Мнение

Тихое свидание в Белом доме: станет ли Дамаск союзником США на Ближнем Востоке

Дмитрий Зеленин — о положении Сирии в регионе и возможностях полной смены курса с антиамериканского

Президент США Дональд Трамп и временный президент Сирии Ахмед аш-Шараа © Syrian Presidency press office via AP

Вернет ли себе Сирия самостоятельную геополитическую роль в регионе после переговоров ее нового лидера в Белом доме? Или израненная многолетней войной страна останется яблоком раздора между своими мощными соседями — Турцией и Израилем? Станет ли визит в США первым шагом к установлению стратегического партнерства между Вашингтоном и Дамаском? Или новому хозяину древней страны Шам пока не удалось удовлетворить все американские требования?

Отмена санкций

Визит в США по замыслу новых сирийских властей должен был выглядеть как апофеоз "политики открытости внешнему миру", которую объявили они после свержения режима Башара Асада в декабре 2024 года. Правительственные СМИ сразу сделали акцент на историческом характере события, учитывая, что глава Сирийской Арабской Республики должен был переступить порог Белого дома впервые после достижения независимости в 1946 году.

Комментаторы в Дамаске подчеркивали, что этот визит преследует цель не переформатировать, а заложить прочные основы американо-сирийских отношений в новую эпоху. Ведь Сирия никогда раньше не была союзником Соединенных Штатов, а напротив — находилась в лагере антиамериканских сил.

Между тем ожидавшейся всеми торжественной церемонии в Белом доме с обменом речами под щелканье затворов камер не последовало, двусторонние переговоры проходили за закрытыми дверьми. Ахмед аш-Шараа, который накануне успел поиграть в баскетбол с американскими военачальниками, вошел в здание через административный корпус, а не главный вход в западном крыле и был принят президентом Дональдом Трампом без помпезности, как бы в рабочем порядке.

Внешне, судя по фотографиям, все выглядело так, будто Трамп вызвал сирийского коллегу к себе в кабинет на собеседование. Сидя на стульях перед обширным столом хозяина Белого дома, аш-Шараа и сопровождавший его министр иностранных дел Асаад аш-Шейбани покорно отвечали на вопросы. Позже к этой компании присоединился глава МИД Турции Хакан Фидан, прибывший с инструкциями от президента Тайипа Эрдогана.

Такой рабочий сценарий саммита немного озадачил репортеров. Но Трамп в своем монологе перед журналистами после переговоров раскрыл, о чем шла речь и к чему он как американский лидер стремится.

Читайте также

Готова ли Сирия после снятия санкций США двигаться к миру с Израилем

Трамп сказал, что США приложат все усилия для того, чтобы Сирия добилась успеха. Он назвал Ахмеда аш-Шараа "жестким парнем с суровым прошлым", но добавил тут же, что ему удалось наладить с ним отношения. Как считает Трамп, аш-Шараа "хорошо справляется со своими обязанностями, и у него есть потенциал для того, чтобы привести свою страну к процветанию".

Комментируя этот вывод, ливанский политолог Тарек аль-Ахмед отметил в беседе со мной, что Трамп пытается представить бывшего лидера распущенной ныне джихадистской группировки "Хайат Тахрир аш-Шам" (ХТШ, запрещена в РФ) как прагматика, внимательно прислушивающегося к советам США и Саудовской Аравии. "Однако многих смущает то, что в Сирии до сих пор творятся омерзительные расправы над выходцами из религиозных меньшинств — алавитами, друзами, христианами, — указал аль-Ахмед. — А власти почти не делают ничего, чтобы их остановить, и это очень настораживает. Мы не знаем, насколько контролирует режим ситуацию за пределами Дамаска".

