"Демократы-666": Нидерланды могут встать во главе западного антироссийского блока

Наталья Блинова — о том, кто вероятнее всего возглавит страну и как это отразится на международной политике, в частности на треке России и Украины

Наталья Блинова , Старший корреспондент представительства ТАСС в Королевстве Нидерландов

Глава нидерландской партии "Демократы-66" © AP Photo/ Peter Dejong

Глава нидерландской леволиберальной и проевропейской партии "Демократы-66" (D66) 38-летний Роб Йеттен известен своим "ястребиным" подходом во внешней политике. Задолго до нынешних парламентских выборов, которые прошли в конце октября, он всячески содействовал ужесточению антироссийского курса королевства. В 2022 году, занимая пост министра по климату, Йеттен агрессивно продавливал идею скорейшего отказа Европы от импорта любых энергоносителей из России, выступал за масштабные денежные вливания в оборону и расширение западной помощи Киеву.

Это не имело бы столь особого значения, если бы сегодня Роб Йеттен не праздновал неожиданный успех своей партии на выборах в парламент Нидерландов.

Октябрьские итоги

Политическая сила, которая, согласно многим недавним опросам, не входила даже в тройку фаворитов у избирателей и занимала лишь 9 из 150 мест в нижней палате парламента, внезапно вырвалась вперед — обогнав и радикалов, и "мейнстримные" партии. После окончания подсчета голосов стало ясно, что прогрессивно-агрессивные евролибералы получат 26 мест в новом составе нидерландского парламента (за них проголосовало 1,78 млн человек). Ровно столько же получит крайне правая Партия свободы под руководством Герта Вилдерса, которая стала фаворитом выборов 2023 года, но потерпела сокрушительное поражение в 2025-м (проголосовали на 28 тыс. человек меньше).

"Мы закрываем главу имени Вилдерса и желаем всем политикам перевернуть эту страницу", — ликует "евроястреб" Йеттен. Теперь, когда его шансы возглавить будущий голландский кабмин многократно возросли, возможно, что уже не так трудно представить себе маленькие и такие далекие от Москвы Нидерланды лидером западного антироссийского фронта.

Оперившийся "евроястреб"

Уже после публикации данных первого экзитпола, который пророчил леволибералам победу, Йеттен ужесточил риторику, не скрывая своих планов. В интервью порталу Euractiv в день выборов он заявил, что Нидерланды после его прихода к власти не только будут активно поддерживать Украину и ее скорейшую интеграцию в западные структуры "при любых обстоятельствах", но и призвал Запад "обязательно нанести России поражение". И в этом, пожалуй, состоит главное отличие D66 от их соседей по депутатским креслам — риторика леволибералов идет гораздо дальше нарратива о помощи Киеву. Проевропейские прогрессисты не стесняются призывов к открытому противостоянию с Москвой, к подготовке к прямому военному столкновению.

Еще в январе, когда победу D66, думаю, не смогла бы предсказать даже самая опытная ясновидящая, Роб Йеттен в преддверии инаугурации президента США Дональда Трампа выступил с речью в театре Tobacco в Амстердаме, в ходе которой призвал власти Нидерландов повысить траты на оборону на €10 млрд в год. "После возвращения Трампа в Белый дом Россия будет делать все, что захочет", — пугал Йеттен своих соотечественников со сцены амстердамского театра.

Впрочем, в комментариях под статьей о его речи в нидерландской газете Algemeen Dagblad простые голландцы выражали искренний скептицизм и досаду относительно "ястребиных" планов. "Этот Йеттен продолжает толкать Нидерланды в пропасть. Страна оказалась на мели из-за его климатических проектов, которые обошлись в €40 млрд. И теперь он призывает увеличить оборонный бюджет на €10 млрд ежегодно. В какой сказке живет этот глупец? Должно быть, он ужасно ненавидит свой народ", — писал пользователь под ником Wim Ditmar. "Опыт показывает, что действия господина Йеттена всегда приводят к худшему. Поэтому для всех будет лучше, если его идеи и предложения пойдут в мусорный бак", — отмечал другой комментатор.

