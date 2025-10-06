Мнение

Агония и хаос в Париже: чем грозит новая отставка премьера для Макрона и страны

Андрей Низамутдинов — о том, почему премьер-министр Франции ушел в отставку меньше чем через месяц после назначения

Себастьен Лекорню © Stephane Mahe/ Pool via AP

Утром в понедельник, 6 октября, в Париже прогремел информационный взрыв: премьер-министр Франции Себастьен Лекорню, назначенный на этот пост всего 27 дней назад, подал в отставку. Президент Эмманюэль Макрон отставку своего друга и соратника принял. Таким образом, Лекорню установил национальный антирекорд по продолжительности пребывания на посту главы правительства. До него владельцем антирекорда был Мишель Барнье, который просидел в премьерском кресле чуть более трех месяцев и ушел в отставку в декабре 2024 года.

К этому все шло

На самом деле подобный исход политического кризиса, который Франция переживает уже довольно долгое время, был вполне предсказуемым. Дело в том, что после внеочередных выборов в Национальное собрание (нижнюю палату парламента), состоявшихся летом прошлого года, пропрезидентская партия "Ренессанс" лишилась большинства. Правда, ни одна из других партий — как слева, так и справа — большинства тоже не получила. Макрону путем хитрых комбинаций удалось все же протащить на пост премьер-министра своего кандидата Барнье, но тот, как уже сказано, продержался в кресле немногим более трех месяцев. Сменивший его Франсуа Байру оказался более долговечным, но и ему в начале сентября 2025 года пришлось уйти в отставку после того, как депутаты отказали ему в доверии.

Вслед за этим выбор Макрона пал на Лекорню. Возможно, самому президенту этот выбор показался удачным. Лекорню, входивший в состав руководства правоцентристской партии "Союз за народное движение" (впоследствии получившей название "Республиканцы"), еще в 2017 году почуял, куда ветер дует, и переметнулся на сторону пропрезидентской "Республики на марше" (ныне "Ренессанс"). Тогда же он вошел в состав правительства, где занимал должности, соответствующие уровню заместителя министра — правда, в не самых заметных министерствах наподобие экологического перехода или территориального планирования. Но постепенно вырос — сперва возглавил Министерство по делам заморских территорий, а в мае 2022 года — Министерство вооруженных сил. В этом кресле он просидел при четырех разных премьерах. Задержаться так удалось скорее всего потому, что целиком и полностью разделял и поддерживал курс Макрона на всемерную поддержку Киева (в том числе был инициатором поставок ему дальнобойных ракет, артиллерии и боевой авиации).

Проблема в том, что замена Байру на Лекорню не решила главной проблемы — кабинет министров так и остался правительством меньшинства. А при таком раскладе его неизбежно ожидают серьезные испытания, особенно если дела в экономике и социальной сфере обстоят, мягко говоря, не слишком хорошо. А если попросту — то и совсем паршиво.

Последняя капля

Собственно, о серьезнейших внутренних проблемах Франции — от падения производства и роста цен до ситуации в сфере образования и нелегальной миграции — открыто говорил еще Байру накануне своей отставки. А самой крупной проблемой он называл рост государственного долга, который достиг уже астрономической суммы €3,4 трлн и продолжает ежечасно увеличиваться на €12 млн. Вместе с долгом растут и расходы на его обслуживание: в 2020 году они составляли €30 млрд, а к концу десятилетия, согласно прогнозу, увеличатся до €100 млрд.

Читайте также

Отвлекающий маневр: зачем Макрону "коалиция желающих" и украинский кризис

Иными словами, и политические оппоненты, и общество в целом ожидали от Макрона смены социально-экономического курса, а не простой замены одного непопулярного премьера на другого. Но ожидания не оправдались. Более того, назначение Лекорню было расценено как подтверждение верности прежнему курсу. Поэтому не стоит удивляться, что новому премьеру в первые же дни пришлось столкнуться не только с острой критикой со стороны политических оппонентов, но и с целой серией забастовок и демонстраций, которые прокатились по всей стране и привлекли сотни тысяч недовольных граждан.

Например, 2 октября на улицы вышли, по разным данным, от 185 тыс. до 600 тыс. протестующих. Они выражали недовольство мерами экономии, требовали повышения зарплат и пересмотра пенсионной реформы. Кроме того, участники шествий призывали президента страны уйти в отставку и выражали сомнения в том, что назначенный им премьер сможет предложить проект бюджета, который отвечал бы интересам социально-экономического роста и запросам населения. "Это просто премьер-министр, действующий по принципу "скопировать — вставить". Все его меры продолжают уже существующие или же повторяют те, что были раньше", — заявила глава крупнейшего профсоюза CGT Софи Бине.

Определение "скопировать — вставить" подтвердилось 5 октября, когда Елисейский дворец огласил первую часть списка нового состава правительства. Оказалось, что из 18 человек 13 — это члены предыдущего кабмина, причем многие сохранили прежние посты. Очевидно, это стало последней каплей, которая возмутила даже одного из членов правительства — главу МВД Брюно Ретайо, переназначенного на прежний пост. Министр, представляющий в коалиционном кабинете партию "Республиканцы", заявил, что состав правительства "не отражает обещанного разрыва" с прежней политикой.

Показали средний палец

Если возмутился даже член правительства, то что уж говорить о политических оппонентах? Особое недовольство вызвало у них назначение министром обороны бывшего министра экономики и финансов Брюно Ле Мэра. Например, лидер партии "Экологисты" Марин Тонделье назвала это "премией за некомпетентность". А ее тезка Марин Ле Пен, возглавляющая парламентскую фракцию крупнейшей правой партии "Национальное объединение", заметила: "Выбор этого правительства, укомплектованного теми же людьми и приправленного человеком, который довел Францию до банкротства, просто жалок". С не меньшим негодованием высказался и глава партии "Патриоты" Флориан Филиппо, который напомнил, что на прошлом посту Ле Мэр в 2022 году пообещал "поставить на колени российскую экономику" при помощи санкций, но в итоге "набрал долгов на €1 000 млрд".

