Мнение

Путин на "Валдае" и Трамп в Куонтико: отодвинулась ли угроза большой войны?

Андрей Шитов — о том, как восприняты за океаном программные выступления российского и американского президентов

Отодвинулась ли угроза большой войны после программных выступлений президентов России и США — Владимира Путина на сочинском "Валдае" и Дональда Трампа в Куонтико (штат Вирджиния)? Не факт.

"Эффект просачивания"

Например, нью-йоркский аналитик Иэн Бреммер написал мне, что к большой войне между Россией и Западом мы сейчас "ближе, чем нам хотелось бы". И пояснил, что, во-первых, "асимметричная война расширяется из России на страны НАТО", а во-вторых, "Трампу не удалось добиться прекращения огня [на Украине], и он теперь склоняется к эскалации — как путем дальнейшего подрыва экономики России, так и путем содействия наращиванию военных возможностей Украины".

А Бреммер — основатель и руководитель известной компании Eurasia Group, не первый десяток лет зарабатывающей геополитическими прогнозами, прежде всего для бизнеса. Я привык прислушиваться к его оценкам, хотя самого меня и ободрили слова президента США о том, что российская инициатива по продлению на год Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) "звучит, как хорошая идея". Сказано это было на днях моему коллеге-тассовцу Дмитрию Кирсанову в Вашингтоне.

Уточню, что среди международных конфликтов, которые Трамп стремится урегулировать, для его команды сейчас в приоритете все же не Украина, а Газа. Но спецпосланник президента США Стив Уиткофф надеется, что при удачном исходе опыт могут спроецировать и на Незалежную.

Как удалось выяснить изданию Politico, на днях на конференции в Аспене (штат Колорадо), который проходил в закрытом для прессы формате, Уикофф указывал, что успешная договоренность между Израилем и палестинским движением ХАМАС может стать ориентиром и применительно к Украине. Возыметь, как он выразился, "эффект просачивания" (percolating effects). Уиткофф же — близкий личный друг и деловой партнер Трампа, которого порой именуют даже "теневым госсекретарем" в действующей администрации.

Опять "мир через силу"

О том, как мировые СМИ восприняли выступление Путина на "Валдае", ТАСС подробно писал по горячим следам. Что касается речи Трампа, то американцев в основном интересуют свои домашние мнения. А их обзор от профильного сетевого издания DefenseScoop озаглавлен "Эксперты реагируют на саммит Хегсета в Куонтико: "Не то содержание, не в то время, не для той аудитории".

Заголовок говорит сам за себя. В тексте уточняется, что Трампа и его военного министра Пита Хегсета слушали "почти 800 генералов, адмиралов и их старших помощников, спешно созванных со всего мира". Опрошенные изданием действующие и отставные военные давали свои оценки в основном анонимно. В целом, согласно публикации, "должностные лица выражали широкое согласие с тем, что высказывания лидеров в Куонтико, судя по всему, призваны были, по сути, дать высшим военачальникам понять, что те должны либо подстроиться (conform) под новый статус-кво, либо поставить под удар свою карьеру и источники существования".

Наряду с негативными откликами в обзор были включены одобрительный отзыв одного из сенаторов-республиканцев и письменный ответ на запрос издания от руководителя пресс-службы Пентагона Шона Парнелла. Последний подчеркнул, что в Куонтико была "зацементирована новая, но знакомая культура, которую мы называем "воинским духом" (warrior ethos)", а министерство нацелено на "новую эпоху мира через силу".

Хотя принцип этот известен с античных времен, а в современной истории США служит одним из главных внешнеполитических лозунгов как минимум со времен Барри Голдуотера и Рональда Рейгана. Известен и ответ на него: видный историк и политолог-международник из Бостонского университета Эндрю Басевич давно отчеканил, что "мир через силу" достаточно легко превращается в "мир через войну".

Ныне Трамп с Хегсетом открыто и гордо переименовали Министерство обороны США в Министерство войны. Наверное, именно в этом смысле Парнелл и назвал нынешний этап в истории ведомства "новой эпохой".

Выступление военного министра США Пита Хегсета в Куонтико © Andrew Harnik/ Getty Images

Вопросы и ответы

На мой личный вкус, и старый пропагандистский лозунг, и новое название Пентагона словно сошли со страниц Джорджа Оруэлла. А самым содержательным откликом на выступление Трампа мне показался текст бывшего главкома сухопутных войск США в Европе генерала Марка Хертлинга, напечатанный в сетевом издании The Bulwark ("Бруствер"). Он хотя бы не анонимный и не чисто ругательный. Попытка объяснить через собственный опыт, как услышанное может быть воспринято в войсках США по всему миру. Откуда, кстати, как констатирует автор, генералитет собирали в Куонтико слушать речи, длившиеся буквально пару часов.

