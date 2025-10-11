Мнение

Сломает хребет верблюду? Решил ли Трамп ближневосточную проблему

Андрей Зелтынь — о том, на каких условиях проходит сделка между Израилем и ХАМАС

ЗЕЛТЫНЬ Андрей , Старший преподаватель Школы востоковедения Факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ

© REUTERS/ Mahmoud Issa

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху внял увещеваниям президента США Дональда Трампа и согласился подписать перемирие с ХАМАС.

Учитывая, что все последнее время Нетаньяху настойчиво намекал на то, что никаких договоров с террористами не будет, можно предположить наличие серьезного аргумента для смены траектории. Вероятно, этот аргумент — желание Трампа получить-таки Нобелевскую премию мира: не в этом году, так в следующем.

Это не первая попытка достичь примирения между Израилем и ХАМАС. Предыдущие закончились, едва начавшись. Будет ли эта попытка той соломинкой, которая сломает хребет верблюду? Это нам неизвестно. А известно следующее — для ХАМАС заложники представляют собой последний аргумент, вокруг которого можно выторговывать что-либо. Щит, так сказать. И меч. Зачем, в таком случае, их возвращать, лишать себя щита (и меча)?

Думается мне, что руководству ХАМАС сделано предложение, от которого оно не смогло отказаться. При этом есть подозрение, что это предложение сделано только руководству ХАМАС. Нынешнему. Потому что всем хамасовцам его сделать нельзя. Дорого. А потому есть и сомнения в том, что нынешнее руководство ХАМАС действительно сможет заставить бойцов перемирие соблюдать.

Тем временем в Израиле

Не все однозначно и в Израиле. Ветеран переговоров с ХАМАС Гершон Баскин в своем аккаунте в сети X (ранее Twitter) поздравил израильтян с окончанием войны: "Это не прекращение огня, а конец войны. Можно дышать. На этот раз Трамп действительно намерен положить ей конец", — утверждает Баскин. И добавляет: "Президент Трамп достоин Нобелевской премии мира".

Однако, возможно, г-н Баскин несколько поспешил. Причем дважды. С чего бы, например, Трампу эту самую войну завершать ("положить конец"), если он ее не начинал и не является участником. Может быть Баскин перепутал Трампа с Нетаньяху? Или в отчаянии решил, что "нет пророка в своем отечестве"? В общем, история, на мой взгляд, странная.

И еще более странным кажется то, что израильтяне, засучив рукава, взялись за исполнение условий первого этапа плана Трампа еще до подписания соглашения. По информации из израильских источников, ЦАХАЛ получил приказ начать отход на новые позиции, обозначенные в плане. И даже заговорили о начале демобилизации резервистов. На момент написания этих строк военно-политический кабинет Израиля в узком составе обсудил условия обмена. Точнее, условия первого этапа плана Трампа. Расширенное заседание с голосованием должно состояться… скоро.

Но вот хранившие молчание правые заговорили. "Я рад освобождению заложников, но мы проголосуем против освобождения убийц. Я сказал главе правительства и я говорю всем израильтянам: я не останусь частью правительства, которое позволит продолжение власти ХАМАС в Газе", — заявил лидер партии "Оцма Йегудит" Итамар Бен-Гвир. До этого только Орит Струк, министр по делам поселений, депутат Кнессета от партии религиозных сионистов, решительно заявила о том, что она не согласна со сделкой — так как та идет вразрез с идеей "Эрец-Исраэль" (страна Изряиля, Земля обетованная). Струк также обвинила Нетаньяху в организации Осло-3 (по аналогии с Осло-1 и Осло-2, когда были заключены соглашения после секретных переговоров между Израилем и Организацией освобождения Палестины).

При этом ни Бесалель Смотрич, министр финансов и лидер религиозных сионистов, ни Итамар Бен-Гвир, министр безопасности, на этот раз не угрожают выходом из коалиции. Вернее, Бен-Гвир угрожает, но как-то вяло. То ли Трампа побаиваются, то ли внутренняя ситуация изменилась. При этом мы не можем полностью игнорировать вероятность — пусть и отдаленную — политического финта со стороны правых в самый неподходящий момент. Такое уже случалось в недалеком прошлом. И заявление Бен-Гвира о несогласии с освобождением "убийц" вполне может быть угрозой торпедировать обмен. А в этом случае и вся сделка развалится. Так что неуверенности достаточно для того, чтобы не впадать в оптимизм.

