Мнение

Пора заканчивать: "Томагавк" пролетел мимо Зеленского

Андрей Низамутдинов — о том, что получил Зеленский от Трампа и чего ждать от Европы при приближении встречи российского и американского президентов

Владимир Зеленский (слева) и президент США Дональд Трамп (справа) © Andrew Harnik/ Getty Images

Хотя, возможно, правильнее было бы сказать, что это Владимир Зеленский "пролетел" мимо "Томагавка". В общем, с какой стороны ни посмотри, а визит просроченного украинского президента в Вашингтон, от которого и сам Зеленский, и его европейские покровители ожидали большого успеха, обернулся очевидным провалом: президент США Дональд Трамп ловко уклонился от эскалации конфликта вокруг Украины, к которой, несомненно, привела бы поставка крылатых ракет Tomahawk Киеву. Вместо этого он призвал участников конфликта заканчивать с противостоянием и "заключить сделку".

"Индейская изба" вместо "Томагавка"

Получение дальнобойного оружия, которым можно наносить удары в глубину российской территории, было главной задачей поездки Зеленского в Вашингтон. Он даже предварительно направил в США представительную делегацию, в состав которой вошли глава его офиса Андрей Ермак, премьер-министр Юлия Свириденко и секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров, до недавнего времени занимавший пост министра обороны Украины.

Они должны были встретиться с руководством крупнейших американских компаний, производящих системы ПВО Patriot и ракеты Tomahawk, и подготовить почву для переговоров о поставках эти вооружений Киеву. По информации агентства Reuters, украинцы даже подготовили целую презентацию на тему возможного применения крылатых ракет.

При этом и сами украинцы, и стоящие за их спиной европейские лидеры прекрасно понимали, что поставка ограниченного числа ракет не способна серьезно переломить ситуацию на поле боя, которая однозначно складывается не в пользу Киева. Идея заключалась в том, что передача Tomahawk Украине будет означать втягивание США в конфликт, ведь благодаря разъяснениям экспертов даже ребенок знает: оперировать столь современными американскими вооружениями могут лишь сами американцы.

То, что понятно ребенку, уж точно понимает такой многоопытный политик и делец, каким является американский президент. Поэтому в начальной части встречи с Зеленским, которая была открыта для журналистов, Трамп назвал удары в глубину российской территории "эскалацией" и ясно дал понять: хоть "Томагавков" у нас много, но они нам самим нужны.

Зеленскому пришлось пустить в ход домашнюю заготовку и предложить американцам сделку: "Мы даем им дроны, а они нам — "Томагавки" и другое вооружение". Трамп в ответ попытался дипломатично изобразить заинтересованность, однако дело испортил вице-президент Джей Ди Вэнс, открыто рассмеявшийся в ответ на предложение Зеленского. Собственно, уже после этого стало понятно: вместо индейского топорика — "Томагавка" — Киев получит, пользуясь образным выражением одного мультяшного персонажа, "индейскую народную избу фигвам".

Так оно, собственно, и произошло: в закрытой части дискуссии, которая была "напряженной, честной и временами неудобной", американцы, по информации ряда СМИ, прямо дали понять украинским собеседникам, что никаких поставок Tomahawk не будет. По крайней мере, "пока что" не будет. По свидетельству портала Axios, Трамп объяснил, что его приоритетом является дипломатия (отсюда и формулировка "пока что", дающая возможность для торга с Россией), а поставки ракет могут ей помешать.

Дьявол в деталях

Собственно говоря, о том, что визит Зеленского в Вашингтон окажется безрезультатным, говорил целый ряд деталей — как незначительных, так и прямо бросающихся в глаза. Начать с того, что американцы, вопреки нормам протокола, не встретили Зеленского в аэропорту — у трапа самолета его ожидали лишь глава его собственного офиса и украинской посол в США Юлия Стефанишина.

Дальше — больше: встреча в Белом доме началась с получасовым опозданием, поскольку Трамп в Овальном кабинете наслаждался пением известного итальянского тенора. Да и принимали украинскую делегацию в гораздо менее престижном Кабинетном зале. Возможно, решили не травмировать Зеленского: все хорошо помнят ту выволочку, которую как раз в Овальном кабинете устроили ему Трамп и Вэнс.

