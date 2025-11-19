Мнение

Как по нотам: коррупционный скандал ведет к краху Зеленского и его окружения

Владимир Костырев — об этапах свержения просроченного президента Украины и о том, кто за этим стоит

Владимир Костырев , Заместитель руководителя Редакции стран ближнего зарубежья ТАСС

Владимир Зеленский © Julien de Rosa/ Pool via AP

Украину вторую неделю сотрясает коррупционный скандал. Вовлечены в него оказались министры и депутаты, Владимир Зеленский и глава его офиса Андрей Ермак, которого называют "серым кардиналом", а порой и настоящим правителем Украины. 20 ноября, возможно, станет решающим днем в политическом противостоянии, которое грозит кардинально изменить расстановку сил.

Страна "для своих"

Обвинения в связи с делом о коррупции вокруг "Энергоатома" 10 ноября были предъявлены предпринимателю и близкому другу Зеленского (еще по его карьере в шоу-бизнесе) Тимуру Миндичу и шестерым сотрудникам "бэк-офиса" (неформальной организации, которая фактически контролировала все денежные потоки в сфере энергетики). Позднее обвинения также предъявили бывшему вице-премьеру и куму Зеленского Алексею Чернышову. К махинациям были причастны и министр юстиции Герман Галущенко, и министр энергетики Светлана Гринчук. Последняя, кстати, как выяснилось в результате прослушки, была любовницей Галущенко. Так что, когда тот в июле 2025 года пересел из кресла министра энергетики в кресло министра юстиции, свое прежнее ведомство он оставил в "надежных руках".

Эти расследования свидетельствуют, что Миндич через Галущенко и Гринчук контролировал распределение средств в энергетической сфере, получая за это откаты. При этом для влияния на Галущенко бизнесмен использовал свои связи с Зеленским — тот даже однажды напрямую позвонил экс-министру энергетики и потребовал согласиться с предложениями Миндича.

Опубликована была лишь часть записей прослушки — так называемых пленок Миндича. Но уже в этих фрагментах есть указания и на других представителей украинского руководства. Среди наиболее крупных фигур — бывший министр обороны, а ныне секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров. Но самое главное, там есть и руководитель офиса Зеленского, его старый друг Андрей Ермак, который просто не мог не знать о том, что происходит.

Читайте также

Лоббизм у нас, коррупция у вас: давать ли Киеву деньги

На основании записей можно утверждать, что "бэк-офис" контролировал не только Министерство энергетики — аналогичные схемы, дублирующие работу госорганов, организованные друзьями и бизнес-партнерами Зеленского и Ермака, действовали и в других областях хозяйственной жизни. В том числе в оборонной, куда идут десятки миллиардов долларов от западных стран.

Главные мишени

То, что на Украине высокий уровень коррупции, секретом не было никогда. Подозреваемые по нынешнему делу и причастные к нему лица занимали (и еще занимают) высшие государственные посты много лет. А на протяжении последних трех лет Зеленский и его команда могли оправдывать свои действия необходимостью противостояния с Россией. Этим объясняли и концентрацию власти в своих руках — ограничение функций правительства и парламента, назначение своих людей в госструктуры и ведущие компании. Определенное время это срабатывало, но оппозиция собирала силы и готовилась нанести удар.

В этой ситуации Гринчук с Галущенко и даже Умеров не играют большой роли — Ермак и Зеленский без проблем заменили бы их на новых ставленников. Главной целью публикации "пленок Миндича" явно были сам просроченный президент и руководитель его офиса.

Схема их свержения состоит из нескольких этапов, и пока все они разыгрываются как по нотам.

План атаки

Обвинения в адрес Миндича позволили "притянуть" в скандал министров Галущенко и Гринчук. Хотя им формальные обвинения пока не предъявлены, они уже написали заявления об отставке, после чего пропали из поля зрения прессы, возможно, даже бежали из страны. Но они — лишь первый этап.

Премьер-министр Юлия Свириденко в лучшем случае не знала об их коррупционных схемах, а в худшем — принимала в них участие. Под подозрение попадает все правительство, сформированное в июле в значительной части по указке Ермака. Сама Свириденко считается его человеком и долгое время работала с ним на разных постах. Ее ухода уже потребовала парламентская оппозиция — партии Петра Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму) "Европейская солидарность" и Юлии Тимошенко "Батькивщина", а также политическое объединение "Голос".

Читайте также

Мафиозные методы: кто заказал беспилотники для запугивания Бельгии

Сами по себе они не обладают достаточным количеством голосов в Раде, чтобы отправить в отставку правительство, для этого им понадобится поддержка партии Зеленского "Слуга народа". В нынешней ситуации эта партия, которая сама в народе считается прибежищем коррумпированных карьеристов и практически растеряла популярность, думаю, заступаться за правительство не будет. Спикер Рады Руслан Стефанчук, представляющий "Слугу народа", уже выдал официальные листы для сбора подписей за отставку правительства. В поддержку этого шага высказались двое ведущих "слуг" Даниил Гетманцев и Федор Вениславский. Судьба правительства Свириденко фактически уже решена, отставка — вопрос ближайших дней.

