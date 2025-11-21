Мнение

Хотел как лучше: тарифный авантюризм Трампа вызвал инфляцию и возмущение в США

Михаил Беляев — о том, куда загоняет тарифный "крестовый поход" Белого дома американского потребителя и экономику в целом

© Sundry Photography/ Shutterstock/ FOTODOM

США готовят масштабные исключения из пошлин, чтобы сдержать рост цен на продукты. Разворачивая полномасштабную тарифную войну, президент США Дональд Трамп преследовал вполне конкретные цели. Он получил тяжелое наследие, к которому, правда, и сам приложил руку во время своего первого захода в Овальный кабинет, — дефицит бюджета и, как следствие, беспрецедентный, а главное, непрерывно растущий государственный долг. С такими исходными, приобретающими угрожающие масштабы, надо было что-то делать. Как минимум остановить дальнейшее расширение.

Трамп выбрал путь, который, видимо, показался ему наиболее логичным и способным принести быстрый успех. Будучи достаточно успешным бизнесменом, он решил применить на государственном уровне апробированный коммерческий прием — если нельзя повысить доходы, надо снизить расходы. "Окно возможностей" он углядел в сфере внешней торговли.

Однако теперь страдают прежде всего обычные американцы. Ведь цены существенно растут даже на продукты питания.

Задумка ради денег и успокоения

Действительно, с главными торговыми партнерами (Евросоюзом, Китаем, Японией, Великобританией и рядом других стран) у США сложился хронический дефицит торгового баланса. Американцы покупали товаров и услуг больше, чем продавали.

На самом деле прямой зависимости между дефицитом в торговле и утечкой средств за рубеж не существует. Но решительные парни, когда берутся за дело, на такие мелочи внимания не обращают. Трамп просто взял и в один апрельский день, который назвал "Днем освобождения" (не уточнив, от кого), объявил о введении повышенных таможенных пошлин на товары, поступающие из-за рубежа. Добившись эффекта неожиданности, президент США приступил к разъяснениям, адресуя их и соотечественникам, и обескураженным руководителям других стран и корпораций.

По задумке Трампа, импортные пошлины, которые уплачивают местные торговцы, идут напрямую в бюджет, увеличивая его доходную часть и снижая дефицит. Это должно было успокоить простых американцев.

Зарубежным же партнерам была предложена альтернатива. Они освобождались от повышенных пошлин, если соглашались переносить свои производства на территорию США. Мысль тоже нехитрая и при реализации реально способна принести пользу экономике. Приток иностранного капитала и организация производства на месте — во-первых, сократят импорт, а значит, снизят дефицит баланса; а во-вторых, и это даже важнее, американизированные предприятия внесут свой вклад в ВВП, создадут рабочие места и оживят местное производство закупкой сырья и материалов.

План логичный и представлен убедительно, что в таких случаях весьма важно. Однако с реализацией получилось совсем не гладко.

Тарифы во внешней сфере. Пошумели, но разошлись

Началось со смятения во внешней сфере. Мировое торговое сообщество в один голос заявило о сломе существующего порядка, перестройке цепочек поставок, переориентации рынков сбыта и прочих новациях, к которым пришлось прибегнуть и которые, естественно, увеличили издержки.

Однако страсти вскоре улеглись. С большинством "проблемных" стран Трамп уже заключил "сделки" — снизил пошлины в обмен на обещание увеличить закупки американских товаров (преимущественно энергоносителей, а точнее, СПГ) и направить инвестиции в Америку. С "самыми проблемными" (читай, Китаем), но в смысле не торгового дефицита, а наибольшего сопротивления требованиям США, горизонт введения драконовских тарифов неоднократно "сдвигался вправо".

Параллельно участники внешнеторговых отношений адаптировались к новым условиям. Бизнесмены приложили усилия, чтобы тем или иным способом сохранить отношения с деловыми партнерами, продолжая ввоз-вывоз товаров и изыскивая безопасные цепочки поставок.

Для глобальной экономики тарифная война, конечно, не прошла бесследно. Турбулентность и неопределенность негативно отразились на перспективах как расширения мировой торговли, так и на темпах роста экономики отдельных стран.

