Мнение

Кто он — новый премьер Франции: Макрон уже сделал выбор?

Дмитрий Горохов — о том, кто спровоцировал отставку Лекорню и способен ли президент еще кого-то убеждать

Президент Франции Эмманюэль Макрон © Kiran Ridley/ Getty Images

Спустя всего 14 часов после формирования правительства премьер-министр Себастьен Лекорню вручил президенту республики Эмманюэлю Макрону прошение об отставке. К вечеру 6 октября у Франции не было ни правительства, ни тем более надежд на подготовку бюджета на приближающийся 2026 год. Нет этого и сейчас.

Последняя капля

Ситуация во Франции стала драматическим послесловием потери партией власти — “Ренессанс” — большинства в Национальном собрании из-за роспуска Макроном этой палаты парламента летом 2024 года. Все правительства, которые назначал президент с тех пор, терпели неудачи в попытках договориться с оппозицией.

Отставку Лекорню, по сути, спровоцировал министр внутренних дел Брюно Ретайо. 65-летний Ретайо, возглавляющий силовое ведомство с сентября 2024 года, приобрел популярность в кругах правого электората за жесткую риторику в вопросах ограничения иммиграции. В последнее время он все больше склонен к фронде с президентским лагерем, поскольку сам рассчитывает участвовать в споре за Елисейский дворец в 2027 году. Так, 5 октября глава МВД внезапно взял назад обещание "Республиканцев" войти в новый кабинет министров после того, как из сообщения телевидения узнал о назначении шефом военного ведомства бывшего соратника по партии Брюно Ле Мэра. "Республиканцы", которые не простили Ле Мэру уход из партии, числят его ренегатом.

Таким образом, на фоне выхода четырех "республиканцев" во главе с Ретайо из с трудом сформированной правительственной команды из 18 министров Лекорню и заявил, что "предпосылки для его работы премьером исчерпаны". И он стал пятым всего за два года премьером, который ушел в отставку. Это немалый сбой в успешной до сих пор карьере 39-летнего политика.

Внук участника Сопротивления свой путь к власти начал в рядах голлистского "Союза в поддержку народного движения". В юности учился в католической школе и даже провел некоторое время в монастыре. Сообщалось, что он получил юридическое образование, но электронное издание Mediapart не нашло подтверждений о наличии диплома магистра права. Избрав политическую стезю, Лекорню работал в секретариате Брюно Ле Мэра в бытность того госсекретарем по европейским делам. С тех пор карьера была на надежных рельсах. В 28 лет он стал самым молодым региональным лидером в истории республики. В мае 2015 года был избран в национальное бюро партии "Республиканцы". С 2017 года тесно сотрудничал с Макроном, когда присоединился к партии нового президента "Республика на марше". В мае 2022 года возглавил Министерство вооруженных сил, а 9 сентября 2025 года стал премьер-министром.

Тем не менее Лекорню даже не успел провести первое заседание образованного им кабинета министров. Вместо этого он пригласил их на прощальную трапезу. Его правительство оказалось самым недолговечным в истории Пятой республики.

Прогулка президента

Приняв отставку премьера, Эмманюэль Макрон направился пешком из Елисейского дворца в парижский Пантеон. Там он собирался лично присутствовать на репетиции предстоящей церемонии переноса в эту историческую усыпальницу праха бывшего министра юстиции Робера Бадентера, известного своей борьбой за отмену смертной казни.

Предстояло подумать над речью, которую Макрон произнесет в Пантеоне. Однако на протяжении 6-километрового пути ему то и дело приходилось говорить по мобильному телефону. Возможно, именно в результате этих бесед (с кем — неизвестно) у него родился план действий.

В стане левой оппозиции социалисты требуют от президента назначения премьер-министра, который принадлежал бы к левым силам и "Экологистам". В свою очередь, правое "Национальное объединение" призвало к роспуску парламента. На фоне полемики, вызванной назначением Ле Мэра в Министерство вооруженных сил, тот предложил Макрону немедленно вывести его из состава правительства. Вечером стало известно, что Лекорню и Ретайо переговорили по телефону и условились о встрече.

Под занавес бесконечного понедельника Лекорню был вновь приглашен в Елисейский дворец. Макрон поручил теперь уже отставному премьеру заниматься текущими делами и провести в ближайшие 48 ч "заключительные переговоры", с тем чтобы создать "платформу действий" для обеспечения "стабильности страны". Но возможно ли за два дня сделать то, что не удалось за три недели?

В окружении главы государства предупредили: если премьер не добьется успеха на переговорах, президент готов "использовать собственные полномочия". Формула может содержать несколько сценариев. Пока в Елисейском дворце ее не стали расшифровывать. Политические аналитики расценили это предупреждение как завуалированную угрозу роспуска нижней палаты парламента — Национального собрания. Сам Лекорню заявил, что принял поручение президента, но не желает своего переназначения на пост премьера после формирования нового кабинета.

Глава парламентской фракции партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен предупредила, что она и ее соратники проголосуют в парламенте против любого правительства, которое будет сформировано президентской партией.

Эфемерный кабмин

Сейчас рычаги управления находятся в распоряжении эфемерных министров, указы о назначении которых были опубликованы 5 октября. Так, в Министерстве экономики и финансов подтвердили, что этим ведомством руководят (только назначенный) Ролан Лескюр и (сохранившая пост ответственного за государственные счета) Амели де Моншален. При этом церемония передачи полномочий в министерстве была отменена.