Теперь тому еще долго предстоит выполнять полученные указания и разъяснять их собственным подчиненным, пишет Хертлинг, которому и самому доводилось заниматься подобным. По его словам, солдат будет прежде всего интересовать, "что придется менять" и "верит ли в них по-прежнему их страна", а также остается ли в силе их присяга, ясна и легитимна ли их задача. Особые вопросы, как он ожидает, возникнут у меньшинств — от женщин и чернокожих до геев, трансгендеров (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России) и сикхов, не так давно добившихся права носить тюрбаны и бороды.

Помимо частных сомнений имеются, на взгляд генерала, и "более общие и гнетущие". Включая такие: "Действительно ли от нас требуют готовиться к решению задач в наших собственных городах? Что если "врагами" станут называть мирных протестующих? Как при этом быть с присягой, которую мы приносили — конституции, а не отдельному человеку или партии?"

Следом в публикации даются и ответы. "Одно дело готовиться к схватке с иностранным врагом, — пишет Хертлинг. — Совсем другое — когда тебе говорят, пусть и с любыми околичностями, что протестующие в Портленде или избиратели в Филадельфии могут быть "угрозой". Командирам придется… помнить, что Вооруженные силы США — не правоохранительный инструмент, если только нет подлинного общенационального бедствия (emergency)". И далее: "Командиры вынуждены будут напоминать своим войскам: международное право по-прежнему главенствует; кодекс военной юстиции остается в силе; незаконные приказы будут оспариваться командирами на всех уровнях".

Надежен ли союзник?

"Еще одним вызовом" автор называет неизбежные объяснения с иностранными союзниками США. По его убеждению, те "втихую станут спрашивать: "Остается ли Америка тем надежным союзником, на которого мы рассчитывали?" Для примера вспоминает, как находился на учениях в Тбилиси, когда Барак Обама, на тот момент хозяин Белого дома, вскользь упомянул о стратегическом "развороте к Азии".

"Президент Михаил Саакашвили немедленно вызвал меня к себе и потребовал объяснить, не отказываются ли США от нарождающегося партнерства с его страной, — пишет трехзвездный отставник. — Этот опыт стал для меня незабываемым уроком: даже невинное замечание из Вашингтона может вызывать волны сомнений, паники или перерасчетов среди союзников. И противник тоже не дремлет, чтобы обернуть в свою пользу любые упущения".

Напоследок автор предупреждает, что командующие умеют пресекать в войсках разброд и шатания, но и они "не в состоянии бесконечно держать фронт против политического хаоса". И призывает Вашингтон помнить об этом, чтобы не превращать свои вооруженные силы "просто еще в один инструмент политического театра".

С переходом на личности

Остальной поток комментариев на выступление — почти сплошная ругань, часто с переходом на личности. Так, губернатор Иллинойса демократ Джей Би Прицкер заявил, что с Трампом "что-то в самом деле не в порядке" и пора "пустить в ход 25-ю поправку" к Конституции США, которая допускает отрешение главы государства от должности по недееспособности. Сенатор-демократ Рубен Гальего съязвил в соцсети Х (ранее Twitter), что совещание в Куонтико "можно было провести по электронной почте".

Отставной четырехзвездный генерал Барри Маккафри, курировавший при Билле Клинтоне борьбу с нелегальным оборотом наркотиков в США, заявил в эфире либерального телеканала MSNBC, что Трамп в Куонтико "звучал бессвязно, измученно… и временами глупо". Британская либеральная The Guardian обратила внимание на то, что действующий президент США использовал в своей речи выражение "внутренний враг" (enemy within). По ее словам, оно было введено в политический оборот в 1950 году печально известным сенатором-антикоммунистом Джозефом Маккарти, который остался в истории как прародитель "маккартизма".

На войне как на войне

Меня все это совершенно не удивляет. Сам не раз уже предупреждал об опасности "гибридной гражданской войны" в США. Пока — на политическом, юридическом и информационном фронтах, но уже и со стрельбой. Вспомните покушения на Трампа и недавнее убийство его молодого соратника, консервативного активиста и пропагандиста Чарли Кирка.