Сам аш-Шараа перед прибытием в Белый дом встречался с представителями сирийской диаспоры в Северной Америке. Он объявил им, что переходное правительство вступает "в последний этап борьбы с несправедливыми санкциями, которая завершится их полной отменой". Временный президент дал понять, что в Дамаске заинтересованы в привлечении сирийских бизнесменов, обосновавшихся за рубежом, к проектам послевоенной реконструкции. "Перед вами открывается уникальная возможность принять активное участие в возрождении страны вместе со всеми остальными сыновьями и дочерями Сирии", — отметил аш-Шараа, обращаясь к соотечественникам.

Один из участников встречи Абдель Хафид Шараф, возглавляющий Сирийско-американский инвестиционный фонд, рассказал, что собравшиеся с интересом прослушали подробный рассказ аш-Шараа о ситуации в стране. "Я был в Дамаске за неделю до этого саммита и обсуждал в Торгово-промышленной палате возможные соглашения об инвестициях в социальную сферу и экономику, — отметил он. — Люди ждут там скорейшей отмены санкций как свежего воздуха".

Минфин США сообщил 10 ноября после переговоров Трампа с сирийским лидером о принятом решении приостановить на 180 дней введенные против Дамаска ограничительные меры в рамках "Закона Цезаря", оставив в силе запрет на транзакции с РФ и Ираном. Такой половинчатый шаг, по мнению Тарека аль-Ахмеда, говорит о том, что в "политическом истеблишменте Америки, в том числе среди республиканцев далеко не все разделяют доверие Трампа к главе нового сирийского режима".

В этом контексте знаковой стала встреча аш-Шараа с председателем комитета по иностранным делам Палаты представителей американского Конгресса Брайаном Мастом (республиканец, от штата Флорида). Она вызвала большой резонанс в социальных сетях и была инициирована видным сирийским экономистом Тареком Нааму и его женой Жасмин.

По свидетельству Шарафа, откровенная беседа бывшего американского военного, потерявшего две ноги в Афганистане, где он подорвался на мине, с временным президентом Сирии привела к существенному изменению его позиции. "Маст, который был главным противником отмены "Закона Цезаря", стал фактически сторонником такого шага, — подчеркнул он. — Беседа двух бывших солдат, двух бывших врагов закончилась признанием аш-Шараа, что он хочет стать союзником Соединенных Штатов".

Братья по оружию

Основным результатом переговоров, о котором, впрочем, было известно заранее, стало присоединение Сирии к международной коалиции под эгидой США для борьбы с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Как сообщил министр информации в переходном правительстве арабской республики Хамза Мустафа, Сирия подписала декларацию о политическом сотрудничестве с коалицией, подтвердив свою роль партнера в борьбе с терроризмом и поддержании региональной стабильности. По его словам, это соглашение носит политический характер и пока не содержит военной составляющей.

Читайте также

России на заметку: что стоит за решением Трампа снять санкции с Сирии

Спецпредставитель США в Сирии Том Баррак однако ранее утверждал, что подписание этого документа укрепит легитимность новой администрации в Дамаске и откроет путь к военному партнерству.

Накануне визита в Вашингтон сирийские силы безопасности провели масштабную операцию по ликвидации ячеек ИГ в шести провинциях, которая носила превентивный характер. В ходе 60 рейдов силовики задержали 71 боевика, включая командиров среднего звена, были конфискованы тайники с оружием, боеприпасами и взрывчаткой.

По сведениям газеты Al Nahar, поводом для такой операции стали появившиеся в социальных сетях сведения о предотвращении двух попыток покушения со стороны ИГ на главу администрации в Дамаске.

Как считает эксперт Абдалла Сулейман Али, присоединение Дамаска к западной коалиции станет серьезным испытанием для состоящих из наемников радикальных группировок, которые ранее поддерживали ХТШ и остаются до сих пор на сирийской территории. По его словам, речь идет о "Туркестанской исламской партии" (запрещена в РФ) — экстремистской организации, состоящей из наемников-уйгуров, об узбекском формировании "Катибат аль-Имам аль-Бухари" (запрещено в РФ), отрядах "Аджнад аль-Кавказ" (запрещена в РФ) и бригаде "Аль-Гураба", в которую входят франкоязычные африканцы и арабы.