Как же так вышло, что спустя менее чем через год эта партия — пусть и с небольшим отрывом от крайне правых — победила на выборах в парламент? Всеобъемлющий ответ на этот вопрос вряд ли есть. Однако отмечу, что во многих муниципалитетах на избирательных участках в этот раз что-то пошло не так. Например, в населенном пункте Венрай, где партия Вилдерса в 2023 году уверенно победила, опередив D66 на 6 тыс. голосов, на участке в здании мэрии в ходе подведения итогов выборов произошел пожар. В связи с этим публикация результатов голосования в муниципалитете была задержана на несколько часов. Также с опозданием пришли результаты из Алмере, где на прошлых выборах крайне правые набрали на 22 тыс. голосов больше, чем леволибералы. Кроме того, при подсчете голосов произошел технический сбой в городе Хилверсюм, где Партия свободы в 2023 году обогнала D66 почти вдвое.

Программа D66: европоцентричная военщина

Предвыборная программа D66 также выдержана в "ястребином" ключе. Партия открыто поддерживает ускоренное вступление Украины в ЕС, не скупясь на обещания дать "стране, сражающейся за свободу и демократию, перспективу европейского будущего". Леволибералы требуют отмены национального вето при принятии ограничительных мер в Евросоюзе, чтобы лишить права голоса страны, которые не желают идти в фарватере санкционной политики Брюсселя, и пугают европейцев "гибридными и конвенциональными" угрозами от третьих стран.

В военной сфере Йеттен явно грезит идеями независимых от Вашингтона "Соединенных Штатов Европы". На протяжении последних нескольких лет он последовательно выступает за наращивание европейского военного потенциала, активную милитаризацию ЕС и повышение расходов на оборону. В предвыборной программе D66 встречаем те же тезисы. Так, D66 обязуется добиться роста военных трат Нидерландов "как минимум" до 3,5% ВВП и еще 1,5% тратить на развитие военно-промышленного комплекса и "защиту критической инфраструктуры", а также расширить оборонное сотрудничество с не входящими в НАТО странами.

Мечтать не вредно

При всем этом стоит помнить, что победа D66 хоть и повышает шансы Йеттена возглавить будущее правительство Нидерландов, но все же не гарантирует этого. Камень преткновения, о который могут разбиться мечты леволибералов, кроется в глубоких разногласиях между партиями, что мешает быстро сформировать правящую коалицию.

Так, недавно лидер D66 заявил, что видит "лишь одну" возможную комбинацию — коалицию из своей партии, блока "Зеленых левых" и Партии труда, праволиберальной Народной партии за свободу и демократию (НПСД), а также христианских демократов. Однако лидер НПСД Дилан Йешильгёз наотрез отказывается садиться за стол переговоров с "зелеными" и лейбористами, ссылаясь на "непреодолимые разногласия" в позициях партий.

Глава праволибералов в свою очередь предложила альтернативный вариант, по которому в коалицию войдут D66, НПСД, христианские демократы и молодая правая партия "Правильный ответ" (JA21). Но вот незадача — руководство JA21 отвергает возможность сотрудничества с леволибералами, аргументируя это тем, что их взгляды "прямо противоположны" идеям D66.

В такой ситуации, казалось бы, логичным шагом со стороны Йеттена было бы партнерство с правыми, включая Партию свободы. Однако своими резкими заявлениями о "закрытии главы имени Вилдерса" и "окончании политики популизма" D66 похоронили такой вариант коалиции. Кроме того, от сотрудничества с Вилдерсом отказываются и другие крупные партии, включая НПСД и христианских демократов.

Иными словами, коалиционные переговоры зашли в тупик, еще не успев начаться. Вполне возможно, что впереди Гаагу ждут долгие бесплодные торги, ведущие, как это водится, к формированию громоздкой и хрупкой коалиции разномастных партий, которой вряд ли суждено прожить долго.

Вижу здесь некую иронию — чем громче Йеттен и его однопартийцы трубят о "внешней угрозе" и призывают Нидерланды ужесточить внешнеполитический курс, тем более неясно, каким будет состав собственного правительства. На фоне внутренних финансовых и социальных проблем такая затянувшаяся неопределенность может стать для Нидерландов куда более болезненным испытанием, чем любые мифические "гибридные угрозы". И пока леволибералы будут уговаривать все остальные партии собраться за столом переговоров, момент их славы может безвозвратно уйти.

И, к слову, число в названии партии "Демократы-66" — отсылка к году основания движения. Правда, оно взывает в нынешних обстоятельствах к непроизвольной игре чисел — той самой уже тройной шестерке, которая в христианской традиции считается символом смуты и соблазна. Совпадение, впрочем, выглядит почти пророческим: вместо долгожданного выхода из тупика Нидерланды получили предзнаменование усугубления кризиса власти, а мир может приобрести еще одно государство с еще более сильным "ястребиным" подходом в международной политике.

