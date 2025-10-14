Мнение

Трамп не сможет "вышвырнуть" Испанию из НАТО?

Екатерина Воробьева — о порядках в Североатлантическом альянсе и отношениях Мадрида с американской администрацией

Председатель Совета министров Испании Педро Санчес и президент США Дональд Трамп © Evan Vucci - Pool/ Getty Images

Тема Испании и увеличения ею военных расходов в рамках НАТО вновь всплыла во время выступления президента США в ходе саммита мира в Шарм-эш-Шейхе, на котором было подписано соглашение о прекращении огня в секторе Газа. "Испания, где Испания? — спросил президент США, высматривая премьера Педро Санчеса. — Вы, ребята, работаете над ним в плане ВВП?" Эти слова вызвали лишь широкую улыбку у главы кабмина.

Трамп продолжает придерживаться своей традиционной политики, озвучивая случайно или преднамеренно резонансные идеи и мысли. Они, правда, далеко не всегда в конечном счете реализуются. Но примечание в Шарм-эш-Шейхе явно было отсылкой к заявлению Трампа 9 октября о том, что королевство, возможно, следовало бы "вышвырнуть" из НАТО на фоне разногласий между Мадридом и Вашингтоном о военных расходах.

Готовы ли власти Испании сейчас пообещать довести свои траты на оборону до 5% ВВП? Может ли Трамп поспособствовать с правовой точки зрения "исключению" Испании из состава НАТО? Впервые ли он неоднозначно высказывается в адрес Мадрида?

"Вышвырнуть" из НАТО

Трампу (и, вероятно, не только ему на Западе) не нравится тот факт, что Испания не хочет тратить на оборонные расходы более 2%. Как уточняли власти страны, "стоимость усилий", чтобы довести военные траты до 5% ВВП, потребовала бы дополнительных затрат в размере €350 млрд. Собственно говоря, Испания и так решила приложить "усилия", чтобы достигнуть 2%, поскольку изначально королевство обещало сделать это лишь к 2029 году. Теперь же — в апреле — власти одобрили план, который направлен на увеличение расходов на оборону и безопасность до 2% ВВП уже в 2025 году.

Если сразу перейти к главному, то ни США, ни Трамп не обладают полномочиями для того, чтобы добиться исключения какой-либо страны из альянса. Североатлантический договор, который был подписан в 1949 году, не предусматривает лазейки, чтобы "вышвырнуть" какого-то члена.

Другое дело, если союзник решит сделать это на добровольной основе. Так, в 13-й статье документа говорится: "По истечении двадцатилетнего срока действия настоящего договора любая договаривающаяся сторона может выйти из него через год после того, как она уведомит правительство США о расторжении ею настоящего договора, которое будет сообщать правительствам всех других договаривающихся сторон о вручении ему на хранение каждого уведомления о расторжении настоящего договора". На практике это означает, что Испания или любая другая страна НАТО может выйти из состава организации, если пожелает, но удалить ее оттуда нельзя.

Испания присоединилась к альянсу в 1982 году. Через четыре года, в 1986-м, в королевстве состоялся референдум о постоянном членстве в НАТО, который обещала провести соцпартия в случае прихода к власти. По его итогам победили сторонники Североатлантического альянса: при явке в 59,4% за членство в НАТО проголосовали 56,85%, против — 43,15%.

Судя по различным опросам, большинство испанцев все так же хотят оставаться в составе НАТО, однако эту позицию разделяют не все сторонники самого правительства королевства. Тем не менее в марте Конгресс депутатов Испании (нижняя палата парламента) большинством голосов отклонил инициативу с призывом выйти из альянса. За нее проголосовали 37 депутатов, против выступили 302, еще 7 воздержались. Примечателен тот факт, что предложение поддержало левое движение "Сумар", входящее в состав коалиционного правительства страны во главе с лидером Испанской социалистической рабочей партии Педро Санчесом.

Не такие уж союзники

Нынешнее руководство Испании нельзя назвать "лучшим другом" Трампа, хотя, конечно, публично в Мадриде называют США важным партнером и союзником. Одно другому не мешает. Собственно говоря, подданные королевства тоже не сильно расположены к президенту США. Так, по данным опроса для газеты 20 Minutos, 75% жителей страны признавали, что обеспокоены новым сроком полномочий американского лидера.

В Испании правительство придерживается левых взглядов, в то время как в Соединенных Штатах правит консерватор Трамп. Взгляды Мадрида и Вашингтона расходятся во многом: от темы абортов и миграции до конфликта на Ближнем Востоке. В коалиционном правительстве Испании главы МИД и Минобороны Хосе Мануэль Альбарес и Маргарита Роблес — это представители соцпартии премьера. Но ряд министерских постов все же отведен сторонникам движения "Сумар", которое в стране называют "прогрессистами". Несмотря на то что международную повестку формирует именно глава правительства, то есть Санчес, его союзники по кабмину порой делают резкие комментарии относительно позиции американской администрации.

Важен и тот фактор, что без "младшего брата" по кабмину, то есть "Сумар", испанское правительство может просто развалиться, что чревато досрочными выборами. У соцпартии недостаточно кресел в местном парламенте, чтобы самостоятельно "править", поэтому для того, чтобы прийти к власти, ей пришлось договариваться с еще более левым союзником — "Сумар". Без поддержки этого движения Санчес не смог бы занять пост премьера. И так же легко он может лишиться этого поста. Поэтому с мнением "Сумар" приходится считаться, а эта политическая сила является противником роста оборонных расходов до 5% ВВП.

Не первая колкость

Хозяин Белого дома уже не раз делал недвусмысленные комментарии о королевстве, которые некоторые аналитики рассматривают как "сигналы" Мадриду.

Фактически сразу после вступления в должность Трамп назвал Испанию страной БРИКС, хотя государство не входит в это объединение. Также тогда Трамп повторил угрозу ввести против стран БРИКС пошлины в размере "по меньшей мере 100%". Власти королевства попытались избежать прямой конфронтации с Вашингтоном и не придали этому серьезного значения в медийном пространстве.

По итогам летнего саммита НАТО в Гааге американский лидер заявил, что США вынудят Испанию пойти на невыгодную для нее двустороннюю торговую сделку. По его словам, он намеревался лично довести эту позицию до руководства в Мадриде. При этом по версии Трампа, Испания оказалась в Североатлантическом блоке "наиболее враждебно настроенной" страной к идее повышения военных расходов.

Мадрид все так же пока реагирует достаточно сдержанно, принимая во внимание вес Соединенных Штатов на международной арене.

Что касается последних (пока?) слов американского лидера об Испании и НАТО, власти королевства ограничились упоминанием того, что привержены НАТО и что страна является полноправным членом организации. Санчес отмечал, что все еще не планирует менять целевой показатель оборонных расходов.

Хотя Трамп не может "вышвырнуть" Испанию из НАТО, он мог бы задействовать ряд рычагов давления на Мадрид. Повторюсь, прямых правовых механизмов исключения королевства из состава альянса нет. Но есть политические или экономические. Например, дипломатическая изоляция в органах принятия решений, приостановка доступа к важной информации.

Пока однозначно лишь одно: добровольно Испания выходить из НАТО не будет.

К тому же при учете роста правых и крайне правых настроений во многих странах Европы не исключено, что в не столь отдаленном будущем к власти в королевстве придут истинные союзники Трампа. Но тогда уже встанет вопрос о том, за счет каких средств или сокращений в каких областях они могут решиться увеличить свои военные расходы, чтобы "успокоить" своего "большого брата".

