Чуда не произошло: почему рейтинги британского премьера все ниже и при чем здесь Россия

Елена Харитонова — о том, почему в Великобритании сменяются премьер за премьером и ждать ли ухода Стармера

Елена Харитонова , кандидат политических наук, руководитель Группы британских исследований ИМЭМО РАН

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер © James Manning, Pool Photo via AP

Одобрение британского правительства и лично премьер-министра Кира Стармера в последние месяцы продолжает неуклонно снижаться.

Согласно опросам исследовательской компании YouGov, в сентябре 2025 года деятельность премьера одобряли всего 18% респондентов, а работу его правительства — только 12%. При этом растут рейтинги лидера правопопулистской партии "Реформировать Соединенное Королевство" (Reform UK) Найджела Фараджа.

Reform UK впервые вышла на первое место в опросе "за кандидата от какой партии вы бы проголосовали, если бы выборы состоялись завтра". Для британской политики, где на протяжении десятилетий традиционно доминируют Лейбористская и Консервативная партии, такой рост популярности партии Фараджа кажется почти невероятным. Хотя до следующих парламентских выборов еще далеко, британская пресса уже подсчитывает, сколько мест в парламенте может достаться Reform UK, и не исключает, что Фарадж может стать следующим премьер-министром.

Низкие рейтинги

Такие на первый взгляд шокирующие результаты опросов общественного мнения в действительности были вполне ожидаемы. Летом 2024 года лейбористы под руководством Стармера победили на выборах и пришли к власти не благодаря высокой популярности или личной харизме лидера, а из-за недовольства граждан ситуацией в стране. На тот момент в неудовлетворительном состоянии экономики, национальной службы здравоохранения, деградации инфраструктуры, росте преступности и других проблемах избиратели обвиняли предыдущие правительства Консервативной партии. Большинство в парламенте досталось лейбористам во многом благодаря ошибкам соперников, а также из-за особенностей британской избирательной системы. Достаточно вспомнить, что на предыдущих всеобщих парламентских выборах партия проиграла консерваторам, при этом в абсолютных значениях за нее проголосовало примерно на полмиллиона больше граждан, чем на "победных" выборах 2024 года.

Понимая сложность стоящей перед ними задачи, лейбористы старались максимально осторожно подойти к предвыборным обещаниям, говоря в основном о намерениях преодолеть "устроенный консерваторами хаос". Однако накопившиеся за долгое время трудности никуда не делись.

Изначально невысокий уровень энтузиазма избирателей и усталость от проблем привели к тому, что в этот раз "медовый месяц" после выборов закончился гораздо быстрее, чем обычно. Рейтинги Стармера и его партии пошли вниз уже в первые месяцы после прихода лейбористов к власти. Чуда так и не произошло: за 15 месяцев пребывания у власти партии не удалось продемонстрировать гражданам свою компетентность. Так, например, в августе восемь из десяти респондентов проведенного YouGov опроса заявили, что считают текущее состояние Британии плохим или очень плохим, при этом 60% ожидают дальнейшего ухудшения в течение следующих 12 месяцев.

Более того, партия в последние месяцы оказалась под давлением из-за различных скандалов. Соратница Стармера Анджела Рэйнер была вынуждена покинуть пост вице-премьера из-за налогового скандала — она недоплатила налоги при покупке недвижимости, по словам самой Рэйнер, из-за недостаточно внимательного отношения к этому вопросу. За этим в начале сентября последовали существенные перестановки в кабинете премьер-министра, которые напоминают детскую игру "в пятнашки". Занимавший пост министра иностранных дел Дэвид Лэмми получил должность вице-премьера. В свою очередь, пост главы МИД заняла бывший министр внутренних дел Иветт Купер, а ее портфель достался возглавлявшей до этого Министерство юстиции Шабане Махмуд.

Еще один удар по лейбористам — досрочное прекращение полномочий посла Соединенного Королевства в США Питера Мандельсона прямо перед визитом в страну президента США Дональда Трампа. Объявить об отставке посла пришлось в связи с раскрытием дружеской переписки последнего с обвиненным в торговле несовершеннолетними банкиром Джеффри Эпштейном.

Международные проблемы

На крайне неблагоприятном внутриполитическом фоне единственное направление, где Стармеру пока удается если не сохранять доверие избирателей, то хотя бы не вызывать серьезного раздражения, — это внешняя и оборонная политика, в особенности, что касается отношений с России.

