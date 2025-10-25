Мнение

За гранью: как и почему американцы демонизируют друг друга

Андрей Шитов — про то, нужны ли пределы злословию и какие свободы защищает Первая поправка к Конституции США

© Thomas Hengge via Reuters Connect

Культовый американский мультсериал "Южный парк" сделал нынешней осенью гвоздем своего 27-го сезона развитие темы о плотской связи Дональда Трампа с… Сатаной. "Да, мы вместе уже несколько месяцев, и я хочу его бросить, но не могу, потому что беременна", — провозглашает с экрана рогатое существо. Официальный представитель Белого дома Тейлор Роджерс на просьбу прокомментировать (!) адские нападки заявила газете USA Today: мол, данное шоу "уже более 20 лет как не актуально и висит на ниточке, отчаянно пытаясь привлекать внимание лишенными вдохновения идеями".

"Шутки юмора"

Но это как посмотреть: издание указывает, что аудитория у нового сезона рекордная. Оно также напоминает, что "изображение Трампа, включающее наложение фотографий президента на тело мультперсонажа, практически идентично тому, как в свое время "Южный парк" пародировал Саддама Хусейна" — бывшего иракского лидера, свергнутого в 2003 году оккупантами во главе с США и позже казненного.

От себя добавлю, что сериал выходит на кабельном канале Comedy Central, принадлежащем медиахолдингу Paramount Skydance — одному из столпов американского шоу-бизнеса. И спрошу: действующий президент страны в постели с дьяволицей — это что за аллегория? Пародия такая, политическая сатира? Или все же демонизация — в самом прямом, буквальном смысле слова?

Правда, Трамп и сам не остается в долгу. На днях перепостил ролик про себя любимого, в котором он с короной на голове летает на самолете над массовыми митингами протеста и сбрасывает на головы участникам жидкие фекалии. Типа: "обтекайте", дорогие сограждане, собиравшиеся по всей стране под лозунгом "No Kings" ("Нет королям!" — прим. авт.).

Акции такие и впрямь проходили 18 октября за океаном и собрали, по оценкам организаторов, до 7 млн недовольных. Известный комик Джон Стюарт острил по их поводу на том же Comedy Central: "Столько народу и ни одного массового расстрела? Вдохновляет!" Вот такие теперь за океаном "шутки юмора". Как подивился бы Вовочка из нашего анекдота: и эти люди запрещали мне ковырять в носу?! Нас с вами возмущает оголтелая демонизация России англосаксами. Но они же, похоже, сами себя и друг друга за людей не считают…

Чем абсурднее, тем лучше

И чуть ли не гордятся этим. Та же общенациональная USA Today посвятила мультяшным нападкам на Трампа обстоятельный "разбор полетов" в рамках так называемой "Репортерской инициативы по Первой поправке" к Конституции США — спецпроекта с участием правозащитников из профильных организаций Freedom Forum ("Форум свободы" — прим. авт.) и Journalism Funding Partners ("Партнерство по финансированию журналистики" — прим. авт.). Общий смысл публикации сводился к тому, что фундаментальные права и свободы, декларированные в той самой поправке, остаются незыблемыми даже в самых вопиющих случаях. И чем беспредел невероятнее, тем даже лучше.

Читайте также

В Нью-Йорке прошел многотысячный митинг против политики Трампа

По словам правоведов, к показу в политическом контексте в США запрещен лишь такой вымысел, который может претендовать на отражение реальных фактов. А поскольку в данном случае в силу явной (и, видимо, преднамеренной) абсурдности сюжета о таких претензиях не может быть и речи, то и запреты не действуют. Трамп при желании волен судиться с хозяевами телеканала, но в данной ситуации специалисты расценивают его шансы на успех как невысокие.

Одна из них, почетный профессор права Нью-Йоркского университета Надин Строссен, даже назвала защиту подобного "политического" контента "главной целью (prime purpose)", ради которой и принималась в свое время Первая поправка. В сетевых комментариях к ролику данная точка зрения собрала, согласно публикации, "почти 40 тыс. поднятых больших пальцев".

Бессовестная "правда"?

