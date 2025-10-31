Мнение

Макрон и генералы в поисках военного сценария

Дмитрий Горохов — о том, как во Франции готовятся к столкновению с Россией, и почему президенту республики, любящему Наполеона, стоило бы подучить историю

Президент Франции Эмманюэль Макрон © Ludovic Marin, Pool via AP

Французская армия должна быть готова в течение "ближайших трех-четырех лет" к столкновению с Россией. Это заявление новый начальник главного штаба французских вооруженных сил генерал авиации Фабьен Мандон сделал 22 октября на слушаниях в парламентской комиссии по обороне. Он подчеркнул, что стремится к максимальной откровенности, чтобы оправдать меры в области военного бюджета, который по настоянию генералитета должен быть увеличен в 2026 году еще на €6,7 млрд, несмотря на огромный государственный долг Франции.

56-летний авиатор сменил этой осенью на месте главы французского генштаба бывшего офицера французского Иностранного легиона, кавалера украинского ордена "За заслуги" Тьерри Бюркара, в каденцию которого военный бюджет Франции вырос в 2025 году до €62 млрд.

Не менее воинственные речи произносил в парламентской комиссии приглашенный депутатами на следующий день после Мандона начальник штаба сухопутных сил генерал армии Пьер Шилль. Он заявил, что его штаб готов "в рамках гарантий безопасности" развернуть в 2026 году свои войска "в поддержку Украины".

По его словам, Франция координирует действия с союзниками и следующий год пройдет "под знаком коалиций". Так, на маневрах Orion-26 подвергнутся проверке схемы межвойскового взаимодействия союзников. "Послание очевидно: Франция готова вмешаться к конфликт между Украиной и Россией", — прокомментировала выступление Шилля аналитик телеканала BFMTV Жюльетт Моро Альварес.

В отличие от Мандона, 58-летний Шилль менее известен за пределами военных кругов. Тем не менее и его карьера обратила на себя внимание. В 2021 году, пробыв лишь год в звании дивизионного генерала (соответствует генерал-лейтенанту в армиях других государств), он был внезапно вознесен на пост начальника главного штаба сухопутных сил и произведен сразу же в генералы армии, минуя, вопреки традиции, промежуточное звание корпусного генерала. Судя по всему, это стало наградой за умение Шилля выбивать из казны все больше денег для военного ведомства, которое он проявил еще в бытность начальником отдела военного программирования в сухопутном штабе.

Совершенно ясно, однако, что даже при многих звездах на погонах генералы едва ли отважились бы на воинственные заявления, если бы сомневались в полной поддержке со стороны Елисейского дворца. Его хозяин, президент Эмманюэль Макрон, являющийся, согласно Конституции, верховным главнокомандующим вооруженными силами республики, на протяжении года практически безостановочно повторял тезис о необходимости наращивать помощь Украине.

"3 300 млрд + 2"

В марте, объявляя о новом пакете помощи Украине в размере €2 млрд, президент уверял, что эта поддержка не будет финансироваться путем скрытых или дополнительных налогов. Решение вызвало критику со стороны главы парламентской фракции "Национальное объединение" Марин Ле Пен, которая напомнила в социальных сетях об огромном государственном долге (€3,3 трлн). "Долг Франции сегодня вечером составил €3 300 млрд + 2", — иронично заметила она.

Во время визита в Киев 10 мая 2025 года Макрон заявил, что для того, чтобы поддержка Европы внушала доверие, на Украину необходимо направить войска. Он считает, что ни одна другая армия на континенте не сможет достигнуть численности украинской, мобилизовавшей в свои ряды миллион солдат. Но важна не только численность, но и стратегическая поддержка. По мнению французского президента, военное присутствие европейцев должно обрести конкретную форму после заключения соглашения о прекращении огня. Он отметил, что контингент будет ограниченным по составу: "Несколько тысяч солдат на второй линии, далеко от линии фронта". При этом контингент не будет нейтральным, в отличие от миссий миротворческих сил ООН, так как у него будет задача открыто поддерживать Украину. Реализация инициативы зависит от ряда условий: заключение соглашения о прекращении огня, согласие европейских партнеров и, прежде всего, координация с Соединенными Штатами.