В конце октября в провинции Идлиб войска переходного правительства померились силами со сторонниками джихада и осадили лагерь боевиков в Хариме. Согласно официальной версии, местные жители попросили власти защитить от притеснений со стороны боевиков. По другой версии, Франция потребовала выдать ей скрывающегося в лагере сенегальца Омара Диаби, командира бригады "Аль-Гураба". После того как другие наемнические отряды объявили, что будут сражаться на стороне сенегальца, осада была снята. "Как поведут себя эти наемники в случае, если сирийская армия начнет участвовать в составе коалиции в операциях против ИГ, будут ли они соблюдать нейтралитет?" — вопрошает Сулейман Али.

Курдские "Силы демократической Сирии" (СДС) без восторга отнеслись к визиту аш-Шараа в Вашингтон. Глава курдской миссии в Дамаске Абдель Керим Омар заявил, что в СДС надеялись, что ее представители будут приглашены в Белый дом, учитывая их совместные с возглавляемой США коалицией достижения за последние 10 лет в борьбе против ИГ. Как пишет новостной портал Almodon, в памяти курдов свежи воспоминания о том, как "предательски" повел себя Трамп в 2019 году, когда турецкие войска вторглись на северо-восток Сирии и создали буферную зону глубиной 30 км в провинциях Ракка и Хасеке.

Курды также опасаются, что отмена санкций против Дамаска усилит давление на них с целью возвращения под контроль сирийских властей нефтяных месторождений в провинции Дейр-эз-Зор, которые находятся сейчас в руках СДС. Как отмечает портал, некоторые крупные зарубежные компании уже начали прорабатывать контракты с Дамаском в нефтегазовой сфере в обход курдской автономной администрации.

Сделка с Израилем

Подключение главы турецкой дипломатии Хакана Фидана к американо-сирийским переговорам в Вашингтоне, судя по всему, было связано с обсуждением будущей региональной роли Дамаска и вероятной сделки с Израилем. К ней с опаской относится Анкара, сохраняющая сильное влияние на новое руководство Сирии. Госсекретарь США Марко Рубио сразу после переговоров с сирийской делегацией дал понять, что в администрации Трампа после приостановки санкций ожидают от Дамаска конкретных шагов для достижения мирного договора с Израилем.

Читайте также

Песков: Россия строит отношения с Сирией безотносительно контактов с США

Ранее планировалось, что Сирия и Израиль смогут заключить двустороннее соглашение под эгидой США в конце сентября 2025 года в период проведения 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Однако этому помешали события в населенной друзами южной провинции Эс-Сувейда — сирийцы обвинили правительство Биньямина Нетаньяху в поддержке сепаратистских сил.

Перед самой встречей в Белом доме в медийном пространстве вновь появилась информация о том, что стороны приближаются к выработке совместных договоренностей по мерам безопасности. Готовящийся договор с некоторыми незначительными изменениями должен заменить соглашение о разъединении израильских и сирийских сил на Голанских высотах, подписанное в 1974 году. Документ предусматривает совместное сирийско-американо-израильское присутствие в нескольких точках на юге Сирии, включая вершину Хермон (Джебель-эш-Шейх) в пограничном с Ливаном горном районе.

Сам аш-Шараа после встречи с Трампом не отрицал, что Сирия в ближайшее время может подписать пакт о ненападении с Израилем. Однако, по его словам, такой шаг "никоим образом не означает нормализации отношений" с еврейским государством или присоединение Дамаска к Авраамовым соглашениям.

Как видите, некоторые выводы из поездки президента на переходный период Ахмед аш-Шараа к главе США Дональду Трампу уже можно сделать. Однако некоторые ответы будут получены только после того, как станет ясно на практике с каким багажом вернулся из Вашингтона визитер Дамаска.

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора. Использование материала допускается при условии соблюдения правил цитирования сайта tass.ru