Валютный фронт: юань переходит в наступление

Михаил Беляев — о меняющейся роли американского доллара в мировой экономике, о том, сможет ли юань стать с годами новой мировой доминантой и появится ли у глобального Юга общая валюта

Все большее число стран ориентируется на дедолларизацию, то есть отказ от использования американских денег. Особенно четко этот тренд проявляется в Азии. Так, в июне Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) решила расширить использование местных валют в инвестдеятельности и торговле на фоне все менее предсказуемой торгово-экономической политики США. Отказаться, конечно, можно, если есть представление о том, что займет его место. Претенденты, причем имеющие на то основания, уже набрали силу и готовы явиться миру.

Замена доллара США — объективная реальность

Голоса, требующие перестройки международных валютно-финансовых отношений, звучат все настойчивее, а круг сторонников изменений неуклонно расширяется. Основной причиной является то, что США все чаще используют свою широко применяющуюся в международных расчетах и платежах валюту в качестве санкционного инструмента по отношению к странам, не желающим более подчиняться диктату лидера коллективного Запада. "Соединенные Штаты начали использовать долларовые расчеты как инструмент политической борьбы, вводить ограничения на использование доллара. Своими руками начали пилить сук, на котором сидят. Скоро они грохнутся", — заявил президент РФ на форуме "Российская энергетическая неделя" в Москве.

Стоит напомнить, что валютой №1 доллар стал в соответствии с решением Бреттон-Вудской конференции в 1944 году, на которой был утвержден механизм послевоенных валютно-финансовых отношений. В то время экономика США безоговорочно доминировала во всех ключевых отраслях, включая золотовалютные резервы. В 1946 году американская промышленность произвела столько товаров, сколько все остальные страны мира, вместе взятые, при этом две трети золотовалютных резервов были сосредоточены в руках заокеанских банкиров.

Эти обстоятельства определили направление внешнеторговых потоков. Западноевропейским странам требовался широчайший спектр как бытовых, так и промышленных товаров для восстановления национальных экономик. Практически монопольным поставщиком обеих групп товаров выступали США, что определило поток товаров между США и странами остального мира, прежде всего европейскими.

Сейчас ситуация поменялась радикально. Достаточно посмотреть на страновую структуру мировой внешней торговли, чтобы дать уверенный ответ — в настоящее время, по данным ВТО, более 15% мирового экспорта уже принадлежит Китаю, а на долю США приходится немногим менее 10%. Национальной денежной единицей Китая является юань. На волне динамично растущего внешнеторгового оборота страны юань и выдвигается на передовые позиции. Опираясь на товарные потоки, он все шире применяется в качестве инструмента расчетов и платежей. В лидерах, естественно, опять страны Азии. Как отмечает The Economist, расчеты в юанях в странах АСЕАН в 2024 году достигли 5,8 трлн юаней (на 120% больше, чем в 2021 году).

Дополнительным аргументом выступает то, что Китай не просто занимает ведущие позиции в мировом производстве и торговле. Крайне важно, что страна является практически монополистом в экспорте ряда товаров. В частности, редкоземельных металлов, которые служат ключевым элементом в производстве широкой линейки современных хай-тек-изделий — от бытовой техники до систем вооружений.

Если не доллар, то кто?

Однако роль тигра, наблюдающего с горы, пока юань теснит доллар, Китай решительно не устраивает. Страна применяет настойчивые и последовательные усилия по внедрению своей денежной единицы в мировой валютный оборот. Эта непубличная сторона валютно-финансового курса КНР в текущем году, в частности, была высоко оценена в докладе "Механизмы дедолларизации КНР в рамках стратегии интернационализации юаня", подготовленном Российско-китайским НИЦ цифровой экономики МГУ им. М.В. Ломоносова.

Китай озаботился подъемом международного авторитета юаня еще тогда, когда страна только набирала экономическую силу. Переговоры с МВФ о включении юаня в валютную корзину и дальнейший пересмотр ее удельного веса, как нетрудно догадаться, шли непросто. Но в 2015 году агентство Reuters выдало на информационную ленту сообщение, что МВФ "дал юаню зеленый свет". Это был первый шаг.

С тех пор на стороне Пекина оказались не только его крепнущие позиции в области производства и торговли, но и то, что токсичность западных валют, по известному выражению Владимира Путина, и главной из них — доллара, все больше осознается широким кругом развивающихся стран.