Вот оно, значит, как у них выходит. Что кроме закона у нормальных людей должна быть еще и совесть, им вроде как бы и невдомек. Я, правда, не раз писал, что у англосаксов и слова-то такого нет по-настоящему. Но все же мне всегда казалось, что закон защищает право говорить правду — пусть хотя бы в своем понимании. А у них он, оказывается, прежде всего позволяет городить неправду, возводить на "публичную фигуру" политика или другой знаменитости любую напраслину — под видом художественного вымысла.

Читайте также

Трамп допустил причастность Сороса к организации протестов No Kings

По случайному совпадению я в последнее время как раз пытался найти истоки фразы "правда, сказанная без любви, есть ложь". Мысль эту приписывают то Федору Достоевскому, то даже апостолу Павлу, но точно такой цитаты я у них не нашел. Хотя, по сути, на мой взгляд, это аксиома: правда может и должна быть нелицеприятной, но не может быть бесчеловечной, абсолютно бессовестной. Если она напрочь лишена сострадания, эмпатии, понимания другого, то это уже не правда — во всяком случае, не вся правда в нормальном человеческом понимании. На любом языке.

…"если Бога нет"

А "сорок тысяч пальцев" напомнили мне гоголевского "Ревизора". Там были "тридцать пять тысяч одних курьеров", а здесь такая вот современная заокеанская хлестаковщина. Тоже солидные с виду люди, правоведы — и вроде как сами себе и другим головы задурили… Хотя и на другого нашего классика можно сослаться — того же Достоевского, задававшегося вопросом о том, все ли позволено, "если Бога нет". Ведь уж кому-кому, а американцам-то по горькому опыту известно, чем чревата вседозволенность.

И двух месяцев не прошло с тех пор, как у всех на глазах был застрелен юный трампист-агитатор Чарли Кирк. Трампоненавистники ликовали и разве что публично не плясали на его костях. Новый сезон "Южного парка" в то время уже шел. Вдумайтесь: издевательская демонизация действующего президента страны в сериале, рассчитанном прежде всего на молодежную аудиторию, служила фоном для реального политического убийства, совершенного 22-летним фанатиком. Не говоря уже о том, что хозяин Белого дома и сам ранее пережил не одно покушение на свою жизнь.

Как бы не накаркать…

Среди улик по делу об убийстве Кирка — патроны с выцарапанными на гильзах надписями вроде "Эй, фашист, лови!" и разными сетевыми мемами. По свидетельству телеканала NBC News, власти расценивают их как отсылку к "видеоигре, воспринимаемой как сатирическое изображение фашизма". А комментаторы напоминают, что точно такой же ярлык регулярно наклеивается и на Трампа. Близкая к республиканцам The Washington Times посвятила этой теме отдельную статью, в которой напомнила, что "бывший президент Джозеф Байден, бывшая вице-президент Камала Харрис, ее напарник по [предвыборной] гонке 2024 года губернатор Миннесоты Тим Уолц и другие видные демократы провозглашают Трампа и его политику антидемократическими и фашистскими".

Читайте также

От "Позднего шоу" до "Южного парка": как Трамп воюет с медиа

В частности, Уолц публично называл Трампа "фашистом до мозга костей". Конечно, все это позволяет спросить: наклеивание подобных ярлыков — чем не индульгенция? Написал на боеприпасах, что взбрело в голову, — и стреляй? А если это не так, то в чем, собственно говоря, отличие?

Между прочим, тут на днях член Конгресса США Анна Паулина Луна заявила, что Трамп своими переговорами о мире с Россией довершает дело президента-демократа Джона Кеннеди, пытавшегося мирно поладить с СССР. Сказано это было в контексте обсуждения российских архивных документов об убийстве Кеннеди, полученных Луной от посла РФ в Вашингтоне Александра Дарчиева. Но я все же поежился: опасная аналогия. Как бы не накаркать…

Девальвация слов и смыслов

И Трамп, кстати, вполне понимает, что дело-то серьезное. Не случайно он официально признал движение "Антифа" террористической организацией и пообещал досконально разобраться в источниках его финансирования. Президент США и его присные подозревают, что источники эти — примерно те же, что и у протестов "No Kings", включая глобалистские демократизаторские организации отца и сына Соросов.

