Мнение

"Красивая женщина" или итальянская "железная леди": три года власти правых

Вера Щербакова — о том, что угрожает правительству Мелони, как ее воспринимают в мире и стоит ли ей замахиваться на новый срок

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони © Alessia Pierdomenico/ Shutterstock/ FOTODOM

Правоцентристы пришли к власти в Италии три года назад. Тогда многие видели в первой женщине-премьере Джордже Мелони наследницу фашизма. И хотя это отношение себя не исчерпало, три года — это третий результат по продолжительности существования правительства за всю республиканскую историю Италии.

Тем временем в Международный уголовный суд поступил иск в отношении Мелони за возможное соучастие в геноциде палестинцев в Газе, СМИ сообщают о трещинах и разногласиях в коалиции, а государство готовится принять в январе 2026 года Олимпийские игры.

Мелони и "крестный отец"

Действительно, правительства Италии зачастую были недолговечны, а весь положенный пятилетний срок продержался разве что Сильвио Берлускони. При этом в определенном смысле он является политическим "крестным отцом" Мелони — именно при Берлускони она делала первые шаги в политике, хотя и на более правом ее фланге.

Как бы там ни было, но нынешний кабинет, назначенный 22 октября 2022 года, все еще у руля. Заявка делается на то, чтобы повторить рекорд "кавальере" и остаться у власти весь срок. Очередные выборы в Италии должны состояться в 2027 году, так что в аккурат после Олимпийских игр формально начнется новая избирательная кампания. Окружению Мелони (и ей самой, конечно) надо постараться, чтобы повторить успех 2022 года.

Мелони высоко оценивает результаты своего трехлетнего срока. Экономические показатели незначительно, но улучшаются, что не так просто на фоне практически полного безденежья. Италия, мол, стоит на переднем фронте международной политики, пользуется уважением в ЕС и, главное, в США.

Правда, внутри страны не все так блестяще, начиная с той же Олимпиады, на которую, как пишут СМИ, не хватает фондов. Да и внутри коалиции Мелони постоянно приходится лавировать, дабы не потерять кого-то из союзников.

Мелони и коалиция

Джорджа Мелони возглавляет правоцентристскую коалицию, в которую помимо ее партии "Братья Италии" (которая получила наибольшее число голосов на парламентских выборах 2022 года) входят также "Вперед, Италия" и "Лига". Это традиционный состав еще со времен Берлускони, который и собрал подобный правоцентристский фронт. В СМИ постоянно просачивается информация о разногласиях внутри коалиции — как экономического, так и политического характера.

Каждая из партий стремится сохранять избирателей и наращивать консенсус. Сейчас же "Братья Италии", согласно опросам, прочно удерживают около 30% голосов. "Лига" и "Вперед, Италия" тоже достаточно стабильны — не превышают и не теряют 10-процентный показатель. А 50% на всех — это необходимое большинство, которого в Италии давно не было (для парламентского большинства достаточно и 40%).

Тем не менее, конечно, расхождения в заявлениях лидеров партий оппозиция и СМИ сразу пытаются конвертировать в "трещины" внутри коалиции. Хотя тем в итоге удается находить какие-то компромиссы и производить впечатление сплоченности. Правда, среди прочего одним из камней преткновения является Украина.

Сама Мелони остается одной из самых верных сторонниц помощи Украине. Тем временем лидер "Лиги" Маттео Сальвини, вице-премьер и министр транспорта и инфраструктуры, занимает наиболее "миротворческую" позицию. Он выступает против направления оружия Киеву, публично критикует президента Франции Эмманюэля Макрона за "шальные" идеи, в частности по отправке военных. В отношении председателя ЕК Урсулы фон дер Ляйен, с ее крайне милитаризированными шагами, он проявляет и вовсе откровенную неприязнь. Однако при этом "Лига" продолжает в итальянском парламенте голосовать за оказание помощи Украине, в том числе военной.

Глава же "Вперед, Италия" Антонио Таяни, второй вице-премьер, который также занимает пост главы МИД страны и представляет Европейскую народную партию в ЕП, гораздо более сдержан. А резонансные заявления Сальвини он зачастую называет "частным мнением" политического лидера, подчеркивая, что это не официальная позиция правительства. Ее, мол, определяет премьер-министр, а не ее зам.

Несмотря на определенную конкуренцию внутри коалиции, главный противник правоцентристов — левая оппозиция. И это, думаю, достаточно крепкая основа для сохранения единства.

Мелони и протесты

Тем не менее на фоне сохраняющейся поддержки населения, которой нескрываемо гордится Мелони, нужно учитывать, что 50% на три партии — это все же половина из тех, кто голосует.

При этом избирательная явка, неумолимо снижающаяся с каждыми новыми выборами, едва превысила три года назад 60%. Примерно половина населения Италии, которая взращена в послевоенные годы на идеалах антифашизма, физиологически не воспринимает нынешнее правительство и его главу. Над ней все еще витает призрак Муссолини.

