Мнение

Убежденный консерватор: первая женщина-премьер собралась "вернуть Японию на вершину"

Кирилл Агафонов — о том, кто такая Санаэ Такаити и изменится ли позиция Токио по РФ, США и ядерному оружию

Председатель Либерально-демократической партии Японии Санаэ Такаити © Yuichi Yamazaki - Pool/ Getty Images

Пост премьер-министра Японии впервые в истории займет женщина. На эту должность почти наверняка вскоре будет избрана новый председатель правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) 64-летняя Санаэ Такаити. Она — убежденный консерватор, поборник традиционных семейных ценностей и сторонник укрепления военного потенциала Японии, выступает за сохранение санкций против России и имеет бессрочный запрет на въезд в РФ.

4 октября Такаити одержала уверенную победу на выборах главы ЛДП, обойдя во втором туре 44-летнего Синдзиро Коидзуми, сына экс-премьера Дзюнъитиро Коидзуми.

На пост премьера она будет избрана, как ожидается, 15 октября. Однако уже сейчас фактически начала формирование своей команды, предложив, согласно источникам японских изданий, места своим соперникам в борьбе за высший пост в правительстве.

Укрепление оборонного потенциала

Такаити считается одним из наиболее ревностных сторонников курса на укрепление оборонного потенциала страны. Темой национальной безопасности она увлеклась еще в самом начале своего пути, когда поступила в Институт государственного управления и менеджмента Коносукэ Мацуситы. Такаити вдохновилась словами основателя института о том, что "эпоха глобальной системы, в основе которой стоят США и Советский Союз, закончится, и XXI век станет эпохой Азии".

Такаити касается и темы ядерного оружия — что было до недавнего времени табу для японских политиков. В опроснике газеты "Асахи" незадолго до выборов в ЛДП она была единственной из всех кандидатов, кто поставил под сомнение необходимость соблюдения "трех неядерных принципов": не обладать, не создавать и не допускать на свою территорию ядерное оружие. Если быть точнее, то на вопрос о том, следует ли следовать этим принципам, из пяти вариантов ответа она выбрала "в какой-то степени против".

Некоторые японские политики считают, что запрет на размещение ядерного оружия не стыкуется с концепцией "ядерного зонтика", который Японии обеспечивают США. Об этом говорила и сама Такаити. Однако ряд авторитетных экспертов в области внешней политики и обороны как контраргумент приводят то, что у Вашингтона в настоящее время просто нет ядерных сил, подходящих для расположения на территории Японии, и призывают к укреплению нынешней структуры так называемого расширенного сдерживания.

Читайте также

Разгром партии власти и взлет национализма: в Японии прошли парламентские выборы

"Американский ядерный зонтик для Японии обеспечивается стратегическим ядерным оружием, и у США нет нестратегического ядерного оружия на азиатском театре. Однако действительно надежность американского ядерного зонтика, состоящего лишь из стратегических средств, колеблется в условиях, когда Северная Корея и Китай склоняются к обладанию нестратегическим ядерным оружием. Японии нужны политические лидеры, которые не настаивают на размещении [ядерного оружия], хотя [подходящего для] размещения ядерного оружия нет, а понимают текущую ситуацию и могут вести откровенные переговоры о расширенном сдерживании с США, у которых нет нестратегического ядерного оружия, которое необходимо было бы разместить в Японии", — отметил профессор Университета Мэйкай Тэцуо Котани.

Впрочем, некоторые наблюдатели, среди которых, например, бывший аналитик МИД Японии Масару Сато, задаются вопросом, не подразумевает ли позиция Такаити возможности обладания собственным ядерным оружием.

Среди прочего Санаэ Такаити выступала за создание в Японии собственного разведывательного агентства наподобие ЦРУ и принятие закона по борьбе со шпионажем.

Внешняя политика

Внешнеполитический курс администрации Такаити, как ожидается, в целом не предполагает кардинальных изменений. Ключевым направлением традиционно станет выстраивание отношений с президентом США Дональдом Трампом, который может посетить Японию уже в октябре.

Консервативная Такаити, которую некоторые сравнивают с премьером Италии Джорджой Мелони, может преуспеть в этом. На пресс-конференции, объявляя о выдвижении своей кандидатуры, она использовала лозунг Japan is back (англ. "Япония возвращается") — что перекликается с трамповским Make America Great Again (англ. "Сделаем Америку вновь великой") — и пообещала "вернуть Японию на вершину".

С другой стороны, испытанием для нового председателя ЛДП станут отношения с Южной Кореей и Китаем. Сеул — важный партнер Токио в области безопасности, а Пекин — в области экономики, несмотря на разногласия в политике. Взаимодействию могут помешать расхождения по историческим вопросам, поскольку Такаити, которая придерживается правых позиций, обещала, что продолжит посещать храм Ясукуни. В странах Азии он считается символом японского милитаризма. Подобные паломничества вызывают острую реакцию в Корее и Китае, в связи с чем уже более 10 лет японские премьеры воздерживаются от личных визитов в храм. Впрочем, в ходе предвыборной гонки Такаити говорила на эту тему уже более расплывчато, обещая принять решение в "подходящее время".

Читайте также

Осудить нельзя поддержать: премьер Японии не едет на саммит НАТО после удара США по Ирану?

