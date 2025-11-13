Мнение

Бывалые дипломаты были растроганы: много ответов и один вопрос госвизита Токаева в Москву

Андрей Грязнов — о том, как прошел государственный визит президента Казахстана в Россию и о сути сотрудничества

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и президент России Владимир Путин © Вячеслав Прокофьев/ Пресс-служба президента РФ/ ТАСС

Поздно ночью завершился первый государственный визит — высший по протокольному статусу — президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Россию. Повестка была настолько обширной, что двухдневный визит, рассчитанный на 11–12 ноября, стал практически трехдневным и завершился уже фактически 13-го числа.

В ходе визита Токаев и глава РФ Владимир Путин много общались как в присутствии прессы и правительственных делегаций, так и тет-а-тет. Было подписано более десятка различных документов, сказано много слов, которые стали новостными заголовками. Мировые наблюдатели и СМИ могут почерпнуть из цитат президентов и итоговых документов большое количество ответов об отношениях двух соседствующих стран. А вопрос к комментаторам, вероятно, остался только один: вы действительно думали, что могло быть иначе?

С оркестром, истребителями и телебашней

О том, что государственный визит состоится осенью нынешнего года, впервые стало известно в апреле — тогда об этом на открытой части встречи в Алма-Ате с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым сообщил его казахстанский коллега Мурат Нуртлеу. При этом он отметил, что не знает, будут ли в присутствии прессы обсуждать этот вопрос. "Все равно узнают", — сказал тогда Лавров. Нуртлеу согласился, добавив, что визит активно готовится и станет важной вехой в отношениях двух стран.

После этого о деталях подготовки мероприятия на различном уровне сообщалось много раз, а сами лидеры двух стран неоднократно беседовали по телефону и встречались лично на полях международных мероприятий. Темой разговора президентов, согласно сообщениям пресс-служб, также становился предстоящий визит Токаева в Москву. Затем в октябре российскую столицу с официальным визитом посетил новый глава МИД Казахстана Ермек Кошербаев (Нуртлеу месяцем ранее был назначен помощником президента по международному инвестиционному сотрудничеству), где также обсуждалось предстоящее мероприятие на высшем уровне. Сам Токаев, принимая в Астане раиса Татарстана Рустама Минниханова, назвал свой будущий визит в Россию рубежным событием в отношениях РФ и Казахстана.

11 ноября, когда президентский борт пересек казахстанско-российскую границу, в знак уважения его сопроводили истребители ВКС России. В московском аэропорту также было все готово — Токаева встретил первый вице-премьер Денис Мантуров, был почетный караул и оркестр, который исполнил гимны Казахстана и России. Москву украсили флагами Казахстана, приветствиями на казахском языке, а Останкинская телебашня окрасилась в цвета знамени республики. Сам же казахстанский лидер передвигался по российской столице на черном лимузине Aurus Senat с национальными номерами.

© Артем Геодакян/ ТАСС

Астана во время состоявшегося в ноябре 2024 года государственного визита Владимира Путина, по моим наблюдениям, выглядела не менее торжественно. Затем в казахстанской столице была еще и открыта Аллея вечной дружбы двух стран. В качестве симметричной меры в Москве во время этого визита открыли сквер Дружбы России и Казахстана.

Комментаторы казахстанских СМИ тоже сравнивали эти два визита и часто приходили к тому же простому выводу: разве могло быть иначе?

Неформальный тет-а-тет с широким составом тем

Общение Путина и Токаева началось в первый же день визита в Кремле на неформальной встрече. Казахстанский лидер вначале отметил, что впечатлен теплотой приема в Москве, а отношения между странами носят союзнический характер. При этом Токаев сразу обозначил, что серьезные проблемы по взаимодействию Казахстана и России обсуждать не планирует… так как их, по его словам, просто "не существует". А "если они появляются, что естественно, то снимаются усилиями прежде всего глав государств и, конечно же, правительств".

Закончилась публичная часть общения лидеров тем, что Токаев, который принял в этом году в Астане больше десятка лидеров различных стран, а также сам совершил множество зарубежных визитов, в том числе в Китай и США, заявил о желании поделиться с Путиным некоторыми своими соображениями и наблюдениями.

© Вячеслав Прокофьев/ Пресс-служба президента РФ/ ТАСС

Российский президент отметил же, что после неформального ужина приглашает казахстанского коллегу к себе: "посидим, чайку попьем, кофейку". Беседа один на один продолжалась, по подсчетам пресс-секретаря Токаева Руслана Желдибая, более двух с половиной часов. После нее Путин проводил лидера Казахстана до машины. Об этой, вероятно, самой важной беседе в ходе всего визита Токаев еще раз напомнил уже 12 ноября на встрече со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко, сообщив, что во время приватной встречи обсуждал с Путиным "очень многие вопросы и двустороннего сотрудничества, и международной ситуации".

Те, кто ждал большего количества подробностей о формате тет-а-тет, могут вновь спросить себя: могло ли быть иначе?

Формальности и декларация

Тем не менее программа визита предполагала и официальную часть в Кремле, которая прошла 12 ноября. После церемонии в Георгиевском зале с исполнением гимнов двух государств состоялась встреча в узком составе.

