретным проектам сотрудничества в оборонке.

Но хорошо, это было дано по горячим следам в самолете на пути в Анкару. Тогда многие стали ждать, что в последующие дни Эрдоган все же прояснит детали и расскажет об итогах подробно. Но нет.

Спустя несколько дней Эрдоган провел заседание кабмина, после которого обычно в прямом эфире он обстоятельно рассказывает о результатах работы за последний период. Он коснулся поездки в США и встречи с Трампом — но снова никаких четких высказываний по интересующим общественность темам.

Надо отметить, что, конечно, с пустыми руками Эрдоган не вернулся. Одним из наиболее конкретных и заметных итогов визита стала сделка между Turkish Airlines и американской корпорацией Boeing. Они договорились о закупке 225 самолетов: 75 машин семейства Dreamliner (B787-9 и B787-10), из которых 50 оформлены твердым заказом и 25 идут в формате опциона, а также 150 самолетов модели 737-8/10 MAX — 100 твердых и 50 опционных.

Другим результатом стали соглашения с американскими компаниями на поставку в Турцию сжиженного природного газа (СПГ) в перспективе ближайших почти 20 лет. Это не колоссальные объемы (5,8 млрд кубометров до 2030 года и 70 млрд кубометров до 2046-го), но все же критически настроенные обозреватели в Турции высказали мнение, что такая сделка — это попытка "откусить" от российских объемов газа, поставляемого Анкаре. Так ли это, будет понятно при анализе графиков поставок в ближайшие годы. Но такая мысль высказана неспроста. Ведь сам Трамп заявил, что надеется на отказ Турции от российских энергоресурсов.

К слову, со стороны США в рамках переговоров и публичных заявлений прозвучали четкие сигналы, что Турция может получить серьезные уступки по F-35 и F-16, по снятию некоторых ограничений, доступу к военно-технической кооперации — при условии изменения ее политики в энергетике и обороне. В частности, Трамп перед переговорами с Эрдоганом отметил, что Анкара может вернуться в программу F-35, если "кое-что сделает". Он не стал уточнять, что именно, но многие журналисты и эксперты в Турции понимают такие высказывания как косвенное требование отказаться от российских систем ПВО С-400, которые ранее стали ключевым препятствием для участия в программе и поводом к санкциям. Пока комментариев на этот счет от официальных лиц не последовало.

Чего хотят США?

Вероятно, молчание по всем этим острым темам является сознательной паузой. Власти либо выжидают, чтобы оценить реакцию общества и союзников, либо не готовы демонстрировать открытые уступки, которые могли бы вызвать внутреннюю критику. Такая неопределенность лишь усиливает впечатление, что реальный результат встречи с Трампом оказался двусмысленным и потенциально проблемным для Турции.

Безусловно, США не нравится и неудобен настолько самостоятельный в своих внешнеполитических и экономических взаимоотношениях Эрдоган. Так было всегда, и всегда Вашингтон старался давить на Анкару, причем зачастую успешно.

На ситуацию можно посмотреть и через призму грядущих выборов президента и парламента в Турции. По плану выборы пройдут в 2028 году. Но не стоит забывать, что для большой политики два с половиной года — не такой уж и долгий срок. К тому же все еще не уходит с повестки обсуждение проведения досрочных выборов.

В этих условиях США, как считает ряд экспертов, могли увидеть шанс надавить на Эрдогана. Имеется в виду возможная готовность Трампа не обращать внимание на внутриполитические события в Турции, которые не всеми союзниками республики могут восприниматься как допустимые. Например, действия Эрдогана по консолидации влияния, получению прочной поддержки элит и электората, массы судебных дел против оппозиции. Сейчас часть опросов общественного мнения нередко ставит партию Эрдогана на второе место, а его личные позиции пока не дают стопроцентной гарантии легкой победы в случае выборов.

Взамен на такой отведенный взгляд США хотят большей лояльности по вопросам Ближнего Востока, России с Украиной, да и Европы. И тут для Эрдогана возникает сложная ситуация. Даже если Трамп в устных выражениях благожелателен, реальное решение по многим проблемным вопросам в турецко-американских отношениях требует согласия Конгресса и реализации юридических механизмов. Так что окончательный результат зависит от работы американских институтов, и это дает Вашингтону серьезный рычаг для давления. То есть Анкара рискует получить ограниченные практические выгоды при большой политической цене.

Эта цена может заключаться в вынужденном для Турции пересмотре каких-то аспектов ее взаимодействий с партнерами. Это, например, касается России в контексте энергетического сотрудничества и украинского конфликта. Вряд ли речь идет о полном демарше в отношениях с РФ, но на определенные точечные решения Эрдогана могут заставить пойти. Причем не исключено, что такие решения (если они последуют) не будут преданы огласке.

Анкару могут вынудить и скорректировать ее взаимодействие с Европой, причем конкретно с Великобританией, которая становится альтернативным США полюсом на украинском направлении и пытается активизироваться на Ближнем Востоке. Да и ближневосточная дипломатия Эрдогана, хотя и приносит ему большие дивиденды внутри страны, все же потенциально является его слабой точкой. Принципиальная, резкая и раздражающая часть стран позиция по палестино-израильскому конфликту требует от турецкого лидера быть в центре урегулирования ситуации в Газе. То есть быть непосредственным участником решения. В противном случае Эрдогану будет сложно объяснить, почему главный голос в защиту Газы остался за пределами практического урегулирования. Но как видно из последних событий, все же практические достижения в этом вопросе зависят только от двух сторон — США и Израиля. И они дают понять, что способны в целом обходиться без посредников, что Турцию, конечно, не может устраивать.

К чему готовиться Турции?

Итоговая картина, которая вырисовывается из анализа визита Эрдогана в США, в целом заключается в том, что официальная Анкара настойчиво "продает свой успех" и подчеркивает открытие новой страницы в отношениях с Вашингтоном. Эрдоган снова доказывает, что он остается на лидирующих позициях в высокой международной политике, участвует в глобальных процессах, и его слушают. Практическая же выгода Турции, которая бы соответствовала ее долгосрочным стратегическим интересам, пока далеко не однозначна. Получит ли она истребители, сможет ли сыграть непосредственную роль в урегулировании конфликтов, удастся ли ей удержаться от конфронтации с некоторыми партнерами в стремлении к этим целям — пока что не ясно.

Турция оказалась в сложном положении, и ей теперь необходимо тщательно проанализировать перспективы и сделать выбор по ряду тактических и стратегических вопросов. Сомнений в том, что Анкаре удастся найти решения с минимальными потерями, нет. Но то, что потери для нее и некоторых ее партнеров будут, — это факт.

