Не про экологию, а про эффективность и деньги: когда мусор перестает быть мусором

Михаил Замарин — об экономике замкнутого цикла как бизнес-модели будущего

Михаил Замарин , Член Генерального совета "Деловой России", владелец группы компаний ZAMARIN GROUP

Москва стала лидером первого рейтинга регионов России по развитию экономики замкнутого цикла. Я не удивлен.

Удивлен был бы лет 10 назад, если бы мне сказали, что в России построят систему, где большая часть строительного мусора превращается во вторсырье, где старые вещи сдают через приложения, а каршеринг заменяет сотни тысяч личных автомобилей. Но сегодня это реальность, причем реальность экономически обоснованная.

Не про природу — про эффективность

Когда я в 2018 году начинал свой путь в переработке пластика, главный вопрос от инвесторов звучал так: "Это благотворительность или бизнес?" Сегодня этот вопрос звучит все реже. Экономика замкнутого цикла (ЭЗЦ) — это не про спасение планеты с плакатами, это про то, что отходы дешевле перерабатывать, чем покупать первичное сырье. Это про снижение издержек, про новые рынки сбыта, про устойчивость бизнеса к колебаниям цен на ресурсы.​

Рейтинг экспертно-аналитической платформы "Инфрагрин" оценивал регионы по 32 показателям в трех направлениях: управление ресурсами, воздействие на экосистемы и сервисная экономика. Москва заняла первое место по воздействию на экосистемы и второе — по сервисной экономике. Это значит, что город не просто декларирует принципы, а выстроил работающую модель.​

Строительный мусор: из балласта в актив

Возьмем строительные отходы. В России их доля в общей массе мусора на незаконных свалках достигает 90%. До недавнего времени это была головная боль застройщиков: куда девать бой кирпича, бетон, грунт? В Москве внедрили технологию "умного сноса" и систему АИС ОССиГ — автоматизированный учет отходов строительства, сноса и грунтов. Результат? Например, компания "МосЭкоРециклинг" обеспечивает уровень переработки строительного мусора более 90%.​

Это не волшебство, это логистика и технологии. Отходы сортируются прямо на объекте: металлолом идет на переплавку, древесина — в щепу, пластик — в гранулы, бетон и кирпич — во вторичный щебень. А дальше — продажа. Вторичный щебень стоит дешевле первичного, востребован в строительстве дорог, благоустройстве территорий. Экономика чистой воды.​

В России в целом уровень переработки строительных отходов пока составляет около 1%. Для сравнения: в США — 80%, в Швеции — 99%. Москва вырвалась вперед, потому что создала инфраструктуру и цифровые инструменты контроля. Застройщик не может просто свезти мусор куда попало — система отслеживает каждую машину через ГЛОНАСС.​

Вторсырье: от контейнера до нового продукта

Еще одна история успеха — раздельный сбор отходов. В 2024 году в столице собрали более 1,65 млн тонн вторсырья — это почти в четыре раза больше, чем в 2019 году, когда программа только стартовала (тогда было 450 тыс. тонн). За первый квартал 2025 года — около 440 тыс. тонн.​

Простая двухконтейнерная система — синие баки для вторсырья, серые для остального — оказалась эффективной. Около тысячи мусоровозов с цветной маркировкой развозят содержимое на сортировочные предприятия, где автоматические сепараторы разделяют его на десятки фракций: разные виды пластика, стекло по цветам, черные и цветные металлы. Это не благотворительность — это сырье для промышленности, которое дешевле закупать в виде вторичных ресурсов.​

Московские предприятия действительно наращивают производство из вторсырья. Им выгодно: не нужно платить за первичное сырье, меньше зависимость от импорта и колебаний цен. Плюс растущий спрос со стороны компаний, которые хотят соответствовать ESG-стандартам (Environmental, Social, Governance — экология, социальная ответственность, корпоративное управление).​

Сервисная экономика: владеть или пользоваться?

Третий элемент циркулярной модели — сервисная экономика. Зачем покупать автомобиль, если можно арендовать его на час? В Москве 40 тыс. каршеринговых автомобилей — это мировой рекорд. Число пользователей выросло с 30 тыс. в 2015 году до 1,7 млн в 2024 году. Каждую машину арендуют пять-шесть человек в сутки, то есть потенциально более 100 тыс. личных автомобилей ежедневно не выезжают на дороги столицы.​

Рынок каршеринга в России в 2024 году достиг 63 млрд рублей, вырос на 43% по сравнению с предыдущим годом. Для пользователей это экономия до 30 тыс. рублей в год по сравнению с содержанием личного авто. Для города — меньше пробок, меньше нагрузка на парковки, лучше экология. Для бизнеса — растущий рынок с предсказуемым спросом. ​

То же самое с цифровыми сервисами сдачи вещей. Проект "Экоточки Москвы" включает более 500 пунктов приема вторсырья. Сервис "Вывоз ненужных вещей" на портале mos.ru позволяет бесплатно избавиться от одежды и книг — за первые три месяца 2025 года москвичи сдали более 50 тонн. Эти вещи идут либо на благотворительность, либо на переработку. Опять же: не мусор, а ресурс.​

Почему это важно для бизнеса?

Переход к экономике замкнутого цикла — это не тренд, это структурная трансформация. Компании, которые игнорируют эти процессы, рискуют остаться за бортом. Во-первых, растет регуляторное давление: расширенная ответственность производителей (РОП), экологические сборы, требования к утилизации. Во-вторых, меняются потребительские предпочтения: люди все чаще выбирают компании с понятной экологической политикой. В-третьих, это просто выгодно: снижение издержек на сырье, новые рынки сбыта вторичных материалов, диверсификация рисков.​

Федеральный проект "Экономика замкнутого цикла" (2025–2030) ставит цель увеличить уровень вовлечения отходов в 2,5 раза и снизить долю захоронения ТКО до 50%. Это означает масштабные инвестиции в переработку, новые технологии, развитие инфраструктуры. Для бизнеса — окно возможностей. ​

Что дальше?

Москва показала, что циркулярная экономика работает не в теории, а на практике. Более 90% переработки строительных отходов, рост сбора вторсырья почти в четыре раза за пять лет, крупнейший в мире парк каршеринга — это конкретные цифры, подтвержденные независимым рейтингом. Следующий шаг — масштабирование этой модели на другие регионы. ​

Для меня как для предпринимателя, работающего в сфере переработки, это сигнал: рынок созрел. Инфраструктура есть, спрос растет, технологии доступны. Вопрос только в том, кто первым займет свою нишу в этой новой экономике. Потому что старая модель — "добыл, использовал, выбросил" — уже не просто неэкологична. Она невыгодна.