ВТО (которая, кстати, укрылась под щитом невмешательства) понизила в октябре прогноз роста мировой торговли товарами на 2026 год до 0,5% с более ранних 1,8%. Это связано с ожиданиями "охлаждения" глобальной экономики и влияния новых пошлин. Замедлятся и темпы расширения глобального экспорта услуг. В текущем году они составят 4,6% по сравнению с 6,8% в 2024 году, а в 2026 году понизятся до 4,4%. Также эксперты ВТО ожидают ухудшения темпов роста мирового ВВП до 2,6% по сравнению с 2,7% в 2025 году.

Во внутренней экономике — наоборот. В смысле еще хуже

Во внутренней экономике США динамика развития событий была противоположной. В первые месяцы статистика показала некоторое улучшение, чем не преминул воспользоваться Трамп для оправдания своей торговой политики.

Однако формальные экономические показатели не всегда свидетельствуют о реальном положении дел. Оживление объяснялось стремлением бизнесменов закупить впрок как можно больше товаров, пока не начали действовать импортные тарифы. Продлилось это недолго. Сейчас все громче говорят о том, что задуманное Трампом срабатывает не в том ключе и экономике США грозят большие проблемы.

Прежде всего волнует подорожание товаров. Для развития бизнеса первостепенное значение имеет стабильность и предсказуемость деловой среды. При тарифной политике Трампа бизнесменам об этом остается только мечтать. Американские эксперты сетуют на замену десятилетней системы тарифного кодекса США (с одинаковыми пошлинами почти для всех стран) на суперсложную (с не всегда предсказуемым дифференцированием тарифных ставок).

Компании, по свидетельству газеты Politico, "с трудом соблюдают "византийский" тарифный режим американского президента, что оборачивается ростом издержек и сводит на нет выгоды от снижения корпоративного налога, одобренного республиканцами в начале года". Согласно опросу, который провела аудиторская фирма KPMG, 89% руководителей компаний ожидают значительного влияния тарифов на эффективность и деятельность их бизнеса в течение следующих трех лет. А 86% заявили, что отреагируют по мере необходимости повышением цен на товары и услуги.

Мнение бизнесменов разделяют эксперты Goldman Sachs, утверждающие, что повышенные импортные тарифы могут привести к ускорению инфляции. Аналитики прогнозируют, что в декабре 2025 года индекс цен основных потребительских расходов (PCE) (предпочитаемый ФРС показатель инфляции) достигнет 3,2% в годовом выражении, в то время как без повышенных тарифов инфляция составила бы 2,4%.

В попытке справиться с растущей стоимостью жизни Белый дом пошел на отмену пошлин на широкий спектр импортного продовольствия. Под исключения попали говядина, кофе, бананы, чай, манго, авокадо, кокосы, ананасы, какао и специи. "Мы не производим их в этой стране, поэтому не требуется защиты для нашей промышленности", — заявил Трамп.

Однако, по мнению наблюдателей, этот ход выглядит реакцией на нервозность избирателей, ощущающих давление инфляции. Согласно официальной статистике, хотя общий рост цен на продовольствие замедлился, отдельные категории показывают тревожную динамику: говядина подорожала на 12,9% в годовом выражении, бананы — на 6,9%, а обжаренные кофейные зерна — на 19%. При этом, несмотря на все уверения Трампа, к июню 2025 года потребители страны уже покрыли из своего кармана примерно 22% тарифных издержек, и эта доля может вырасти до 67%.

Особое значение в такой высокоавтомобилизированной стране, как США, имеют цены на моторное топливо. И в этом сегменте со стороны Трампа слышны лишь заверения при отсутствии позитива. "Мы добились существенного снижения цен на продовольствие, на нефть, особенно сегодня — мы преодолели порог в $60 за баррель", — заявил Трамп в октябре. По его словам, снижение цен на нефть приведет к тому, что стоимость галлона бензина опустится ниже $2, что на 70% ниже прошлогодних показателей. "А когда дешевеет нефть, дешевеет и все остальное", — утверждал хозяин Белого дома. Однако реальность перечеркнула прогноз — с начала года мировые цены на нефть, действительно упали почти на 20%, что не помешало баррелю (3,78 л) дизельного топлива подорожать на $10.

