Раскол Молдавии и обострение русофобии: что отражает закрытие Русского дома

Игорь Иваненко — о ликвидации Российского центра науки и культуры в Кишиневе

Российский центр науки и культуры в Кишиневе © Ducu Rodionoff/ Shutterstock/ FOTODOM

На первом же заседании нового правительства Молдавии 5 ноября был рассмотрен скандальный законопроект о денонсации соглашения с Россией по созданию культурных центров. Очевидно, тем самым преследовался прежде всего демонстративно-символический эффект.

Единогласное голосование министров, по сути, за закрытие Российского центра науки и культуры (Русского дома) в Кишиневе показывает, что, несмотря на смену персоналий в молдавском правительстве, его антироссийский курс остается неизменным. А ведь еще недавно (в частности, у меня) существовала робкая надежда на то, что ставший новым премьер-министром беспартийный Александру Мунтяну — выпускник физического факультета Московского государственного университета, чья профессиональная деятельность проходила преимущественно в финансовых организациях, будет проводить более прагматичный правительственный курс, нежели его предшественники.

"Виноградное" правило геоэкономического положения Бессарабии

Запрос на больший прагматизм обусловлен очень печальными итогами работы двух последних кабинетов министров, которые были сформированы из числа приверженцев партии PAS ("Действие и солидарность").

По итогам 2024 года Молдавия показала едва ли не самую низкую динамику экономического роста среди стран, претендующих на вступление в Евросоюз. Ее экономика увеличилась лишь на 0,1%, в то время как реальный ВВП, например, Грузии за тот же период прибавил 9,4%, Сербии — почти 4%, и даже раздираемая внутренними противоречиями Босния и Герцеговина показала экономический рост в 2,6%.

Диагноз молдавской экономике ставит Европейская комиссия. Согласно ее официальным выводам, фактическая остановка экономического роста республики обусловлена значительным спадом в сельском хозяйстве. Последнее же исторически ориентировано на российский рынок сбыта — попытки поиска новых покупателей на молдавскую аграрную продукцию желаемого эффекта не имеют.

Напомню, так, после прихода в Бессарабию российских железных дорог в 1870-х годах вывоз фруктов из региона за три десятилетия возрос в 20 (!) раз и составил свыше 1 млн пудов ежегодно. Кстати, мощнейший импульс садоводству в Восточной Молдавии (Западная Молдавия с центром в городе Яссы отошла Румынии) придало российское министерство государственных имуществ, которое открыло в 1840-е по настоянию знаменитого наместника Новороссии и Бессарабии Михаила Воронцова неподалеку от Кишинева первое в регионе училище для садоводов.

Виноградарство как базовая отрасль бессарабской экономики стало также развиваться только после присоединения региона к Российской империи в XIX веке. С тех пор спад производства в этой отрасли наблюдался именно в периоды, когда Пруто-Днестровье оказывалось за пределами общероссийского рынка. После воссоединений же происходил обратный процесс. Такое вот "виноградное" правило геоэкономического положения Бессарабии. Подтверждают это и современные данные — по информации Международной организации виноградарства и виноделия, за последние пять лет (то есть в основном за время первого президентства Майи Санду) молдавские виноградники стали меньше на 20%. Еще существеннее сократилось производство вина — почти на 40%.

Гонитель Русского дома в Кишиневе — кто он?

Впрочем, послужной список, например, министра культуры Молдавии, выступающего за закрытие Русского дома в Кишиневе, также говорит о том, что политическая целесообразность и в этом правительстве будет брать верх над прагматичным расчетом.

Занявший на днях кресло главы Минкульта Кристиан Жардан обязан своей правительственной карьере политическому активизму. Газета "Молдавские ведомости" сообщает, что в социальных сетях его доводилось "видеть на фото с высунутым языком, в нелепой позе с плакатом и лозунгом PAS, в советском БТРе". Он окончил гимназию-интернат спортивного профиля по направлению футбола, а затем отделение социологии в университете румынского города Клуж-Напока. По протекции правящей партии Жардан входил в совет по надзору и развитию компании "Телерадио-Молдова", являлся политическим советником в аппарате бывшего премьер-министра Дорина Речана.

Объясняя логику предстоящего закрытия Российского центра науки и культуры, министр сослался на мнение Евросоюза, согласно которому структурам Россотрудничества инкриминируется продвижение "мягкого влияния Кремля". Попутно шеф Минкульта на заседании правительства отметил, что Русский дом может, мол, использоваться "как инструмент продвижения искажающих нарративов, представляя риск для информационной и не только безопасности Молдовы".

В этих словах очевидно есть изрядная доля лукавства. Ведь и сами молдавские чиновники признают, что Российский центр науки и образования в гуманитарной повестке Молдавии "в последнее время явно не делал "погоды". Его усилия были в большей мере нацелены "на демонстрацию флага": проведение литературных вечеров, праздников, содействие русскоязычной молодежи в получении профессионального образования на территории России.

Раскол из-за Русского дома

Между тем закрытие учреждения вызывает острые споры и усиливает раскол в Молдавии. К примеру, экс-депутат парламента и представитель унионистского движения (нацеленного на присоединение к Румынии) Алеку Реницэ в эфире румынского государственного телеканала, свободно вещающего в Молдавии, поспешил поздравить правительство с принятым решением. Он призвал не останавливаться и разобраться с Русской православной церковью. Ему вторит видный депутат нынешнего парламента из пропрезидентской фракции Раду Мариан, который обвиняет учреждение Россотрудничества ни много ни мало в шпионаже и действиях "по подрыву государства".

Наряду с лидером Социалистической партии и экс-президентом Игорем Додоном поддержку Русскому дому поспешила открыто выразить Русская община Республики Молдова, деятели Молдавской митрополии Русской православной церкви. Протоиерей кишиневского храма Святого Георгия Виталий Шинкарь при этом заметил, что резонансное решение кабмина задает тон всему будущему нового правительства. "Для нашего общества это сигнал о том, что все, что связано с русским культурным пространством в Молдове, будет находиться в зоне пристального внимания и противодействия нынешней власти", — отметил священник.

Тем самым едва сформированный кабинет министров Мунтяну начинает свою работу не с врачевания, а с нового провоцирования раскола жителей Молдавии на основе разных геополитических ориентаций. Предыдущие подобные действия (к примеру, в Приднестровье) властей очень дорого обошлись республике, но, видимо, этот урок так и остался не усвоен молдавскими политическими элитами.

Все это чуть ли не под копирку напоминает мне и ситуацию на Украине — с запретами на русский язык, РПЦ, снос памятников и т.д. Какое будущее готовят своей стране и ее населению молдавские власти под указку западных хозяев, догадаться не сложно.