Все в режиме ожидания

Пока все остается в состоянии "вот-вот". Вот сейчас согласуют списки обмена, вот-вот силы ЦАХАЛ выйдут на новые позиции, с минуты на минуту в сектор Газы войдут группы "Красного Креста".

А ХАМАС будет разоружаться? Если да, то каким образом?

Арабские посредники категорично заявляют, что оружие ХАМАС сдаст только арабским силам. Не израильтянам и не американцам. Значит ли это, что в сектор войдут арабские вооруженные силы? Какие? Что изменилось с тех пор, как Иордания и Египет категорически заявили, что не будут участвовать своими вооруженными силами в Газе?

На самом деле верится с трудом, что кто-то кроме Израиля в сектор Газы решится войти. При этом все же есть сомнения в уровне авторитета Халиля аль-Хайи у бойцов ХАМАС (с августа 2024 года занимает пост заместителя председателя политбюро, является главой организации в секторе Газа и военного крыла). Даже несмотря на то, что аль-Хайя объявил о завершении войны, возникает вопрос, кто в ХАМАС отдаст приказ на разоружение.

Чтобы не опоздать

Но не все так мрачно.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна будет орлиным оком наблюдать за выполнением условий сделки, естественно, со стороны Израиля. Потому что ХАМАС, конечно же, эти условия будет выполнять без дополнительного контроля. А президент Палестины Махмуд Аббас, чтобы не опоздать к столу, решительно заявил, что: "Суверенитет над сектором Газа принадлежит палестинскому государству, и его связь с Западным берегом реки Иордан должна быть восстановлена посредством палестинских законов и государственных институтов".

Как тут не вздохнуть с облегчением. Ведь именно законы и институты превратят два эксклава — когда-то нарисованные ООН — в единое государство. И все это благодаря президенту США Дональду Трампу. Тем более что он собирается формировать некий "хороший" комитет, естественно, с собой во главе. Комитет, который будет неким образом превращать сектор Газы в "цветущий сад" или в "ближневосточную Ривьеру". То есть, после окончания президентского срока Трампу будет чем заняться. И это вызывает горячую поддержку со стороны участников процесса. Непосредственных и присоединившихся.

На следующее утро

Итак, в ночь на пятницу и вопреки протестам правых министров — Смотрич, Бен-Гвир, Струк — правительство Израиля утвердило сделку с ХАМАС. ЦАХАЛ уходит с позиций (не зря уже в четверг начали подготовку), минздрав Израиля готовится к приему заложников. После отхода ЦАХАЛ к так называемой "желтой линии" начнется отсчет 72 часов до возвращения заложников. Трамп летит в Израиль для того, чтобы выступить в Кнессете. Все присутствующие, даже оппозиция, настойчиво аплодируют Трампу. То есть, не так уж и неправ был г-н Баскин, когда уподобил Трампа спасителю нации. Эмоции настолько велики, что подсознательно ждешь, когда и кто из этих двух — Нетаньяху или Трамп — первым будет уподоблен Моисею, выведшему народ Израиля из плена египетского. Даром, что ли, в Шарм эль-Шейхе переговоры идут.

Действительно нужно радоваться тому, что оставшиеся в живых заложники скоро вернутся домой. Тому, что двухлетняя война, которая принесла много горя обеим сторонам, идет к завершению. И тому, что, возможно, у Ближнего Востока появился реальный шанс — как сказал Трамп, не только война в секторе Газы, но и весь ближневосточный конфликт закончен. Но что-то останавливает. Никак не отделаться от мысли о том, что как-то все слишком просто. И что это Ближний Восток. И что еще не вечер... Все может неожиданно и в тоже время ожидаемо измениться к худшему. Или просто вернуться к привычному.

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора. Использование материала допускается при условии соблюдения правил цитирования сайта tass.ru