Правда, этот народ "анти-Мелони" разобщен, и пока он не находит себя ни в одной из существующих партий, в них он просто разочаровался.

Тем не менее показательны осенние уличные протесты, которые прокатились по всей Италии. Их импульсом стал палестинский вопрос, но во многом эти шествия и манифестации носили антиправительственный характер, были направлены против Мелони и ее ближайших министров. Да и она сама каждый раз остро реагировала на эти выступления, обвиняя оппонентов в "ненависти". Думаю, ей стоило этого ожидать — рано или поздно эта неприязнь проявилась бы. Было неизвестно только, что станет толчком.

При этом Мелони допустила стратегическую ошибку, осудив выступления, назвав их проблемой. Она авторитарно не учла мнение большой части итальянского общества. А это недопустимо для настоящего политика: Мелони больше не представляет оппозицию, она — премьер всей страны и должна если не удовлетворять, то принимать во внимание интересы всех граждан. И в этом, пожалуй, главный промежуточный итог ее правления.

Мелони и Урсула

Что же касается ее взаимоотношений с Евросоюзом и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, то здесь все довольно сложносочиненно.

По своей политической истории Мелони происходит из лагеря так называемых евроскептиков. Ей и сейчас удается открыто критиковать ЕК за идеологизацию "зеленого перехода", который больно бьет по европейским компаниям (и уже почти довел до клинической смерти автопром). Но с "фюрером" Еврокомиссии у нее сложилось вполне продуктивное сотрудничество, хотя партия Мелони и не голосовала при последних выборах за сохранение за фон дер Ляйен поста председателя ЕК.

Еврокомиссия ныне сумела выстроить такую систему диктата внутри ЕС, что идти против нее государствам просто невыгодно. А Риму особенно — после того как он урвал из фонда по восстановлению экономик после пандемии COVID-19 €200 млрд. Любое непослушание грозит "отключением газа".

Сама Мелони ставит себе в заслугу, что смогла доказать Еврокомиссии, которая изначально настороженно относилась к ее приходу к власти в Италии, что она еще вполне лояльна — например, противовес близкому ей по некоторым убеждениям премьеру Венгрии Виктору Орбану. К слову, главное отличие позиций Мелони от Орбана — это вновь Украина, что и дало ей фору в Брюсселе. Хотя и тут "любовь не без интереса": Рим пытается довольно существенно записать за собой роль в восстановлении страны, а это значит большие заказы и контракты для итальянских компаний, а также доступ к "европейской кормушке".

При этом, очевидно, Мелони играет роль лишь главы Италии и большого веса среди элит Евросоюза не имеет. Не доверяют ей и представлять ЕС на встречах с американским президентом Дональдом Трампом, который, в отличие от пренебрежительного отношения к ЕК, явно благоволит итальянскому премьеру.

Мелони и Трамп

Джорджа Мелони считается одним из самых близких президенту США европейских политиков. По формальным признакам их объединяет, например, защита традиционных ценностей и негативное отношение к миграции, здесь же подвязывается и позиция по экоповестке. В личном плане итальянский премьер также сумела заслужить симпатию Дональда Трампа. Но насколько это отношение серьезно? Примечательно, что пользовалась она расположением и у предыдущего хозяина Белого дома — Джо Байдена.

"Вы — красивая женщина. У нас я этого сказать не могу, это будет означать конец политической карьеры. Но вы же не обижаетесь, что я называю вас красивой женщиной, тем более что вы — красивая женщина", — сказал Трамп со всей откровенностью на недавнем саммите в Шарм-эш-Шейхе, добавив слова и о "сильном политике".

Думаю, эта невинная (правда, не по меркам феминисток) шутка довольно красноречиво отражает то, как видится Италия в международном контексте. Применю стереотип — как красивая блондинка, которая всем нравится, но никто не хочет жениться.

Куда дальше в своих изречениях пошел лидер крупнейшего профсоюза страны — Всеобщей итальянской конфедерации труда (ВИКТ) Маурицио Ландини. Он в телевизионном эфире назвал Мелони "куртизанкой Трампа". На это, правда, премьер обиделась, разъяснив, что значение приравнивается к "проститутке".

О полной зависимости Италии от Соединенных Штатов известно давно, и с годами она только усугубляется, не оставляя никакого пространства для самостоятельного маневра.

Мелони кичится "особыми" отношениями с Трампом, но пока это не принесло конкретных дивидендов. Например, на пасту (а это важный экспортный продукт Италии) США ввели тарифы на уровне 107%.

Кстати, Джорджа Мелони была единственной женщиной на саммите в Шарм-эш-Шейхе, где царила, можно сказать, патриархальная обстановка. Особенно заметно это по общей фотографии. Мелони оказалась на крайнем фланге, в стороне от основной массы сильных мира сего. Во многом это стало символическим отражением реальной роли и веса Италии.

