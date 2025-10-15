Мнение

Мэра Одессы больше нет: подписан указ о создании военно-гражданской администрации

Алексей Албу — о причинах выступления Зеленского против Труханова, возможном конфликте с горсоветом и при чем здесь Лондон

Алексей Албу , Депутат Одесского областного совета VI созыва, экс-кандидат в мэры Одессы

Мэр Одессы Геннадий Труханов © REUTERS/ Nina Liashonok

Владимир Зеленский 14 октября подписал указ о лишении украинского гражданства мэра Одессы Геннадия Труханова. Поводом стало наличие у одесского градоначальника гражданства России. Уже на следующий день был подписан указ о создании в Одессе военно-гражданской администрации (ВГА) и распоряжение о назначении на пост главы генерала СБУ Сергея Лысака.

"Шо за сыр-бор?"

Со своей стороны Геннадий Труханов заявляет, что не имеет российского гражданства. Как аргумент он отмечает, мол, в обнародованной копии его российского паспорта стоит дата выдачи 15 декабря 2015 года, а в тот день он, дескать, был в Одессе, что делает получение невозможным. Также Труханов отвергает возможность автоматического получения российского гражданства на основании в службе в армии.

При том что Труханов полностью был встроен в постмайданную систему государственной власти и выполнял очень важную функцию поддержания порядка в таком оппозиционно настроенном регионе, как Одесса, он все же сохранял некую самостоятельность. Это выражалось в периодической фронде в отношении центральных властей по ряду непопулярных решений — по ним Труханов хоть и робко, но солидаризировался с одесситами, а не с официальным Киевом. Однако дело скорее не в попытках, например, отстоять памятники Александру Пушкину и Екатерине Великой, а в переделе денежных потоков.

В пользу этой версии, на мой взгляд, говорит сценарий, который избрал Зеленский. "Обычное" отстранение Труханова автоматически привело бы к власти секретаря Одесского горсовета Игоря Коваля. Он, хоть и является человеком в большей степени ориентированным на бывшего губернатора Сергея Гриневецкого, все же был избран по спискам партии "Слуга народа". Вот только характер Игоря Коваля несколько мягче, чем нужно, — эта фигура не подходит для борьбы за активы таких тяжеловесов, как Александр Ангерт и Геннадий Труханов. А вот ВГА может более эффективно справиться с этой задачей.

Кто он, бывший одесский мэр?

Чтобы гражданам России было проще понять, кто такой Труханов, — поясню. Чиновник высокого уровня, который занял свое положение в обществе благодаря, мягко выражаясь, не совсем законопослушному прошлому и связям в преступном мире. Труханова тесно связывают с Александром Ангертом, в более узких кругах известного как Ангел, в прошлом он — криминальный авторитет, сегодня — респектабельный бизнесмен, который долгие годы проживает в Лондоне.

Ранее СМИ сообщали, что Ангерт имеет свою долю в рынке "Привоз", одесской ТЭЦ, владеет несколькими строительными компаниями, участвует в нефтяном и банковском бизнесе, контролирует часть порта. Помимо этого, украино-британский бизнесмен получает доход и с ресторанного бизнеса в Аркадии (пляж и элитный район города). В условиях чрезмерно высокого влияния британского истеблишмента на внутриполитические процессы, которые происходят на Украине, именно связи Ангерта позволяли Труханову все это время оставаться на плаву.

Что же изменилось?

На мой взгляд, тут три варианта: либо "крыша протекла" и Александр Ангерт больше не в состоянии помочь своему другу и протеже, либо Зеленский по какой-то причине перестал прислушиваться к рекомендациям, исходящим из Туманного Альбиона, либо передел сфер влияния в Южной Пальмире происходит на уровне Лондона.

Отставка законно избранного мэра города-миллионника будет иметь далеко идущие последствия.

Труханов, несмотря на предательство своих избирателей в 2014 году, все же пользуется поддержкой довольно значительного числа одесситов. Его отставка так или иначе приведет к дестабилизации общественно-политической обстановки в городе из-за слома сформировавшейся за десятилетний срок системы отношений.

Чего ждать в ближайшее время?

Труханов уже заявил, что будет судиться сначала в Верховном суде Украины, затем, если понадобится, в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ).

Какое решение будет принято в Верховном суде, учитывая его зависимость от офиса президента, с одной стороны, и высочайший уровень коррупции, с другой, — сложно прогнозировать. Я все же склоняюсь к тому, что решение будет вынесено не в пользу Труханова.

Далее все зависит от того, сумеет ли он договориться о сохранении своих (и Ангерта) активов и замолчать. Либо не сумеет и предпримет попытку побороться за власть.

Пока же сразу после подписания указа о лишении гражданства одесский мэр записал видеообращение, в котором, ссылаясь на ч. 11 ст. 79 закона Украины "О местном самоуправлении", заявил, что не уйдет с должности до тех пор, пока Одесский городской совет не примет решение о том, что принял к сведению указ Зеленского. Только после этого формально власть в городе должна перейти в руки секретаря горсовета, которым является Игорь Коваль.

Как именно Геннадий Труханов собирается руководить городом в условиях, когда уже создана ВГА и назначен ее руководитель — Лысак, пока неизвестно. Однако такие действия Труханова, особенно во время военного положения, могут быть расценены как враждебные. Со всеми вытекающими последствиями. К слову, в местной прессе уже заговорили о том, что опальному мэру в ближайшее время могут предъявить подозрение по ст. 111 Уголовного кодекса Украины — государственная измена.

В то же время ряд политических обозревателей склоняются к выводу, что ВГА не сможет найти общий язык с депутатским корпусом, и прогнозируют конфликт по "черниговскому" сценарию. Там подобное противостояние привело к ряду скандалов. Уже сегодня многие депутаты записывают обращения в поддержку Труханова, даже из тех фракций, с которыми ранее ему сложно было поладить. Но, зная характер многих представителей сегодняшнего депутатского корпуса, я не удивлюсь, если после определенного нажима мы сможем увидеть и обратный процесс — как фракцию Геннадия Труханова "Доверяй делам" покидают ее члены.

Что изменится для одесситов?

На мой взгляд, принципиально — ничего. Если раньше Киев управлял Одессой через посредника, то теперь будет делать более прямо. Да, процессы по уничтожению исторического и культурного наследия, демонтаж памятников и переименование родных для одесситов улиц может пойти быстрее, но это закономерный итог поражения движения "куликовцев" — участников движения "Антимайдан" — в 2014 году.

Возможный конфликт этой военно-гражданской администрации с городским советом может привести к росту оппозиционных настроений, бегству некоторых чиновников и политиков муниципального уровня, к новым уголовным делам, связанным с коррупцией. А также просто, например, к тому, что функции коммунальных служб будут выполняться не в полной мере.

Конечно, это все приведет к повышению напряженности между одесситами и центральной властью, однако, насколько глубокими станут противоречия, зависит от многих факторов. Поэтому говорить о каком-то противостоянии Одессы со всей Украиной пока рано.

Безусловно, мне лично, как одесситу, хотелось бы видеть, как отставной мэр Одессы использует остатки своего влияния для того, чтобы вывести город из-под контроля Киева. Но, зная прошлый бэкграунд политика, надеяться на этот сценарий я бы не стал.