Конец кардинала

Однако и Юлия Свириденко — если не пешка, то точно не королева. С ней Зеленский расстанется достаточно легко, с Ермаком будет труднее. Однако выбора у него практически нет — чтобы спасти себя, хотя бы на время, ему придется сдать старого друга.

Ермак фигурирует на "пленках Миндича" под кличкой Али-Баба, и это именно он привел в правительство Свириденко, Галущенко и Гринчук.

Али-Баба забрал себе так много власти, что на Украине за него никто не заступится. Не любят его и на Западе. Уволив Ермака, Зеленский может выступить в роли борца с коррупцией и надеяться, что на этом все кончится.

Ермак очевидно чувствует, что земля горит у него под ногами. Вечером 18 ноября он отправился в Лондон, согласно одним источникам, предлагать пост премьера бывшему главкому ВСУ Валерию Залужному, по другим — вести переговоры со спецпосланником Трампа Стивеном Уиткоффом. Ни одна из версий не подтвердилась, а сам он объявился в Турции в делегации Зеленского, который в Анкаре проводит переговоры с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом. Там же оказался и другой фигурант, покинувший Украину в день коррупционного скандала, — Рустем Умеров.

20 ноября они должны вернуться на Украину с Зеленским, который уже обещал провести в этот день заседание ставки главнокомандующего по кадровым вопросам. Вряд ли стоит ожидать попыток спасти их на своих постах. Думаю, это привело бы к масштабному политическому кризису с остановкой работы парламента, правительства и офиса Зеленского. Речь может идти скорее о попытке избежать уголовного преследования.

Один дома

При всем этом отставка Ермака откроет новый этап атаки на самого Зеленского. Отказавшись от своих союзников, он останется один, станет еще более "токсичен". "Европейская солидарность", "Батькивщина" и даже часть "Слуги народа" требуют формирования коалиционного правительства. Сопротивляться этим призывам Зеленский вряд ли сможет. Не сможет он больше и рассчитывать на безусловную поддержку своей партии в парламенте. У него останется два варианта — либо смириться с этим положением, либо назначать новые выборы.

Читайте также

Молдавию лишают единственного международного порта во имя Украины

Даже если он попытается найти компромисс с другими политическими силами, сложно ожидать, что Порошенко с Тимошенко, а возможно, и новые политические силы, тот же Залужный со своей потенциальной партией, позволят ему это сделать. Слишком уж долго Зеленский с Ермаком правили страной, пренебрегая всеми формальными и неформальными сдержками и противовесами в политической системе Украины. Слишком открыто и бесцеремонно они расправлялись с противниками — не только пророссийской ориентации, а также слишком явно проявляли свои огромные финансовые аппетиты.

Зеленский будет маневрировать еще какое-то время. Возможно, несколько месяцев, если ситуация на фронте каким-то чудом существенно не изменится в пользу Украины. Но шансов политически пережить коррупционный скандал у него почти уже нет.

Кто кукловод

Один из самых интересных вопросов в этой ситуации — кто стоит за коррупционным скандалом и атакой на Ермака с Зеленским?

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП), которые опубликовали те самые "пленки Миндича", — прозападные структуры, созданные и контролируемые "союзниками" Киева. Раньше ведущая роль в них была за американцами, но это было при администрации Джо Байдена. Роль США в их деятельности при Дональде Трампе еще непонятна.

В Евросоюзе часть политических кругов заинтересована в том, чтобы сменить Зеленского и Ермака на более эффективное руководство, которое не будет воровать предоставляемые Киеву миллиарды. Однако в Брюсселе пока реакция на скандал была сдержанной. Кроме того, ЕС в целом испытывает сложности с тем, чтобы проводить скоординированную и последовательную политику, — значительная часть европейского истеблишмента предпочитает все еще ставить на Зеленского, другая часть выступает за переговоры с Россией.

Нельзя исключать и британцев. Тем более именно у них нашел временное пристанище экс-главком ВСУ Валерий Залужный, ныне посол Украины в Лондоне. По социологическим опросам, в случае выборов он будет основным претендентом на пост главы государства.

Внутри Украины тоже остаются серьезные политические силы. Традиционная оппозиция — "Европейская солидарность" Порошенко и "Батькивщина" Тимошенко пока были основными оппонентами власти в разворачивающемся кризисе. Но есть еще военные, националисты, олигархи (вроде Игоря Коломойского и Рината Ахметова). Без их поддержки, думаю, раскрутить скандал не удалось бы, но и инициировать его сами, без поддержки извне, они вряд ли бы решились.

Уверенно можно говорить, что произошедшее — не случайность, а спланированная и скоординированная атака на засидевшегося и забывшего о чувстве меры Зеленского.

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора. Использование материала допускается при условии соблюдения правил цитирования сайта tass.ru