Мнение

Махачев уже легендарный. Но его ждут Усман и Топурия

Игорь Лазорин - о будущем российского бойца в UFC

Ислам Махачев © AP Photo/ Yuki Iwamura

Российский боец Ислам Махачев стал первым россиянином, который завоевал два пояса чемпиона UFC. В минувшие выходные он победил австралийца Джека Делла Маддалену и завоевал титул в полусреднем весе. Какую теперь дорогу выберет Махачев для закрепления наследия тренера Абдулманапа Нурмагомедова?

Пока точно можно сказать, что боец останется в полусреднем весе. Во время прошедшего тренировочного лагеря Махачев почувствовал, что можно готовиться к поединкам без сгонки веса. Он, как и его команда, отмечает, что находится в лучшей физической форме за карьеру. И это однозначно в лучшую сторону сказалось на его поединке.

Усман и попадание в историю

До и после боя Махачев неоднократно называл в качестве следующего соперника бывшего чемпиона UFC в полусреднем весе Камару Усмана. Ему 38 лет, за свою карьеру он пять раз защитил чемпионский титул. Это действительно топовый боец, но, пожалуй, в прошлом. В последних четырех поединках у Усмана лишь одна победа и три поражения. Желание подраться с Усманом понятно — его имя более известно среди всех нынешних претендентов на титул в полусреднем весе. У Махачева и Усмана один менеджер — Али Абдель-Азиз. И в данном случае это плюс для самого менеджера — большой бой, который даст Усману заработать, вероятно, самый высокий гонорар в карьере. Такой случай уже был, когда подопечный Абдель-Азиза — Джастин Гэтжи — проводил бой против Хабиба Нурмагомедова. Но последнее слово останется за UFC.

Топурия и самый громкий бой

Еще одним вариантом в качестве соперника является чемпион UFC в легком весе Илия Топурия. Свой имидж он во многом укрепляет за счет обращения к Махачеву и обещания преследовать россиянина в любой весовой категории. Активно пошли разговоры об их потенциальном бое на турнире в Белом доме в столице США 14 июня. Но тут появляется вопрос весовой категории, ведь для полусреднего веса Топурия, откровенно говоря, мал по габаритам. Но такой бой может пройти и за специальный титул. Ведь основная его задача — не отстаивание титулов, а медийный шум и возможность UFC и бойцов заработать. Этот бой, вопреки создаваемому Топурией имиджу, не будет аналогом поединку Нурмагомедов — Макгрегор. Испанский боец не несет в себе тот антагонизм и негатив, которые окутывали ирландца.

Альтернативные варианты

Одним из альтернативных вариантов продолжения карьеры может считаться переход Махачева в средний вес — за третьим титулом. Однако эксперты сходятся в едином мнении, что для весовой категории до 84 кг российскому бойцу может не хватить габаритов. К тому же чемпионом в этой категории является Хамзат Чимаев, которого связывают добрые отношения с командой Нурмагомедова. Скорее именно это станет камнем преткновения.

Уход обратно в легкую весовую категорию также вряд ли рассматривается Махачевым, памятуя о сгонке веса.

Претенденты же в полусреднем весе — Карлос Пратес, Майкл Моралес, Шавкат Рахмонов — пока либо не получили одобрение на титульный бой от UFC, либо не достигли необходимого медийного веса для противостояния с Махачевым.

Вывод такой — до конца карьеры Махачев проведет два-три боя. Он уже в истории UFC, наверняка войдет в Зал славы. Сейчас это нужно только закрепить. И сделать это поединками против Усмана и Топурии было бы довольно неплохим и эффектным решением.