В отличие от неудачной первой встречи Зеленский приоделся, хотя по обычаю пренебрег галстуком. Зато все обратили внимание на щеголеватого шефа Пентагона Пита Хегсета, в вызывающе ярком галстуке, расцветкой напоминающем российский триколор.

Кстати, Зеленский учел прежний негативный опыт и в двухминутном вступительном слове умудрился аж четыре раза поблагодарить Трампа по разным поводам. Но это ему не сильно помогло: американский президент, пребывавший в хорошем расположении духа, не удержался от подколов в адрес собеседника. Например, проявив интерес к проекту строительства железнодорожного туннеля по дну Берингова пролива, который связал бы Чукотку и Аляску, Трамп не преминул поинтересоваться отношением к этому проекту со стороны Зеленского. А когда тот ответил, что ему идея не нравится, Трамп со смехом заметил: "Я и не думал, что она тебе понравится".

Еще одна деталь: после переговоров Трамп, воздержавшись от публичных заявлений, улетел на уикенд в свое поместье во Флориду, а Зеленскому не дали провести пресс-конференцию в Белом доме — на вопросы журналистов он отвечал в парке за оградой.

Но была и еще одна деталь — вернее, даже не деталь, а целая конструкция, полностью заслонившая собой визит Зеленского в Вашингтон: телефонный разговор президентов США и России, в ходе которого Дональд Трамп и Владимир Путин условились встретиться в ближайшее время в Будапеште. Разговор этот произошел как раз в то время, когда Зеленский находился в пути, и стал настоящим шоком не только для украинского недопрезидента, но и для большинства европейских лидеров.

Курс на Будапешт

По итогам встречи в Белом доме Трамп опубликовал в соцсети Truth Social короткий пост, в котором призвал участников конфликта "заключить сделку", "остановиться там, где они находятся" и даже предложил: "Пусть оба заявят о победе, пусть история решит!" В конце не обошлось и без так любимого американским президентом капслока: "ХВАТИТ, ИДИТЕ С МИРОМ К ВАШИМ СЕМЬЯМ!" Может, Нобелевский комитет наконец-то обратит внимание?

Зеленский на пресс-конференции перед оградой Белого дома тоже был не слишком многословен: вопрос о "Томагавках" комментировать отказался, зато с заметной неохотой согласился с тем, что "пора заканчивать" конфликт. Впрочем, его подход к возможному завершению конфликта остался прежним: сперва прекращение огня, а затем уже переговоры.

Европейские лидеры, с которыми Зеленский созвонился после встречи с Трампом, также воздержались от громких заявлений, разве что канцлер ФРГ Фридрих Мерц с неохотой выдавил: "Теперь Украине нужен мирный план". И добавил, что в Европе "будут внимательно следить за дальнейшими шагами". Складывается ощущение, что европейцы пока не оправились от шока, которым для них стал телефонный разговор президентов России и США и их договоренность о встрече в Будапеште, и пребывают в некоторой растерянности.

Думаю, однако, что от этой растерянности они оправятся довольно быстро и примутся действовать. Стоит ожидать, что в ближайшее время последуют их попытки воздействовать на Трампа, как это происходило до и после российско-американской встречи в Анкоридже. Вполне вероятны призывы пригласить на саммит в Будапешт кого-то из европейских лидеров под предлогом того, что конфликт происходит в Европе и не может быть урегулирован без ее участия. А там, глядишь, "нарисуется" очередной Борис Джонсон с призывом "давайте просто воевать".

Нельзя исключить и попыток сорвать будапештский саммит. Возможности тут имеются самые разнообразные — от отказа открыть воздушное пространство для самолета российского президента до организации какой-либо особо циничной провокации на Украине или даже в одной из европейских стран.

В любом случае ясно, что именно подготовка к будапештской встрече в верхах будет определять внешнеполитическую повестку дня в ближайшие недели. А провальный визит Зеленского в США быстро забудут. Да, собственно, и вспоминать-то там не о чем, разве что о ярком галстуке шефа Пентагона.