Инфляция выступает мощным фактором, который крайне отрицательно влияет на социально-экономическую обстановку и настроения электората — то, чего больше всего опасается Трамп. Тарифы, изначально направленные на защиту американских производителей и стимулирование внутреннего производства, превратились в налог на потребителей и ударили по бюджету миллионов семей, особенно малообеспеченных. Соответственно растет запрос на социальную справедливость, что в известной мере определило победу под левыми лозунгами Зохрана Мамдани на выборах мэра Нью-Йорка. Инфляция сильно бьет по рейтингам республиканцев и самого президента, а это может создать сложности на промежуточных выборах в Конгресс в 2026 году.

По данным опроса, проведенного в ноябре компанией Ipsos и агентством Reuters, рейтинг одобрения деятельности президента США упал до 38%. Это самое низкое значение с момента его инаугурации. Авторы уточнили, что при опросе американцы выражали особое недовольство действиями Трампа в условиях высокой стоимости жизни.

Инвестиции приходят. Но не оттуда и не туда

Пока не наблюдается и многомиллиардного притока инвестиций. Точнее, инвестиции есть, и даже растут — соотношение входящих и исходящих инвестиций составило 41,4% (один из самых высоких показателей за 20 лет). Но не с той стороны, откуда рассчитывал Трамп.

Так, английская Financial Times пишет, что позиция США в сфере прямых иностранных инвестиций претерпевает резкие изменения. Появилась информация об ожидании притока без малого $9 трлн из-за границы. При этом основную часть готовы обеспечить ОАЭ, Катар и Саудовская Аравия. Трамп на встрече с наследным принцем и премьер-министром КСА Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом в Белом доме, заявил о готовности Эр-Рияда раскошелиться на $600 млрд, а то и довести вложения до триллиона.

Однако, как отмечает McKinsey, обещания не всегда превращаются в реальные проекты — как правило, в действие вводится не более двух третей заявленных объемов. А эксперты Института международной экономики Петерсона вообще считают, что реальные вложения по итогам 2025 года не превысят $400 млрд.

При этом инвестиции в значительной мере направляются в ценные бумаги и госдолг США, в то время как вложения в производство застопорились, едва начавшись — касаясь лишь самых передовых и перспективных сфер производства. Массового переноса производственных мощностей через Атлантику не наблюдается, и вряд ли индустриальный исход из Европы состоится, несмотря на сделки.

Поступления в бюджет: для достижения равновесия потребуется 43 года

США будут получать от импортных тарифов более $1 трлн в год. Так в интервью телеканалу One America News оценил доходы федерального бюджета сам Трамп. По его словам, пошлины "только начинают приносить плоды", но уже сейчас прибыль от их введения превышает $200 млрд.

В январе доход от импортных пошлин был равен $7,3 млрд, в апреле он подскочил до $15,6 млрд, а в июле вышел на рекордные $27,7 млрд. Если поступления удержатся на этом уровне, то, скорее всего, план по году выполнен будет.

Пара сотен миллиардов долларов — тоже деньги, но это далеко не анонсированные триллионы. И откровенно теряются на фоне дефицита госбюджета, который по итогам 2025 финансового года (завершился 30 сентября) составил $1,8 трлн. Дефицит, правда, сократился по сравнению с предыдущим годом на $41,4 млрд и отрицательное сальдо уменьшилось впервые с 2022 года. Но объявлять о победе оснований нет. Темпы-то черепашьи. В таком ритме, чтобы вывести сальдо бюджета на ноль, потребуется 43 года!

Народная мудрость гласит: "Посеешь ветер — пожнешь бурю". Тарифы Трампа, задуманные как приносящий облегчение Америке бриз, обернулись настоящим штормом. Причем только набирающим силу и грозящим перерасти в ураган планетарной мощи.

Для страны, расположенной между двумя крупнейшими и наиболее суровыми океанами, такой "бриз" вполне может обернуться небывалой катастрофой. А ведь хотел как лучше.