Бывший премьер-министр Доминик де Вильпен, который возглавлявлял правительство в последний период правления Жака Ширака, считает, что в руках Макрона находятся "ключи к смягчению обстановки или хаосу". Ответственность за внутренний кризис лежит на президенте и только на нем, подчеркнул он в социальных сетях. По мнению ветерана политической сцены, Макрон использовал раскол в парламенте, чтобы ничего не менять в своем курсе, который он проводит на протяжении восьми лет.

Первый секретарь Соцпартии Оливье Фор полагает, что Лекорню мог бы добиться успеха лишь в том случае, если бы реформировал политику властей. Фор одновременно высказался в пользу левого правительства, которое будет "стремиться к компромиссу и переговорам".

Похоже, Макрон не способен убедить даже свое ближайшее окружение. Генеральный секретарь партии "Ренессанс", бывший премьер Габриэль Атталь, который, казалось бы, всем обязан главе государства, заявил, что "больше не понимает решений президента республики". Еще дальше пошел другой политический союзник, экс-премьер (2017–2020), мэр Гавра и лидер партии "Горизонты" Эдуар Филипп. Он выразил мнение, что Макрон должен сразу после утверждения бюджета в парламенте назначить досрочные президентские выборы. Только в этом случае тот совершит "поступок на высоте президентских обязанностей", убежден Филипп. На его взгляд, общество не вынесет еще в течение 18 месяцев той атмосферы, которую терпело последние полгода.

Макрон неоднократно категорически исключал уход в отставку. Теперь же, по сути, и Атталь, и Филипп присоединились к атакам оппозиции. "Мы приближаемся к кризису режима", — считает Анри Гено, советник Елисейского дворца в период президентства Николя Саркози.

Исследования настроений избирателей показали, что большинство французов также возлагают ответственность за нынешний кризис лично на Макрона. Так, 76% опрошенных социологической службой Toluna Harris Interactive считают главу государства непосредственным виновником отставки очередного премьера. На вопрос, следует ли президенту самому уйти с поста, 73% респондентов ответили утвердительно.

В поисках нового премьера

Как отреагирует Макрон на отступничество соратников и позицию электората? Пойдет ли он на новый роспуск парламента или на добровольное сложение собственных полномочий?

Думаю, Макрон выберет третий вариант — наименее болезненный для него: назначение нового премьер-министра вместо Лекорню. Политические наблюдатели с особым вниманием наблюдают за контактами президента с председателем Сената Жераром Ларше.

76-летний Ларше пользуется большим авторитетом в партии "Республиканцы", к которой принадлежит. Его согласие стать премьером, безусловно, обеспечило бы лояльность "Республиканцев" союзу с президентской партией. Однако его нынешняя позиция не должна была бы склонять ветерана политики к смене Люсембургского дворца (резиденция Сената) на премьерские апартаменты в Матиньонском дворце. В качестве главы верхней палаты парламента он уже занимает третью позицию в иерархии Французской Республики после президента и премьер-министра. Согласно Конституции, именно на председателя Сената возлагается исполнение обязанностей президента в случае его отсутствия.

Более вероятной кандидатурой на пост премьера, как представляется, является 68-летний экономист Пьер Московиси, возглавляющий с июня 2020 года Счетную палату Франции. В пользу этой гипотезы наряду со знаниями в области экономики говорят его давние связи с Социалистической партией. Это назначение дало бы возможность вернуться к формуле разделения полномочий властей.

В истории Пятой республики были периоды, когда государством руководили две противные стороны (вследствие результатов парламентских выборов). Так, президенты представляли Францию на мировой арене, но передавали вопросы внутренней политики представителям оппозиции. При президенте-социалисте Франсуа Миттеране премьер-министром был лидер правых Жак Ширак. А в бытность президентом самого Ширака премьерские обязанности исполнял социалист Лионель Жоспен. Эта практика получила во французской политологии название cohabitation (сожительство).

В лицейские годы Московиси симпатизировал троцкистам из Революционной коммунистической лиги. В лагерь социалистов пришел под влиянием своего наставника в Национальной школе администрации профессора Доминика Стросс-Кана. Московиси кроме Счетной палаты также возглавлял в президентство социалиста Франсуа Олланда Министерство экономики и финансов, был комиссаром Евросоюза по экономике в бытность ее председателем Жан-Клода Юнкера. Написал несколько книг по этому вектору.

Пост в Счетной палате Франции он собирается оставить в январе 2026 года в связи с назначением представителем от страны в Счетной палате Евросоюза. Возможность назначения Московиси премьером рассматривалась еще год назад. Он не считался фаворитом, но многие, в частности по свидетельству электронного издания internaute.com, видели в нем специалиста, способного сформировать гибридное правительство: техническое, но не слишком удаленное от политики. Возможно, президентский лагерь и оппозиция сочтут главу Счетной палаты подходящей фигурой для решения проблемы государственного долга, который достиг самой высокой в истории Франции отметки в €3,4 трлн.

Тем временем много шума поднялось вокруг заявления экс-премьера Элизабет Борн (2022—2024), которая допустила возможность приостановки пенсионной реформы (была принята при ее активном участии). Ле Пен высказывает подозрения, что формирование правительства в итоге будет поручено социалистам. Возможно, вечерний отчет Лекорню президенту прояснит что-то в этой парижской сумятице.

Макрон отлично умеет тасовать колоду политических карт и вытаскивать одного за другим джокеров. Однако, как показывает практика последних двух лет, все они оказываются биты. Удовлетворит ли игроков новый выбор президента, или тому придется идти на отчаянные меры — посмотрим. Общественность же Франции громко заявляет о недовольстве властями, выходя на улицы.