Инициатива в этом противостоянии сейчас принадлежит "красным", как в США принято именовать республиканцев (их партийная эмблема — красный слон, а у демократов — синий осел). Трамп и его партия контролируют Белый дом и обе палаты Конгресса, опираются на консервативное большинство и в составе Верховного суда США. И гнут свою линию, призванную "сделать Америку снова великой". В том числе и силовыми методами: укрепляют границы, проводят облавы на нелегальных мигрантов, отправляют войска Нацгвардии для "наведения порядка" в столице и других крупных городах, считающихся оплотами "синих".

Те со своей стороны отчаянно контратакуют. Опять же, любыми доступными средствами вплоть до самого крайнего — "шатдауна" (приостановки деятельности федерального правительства США из-за отсутствия средств на новый финансовый год, начавшийся 1 октября). Для продления финансирования "красным" не хватило голосов в Сенате. Один из политтехнологов демократов по этому поводу написал, что если уж сейчас оппозиция не сумеет перевести стрелки за тяготы населения на республиканцев, контролирующих все рычаги власти, то ей лучше будет вообще "самораспуститься".

Так или иначе, опытные наблюдатели хором предупреждают, что нынешний "шатдаун" может оказаться затяжным. Тем более что и "красные" убеждены: избиратели прекрасно видят и понимают, кто на самом деле заводит страну в тупик. И продолжают наступать: грозят, например, что из-за бюджетного кризиса масса госслужащих может навсегда лишиться рабочих мест.

А на информационном фронте трамписты ведут планомерную осаду столпов и оплотов либерализма. На днях ФБР США официально объявило о разрыве связей с известными правозащитными организациями — Центром юридической помощи в борьбе с нищетой на юге США (SPLC) и даже произраильской Лигой борьбы с диффамацией.

Напомню, что в сентябре Трамп признал террористической организацией движение "Антифа". Тогда же исследовательская организация Capital Research Center опубликовала доклад о том, что "с 2016 года фонды "Открытое общество" Джорджа Сороса, возглавляемые сейчас его сыном Александром, влили более $80 млн в группировки, причастные к терроризму или экстремистскому насилию". В России эти фонды признаны нежелательными организациями, в США Трамп публично обещает "разобраться" в их деятельности.

Рубят сук…

Насчет "шатдауна" можно уточнить, что американских силовиков он пока затрагивает не сильно. Согласно таблице, опубликованной The New York Times, в федеральном правительстве США "планируемые неоплачиваемые отпуска" больше всего грозят служащим в Агентстве по охране окружающей среды (89%) и Министерстве образования (87%). Для сравнения: в Госдепартаменте доля таких сотрудников — 62%; в Пентагоне — 45% (и только для гражданских служащих); в Минюсте, к которому организационно относится ФБР, — 11%, в Министерстве внутренней безопасности — 5%.

Впрочем, это американские внутренние дела, в которые мы не вмешиваемся. А чего дальше ждать нам и всему миру? Приведу слова того же Бреммера из Eurasia Group.

На вопросы о том, кто побеждает в гонке за формирование нового миропорядка, можно ли считать Россию "бумажным тигром", сохранит ли Америка свое глобальное доминирование до 2050 года и какая роль уготована Китаю, он дал один общий ответ. На его взгляд, "никому не стоит даже пробовать проецировать глобальный баланс на 2050 год, учитывая, как быстро технологии трансформируют общество (и даже само понимание того, что значит быть человеком)".

"Но пока, — продолжал американский эксперт, — США принимают решения, подрывающие в долгосрочной перспективе их доминирующую позицию: делают себя менее привлекательными для самых ярких талантов со всего мира, меньше инвестируют в постуглеродную энергетику и непосильно много расходуют, раскручивая спираль бюджетных дефицитов".

"Все это в сочетании с дикими политическими зигзагами в каждом избирательном цикле затрудняет в долгосрочном плане опору на США, — констатировал Бреммер. — Китай делает все возможное, чтобы этим воспользоваться, хотя и находится в целом в более слабой позиции".

Прямое значение слова gyrations — "вращение". Сам я склонен думать, что устойчивость всей политической системы в США обеспечивается как раз кружением, быстрой и безостановочной сменяемостью власти. Она заложена в конституции страны, которой присягают и политики, и военные, и судьи. Вот достаточно скоро и посмотрим, удастся ли Америке ее сохранить.

Волею судеб как раз сегодня я встречался с большой группой западных специалистов-международников. Они в один голос подтвердили, что видят угрозу для своих стран со стороны России. Но в вероятность большой войны в обозримой перспективе никто из них не верит.