Чтобы обезопасить новую платежную практику, Китай без излишней шумихи запустил систему трансграничных расчетов Renminbi Digital — альтернативу общепринятой SWIFT. Она будет доступна в ряде стран — среди которых члены АСЕАН, государства Ближнего Востока, Россия и другие страны СНГ.

Китай активизировал усилия по продвижению юаня, предлагая своим странам-должникам переводить займы из долларов в китайскую национальную валюту. В обмен на это заемщики получают более выгодные условия кредитования, в частности более низкие процентные ставки. Кения уже согласовала конвертацию в юани бумаг железнодорожных займов, что позволит сэкономить на обслуживании долга $215 млн в год. Эфиопия обсуждает перевод части задолженности перед Китаем в размере $5,38 млрд в юани. Один из крупнейших должников Китая в Африке — Замбия — тоже думает о переходе с долларовых займов на юаневые. "Все, что реально снижает долговую нагрузку и экономит деньги, нас, конечно, интересует", — заявил министр финансов страны Ситумбеко Мусокотване.

По "кенийской модели" могут пойти также Лаос, Джибути, Конго, Мозамбик и Сенегал, считает Юфан Хуан из Инициативы по исследованиям Китая и Африки (американский Университет Джонса Хопкинса). "Стратегия Китая по переводу долларовых займов в юаневые — это последовательная долгосрочная политика", — обоснованно резюмирует аналитик.

Китай к настоящему времени сформировал большой круг стран, которые брали у него кредиты и теперь готовы конвертировать их в юани, — 78 беднейших государств по классификации Всемирного банка должны Китаю около $67 млрд. По данным Forbes, на Пекин в 2020 году приходилось 62% межгосударственной двусторонней задолженности стран Африки. С тех пор сумма долга только выросла и Пекин признан как африканский кредитор №1, отмечает издание Mondafrique.

В этом году облигации в юанях впервые разместили Венгрия и Казахстан. Шри-Ланка получила кредит в $500 млн, номинированный в китайской валюте, для строительства автострады, Индонезия готовит первый офшорный выпуск юаневых бумаг.

Объективные факторы в сочетании с организационными усилиями принесли свои результаты. По данным на 2024 год, доля юаня в международной торговле Китая увеличилась с 15% в 2021 году до 28%. По ряду оценок, китайские компании уже до 40% своих расчетов осуществляют в юанях. Активно переводят торговлю на расчеты в национальных валютах, в том числе в юанях, страны БРИКС. Особенно заметен юань в двусторонних расчетах: по данным на август 2024 года, доля рубля и юаня во взаимных расчетах России и Китая превысила 95%.

Путь в тысячу ли начинается с первого шага

Однако на пути продвижения юаня к валютному Олимпу есть определенные и объективные препятствия.

Во-первых, в расчетах по ряду товарных позиций в международной торговле принято использовать американскую валюту. К ним относятся практически все товары сырьевой группы, и в первую очередь нефть. Хотя у Китая и на этом игровом поле есть козырь в виде редкоземельных металлов, за поставки которых вполне можно требовать платежи в юанях.

Во-вторых, в международном финансовом обороте (ценные бумаги, деривативы, опционы и другие) обращаются почти исключительно доллары. А объемы фондового рынка просто циклопические. Так, согласно докладу главы Роснефти Игоря Сечина на прошлогодней Индийской энергетической неделе, только по расчетным нефтяным фьючерсам на мировом биржевом рынке на 1 баррель реальной нефти приходится порядка 100 баррелей нефти "бумажной", то есть без обязательств ее товарной поставки.

По данным Банка международных расчетов, стоимость всех торгуемых акций на мировом рынке превышает $90 трлн, а глобальный рынок облигаций оценивается не менее чем в $40 трлн. И в этой специфической отрасли значимое присутствие другой валюты весьма проблематично. В первую очередь потому, что инструменты, обращающиеся в международной финансовой сфере, в подавляющем большинстве номинированы в долларах и эмитированы США. Хотя Китай работает и в этом сегменте, начав выпускать долговые бумаги, номинированные в юанях. Но чтобы юань занял хотя бы заметное место, потребуется и время, и сопоставимые объемы. Пока, по оценкам МВФ, в июне 2025 года наибольшая доля валютных операций в мире осуществлялась с долларом — 88% сделок, а с юанем — 7%.