Если крайне правый Филиппо назвал происходящее "агонией", то левый Борис Валло использовал термин "хаос", в который страну погружают макронисты, и возмутился: доколе?! "Они проигрывают выборы, но продолжают править. У них нет большинства, но они отказываются идти на компромиссы. Их свергают, но они остаются на своих постах", — возмутился лидер парламентской фракции социалистов. "Обратный отсчет до их изгнания начался", — откликнулся на разгневанную реплику коллеги основатель левой партии "Неподчинившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон.

Читайте также

Франция после "Черного четверга": смогут ли договориться власть, профсоюзы и оппозиция?

Пожалуй, наиболее резко отреагировал лидер Французской компартии Фабьен Руссель, который со всей пролетарской прямотой, без интеллигентских экивоков заявил: "Если бы они хотели показать французам средний палец, они не могли бы сделать это иначе".

Сами виноваты

В итоге новое правительство так и не приступило к работе, ведь на следующий день после объявления его состава глава кабинета подал в отставку. Судя по всему, и сам премьер, и президент трезво рассудили: после такой критики не стоит и рассчитывать на утверждение парламентом проекта бюджета. Следующим шагом стало бы неизбежное вынесение вотума недоверия правительству, поэтому Лекорню и Макрон, думаю, решили сыграть на опережение: первый подал в отставку, второй ее тут же принял.

"По состоянию на понедельник условия не сложились для того, чтобы я мог исполнять функции премьер-министра и правительство могло предстать перед Национальным собранием", — пояснил свое решение Лекорню. Естественно, он тут же не преминул переложить ответственность на депутатов, которые, мол, не пожелали добросовестно исполнять свои обязанности, а вместо этого преследовали узкопартийные интересы. "И в конечном итоге я оказался в ситуации, когда я был готов к компромиссам, но каждая политическая партия хотела, чтобы другая политическая партия приняла всю ее программу целиком. Это верно как для партий, иногда входящих в общий блок, так и для оппозиционных партий", — заявил Лекорню. В общем, чертовски хочется поработать, но не дают.

Чем сердце успокоится

Через некоторое время после объявления об отставке Лекорню, когда политики и эксперты оживленно обсуждали ее последствия, а индексы крупнейших банков и компаний на Парижской бирже пикировали вниз, президент Франции был замечен прогуливающимся в одиночестве, в сопровождении лишь нескольких телохранителей, по набережной Сены. "Кажется, что он говорит по мобильному телефону. Очевидно, ему предстоит провести много консультаций, и только ему принимать решения в ближайшие часы, будь то новый премьер-министр или роспуск парламента, а может, референдум", — прокомментировал видеосюжет ведущий новостной программы на канале BFMTV.

На самом деле основных сценариев развития ситуации три.

Наименее вероятный — уход Макрона в отставку, как этого требует левая "Неподчинившаяся Франция", а также крайне правые "Патриоты" и "Реконкиста", возглавляемая Эриком Земмуром. Эти требования звучали уже не раз, в том числе и в связи с отставкой предыдущего премьера Байру, но Макрон твердо заявлял о намерении работать до конца президентского мандата. А шансы на импичмент, предложение о котором внесла в парламент "Неподчинившаяся Франция", на самом деле не слишком велики ввиду сложности процедуры и расхождения во мнениях между представленными в парламенте политическими силами.

Более вероятной представляется возможность роспуска Нацсобрания и проведения внеочередных выборов, на чем особенно настаивают Ле Пен и ее "Национальное объединение". У правых сейчас самая большая фракция в парламенте, и они, несомненно, рассчитывают конвертировать недовольство избирателей политикой Макрона в дополнительные голоса на выборах. И хотя самому президенту досрочные парламентские выборы сейчас не с руки, потому что поддерживающая его партия, несомненно, выступит на них хуже основных конкурентов, Макрон все же может на них согласиться под сильным давлением со стороны оппонентов и улицы. К тому же хитрая избирательная система вовсе не гарантирует, что на данный момент то же "Национальное объединение" либо другая политическая сила сможет получить необходимое большинство. А значит, можно будет половить рыбку в мутной воде, как это случилось год с небольшим назад.

Читайте также

Долгий путь к признанию Палестины: что задумал Макрон

Но все же наиболее вероятным мне представляется третий сценарий, при котором Макрон предпочтет не доводить дело до досрочных выборов, а попытается сторговаться с кем-то из оппонентов. Например, с идейно близкими социалистами: выдвинет на пост премьера их лидера Оливье Фора или даже кого-то помоложе, предложит им сформировать правительство, оставив часть мест для макронистов (разумеется, за исключением наиболее одиозных вроде того же Ле Мэра). И четко поделит сферы влияния, полностью отдав левым социально-экономическую политику, а за собой сохранив международную сферу и оборону. Удобно: и перед внешними партнерами лицо сохранит, и будет на кого списать провалы во внутренней политике.

Другое дело, что такое новое правительство точно не получит поддержки справа и будет подвергаться давлению слева, со стороны "Неподчинившейся Франции". А значит, тоже будет правительством меньшинства, обреченным на не слишком долгий срок существования.

Выходит, при любом сценарии Франция не сможет быстро выбраться из политического кризиса. Напротив, можно предположить, что в ближайшие несколько лет он будет лишь усугубляться, а вместе с ним будет ухудшаться и социально-экономическое положение страны.

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора. Использование материала допускается при условии соблюдения правил цитирования сайта tass.ru