Путин уже в самом начале отметил, что практика и жизнь подтверждают то, что зафиксировано в фундаментальных документах между двумя странами. Токаев сообщил, что считает госвизит в Москву главным событием этого года, а партнерство и союзничество Москвы и Астаны — не просто фигурой речи, а сутью сотрудничества.

Он заявил, что Казахстан и Россия близки к подписанию "очень важных соглашений, которые откроют путь к реальному строительству атомной станции в сотрудничестве с Росатомом", акцентировал внимание на развитии образования, молодежи в целом. Новому поколению, по словам казахстанского президента, необходимо передать понимание крайней важности сотрудничества двух стран, без которого "дальнейшее существование в этом неспокойном мире уже невозможно".

После состоялись переговоры в расширенном формате, где присутствовали правительства практически в полном составе, а также руководители крупнейших компаний. Затем лидеры по видео-конференц-связи обратились к участникам форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана, который состоялся в этом году в Уральске.

Несмотря на то что президенты всячески подчеркивали крайне тесное взаимодействие стран и констатировали практически полное отсутствие сфер, где Казахстан и Россия не работали бы вместе, в финале встречи они подписали декларацию о переходе межгосударственных отношений на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества. При этом члены правительственных делегаций обменялись документами о взаимодействии.

© Вячеслав Прокофьев/ Пресс-служба президента РФ/ ТАСС

Декларация, содержащая более 40 пунктов, не только напоминает о всех тех фундаментальных документах, которые были подписаны между Россией и Казахстаном за более чем 30 лет сотрудничества, но и фиксирует текущие важные темы двусторонней повестки, а также дает отсылки к событиям в мире. Например, стороны признают безальтернативность Договора о нераспространении ядерного оружия 1968 года, выражают готовность расширять финансовое сотрудничество и подтверждают, что международные обязательства, которые касаются иммунитетов государств и их собственности (включая суверенные резервы), должны неукоснительно соблюдаться. Кроме того, призывают отказаться от дискриминации спортсменов, деятелей культуры и ученых, а также подчеркивают необходимость кооперации в транспорте, логистике, науке, образовании и сохранении исторической памяти о вкладе советского народа в Победу в Великой Отечественной войне.

Не обошлось и без гарантий. В частности, в документе подчеркивается, что Россия "выступит надежным партнером в создании национальной отрасли атомной энергетики Республики Казахстан и в полном объеме выполнит свои обязательства" как лидер консорциума по строительству первой АЭС. Также Казахстан и РФ намерены продолжать долгосрочное сотрудничество по космодрому Байконур — в том числе для создания национальной космической программы республики.

И если возникают сомнения по поводу заключения дальнейших соглашений в этих направлениях, то стоит еще раз прочитать декларацию и задаться вопросом: может ли теперь быть как-то иначе?

Статистика и смыслы

Казахстанские аналитики, конечно, не обошли вниманием этот визит. В частности, главный эксперт отдела анализа экономической политики Казахстанского института стратегических исследований при президенте Асель Абен в статье, опубликованной на сайте учреждения в преддверии визита, напомнила, что РФ неизменно входит в число крупнейших экономических партнеров Казахстана. Торговля между странами, по ее словам, становится все более технологичной, а ключевой признак перемен — рост инвестиций и промышленной кооперации.

© Вячеслав Прокофьев/ Пресс-служба президента РФ/ ТАСС

Много об этом говорилось и в ходе визита. Токаев сообщал, что целью Астаны является выход на показатель торговли в $30 млрд в год, в Казахстане успешно работают более 20 тыс. компаний с российским капиталом. При этом казахстанский лидер призвал не останавливаться на достигнутом и наращивать инвестиции.

Емко, на мой взгляд, оценил итоги госвизита известный политолог и автор энциклопедии "Кто есть кто в Казахстане" Данияр Ашимбаев в своем Telegram-канале. Он указал, что можно часами перечислять имеющиеся и перспективные направления сотрудничества, взаимных инвестиций и торговли, а также инфраструктурные проекты, но в отношениях Москвы и Астаны статистика имеет гораздо меньшее значение. "Намного большее значение имеет историческая основа наших отношений и современный уровень союзничества и взаимопонимания", — считает Ашимбаев.

По его оценке, визит вывел отношения на новую ступень, а "принимающая сторона показала настолько высокий уровень гостеприимства и протокола, что даже бывалые дипломаты были растроганы". Это является сигналом не только гражданам своих стран, но и вовне — о равноправном и взаимоуважительном союзе. "Особо упомяну лишний раз прописанное [в декларации] уважение к суверенитету и территориальной целостности друг друга. Как известно, наша национал-либеральная общественность регулярно пугает свою паству "российской угрозой", хотя никаких причин для этого ни один серьезный человек вряд ли мог бы найти", — пишет Ашимбаев.

Перед началом культурной программы в Большом театре, в финале встречи в Кремле казахстанский лидер, обращаясь к Владимиру Путину, также предложил руководствоваться сутью, а не протокольными деталями и пригласил российского коллегу вновь посетить Казахстан с государственным визитом в следующем году.

© Вячеслав Прокофьев/ Пресс-служба президента РФ/ ТАСС

Касым-Жомарт Токаев отметил, что стороны "должны подписывать новые поколения документов на самом высшем уровне и следить, наблюдать за их реализацией". Президент России сообщил, что с удовольствием приедет в Казахстан.

Значит, подпишут, не иначе.

