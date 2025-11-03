Мнение

Испортил ли американцев жилищный вопрос?

Андрей Шитов — про то, почему силовики в США переезжают на военные базы и какая госслужба считается кукловодом акций протеста

© Airman 1st Class Hunter Hites/ U.S Air Force via AP

В 2011 году я нарвался в Белом доме на скандал, задав на пресс-брифинге вопрос про публичные расстрелы людей в США, как оборотную сторону американской свободы. Меня причислили к "поджигателям холодной войны", The Washington Post опубликовала колонку "Из России с завистью: лекция о "свободе". Тезис мой заочно оспаривал даже действовавший на тот момент президент Барак Обама.

Позже я частенько вспоминал об этой истории из-за очередных американских трагедий. Помню, как тот же Обама прилюдно утирал слезы после кошмарного расстрела детей в начальной школе "Сэнди-Хук" в декабре 2012 г, как еще через пять лет популярный телеведущий Билл О’Райли дословно повторил мою мысль в эфире — из-за рекордной по кровопролитию бойни в Лас-Вегасе.

Под крыло к военным

И вот опять те же воспоминания. Правда, на сей раз по достаточно мирному на сторонний взгляд поводу: оппозиционный журнал The Atlantic раскопал, что "высшие чиновники [администрации] Трампа перебираются [жить] на военные базы". Речь о ключевых силовиках: военном министре Пите Хегсете, госсекретаре Марко Рубио, министре внутренней безопасности Кристи Ноэм, ключевом профильном советнике Трампа Стивене Миллере (в публикации он назван "правой рукой президента") и других.

Читайте также

Какой верой жив Трамп и почему американцы стреляют друг в друга

Казалось бы, и что с того? Ну, живут люди, где им удобно. А может быть, и выгодно: жилье-то казенное, и, например, Ноэм вроде бы изначально вообще бесплатно заняла резиденцию командующего войсками Береговой охраны США на базе Анакостия-Боллинг на дальней окраине Вашингтона. Во всяком случае, ее за такую "халяву" костерили либеральные СМИ.

Но теперь и она, и другие, как утверждается, платят "по рыночным расценкам". В этом контексте часто упоминается сумма арендной платы в $4655,70 в месяц у Хегсета. Хотя в его особняке перед переездом был сделан ремонт за $137 тыс. Да и вообще, конечно, пойди пойми, сколько реально стоит сейчас подобное жилье в американской столице.

Как Конгресс "выручил" Гейтса

Интересоваться жилищными условиями американских министров мне прежде как-то не доводилось. Теперь же вот узнал от британской The Independent, что "практика размещения официальных лиц Белого дома в таком (служебном военном — прим. авт.) жилье — совсем новая". "При Обаме Роберт Гейтс привлек внимание прессы, став первым чиновником кабинетного ранга, выбравшим такой вариант", — пишет газета. По ее словам, в 2008 году министр обороны Гейтс платил за проживание свыше $6500 в месяц, то есть почти $10 тыс. по нынешним ценам с учетом инфляции.

"В том году Конгресс принял закон, чтобы выручить Гейтса, и тем самым проложил путь к тому, чтобы по его стопам пошли и другие министры", — добавляет издание. Хотя, по его же словам, и сейчас "Хегсет — единственный, у кого есть некоторый прецедент для переезда в "Генеральский ряд" (Generals Row, серия резиденций в стиле бозар для старших армейский генералов на базе Форт-Макнейр — прим. ТАСС) по соседству с Рубио".

Но все-таки и за океаном, вопреки нашей киноклассике, не "все просто так, кроме денег". Форт-Макнейр, где живут Рубио и Хегсет, даже дальше от центра города, чем Боллинг; никаким престижем и гламуром там и не пахнет. Я раза три-четыре бывал на американских военных базах в Вашингтоне, Гуантанамо и Панаме, так что имею о них некоторое представление. Да и сам рос в военном городке в Подмосковье; жилось там замечательно, но пропускной режим был и остается таким, что даже навестить родную школу туда запросто не приедешь…

Не от хорошей жизни

В общем, как говорится, есть нюансы. Собственно, американские политики и сами не отрицают, что перебрались под защиту военных не от хорошей жизни. В аппарате Ноэм той же The Independent заявили, что министр "сталкивается с повышенными угрозами для [ее] безопасности после публикации [адреса] ее квартиры в одном из таблоидов".

