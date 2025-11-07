Мнение

Антихрупкость, модульность, симбиоз, суверенитет: как будут выглядеть города будущего

Сергей Рыбаков — о городах будущего, которые будут представлять собой независимые анклавы, построенные по канонам "зеленого строительства" и управляемые ИИ

Сергей Рыбаков , Руководитель центра международного сотрудничества проектного офиса научно-образовательного центра "Енисейская Сибирь" Сибирского федерального университета, программный директор дискуссионного клуба Vostok

Необходимо выйти за рамки привычных дискуссий об умных городах и "устойчивом развитии" и взглянуть на будущее урбанистики через призму текущей глобальной турбулентности.

Сегодня многое скрывается за этим авиационным термином: изменение климата и утрата биоразнообразия, геополитическая неопределенность, кибератаки и информационная безопасность, энергетический переход, "зеленая", чистая энергетика и взрывной рост технологии искусственного интеллекта, кратное увеличение объема баз данных, финтех, онлайн-образование и развитие облачных технологий.

В этих условиях город будущего может стать не просто "местом для жизни", а антихрупким, суверенным, самодостаточным организмом, точкой роста и развития в глобальном мире развивающихся мегаполисов.

Также происходит трансформация глобализации в ее старом, привычном формате. Меняются цепочки поставок, конфликты и санкции становятся новой нормой. Возможным вариантом решения должна стать не изоляция, а развитие мощных, взаимосвязанных между собой и при этом, при необходимости, автономных, самодостаточных и самобытных городских кластеров.

ИИ для ЖКХ: от "мозга" к "нервной системе"

Сегодня искусственный интеллект (ИИ) из инструмента аналитики превращается в автономного оператора городских систем. Развитие технологии цифровых двойников становится новой нормой: прежде чем заливать бетон, необходимо смоделировать жизнь в цифровой копии города. Это позволяет прогнозировать последствия решений: от паводка до автомобильной пробки из-за нового жилого комплекса. Для планировщиков это инновационное технологическое решение станет основным рабочим инструментом.

Кроме того, ИИ сможет в реальном времени управлять не только светофорами, но и сетями жилищно-коммунального хозяйства (в зависимости от нагрузки перенаправляя потоки между районами), транспортом (меняя в час пик маршруты общественного транспорта), а также занимаясь обслуживанием дорог, зданий и сооружений.

При этом остаются главные вызовы — этика и безопасность: мы стоим на пороге принятия решений, которые раньше были прерогативой человека. Доверим ли мы ИИ в критической ситуации отключить электроэнергию в районе для предотвращения аварии? Новой ответственностью становится проектирование алгоритмической этики и создание в этих системах "красных кнопок".

Города-анклавы

Важной задачей сегодня может стать проектирование города, способного к "стратегическому глушению". Города, который может в кризис отключиться от глобальных сетей и безболезненно для жителей, оставаясь ключевой точкой экономического развития страны, перейти на автономный режим развития.

В этой связи задачей для градостроителей является зонирование территории не как "жилое — промышленное", а по признаку автономности. Каждый район может стать "15-минутной агломерацией" — самодостаточным кластером с жильем, работой, медцентром, источниками энергии и продовольствия.

Соответственно, задачей для архитекторов становится проектирование дублирующих систем: не одна котельная на район, а сеть микро-ТЭЦ, и не один центр обработки данных, а распределенные защищенные дата-центры.

Инфраструктура должна стать избыточной и модульной. При этом необходимо использование современных тенденций "зеленого строительства" — переход от отдельного здания к целым экокварталам, строящимся по принципам "тройного нуля": нулевое внешнее потребление энергии, отсутствие выбросов парниковых газов и полная безотходность".

Транспортная связь между этими автономными кластерами и с внешним миром должна быть комфортной и защищенной. Мегаполисы соединит сверхскоростной транспорт, позволяющий максимально минимизировать время на дорогу. Для беспилотников выделят воздушные коридоры — многоуровневые роботизированные логистические артерии. Особое внимание необходимо уделить развитию авиационных транспортных узлов и мостов. Умные города, объединяющие важнейшую инфраструктуру высокоскоростным соединением, могут стать новой нормой.

Ядерный суверенитет городов

Цифровая экономика предъявляет все более растущий спрос на электроэнергию. Мегаполисы потребляют постоянно увеличивающиеся объемы энергии, становясь все более энергодефицитными.

Принимая во внимание повышение вероятности конфликтов и рост угроз информационной безопасности, городам будущего необходимо трансформироваться из потребителя в производителя и накопителя энергии. Важно разработать долгосрочное стратегическое видение развития крупных городов нашей страны.

В ближайшие 10 лет ключевым направлением развития становится энергетическая диверсификация: кинетическая энергия городов при помощи новых материалов и покрытий, сезонное накопление энергии, использование геотермальной энергии, микросети для обмена энергией между районами, умные дома для оптимизации потребления энергии.

В ближайшие 20 лет возможен переход на малые модульные реакторы — сложный, спорный, но при этом самый прагматичный шаг. Необходимо их интегрировать в городскую среду безопасно и эстетично. Это вызов для инженеров и архитекторов, сравнимый с введением метро в XIX веке. Город-аккумулятор, то есть умная, гибкая и управляемая энергетика с использованием старых шахт, тоннелей как гигантских гравитационных накопителей. Это вызов для современных архитекторов, как превратить инженерные сооружения в уникальные ландшафтные доминанты.

Пространственные анклавы для России

Необходимо создавать "концепцию связанных анклавов" — объединенную в рамках государства сеть устойчивых кластеров, которые менее уязвимы к внешним шокам, чем одна большая агломерация.

Необходим прагматичный подход, позволяющий при технологическом суверенитете страны реализовать национальные цели развития России, чтобы системно и успешно управлять огромным, богатым государством с обширными природными ландшафтами, но низкой плотностью населения.

Есть четыре основных направления развития. Во-первых, антихрупкость — проектирование не просто прочных, а улучшающихся при стрессе систем. Во-вторых, модульность — город становится конструктором, где вышедшие из строя модули можно быстро заменить, избежав коллапса системы. Третье направление — симбиоз, то есть бесшовная и экологичная интеграция технологий в биологическую и социальную ткань города. И четвертое — суверенитет, когда город становится самостоятельным организмом, способным процветать в условиях глобальной нестабильности.

При этом города останутся центрами жизни и развития, они будут продолжать расти, сохраняя накопленное историческое наследие, продолжая концепцию устойчивого развития. Они должны стать новыми центрами силы, стабильности, творчества и научных исследований, процветания и человечности в современном турбулентном мире. Города и государства, которые первыми вступят на этот путь развития, определят лицо новой эпохи.

