Мнение

Чем грозит мировому финансовому рынку рост золота

Андрей Столяров — о том, каковы причины такого золотого ралли, и дальнейших перспективах

Андрей Столяров , кандидат экономических наук, доцент кафедры инфраструктуры финансовых рынков НИУ ВШЭ

© Кирилл Кухмарь/ ТАСС

Золото достигло отметки в $4 тыс. за унцию. А еще месяц назад многие аналитики говорили о том, что цена перегрета и должна как минимум скорректироваться. Однако больших изменений не получилось, а цена золота преодолела психологическую отметку. За этот год оно выросло на 50% (между прочим, превысив доходность биткойна), а за пять лет более чем в два раза.

История защитного актива

Есть точка зрения, что золото является защитным активом и должно хорошо проявлять себя в моменты кризисов и неопределенности. К примеру, есть стратегия так называемого вечного портфеля, которая предполагает равное распределение активов среди золота, государственных облигаций и акций. Мол, золото спасет портфель в кризисные годы, выступит защитным активом.

Это так и не так. Действительно, краткосрочно золото всегда растет в критические моменты, когда события неожиданны. Но затем, как правило, оно падает в цене. К примеру, в 1980 году золото краткосрочно выросло до $800, потом обрушилось до $340, а затем в течение 20 лет колебалось в диапозоне от $280 до $450. С 2002 к 2011 году золото выросло до $2 тыс., затем оно упало до $1,2 тыс. к 2018 году, вернулось к $2 тыс. в 2020-м на фоне пандемии COVID-19, к концу 2022-го снизилось до $1 750, после чего устремилось к новым высотам.

Что же стоит за такой динамикой?

Первое — инфляционные ожидания

Золото очень сильно зависит от этого фактора.

Читайте также

Зачем Брюссель намеренно увеличивает цены на энергию в Европе

В нулевые они были сильны — особенно после того, как в кризисный 2008 год Федеральная резервная система США (ФРС) и другие центробанки стран с резервными валютами стали накачивать экономику, используя политику количественного смягчения (то есть скупая облигации и давая рынку деньги). Тогда The Economist опубликовал карикатуру, на которой тогдашний председатель ФРС Бен Бернанке открывает дверь и видит в ней страшного монстра — инфляцию. Но, как ни странно, инфляции не случилось. И это привело к падению цен на золото.

В условиях ковида центральные банки также использовали свой рецепт — продолжили политику количественного смягчения, накачивая экономику деньгами. Однако в этот раз результат уже был другим — инфляция резко поползла вверх (в США она в какой-то момент достигала 10%). В этих условиях центральные банки стали повышать процентные ставки, что временно сбило инфляцию. Но только временно.

Последние события, тарифная война, которую развязал американский президент Дональд Трамп, опять резко повысили инфляционные ожидания. И пока существенного их снижения предполагать не приходится.

Рост золота приходится, как правило, на годы, когда реальные ставки на рынках государственных облигаций (номинальные ставки — инфляция) или отрицательны, или близки к нулю.

К примеру, в первом квартале 2020 года доходность 10-летних государственных облигаций была равна 0,5%, а инфляция была около 2%. Низкая реальная стоимость облигаций важна, чтобы у инвесторов были ресурсы для инвестирования в золото.

Тем временем в 2025 году центральные банки развитых стран снижают ставки, а инфляция снижаться не хочет. Остаются проинфляционные ожидания.

Кстати, биткойн тоже растет, когда расширяется денежное предложение.

Второе — политическая неопределенность

Она во всем — в наличии реальных военных конфликтов, в тихой гражданской войне в США, в трансформации существующей политической структуры, в оригинальной политике Трампа. И пока не видно факторов, которые эту неопределенность отменят.

Читайте также

Путин на "Валдае" и Трамп в Куонтико: отодвинулась ли угроза большой войны?

Можно сказать — "определенная неопределенность". Да еще и шатдаун в США, что тоже не добавляет энтузиазма инвесторам.

Третье — золотовалютные резервы

Долгое время — до краха Бреттон-Вудской системы — именно золото было основным элементом золотовалютных резервов. Однако начиная с 1980-х годов, с ростом золотовалютных резервов на фоне глобализации, у стран-экспортеров доля золота в составе резервов резко падала и достигла минимума в 5% в начале 2000-х.

Япония, Китай, Россия, Саудовская Аравия и другие вкладывались в государственные облигации США, а для этого они покупали доллары. В какой-то момент — в начале 2010-х — доля нерезидентов в структуре инвесторов в казначейские бумаги превысила 40%. Но дальше все пошло не так.

Американский государственный долг с 2008 года вырос почти в пять раз. Нерезиденты не успевают. Встает и вопрос о надежности таких вложений. А кейс с попыткой конфисковать российские активы ставит вопрос о целесообразности приобретения государственных облигаций западных стран (сделали с Россией — сделают и с другими). В этих условиях страны-экспортеры ищут альтернативу, которую нельзя забрать и конфисковать. Выбор падает на традиционные ценности, каковым является золото.

Четвертое — цена золота считается в долларах

Отсюда вытекает чисто технический момент: если доллар растет — сырьевому рынку тяжело, и он падает. И наоборот, при падении доллара сырьевой рынок, как правило, растет.

К примеру, свой максимум индекс сырья поставил в мае 2008 года, когда доллар был на минимуме — за евро давали $1,6.

Что же мы видим теперь?

Читайте также

Экономика впечатлений. Как бизнес делает жизнь вокруг лучше

Индекс доллара (DXY) — отражает положение американской валюты относительно шести ведущих валют — в начале 2025 года составлял 110, а сейчас он на уровне 98. И хотя в последнее время этот индекс не падает, но нисходящий тренд на валютном рынке привел к росту цены золота.

Кстати, цена не только золота считается в долларах, но и других товаров.

Что можно сказать о будущем

Динамика финансовых рынков непредсказуема. У нас нет "магического кристалла", и точно сказать, когда будет сломан восходящий тренд, произойдет ли коррекция и от какого уровня, каков будет итоговый рекорд, — гадать бесполезно. Чисто субъективно, цена в $5 тыс. за унцию представляется вполне реальной и достижимой.

Если говорить о фундаментальных факторах, которые определяли динамику золота в последние годы (те, что выше), то пока они остаются. А значит, остается и потенциал дальнейшего роста. Хотя для более уверенного роста золоту необходима передышка.

Чем грозит мировому финансовому рынку рост золота? Да, в общем, никаких реальных угроз это финансовому рынку не несет. Несмотря на столь значительный рост, доля золота в общем объеме финансовых активов (в сравнении с рынком акций и облигаций) остается относительной небольшой — менее 7%.

Да, если рост золота продолжится, это приведет к росту его инвестиционной привлекательности и частичному (но точно только частичному) перетоку средств с других сегментов финансового рынка. Да, увеличение доли золота в валютных резервах ускорит снижение доллара в золотовалютных резервах, но этот процесс и так идет последнее десятилетие, просто возможно ускорение его темпов. Да, инвесторы вспомнили о золоте как инвестиционном инструменте, но перед этим долгие десятилетия о нем не вспоминали.

Таковы финансовые рынки. Любовь у них сменяется забвением и наоборот. Сейчас мировая финансовая система не завязана на золото, как это было 100 лет назад. А потому его рост — который обязательно сменится его падением — не критичен для мировых финансов.

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора. Использование материала допускается при условии соблюдения правил цитирования сайта tass.ru