А статья в The Atlantic начинается с рассказа о том, как на следующий день после сентябрьской публичной расправы над молодым трампистом-пропагандистом Чарли Кирком к Кэти Миллер — жене вышеупомянутого Стива Миллера, которая раньше сама работала в аппарате Белого дома, а теперь растит трех маленьких детей — у самого порога ее прежнего дома в Арлингтоне подошла незнакомая женщина и угрожающе процедила: "Я за вами наблюдаю"… Ранее так называемые "Соседи по Арлингтону, объединившиеся во имя человечности" (организация местных жителей Арлингтона, которые выступают против администрации Трампа — прим. ТАСС) публично предупредили семью Миллеров через Instagram (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской): "Здесь ваши попытки демонтировать нашу демократию и разрушать нашу социальную страховочную сеть терпимы не будут"…

Само по себе все это особого удивления не вызывает. Население Вашингтона вместе с пригородами (а в Арлингтоне, между прочим, располагаются штаб-квартира Пентагона и всемирно известное военное кладбище) — в массе своей продемократическое, заведомо враждебное Трампу и трампистам. Привычка объединяться на низовом уровне для решения общих задач ("сплетаться корнями травы", как они это называют) у американцев в крови. Хранить и уметь применять огнестрельное оружие они почитают за доблесть, освященную конституцией.

Ну вот и судите сами на этом фоне, насколько серьезно следует там относиться к угрозам в свой адрес многодетной семье. И о какой стороне американской демократии и всего образа жизни в США — лицевой или оборотной — говорят такие угрозы. Приуроченные к тому же к расправе над Кирком, не дожившим и до 32-х лет.

Справедливости ради добавлю, что террористы в США не обязательно доморощенные. По свидетельству The Atlantic, одного из чиновников Белого дома укрыли у военных из "предосторожности, связанной с конкретной иностранной угрозой".

Но это все-таки исключение. А в массе своей американцы усматривают угрозу прежде всего друг в друге. И понятно почему: известно же, кто стрелял и в трамписта Кирка, и в самого Трампа, и ранее в других президентов, включая Джона Кеннеди и Рональда Рейгана. К одному из юбилеев охранной Секретной службы США я брал интервью у ее официального представителя, и о рисках извне тот даже не упоминал.

Истоки вражды

Сейчас поляризация и антагонизм в американском обществе сильны, как никогда. Республиканцы в своем наиболее радикальном изводе убеждены, что Америка вообще создавалась не как демократия (этого слова нет в системообразующих документах), а как конституционная республика.

Соответственно, и современную "демократию" в США они с горькой издевкой честят "властью демократов", опирающейся на волю не столько народа, сколько вашингтонского "истеблишмента", то есть "глубинного государства" или даже "бюрократического болота". Его расчистка — ключевая задача всей той перестройки, которую популист, националист и волюнтарист Трамп затеял под лозунгом "Сделаем Америку снова великой".

Но как раз этим планам остервенело — вплоть до самых крайних мер — пытаются противостоять "трампоненавистники" из рядов либеральной оппозиции. Которая, кстати, считает демократизаторство путеводной звездой не только в американских, но и в планетарных масштабах. Отсюда и ее знамя глобализации — по сути, насильственного навязывания собственных ценностей и приоритетов, да и вообще представлений о жизни как своему, так и чужим народам.

"Приводной ремень"?

Правда, как журналист я не особо верю в концепцию "мировой закулисы". Если со мной об этом заговаривают, прошу привести конкретные факты, имена людей и названия организаций, выступающих незримыми вершителями судеб. И объяснить, какими приводными ремнями те пользуются, чтобы доводить свою волю до "народных масс".

Обычно на этом конспирологические разговоры и закачиваются, но на днях приятель сказал: а пожалуйста. Вот тебе потайная пружина "глубинного государства" в США – Community Relations Service (CRS; название я бы перевел, как Служба связей с общественными объединениями или сообществами, поскольку термин "связи с общественностью" у нас прочно ассоциируется с пиаром).

Признаться, я о таком госоргане прежде и не слыхал. Что в данном случае говорит в пользу теории заговора, приверженцы коей считают, что он был сознательно закамуфлирован под внешне безобидным наименованием. А приятель прислал в подтверждение текст некоего Чэда Кроули "Что когда-то именовалось Америкой: CRS и архитектура послушания", опубликованный на онлайн-платформе Substack.

Паранойя или политика?

Автор представляется, как "антилиберальный исследователь (illiberal academic), едущий верхом на тигре". Где именно он занимается столь опасной вольтижировкой, не уточняется.

Но текст яркий. Вот одна из ключевых цитат: "Нас уверяли, будто это беспочвенная фантазия — представлять дело так, что Вашингтон управляет демографическими изменениями, что он режиссирует следующие за этим беспорядки, обеспечивает хореографию демонстраций и принуждает [недовольных] людей помалкивать. Между тем как раз всем этим Служба (CRS) и занималась, и даже сама с гордостью регистрировала все это в своей официальной истории. То, что режим и его приспешники высмеивали, как паранойю, на поверку оказалось политикой".

