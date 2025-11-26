Мнение

Протеже Додика, или Будет ли иной курс у нового президента Республики Сербской

Николай Межевич — о том, как развивается политический кризис и состоится ли транзит Республики Сербской в Республику Сербия

Избранный президент Республики Сербской Синиша Каран © REUTERS/ Amel Emric

С точки зрения международника или регионоведа любая страна, государственное образование или регион не могут быть простым объектом исследования. Когда речь заходит о Балканах, то разговоры о простоте в принципе излишни.

На выборах, которые состоялись 23 ноября 2025 года, новым президентом Республики Сербской (энтитет в составе Боснии и Герцеговины, БиГ) был избран Синиша Каран. Это хорошо известный политик с уникальным опытом работы в силовых структурах и фактически протеже Милорада Додика, который являлся главой государства с 2010 года.

Такой расклад по крайней мере предполагает сохранение значительного влияния последнего на политику Республики Сербской. Однако есть определенные сложности.

Без истории нет настоящего

Социалистическая Федеративная Республика Югославия (СФРЮ), частью которой является современная республика Босния и Герцеговина, в пределах которой существует Республика Сербская, была влиятельным и большим государством. Площадь СФРЮ составляла 256 тыс. км², а население приближалось к 24 млн человек. В 1991 году Югославия прекратила свое существование, и в ней начались практически те же процессы, что и в Советском Союзе. В дальнейшем модели распада СФРЮ и СССР были очень похожи друг на друга. При этом в самый последний момент Российскую Федерацию удалось удержать, "прикрытая" ядерным оружием, она была недоступна для внешнего военного вторжения. Но иная ситуация развивалась в бывший Социалистической Федеративной Республике Югославия.

При жизни Иосифа Броз Тито, который был президентом Югославии с 1953 года по 1980 год, страна балансировала между Востоком и Западом и даже в известной степени между Севером и Югом. Являясь государством с квазирыночной экономикой и справедливо позиционируя себя как основателя "Движения неприсоединения", СФРЮ по масштабам социалистического лагеря процветала. Международный авторитет страны был абсолютен для государств подобного класса. Находясь в этом необычном статусе, Социалистическая Югославия поддерживала взаимовыгодные отношения и с Советским Союзом, и с Соединенными Штатами Америки, а также Китайской Народной Республикой.

Начало распада совпадает со временем, когда во всех союзных республиках — Боснии и Герцеговине, Македонии, Сербии, Словении, Хорватии, Черногории — к власти пришли националистические правительства. Или, точнее, правительства, которые ставили национальную идею впереди экономических и политических целей развития.

Распад стал неизбежен.

В 1992 году в составе республики Боснии и Герцеговины была провозглашена Сербская республика, население которой выразило желание на тех или иных условиях воссоединиться с Сербией. Началась гражданская война, по результатам которой США инициировали Дейтонские соглашения (1995 год). Босния и Герцеговина — бывшая республика в составе Югославской Федерации, сама стала Федерацией.

С 1995 года и по настоящее время Республика Сербская тяготеет к сотрудничеству с Белградом, причем не в меньшей степени — а может быть, даже в большей, — чем собственно Сербия к сотрудничеству с Россией. Запад, инициировавший распад Югославии, всячески препятствовал подобной политической ориентации и затруднял деятельность тех политических партий, политических лидеров и разного рода групп лиц, которые ориентировались на Белград и Москву.

Выход из политического кризиса?

Многолетним выбором Республики Сербской в составе Боснии и Герцеговины был Милорад Додик. Он безусловно пользовался большим авторитетом практически у всех социальных групп населения республики. Однако боснийская Центральная избирательная комиссия (ЦИК), которая фактически находится под внешним управлением из Брюсселя, лишила Милорада Додика президентского мандата. В связи с этим были объявлены досрочные выборы президента.

Голоса 23 ноября разделились практически по сценарию последних выборов в Молдавии. Представитель Союза независимых социал-демократов Синиша Коран набрал 50,3% голосов, но его соперник из социал-демократической партии (удивляться не надо, это Балканы) Бранко Блануша набрал 48%. Если использовать спортивную терминологию, то это, конечно, победа по очкам, но никак не чистая победа.

Еще один важный момент: явка избирателей составила всего 30%. Это мало даже на фоне падения электоральной активности в целом по Европе.

Со стороны уходящего Милорада Додика были предприняты шаги для поиска компромисса с Брюсселем. Так, теперь уже экс-президент Республики Сербской деактуализировал вопрос референдума о самостоятельности республики. Ранее общественность требовала референдума о выходе из БиГ, предполагая дальнейшее объединение с Сербией. Отказ от референдума был глубоко положительно охарактеризован в Вашингтоне, и это привело к снятию персональных санкций против Милорада Додика.

Республика Сербская остается проблемным и бедным государством с неустойчивой политической системой. Государство находится внутри Боснии и Герцеговины, которая тоже стабильностью не отличается. Да и сами Балканы в целом последние 200–250 лет устойчивыми не назвать. Правильнее, думаю, говорить об очередном компромиссе с "условным Западом" без предсказуемого результата.

Каким же может быть результат — будет зависеть от российско-американских отношений. Российское внимание к региону исторически традиционно, но для США, в отличие от ЕС, это не критично. Любое улучшение позиций РФ на этом треке неизбежно будет способствовать ослаблению роли Евросоюза в этом регионе и постепенному поиску моделей преодоления кризиса.

Нельзя забывать, что Республика Сербская ориентируется на Республику Сербия со столицей в городе Белграде. Какой же внешнеполитический вектор выбирает Белград? На сегодняшний день, ориентируясь и анализируя не слова, а дела президента Сербии Александра Вучича, прийти к однозначному выводу не получится.

Думаю, все же сегодня возможности ЕС в регионе определяющие. По целому ряду причин российские интересы и интересы Китая продвигать предельно сложно. В этих условиях актуальна старая балканская поговорка: "Ближний сосед важнее далекого родственника".

У Иосифа Броз Тито возможность геополитического выбора была, и он ей блестяще пользовался. Но у современной Сербии такой возможности нет, или же она предельно ограничена. Правда, думаю, здесь стоит отметить, что в зависимости от итогов специальной военной операции ситуация может существенно измениться. История эта очевидно шире, чем просто про Украину. Она, как не раз говорило руководство страны, про безопасность России. И конечно, итоги будут способствовать реализации той или иной внутриполитической и внешнеполитической модели, что будет протекать в пределах каденции нового президента Республики Сербской.

Синиша Каран представляет собой идеальный образ чиновника — государственного служащего. Он из народа, родился в селе на Балканах — это крайне важно, здесь до сих пор нет сплошной урбанизации. При этом он профессор и ученый, что редкость (в отличие, например, от Москвы, Лондона и т.д.), это очень ценится в стране. Он специалист по государственному праву — а, как я указывал, это ключевая проблема бывшей Югославии. Этот юрист и политолог работал и в финансовом надзоре, значит, и экономике не чужд.

Он женат, есть ребенок — традиционные ценности предпочтительны и для сербов, которые в большинстве своем православны, и для боснийцев-мусульман, и для хорватов-католиков.

Думаю, в связи с тем, что сейчас ограничения на возможности реального курса Синиша Карана настолько масштабны, в ближайшее время следует ожидать исключительно экономических шагов с его стороны. А также призывов к межнациональному миру и региональному сотрудничеству.

