Чем грозит мировому финансовому рынку рост золота
Золото достигло отметки в $4 тыс. за унцию. А еще месяц назад многие аналитики говорили о том, что цена перегрета и должна как минимум скорректироваться. Однако больших изменений не получилось, а цена золота преодолела психологическую отметку. За этот год оно выросло на 50% (между прочим, превысив доходность биткойна), а за пять лет более чем в два раза.
История защитного актива
Есть точка зрения, что золото является защитным активом и должно хорошо проявлять себя в моменты кризисов и неопределенности. К примеру, есть стратегия так называемого вечного портфеля, которая предполагает равное распределение активов среди золота, государственных облигаций и акций. Мол, золото спасет портфель в кризисные годы, выступит защитным активом.
Это так и не так. Действительно, краткосрочно золото всегда растет в критические моменты, когда события неожиданны. Но затем, как правило, оно падает в цене. К примеру, в 1980 году золото краткосрочно выросло до $800, потом обрушилось до $340, а затем в течение 20 лет колебалось в диапозоне от $280 до $450. С 2002 к 2011 году золото выросло до $2 тыс., затем оно упало до $1,2 тыс. к 2018 году, вернулось к $2 тыс. в 2020-м на фоне пандемии COVID-19, к концу 2022-го снизилось до $1 750, после чего устремилось к новым высотам.
Что же стоит за такой динамикой?
Первое — инфляционные ожидания
Золото очень сильно зависит от этого фактора.
Читайте также
Зачем Брюссель намеренно увеличивает цены на энергию в Европе
В нулевые они были сильны — особенно после того, как в кризисный 2008 год Федеральная резервная система США (ФРС) и другие центробанки стран с резервными валютами стали накачивать экономику, используя политику количественного смягчения (то есть скупая облигации и давая рынку деньги). Тогда The Economist опубликовал карикатуру, на которой тогдашний председатель ФРС Бен Бернанке открывает дверь и видит в ней страшного монстра — инфляцию. Но, как ни странно, инфляции не случилось. И это привело к падению цен на золото.
В условиях ковида центральные банки также использовали свой рецепт — продолжили политику количественного смягчения, накачивая экономику деньгами. Однако в этот раз результат уже был другим — инфляция резко поползла вверх (в США она в какой-то момент достигала 10%). В этих условиях центральные банки стали повышать процентные ставки, что временно сбило инфляцию. Но только временно.
Последние события, тарифная война, которую развязал американский президент Дональд Трамп, опять резко повысили инфляционные ожидания. И пока существенного их снижения предполагать не приходится.
Рост золота приходится, как правило, на годы, когда реальные ставки на рынках государственных облигаций (номинальные ставки — инфляция) или отрицательны, или близки к нулю.
К примеру, в первом квартале 2020 года доходность 10-летних государственных облигаций была равна 0,5%, а инфляция была около 2%. Низкая реальная стоимость облигаций важна, чтобы у инвесторов были ресурсы для инвестирования в золото.
Тем временем в 2025 году центральные банки развитых стран снижают ставки, а инфляция снижаться не хочет. Остаются проинфляционные ожидания.
Кстати, биткойн тоже растет, когда расширяется денежное предложение.
Второе — политическая неопределенность
Она во всем — в наличии реальных военных конфликтов, в тихой гражданской войне в США, в трансформации существующей политической структуры, в оригинальной политике Трампа. И пока не видно факторов, которые эту неопределенность отменят.
Читайте также
Путин на "Валдае" и Трамп в Куонтико: отодвинулась ли угроза большой войны?
Можно сказать — "определенная неопределенность". Да еще и шатдаун в США, что тоже не добавляет энтузиазма инвесторам.
Третье — золотовалютные резервы
Долгое время — до краха Бреттон-Вудской системы — именно золото было основным элементом золотовалютных резервов. Однако начиная с 1980-х годов, с ростом золотовалютных резервов на фоне глобализации, у стран-экспортеров доля золота в составе резервов резко падала и достигла минимума в 5% в начале 2000-х.
Япония, Китай, Россия, Саудовская Аравия и другие вкладывались в государственные облигации США, а для этого они покупали доллары. В какой-то момент — в начале 2010-х — доля нерезидентов в структуре инвесторов в казначейские бумаги превысила 40%. Но дальше все пошло не так.
Американский государственный долг с 2008 года вырос почти в пять раз. Нерезиденты не успевают. Встает и вопрос о надежности таких вложений. А кейс с попыткой конфисковать российские активы ставит вопрос о целесообразности приобретения государственных облигаций западных стран (сделали с Россией — сделают и с другими). В этих условиях страны-экспортеры ищут альтернативу, которую нельзя забрать и конфисковать. Выбор падает на традиционные ценности, каковым является золото.
Четвертое — цена золота считается в долларах
Отсюда вытекает чисто технический момент: если доллар растет — сырьевому рынку тяжело, и он падает. И наоборот, при падении доллара сырьевой рынок, как правило, растет.
К примеру, свой максимум индекс сырья поставил в мае 2008 года, когда доллар был на минимуме — за евро давали $1,6.
Что же мы видим теперь?
Читайте также
Экономика впечатлений. Как бизнес делает жизнь вокруг лучше
Индекс доллара (DXY) — отражает положение американской валюты относительно шести ведущих валют — в начале 2025 года составлял 110, а сейчас он на уровне 98. И хотя в последнее время этот индекс не падает, но нисходящий тренд на валютном рынке привел к росту цены золота.
Кстати, цена не только золота считается в долларах, но и других товаров.
Что можно сказать о будущем
Динамика финансовых рынков непредсказуема. У нас нет "магического кристалла", и точно сказать, когда будет сломан восходящий тренд, произойдет ли коррекция и от какого уровня, каков будет итоговый рекорд, — гадать бесполезно. Чисто субъективно, цена в $5 тыс. за унцию представляется вполне реальной и достижимой.
Если говорить о фундаментальных факторах, которые определяли динамику золота в последние годы (те, что выше), то пока они остаются. А значит, остается и потенциал дальнейшего роста. Хотя для более уверенного роста золоту необходима передышка.
Чем грозит мировому финансовому рынку рост золота? Да, в общем, никаких реальных угроз это финансовому рынку не несет. Несмотря на столь значительный рост, доля золота в общем объеме финансовых активов (в сравнении с рынком акций и облигаций) остается относительной небольшой — менее 7%.
Да, если рост золота продолжится, это приведет к росту его инвестиционной привлекательности и частичному (но точно только частичному) перетоку средств с других сегментов финансового рынка. Да, увеличение доли золота в валютных резервах ускорит снижение доллара в золотовалютных резервах, но этот процесс и так идет последнее десятилетие, просто возможно ускорение его темпов. Да, инвесторы вспомнили о золоте как инвестиционном инструменте, но перед этим долгие десятилетия о нем не вспоминали.
Таковы финансовые рынки. Любовь у них сменяется забвением и наоборот. Сейчас мировая финансовая система не завязана на золото, как это было 100 лет назад. А потому его рост — который обязательно сменится его падением — не критичен для мировых финансов.
Мнение редакции может не совпадать с мнением автора. Использование материала допускается при условии соблюдения правил цитирования сайта tass.ru