И еще пару слов в тему: после убийства Кирка правые издания в США стали писать, что либералы раз и навсегда дискредитировали собственные свои прежние стандарты объективности, включая готовность "выслушивать обе стороны". Ведь погибший активист не просто приветствовал дебаты, а сам напрашивался на них, вызывая оппонентов на открытый и честный спор. Но ему просто заткнули глотку пулей.

Но и левые не остаются в долгу. Журнал The Atlantic только что напечатал эссе о том, будто Трамп как бывший ведущий телешоу привык приспосабливать реальную жизнь к своим желаниям, а не наоборот. В подтверждение указывается, что он и его партия широко используют "дипфейки", манипулируют прессой и даже госстатистикой, подрывая к тем доверие населения. Публикация озаглавлена "Война Дональда Трампа против реальности".

Читайте также

Манипулирование границами: демократы в США готовы к "поножовщине"

Самому мне не раз приходило в голову, что Трамп, опускаясь в заочных спорах на уровень своих оппонентов, снижает авторитет президентства как такового. Я помню, как во времена Джорджа Буша — младшего в Белом доме целенаправленно насаждался пиетет к этому институту, действовал строгий деловой этикет. И президент задавал тон, являя собой образец пунктуальности, приветливости, учтивой доброжелательности. Ответственности за каждое свое слово и дело.

На мой взгляд, страна в целом ценила это и отвечала своему лидеру взаимностью. Например, сплотившись вокруг него после чудовищных терактов 11 сентября в Нью-Йорке и Вашингтоне. А теперь безудержный поток взаимных нападок между правыми и левыми подрывает и президентство, и всю политическую систему США, как ее ни называй — хоть демократией, хоть конституционной республикой. Происходит явная девальвация и слов, и смыслов.

Это видят и понимают многие. Майкл Блумберг — владелец именного медиахолдинга, бывший мэр Нью-Йорка, побывавший за свою политическую карьеру и демократом, и республиканцем, и независимым, — после убийства Кирка сравнивал "межпартийные распри, распаляющие враждебность" с "раковой опухолью" и призывал лечить ее с помощью "настоящего лидерства" — как у Авраама Линкольна, взывавшего к "лучшим ангелам нашей природы". Со стороны судить сложно, но, по-моему, это осталось гласом вопиющего в пустыне.

"Над собой смеетесь"…

Ну и напоследок. Приступая к работе над текстом, я спросил пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, должны ли, на его взгляд, в большой политике сохраняться какие-то нормы приличия, или же надо считать допустимым все, что прямо не запрещено законом. В ответ он, конечно, напомнил, что "абсолютно непревзойденным авторитетом" в плане соблюдения правил приличия на высшем политическом уровне является президент России Владимир Путин. Который "не всегда по-доброму, но всегда уважительно" говорит о всех без исключения своих коллегах — главах других государств.

Читайте также

Слова Путина об "ошеломляющем ответе" и мирный договор с Японией. Темы брифинга Пескова

А самым наглядным примером "ситуации, когда все выходит за рамки приличия" Песков считает известный скандал вокруг французского сатирического еженедельника Charlie Hebdo, напечатавшего в свое время карикатуры на пророка Мухаммеда. По мнению собеседника, та история стала, наверное, "кризисом для СМИ, для информационщиков всех стран мира" — как раз поскольку "де-юре разрешено" все, что не запрещено законом, но формальной юридической стороной дела проблема не исчерпывается.

"Я лично считаю, что это зло, — сказал о "кризисе Charlie Hebdo" представитель Кремля. — Но как урегулировать законодательство? Как это регламентировать? Это очень сложно, потому что встает вопрос: кто будет в нюансах определять, что такое хорошо и что такое плохо? Это скорее относится к неурегулированной сфере еще".

Согласен. И благодарен за комментарий — и профессиональный, и личный. А американцам — по поводу хоть "Южного парка", хоть ролика с "авиаорошением" — в той же своей бессмертной комедии исчерпывающе ответил Гоголь. Вспомните знаменитую заключительную реплику Городничего: "Чему смеетесь? Над собою смеетесь!.. Эх вы!"…

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора. Использование материала допускается при условии соблюдения правил цитирования сайта tass.ru