Во французском праве, указывают юристы, направление подобного контингента предполагает сложный процесс согласований. Конституция республики устанавливает диархию (двоевластие) в сфере обороны. Так, статья 15 Основного закона поручает президенту роль верховного главнокомандующего вооруженными силами, тогда как статья 20 относит вооруженные силы к компетенции правительства. Поэтому соответствующее решение должен утвердить Совет обороны, возглавляемый президентом, но включающий также и премьер-министра.

Учитывая, что пост премьера в октябре занял протеже Макрона Себастьен Лекорню, бывший до этого несколько лет министром вооруженных сил, в согласии дуумвирата в этом вопросе не приходится сомневаться.

Для подготовки возможного развертывания контингента тогда еще глава французского генштаба Тьерри Бюркар был направлен на Украину, чтобы изучить практические модальности таких "гарантийных" сил. В случае его создания контингент будет поставлен под командование Центра планирования и проведения операций (CPCO) в координации с Советом обороны.

Скромная роль парламента

В отличие от практики многих других стран, французский парламент играет достаточно скромную роль в вопросах обороны. До 2008 года его прерогативы в этой сфере сводились, в соответствии со статьей 35 Конституции, к объявлению войны. В современной истории он этой функцией никогда не пользовался. Конституционная реформа 23 июля 2008 года дополнила статью 35 положениями о процедуре информирования парламента об операциях по поддержанию мира, а также о контроле с его стороны за проведением этих миссий. Так, правительство обязано не позднее, чем за три дня до интервенции, уведомить парламент о решении направить вооруженные силы за рубеж и указать цели операции. На основе этой информации парламент может затем провести дебаты, но какого-либо голосования по их итогам не предусмотрено.

Идея, положенная в основу этой реформы, заключалась в том, что интервенция станет более легитимной, если ее политические задачи будут прозрачны, и парламент выразит поддержку.

Ход королевы

В отличие от многих своих предшественников на посту главы Франции, Макрон никогда не служил в армии. Он родился в декабре 1977 года и принадлежал к последней возрастной группе, подлежащей призыву в армию. Но отсрочку от призыва обеспечивали учеба в университете и необходимость сдачи экзаменов. Вопрос перестал быть актуальным после того, как президент Жак Ширак отменил воинскую обязанность во Франции с 1997 года. Это не мешало Макрону увлекаться фигурой Наполеона. "Наполеон — это часть нас", — говорил Макрон в 200-ю годовщину кончины императора в 2021 году. В глазах Макрона первый император Франции — это, прежде всего, "стратег, умевший защищать национальный суверенитет, строитель и законодатель, который оставил в наследство Франции гражданский кодекс, департаменты, префектов, лицей, Государственный совет и орден Почетного легиона".

Опросы населения показывают, что уровень доверия к Макрону меняется от плохого к худшему. Так, 30 октября социологическая служба Verian зафиксировала новый антирекорд. Уровень доверия к главе государства, по сравнению с сентябрем, снизился на пять пунктов. Макрон опустился до отметки всего в 11%, которая была зафиксирована на исходе президентства его предшественника Франсуа Олланда, считавшегося до сих пор самым непопулярным президентом Франции. Наибольшее снижение рейтинга главы государства наблюдается среди французских пенсионеров.

Ослабление контроля Макрона над внутренней политикой правительства по требованию оппозиции сделало внешние дела его последней картой. Вынесет ли президент уроки из предыдущей деятельности? Бывший британский премьер Борис Джонсон привел примечательный разговор о Макроне, который состоялся у него с королевой Елизаветой II в последний год ее жизни. На рассказ Джонсона о его переговорах с Макроном королева реагировала неожиданным замечанием: "Мне кажется, что между французским президентом и его супругой Брижит Макрон есть разница в возрасте". — "Да, он ведь женился на своей учительнице". "Видимо, она мало учила его истории", — заметила Елизавета II.

В курсе ли французский лидер об этом замечании британской королевы? Вряд ли ему доложили о нем его генералы, которые, к сожалению, тоже, видимо, не очень в ладах с историей.

