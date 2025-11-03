Мнение

Он низко пал: рейтинг Макрона устремился в пике

Андрей Низамутдинов — о проблемах президента Франции с доверием граждан и возможных вариантах развития его карьеры, вероятно, не самых светлых

Президент Франции Эмманюэль Макрон © Jamie Squire/ Getty Images

Французы окончательно разуверились в своем президенте: рейтинг Эмманюэля Макрона упал до рекордно низкой отметки 11%. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного по заказу журнала Le Figaro Magazine. В опросе, который проводился онлайн 26–28 октября, участвовали 1 тыс. французов по репрезентативной выборке, погрешность составила 3,1%.

Вслед за Пингвином…

За второй осенний месяц уровень доверия Макрону опустился на пять процентных пунктов и оказался на самом низком уровне за всю более чем полувековую историю проведения подобных опросов. Впрочем, назвать нынешнего французского президента лидером антирейтинга нельзя: в сентябре 2016 года столь же мизерный результат был показан тогдашним главой государства Франсуа Олландом, известным также под прозвищем Пингвин.

Это довольно уничижительное прозвище приклеилось к президенту-социалисту с легкой руки Карлы Бруни — жены Николя Саркози, который был предшественником Олланда на посту главы государства. С позапрошлой недели Саркози, которого политические оппоненты за пристрастие к внешнему шику и несколько эпатажные манеры называли "президентом-показушником", отбывает срок в парижской тюрьме Санте, куда угодил по приговору суда за соучастие в преступной группе по делу о ливийском финансировании избирательной кампании во Франции. Такие вот они, современные французские президенты.

…или вслед за "показушником"?

Побьет ли Макрон антирекорд своего предшественника Олланда? По мнению политолога Брюно Котреса, сценарий, при котором рейтинг ныне действующего президента опустится ниже 10%, отнюдь не исключен. Все дело в "глубоком и структурном" разрыве между проводимой Макроном политикой и общественным мнением. Сейчас этот разрыв велик, но может стать "тотальным", поскольку общество испытывает "крайнюю усталость страны от этой своеобразной политической хроники, тянущейся без конца, в которой уже никто ничего не понимает".

Французы и впрямь устали от бесконечной чехарды с отставками и назначениями премьер-министров и перетасовками в правительстве, которые лишь усугубляют затянувшийся внутриполитический и социально-экономический кризис. Дошло до того, что даже генеральный секретарь пропрезидентской партии "Ренессанс" Габриэль Атталь публично признался: "Мы переживаем трудные времена. И, как многие французы, я уже больше не понимаю решения президента республики". Этот отчаянный комментарий последовал после того, как Макрон повторно назначил Себастьена Лекорню на должность главы правительства спустя всего несколько дней после отставки.

Кстати, у Лекорню во время его "второго пришествия" рейтинг вырос на пять пунктов и достиг отметки 26% — в том числе и за счет того, что премьер позволил себе несколько дистанцироваться от указаний президента и пойти навстречу требованиям левых по поводу замедления пенсионной реформы и формирования государственного бюджета.

Еще выше (30%) рейтинг у экс-премьера Эдуара Филиппа, возглавляющего входящую в правящую коалицию центристскую партию "Горизонты". Возможно, такому уровню доверия способствовал тот факт, что Филипп публично призвал Макрона уйти в отставку и организовать досрочные президентские выборы.

На фоне столь непростых отношений внутри правящей коалиции неизбежно возникает вопрос уже даже не о сравнении рейтингов Макрона и его предшественника Олланда, а о том, не ждет ли нынешнего президента участь другого его предшественника — Саркози? Тем более что Макрон сам дал повод об этом задуматься, повстречавшись с Саркози перед "посадкой" и посетовав на строптивость французской юстиции.

Был бы человек, а статья найдется

Использование судов для устранения политических соперников либо сведения с ними счетов — довольно распространенная практика в современной французской истории. Экс-президента Жака Ширака в 2011 году приговорили к двум годам условно за создание фиктивных рабочих мест в парижской мэрии. Семью годами раньше условный срок и годичный запрет заниматься политической деятельностью получил по этому же делу сподвижник Ширака, экс-премьер Ален Жюппе.

