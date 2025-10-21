Мнение

Болеть за "Спартак" — это диагноз

Егор Титов — о взгляде на игру хоккейного "Спартака" со стороны футболиста

Хоккеисты "Спартака" © Сергей Савостьянов/ ТАСС

Хоккейный "Спартак", как и футбольный, — это веселая команда, которая пропускает, но всегда при этом забивает. В матчах "Спартака" меньше трех шайб мы точно не увидим. Алексей Жамнов (главный тренер "Спартака" — прим. ТАСС) сам играл только в атаке, был ярким форвардом, пусть он и динамовец, как и Алексей Ковалев (помощник Жамнова в тренерском штабе — прим. ТАСС). Ковалев, как и Жамнов, нашел себя в "Спартаке", чему я очень рад. Испытываю только положительные эмоции, когда называю по именам этих людей.

И я, и Дмитрий Аленичев, и Дмитрий Парфенов (бывшие футболисты и многократные чемпионы России в составе "Спартака" — прим. ТАСС) — большие фанаты хоккейного "Спартака". Мы ходим на хоккей, чтобы получать удовольствие, и мы его получаем его от той атмосферы, которая есть на стадионе. И это роднит хоккейный "Спартак" с футболом. Конечно, расстраиваешься, когда команда проигрывает и когда играет в неспартаковский хоккей. И мне кажется, что нынешнему "Спартаку" даже проще играть на выезде, чем дома. Потому что при своей публике ожиданий от команды намного больше.

Ждали результата от лилипутов

Не могу не сказать про ту потрясающую тройку в лице Николая Голдобина, Ивана Морозова и Павла Порядина, игравшую два сезона подряд. В прошлом чемпионате она стала для нас немного другой — не как в первый сезон, когда давала результат. И мы все начали переживать. Тренеры стали тасовать состав: кто-то ушел во второе звено, кого-то вернули, но для нас то звено стало любимым. Для меня было трагедией, когда я не увидел в составе Морозова. Аленичев говорил про эту тройку: "Сейчас выйдут лилипуты и решат вопрос". И они его решали. Они маленькие, быстрые — нам это нравилось.

Дальше же надо что-то менять. Голдобин ушел к нашему прямому конкуренту — в СКА. Но это хоккей, сегодня все границы стираются, что актуально для этого вида спорта. В НХЛ люди переходят чуть ли не каждые пять минут, поэтому мне очень жалко и обидно, что Голдобин ушел из "Спартака". Он играет в классном клубе: это решение и его, и агента. Но я больше переживал, когда ушел Максим Цыплаков — силовой форвард.

О разнице между футболом и хоккеем

Это разные виды спорта по методике, действиям, интенсивности. Известно, что в разминку у хоккеистов входит футбол, и многие из них очень здорово в него играют. Говоря про себя, могу сказать, что у меня в детстве был выбор между футболом и хоккеем. Так получилось, что старший брат играл в футбол, поэтому я там и оказался. Хотя я обожаю хоккей.

Учитывая, что я всегда играл в атаке, я люблю забивать. Вратарем я себя точно никогда не видел. Очень здорово в хоккей играют Александр Мостовой, Дмитрий Сычев. Все атакующие игроки в футболе всегда видят себя в таком же амплуа и в хоккее. Хотя я прекрасно понимаю вратарей, делающих сейвы, например, как Артем Загидулин в концовке матча с "Металлургом" в гостях. Здесь, конечно, хочется подумать, может, лучше быть вратарем, как Загидулин?

Я ходил на хоккей еще школьником. У нас школа была прямо рядом со старым дворцом в Сокольниках, где играли Виталий Прохоров, Александр Барков, Николай Борщевский, Владимир Тюриков. Они для меня легенды. Я дружу с Прохоровым, очень хорошо знаю его супругу. Эти люди для меня — все. Мне очень нравится, когда ведущий на матче говорит о присутствии великих Александра Якушева, Бориса Майорова, и хотелось, чтобы они показали, что значит играть в спартаковский хоккей. Для меня это реально легенды.

С футбольной атмосферой нас объединяет одно — боление. Есть люди, которые болеют за "Спартак" только в хоккее или футболе, но они болеют одним сердцем, у них появляются для обсуждения одни и те же темы. Еще раз скажу, что болеть за "Спартак" — это диагноз. Атмосфера на его матчах всегда потрясающая, и надо отдать должное и футбольному, и хоккейному клубам, которые делают на играх шоу.

Бесчастных стал хоккейным знатоком

Футболистов укоряют за то, что они из каждого падения делают трагедию. Но если брать хоккей, то каждое падение можно придумать — нарушитель правил в этом случае получает две минуты и подводит команду. В футболе такого нет. Ты можешь просто бежать, нога у тебя выворачивается, и ты получаешь травму "крестов" с последующим восстановлением в полгода. В хоккей действительно играют мужики, я с этим спорить не буду. Ты можешь в ходе силового приема получить травму, знаешь и идешь на это. Любой удар в борт — это тоже неприятно, в тебя может и шайба прилететь. Поэтому я бы не стал сравнивать оба вида спорта, хоть и оба травмоопасные. Единственное, в хоккее можно драться. В футболе тоже иногда хотят, но это чревато удалением до конца игры, а возможно, на несколько туров.

И в футболе играют с вывихами, переломами, трещинами. Нынешняя медицина настолько прекрасна, что это все можно минимизировать. Лига держится за счет звезд, поэтому им надо выходить и играть, что они и делают, несмотря на боль. И за это им огромное уважение.

На одном из матчей "Спартака" был Владимир Бесчастных (четырехкратный чемпион России и обладатель Кубка России по футболу в составе "Спартака" — прим. ТАСС), который сам играет в хоккей. Во время матчей он произносит именно хоккейные фразы, такие как "почему там не накрыл", "дальний борт". Понимаем, что человек в этом разбирается. И наши друзья немного уже нас подковали в плане хоккея. Понятно, что мы любители, но, сидя в ложе на игре, становимся потихоньку профессионалами.