Читайте также

Зарево пожаров расизма: почему полыхает Америка

В подтверждение приводится ссылка на "лето Флойда" — волну массовых выступлений протеста, прокатившихся по США в 2020 году после гибели в Миннесоте от рук полиции афроамериканца Джорджа Флойда. По оценке автора, страну тогда охватило "ритуализированное безумие, представлявшееся [внешнему] миру, как справедливость".

"Печать преднамеренности"

И Кроули считает, что все это не было случайным. "СМИ режима заверяли общество, будто это было спонтанным излиянием скорби, которого никто не мог предвидеть,… — пишет он. — Между тем печать преднамеренности была очевидна для всякого, кто глядел без иллюзий. Марши шли, как по расписанию; лозунги были инфантильные, но одинаковые и заранее отпечатанные, как предвыборная литература; телекамеры стояли наготове до того, как были разбиты первые стекла,…; комментаторы вещали одним и тем же елейным тоном, словно по заранее утвержденному сценарию. Что выдавалось за вспышку гнева, на самом деле было соркестрировано".

И это лишь свежий пример. Автор считает, что создание CRS в 1964 году было частью "революционного" социального преобразования США в духе "государства всеобщего благосостояния" при президенте-демократе Линдоне Джонсоне. По его убеждению, та же служба "устраивала" или "координировала" и знаменитые марши за гражданские права афроамериканцев в Сельме (штат Алабама) в 1965 году, и "насильственный развоз" черных детей в белые школы при десегрегации образования в Бостоне в 1970-х, и "переселение" в США освобожденных заключенных из Гаити в 1990-х, и так далее и тому подобное — вплоть до наших дней.

Если поначалу CRS фокусировалась на межрасовых отношениях, то по закону 2009 года "о предотвращении преступлений [на почве] ненависти" мандат ее "был расширен и на споры по поводу религии, сексуальности и гендерной идентичности". С окончанием 30 сентября прошлого финансового года в США, согласно бюджетным документам Минюста, служба была упразднена. Но и теперь, по мнению Кроули, "незримая рука режима продолжает терпеливо и непреклонно направлять тем же меркнущим (fading) курсом то, что когда-то именовалось Америкой".

"Тушить огонь в подлеске"?

Ну что тут скажешь. Я, разумеется, постарался перепроверить факты. Канва в целом совпадает. CRS действительно была учреждена при Джонсоне по закону 1964 года о гражданских правах. Кстати, телеканал CBS утверждает, что идея принадлежала еще Кеннеди, которого Джонсон сменил у кормила власти после его трагической гибели.

Миссия CRS заключалась в том, чтобы служить "домашним миротворцем": гасить внутренние конфликты в зародыше, а еще лучше — упреждающе. Изначально службу разместили под крышей Минторга, потом перевели в Минюст. Конспирологи задним числом подозревают, что в непрофильном ведомстве CRS намеренно прятали; апологеты поясняют, что силовикам сложнее выступать в роли "честных брокеров" в контактах с активистами на местах.

Переговорщики из CRS действительно вмешивались и во все упомянутые, и в массу других конфликтных ситуаций. У службы было семь региональных отделений, общий штат достигал 600 человек. Как сказал CBS бывший директор одного из таких офисов Рон Вакабаяши, "искали и тушили возгорания в подлеске, чтобы не загорался лес".

На мой сторонний взгляд, миссия вполне понятная и полезная. И даже если, как пишет Кроули, жертв "насилия против белых" целенаправленно убеждали помалкивать, чтобы не будить лиха, то что в этом необъяснимого? А уж законно ли это, — не мне судить.

Поговорка "не можешь одолеть — присоединись" считается за океаном народной мудростью. Но прямых подтверждений того, что CRS инспирировала или координировала, например, подъем движения BLM ("Жизнь черных имеет значение") после гибели Флойда я не нашел. Хотя, конечно, общеизвестно, что тогдашняя демократическая администрация Джозефа Байдена открыто солидаризировалась с BLM, а в госструктурах с позицией "вашингтонского обкома" не могли не считаться.

Как бы не пришлось пожалеть

Ну и напоследок, возвращаясь к исходной теме. Булгаковский Воланд в постреволюционной России говорит, что москвичи — "люди как люди", только их испортил "квартирный вопрос". А что бы он изрек теперь о вашингтонцах в предреволюционной, как многим кажется, Америке? Да, они тоже "любят деньги", но ведь все же не это заставляет их искать в собственной столице укрытия на военных базах?

Как бы не пришлось трампистам пожалеть об упразднении "миротворческой" CRS. Тьфу-тьфу, не накаркать.

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора. Использование материала допускается при условии соблюдения правил цитирования сайта tass.ru