И наконец, вопрос, который неизбежно возникает при обсуждении будущего международных валютных отношений. Наиболее нетерпеливые эксперты спешат предсказать крах доллара, его исчезновение и т.п. Придется еще раз напомнить, что национальная валюта (даже выполняющая международные функции) является производной от экономики, которую она представляет. Крах американской экономики при всех проблемах пока не просматривается. (Темп роста экономики США на 2026 год прогнозируется на уровне 2%.) Соответственно, нет оснований для похорон доллара. Наверняка можно утверждать только то, что он расстанется с ролью единолично доминирующей валюты.

Вместо доллара, в полном соответствии с тенденцией консолидации хозяйственных отношений стран Востока и глобального Юга, формирования многополярного мира, все более активно (прежде всего в двусторонних расчетах) будут использоваться валюты других стран — юань, рубль, а также, возможно, индийская рупия, саудовский риял и бразильский реал и некоторые другие…

А коллективная валюта? Не договорятся

Периодически возникающие обсуждения коллективных валют в настоящее время ограничиваются теоретическими рамками без перспектив практических решений. Технические сложности для создания наднациональной платежно-расчетной единицы отсутствуют. Однако главное — не техника, а консенсус между странами-участницами. В настоящее время наблюдается тенденция к укреплению национального суверенитета, что не отменяет задачи многогранного взаимодействия с партнерами. Однако об интеграции, слиянии экономик речь не идет. Как, скажем, в послевоенной Европе или в странах СЭВ. Страны предпочитают оставаться независимыми во всех смыслах, но поддерживая и расширяя внешние контакты. В таких обстоятельствах вопрос о коллективной наднациональной валюте может ставиться лишь теоретически и на отдаленную перспективу.

Не приближают решение на этом направлении и цифровые денежные единицы, которые активно пропагандируются "цифровыми монетаристами". Потому что цифровые валюты представляют не более чем новую техническую форму денег. Экономическую сущность они не меняют ни на йоту.

Несколько утихли голоса, требующие радикальной модификации валютно-финансовых отношений, включая институциональную архитектуру. Трезво мыслящее экспертное сообщество не призывает к одномоментному слому МВФ, демонтажу ВТО, упразднению МБРР. Но настаивает на более полном учете меняющихся позиций стран развивающегося мира при формировании перспективы, которая развернет деятельность этих финансовых учреждений к интересам стран глобального Юга.

Нелишне напомнить, что именно с такими целями международные финансовые институты, которые имеют статус специализированных учреждений ООН, и создавались. Однако в процессе реализации неплохо задуманного командные высоты захватили США с западными сателлитами, превратив финансовые организации в орудие закабаления развивающегося мира и выкачивания его ресурсов.

Соответственно, страны БРИКС, завоевавшие репутацию защитников интересов глобального большинства, работают по двум направлениям — трансформации управления существующими международными финансовыми институтами и расширению деятельности банков в рамках БРИКС и ШОС. Уже существующего Нового банка развития, дислоцированного в Шанхае, и формирующегося банка ШОС, а также финансовой инфраструктуры в виде депозитария и расчетных платформ.

В перспективе совершенно отчетливо вырисовываются следующие контуры будущей валютной системы: доллар США потеряет исключительно доминирующие позиции, но будет обслуживать определенную часть мирового товарного оборота; китайский юань, поддерживаемый национальной экономикой и расширяющимся экономическим взаимодействием по линии Юг — Юг, получит широкое применение и в определенном сегменте мирохозяйственных связей заменит доллар.

Процесс юанизации будет развиваться, в том числе с участием стран БРИКС, ШОС, АСЕАН, и частично опираться на более активное использование национальных валют других развивающихся стран, участвующих в торговом обмене, в том числе регионального масштаба, став символов и катализатором формирования экономической многополярности.

В любом случае обе системы неизбежно станут конкурировать между собой, способствуя социально-экономическому росту соответствующего блока или тормозя его. И тут уж, как говорится, ничего личного, либо, как когда-то напутствовали древнегреческих олимпийцев, а затем и римских гладиаторов, "пусть победит сильнейший!".