Летом 2007 года Саркози, ставший незадолго до того президентом, пытался с помощью юстиции свести счеты с экс-премьером Домиником де Вильпеном, который был его внутрипартийным конкурентом в ходе предвыборной кампании. Прокурор требовал для де Вильпена полтора года условно, но суд его оправдал.

В 2017-м, ведя борьбу за первый президентский мандат, Макрон технично, а вернее — политтехнологично поставил подножку лидеру "Республиканцев" Франсуа Фийону. Тот имел очень хорошие шансы на победу, но выдвинутые против него обвинения в фиктивном найме помощников, по сути, выбили его из гонки, в итоге Фийон финишировал лишь третьим. В 2020 году суд приговорил его к пяти годам лишения свободы.

В 2025-м по такому же обвинению — фиктивный наем помощников — была устранена другая опасная соперница — лидер "Национального объединения" Марин Ле Пен. Приговор — четыре года лишения свободы (два условно, два с электронным браслетом) и пятилетний запрет выдвигать кандидатуру на выборах. Казалось бы, при чем здесь Макрон, это ж суд решил? Вот только вялотекущее следствие длилось аж с 2016 года, а приговор вынесли почему-то именно тогда, когда рейтинги самого Макрона резко пошли вниз, а Ле Пен стала самым очевидным претендентом на победу на следующих президентских выборах. Совпадение? Не думаю.

Политтехнологи рулят

Несмотря на вынесенный ей приговор, Марин Ле Пен продолжает оставаться одним из самых популярных политиков Франции — в октябре лидеру парламентской фракции "Национального объединения" доверяли 40% избирателей. Выше (45% положительных мнений) рейтинг только у Жордана Барделла, которому Ле Пен после начала судебного процесса предусмотрительно передала пост партийного лидера.

Неплохие позиции также у евродепутата и племянницы Ле Пен Марион Марешаль (29%) и лидера "Республиканцев" Брюно Ретайо (27%), который до недавнего времени занимал пост главы МВД, но затем порвал с Макроном и отказался войти в состав нового правительства.

Иными словами, в числе лидеров общественного мнения сейчас те, кто в случае прихода к власти, возможно, захочет посчитаться с Макроном, который более не сможет избираться, и уготовить ему судьбу ряда предшественников. Тем более что какие-нибудь грешки и за ним, несомненно, числятся.

Впрочем, как показывает французский же опыт, рейтинг имеет не слишком много значения, когда на выборах рулят политтехнологи. Вот и Макрон с его 11% досрочно уходить в отставку не собирается, а заявляет о твердом намерении работать до конца мандата, который истекает весной 2027 года. Дело тут, видимо, не только в личных амбициях, пусть даже их хоть отбавляй, но и в том, что ему поставлена задача обеспечить передачу власти такому преемнику, который устроит тех, кто привел к власти самого Макрона.

До недавнего времени таким преемником многие эксперты считали Габриэля Атталя, который к своим 36 годам успел поработать на нескольких министерских постах и даже в течение девяти месяцев занимал пост главы правительства. Правда, последние его заявления насчет того, что он "не понимает президента", заставляют задуматься: а та ли это фигура на должность преемника.

Возможно, не случайно во французской прессе все чаще стало мелькать имя 46-летнего евродепутата Рафаэля Глюксмана. Вот и в рейтинге Le Figaro Magazine он оказался единственным политиком левого толка с показателем 19%. От покойного отца Андре Глюксмана, записного антисоветчика и русофоба, Глюксман-фис унаследовал не только стойкую нелюбовь к России, но и весьма широкие и разнообразные полезные связи в политических и интеллектуальных кругах. Вдобавок всячески поддерживает Украину, что по нынешним временам весьма ценится в этих самых кругах на Западе. В общем, неплохой может получиться кандидат в умелых политтехнологических руках.