На российском направлении Такаити, которой 4 мая 2022 года в ответ на политику Токио Москва бессрочно запретила въезд, придерживается нынешнего курса, в том числе сохранения санкций. "Наши отношения с Россией сейчас довольно сложные. Например, я вхожу в список лиц, которым пожизненно запрещен въезд в РФ. Сотрудничество Китая, России и Северной Кореи укрепляется, и вопрос "северных территорий" (так в Японии называют южную часть Курил — прим. авт.), как и проблема похищения японских граждан Северной Кореей, сейчас еще более сложный, чем когда-либо", — сказала она 28 сентября газете "Хоккайдо", по сути повторив текущую позицию Токио. "Северные территории" — это исконные японские территории, и мы будем делать все возможное [для решения этой проблемы]", — сказала она.

Ранее в Москве неоднократно критиковали подходы Токио касательно РФ. Так, на встрече замглавы МИД РФ Андрея Руденко с послом Японии в Москве Акирой Муто российская сторона отмечала, что целенаправленными усилиями Токио отношения между двумя странами деградировали до беспрецедентно низкого уровня.

Команда Такаити

К формированию своей команды Такаити приступила сразу после победы на выборах главы ЛДП и предложила ряд постов соперникам для обеспечения стабильности своей администрации.

Так, главой МИД, по данным источников газеты "Асахи", может стать Тосимицу Мотэги, который уже возглавлял внешнеполитическое ведомство в 2019–2021 годы. Министерские портфели предложены также Коидзуми, экс-министру экономической безопасности Такаюки Кобаяси и пока еще генсеку кабмина Ёсимасе Хаяси.

Генеральным секретарем кабмина — фактически "человеком номер два" в правительстве — согласно источникам издания, станет экс-министр обороны Минору Кихара. Один из наиболее влиятельных членов ЛДП, глава единственной сохранившейся партийной фракции, экс-премьер Таро Асо, как ожидается, займет кресло заместителя председателя ЛДП. Считается, что именно благодаря его поддержке Санаэ Такаити и была избрана главой партии. Его близкий соратник, глава исполнительного совета партии Сюнъити Судзуки, может стать генсеком ЛДП.

Коити Хагиуда — один из влиятельных членов бывшей фракции покойного экс-премьера Японии Синдзо Абэ — также может получить ключевой партийный пост.

Убежденный консерватор

Кстати, Такаити — поклонница "железной леди" Маргарет Тэтчер. Вопрос о посещении храма Ясукуни (принципиальный для многих консервативных политиков и электората, чью поддержку хотят вернуть в ЛДП) — не единственный пример "ястребиной" позиции Такаити. Являясь одним из самых консервативных политиков в Японии, она придерживается традиционных подходов и по другим вопросам.

Читайте также

Ответственность за рис: как лишиться поста министра в Японии из-за неудачной шутки

Например, ратуя за сохранение семейных ценностей, Такаити выступает против того, чтобы супруги имели разные фамилии (сейчас в Японии, согласно закону, муж и жена должны иметь одинаковую фамилию), не поддерживает однополые браки и не приемлет идею о престолонаследии по женской линии.

В Японии сильны традиции политических династий, и Такаити — редкий пример построения карьеры своими силами. Она окончила Университет Кобэ и, как я уже упоминал, отучилась в Институте государственного управления и менеджмента Мацуситы, работала в штабе члена Конгресса США, демократа Патриции Шрёдер.

Первая попытка избраться в парламент в 1992 году оказалась неудачной, однако всего год спустя она все же прошла в нижнюю палату как независимый кандидат. Побывав членом нескольких ныне уже не существующих партий, Такаити перешла в ЛДП, где у нее сложились хорошие отношения с покойным экс-премьером Синдзо Абэ.

В правительстве Абэ Такаити занимала пост главы Министерства по административным делам и коммуникациям, который считается одним из ключевых. При премьере Фумио Кисиде, с которым она в 2021 году боролась за место главы ЛДП и правительства Японии, Такаити стала главой Министерства экономической безопасности. При этом она допускала критику некоторых инициатив премьера, в том числе его планов по повышению налогов.

В молодости Такаити была поклонницей вокалиста "Его превосходительства Демона Когурэ" и играла на барабанах в хеви-метал-группе, ездила на мотоцикле, является членом парламентской ассоциации байкеров. В свободное время Такаити увлекается подводным плаванием, музыкой, любит смотреть бейсбол и соревнования по боевым искусствам. Из еды новый глава правящей партии предпочитает рис с минтаевой икрой, паровые булочки со свининой и короккэ — японские картофельные зразы.

Избрание Такаити на пост главы ЛДП и, крайне вероятно, скорое назначение на пост премьера уже положительно оценили 68,4% участников опроса, который провело агентство Kyodo.

В ходе предвыборной гонки новый председатель ЛДП, известная как сторонник мягкой денежно-кредитной политики (при премьере Синдзо Абэ она обеспечила экономический рост и повышение котировок многих японских компаний), обещала принять меры для смягчения последствий роста цен, в том числе снижение налогов.

Положительно восприняли японцы и сам факт, что правительство вскоре может впервые возглавить женщина. Такую оценку высказали 86,5% участников опроса Kyodo.

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора. Использование материала допускается при условии соблюдения правил цитирования сайта tass.ru