После прихода к власти в США Трампа Кир Стармер вместе с французским президентом Эмманюэлем Макроном развили беспрецедентную дипломатическую активность, направленную на сохранение единства западных стран, поддержку Украины и противостояние РФ. В Лондоне и Париже проводились встречи "коалиции желающих", звучали заявления о планах по направлению на Украину военных контингентов стран-участниц. После встречи президентов США и России на Аляске в Вашингтон для поддержки Владимира Зеленского направился десант лидеров европейских стран, среди которых был и британский премьер. По признанию самого Стармера, в какой-то момент он был настолько занят внешнеполитическими вопросами, что упустил из виду проблемы и разногласия в собственной партии.

Такая политика приносит свои плоды. Весной 2025 года возросшая активность британского премьера на внешнеполитическом треке и попытки компенсировать изменение риторики Трампа в отношении России способствовали краткосрочному росту его популярности. По данным газеты The Guardian, личный рейтинг Стармера вырос в марте на 10% именно в связи с его усилиями на мировой арене. Правда, это оказалось непродолжительной тенденцией. Однако и сегодня граждане гораздо более благосклонно относятся именно к политике лейбористов в сфере обороны и внешней деятельности.

К примеру, в сентябре 81% респондентов YouGov негативно оценивали политику правительства в сфере контроля над иммиграцией, и лишь 11% — позитивно. Похожие оценки характерны и для других сфер, таких как налоговая политика (75% и 12%), соцобеспечение (71% и 15%) или борьба с преступностью (68% и 17%). По сравнению с этим деятельность правительства в сфере обороны, несмотря на общую непопулярность лейбористов, оценили выше: 43% ее не одобряют и 33% относятся положительно. Британцы в большей степени, чем граждане многих других европейских стран, надеются на победу Украины в текущем конфликте и считают Россию угрозой для своей страны и Европы в целом. Поездки на Украину членов британской королевской семьи и политиков, а также визиты Зеленского в Лондон используются в качестве информационных поводов и позволяют регулярно напоминать гражданам о "российской угрозе".

Жесткая антироссийская риторика также находит практически безоговорочную поддержку со стороны различных политических сил в британском парламенте. Редко можно увидеть в палате общин такое единодушие, как при обсуждении помощи Украине или антироссийских санкций. При этом другие международные темы, в особенности ситуация на Ближнем Востоке, имеют значительно больше противоречий. Здесь стоит учитывать то, что британское общество неоднородно. Например, в августе лондонская полиция задержала 446 человек во время демонстрации в поддержку Палестины — активисты назвали это число "самым большим одновременным арестом столичной полиции за один день протеста".

В то же время внутриполитические и экономические темы вызывают разногласия даже внутри самой партии лейбористов.

Таким образом, позиционирование Британии в качестве одного из лидеров с точки зрения поддержки Украины и противостояния России остается одной из немногих тем, где Киру Стармеру и его правительству удается демонстрировать результаты хотя бы на уровне риторики и опираться на поддержку со стороны основных политических сил, СМИ и общества. В связи с этим, думаю, можно ожидать новых жестких заявлений в отношении РФ и продолжения уже обозначенной политики на этом направлении.

В то же время внутренние проблемы и партийные разногласия никуда не денутся, и реализовывать любые инициативы в экономической или социальной сфере на фоне низкого уровня доверия избирателей будет все сложнее.

В то же время, если не случится ничего экстраординарного, ждать объявления о досрочных парламентских выборах в ближайшее время не стоит. Лейбористы сегодня обладают парламентским большинством, не в их интересах проводить выборы раньше назначенного срока и терять собственные позиции. При этом смена лидера Лейбористской партии на другую фигуру не исключена. Как при правительстве Консервативной партии Бориса Джонсона сменила Лиз Трасс, а ее, в свою очередь, — Риши Сунак. Однако партия оставалась у власти почти весь положенный ей срок. Похожий сценарий, с некоторыми отличиями из-за разных правил в каждой из партий, возможен и для лейбористов. Правда, на горизонте нет ни харизматичных политических лидеров, ни ярких идей.

Кто бы ни был во главе партии, проблемы сами собой не исчезнут, и предпосылок для изменения позиции в отношении России также пока что не видно.

