А завтра была зима: пузырь ИИ-компаний на фондовом рынке грозит скоро лопнуть

Сергей Рыбаков — о пузыре ИИ-компаний на фондовом рынке, итогах третьей волны развития технологии и ощущениях будущей четвертой волны

Сергей Рыбаков , Руководитель центра международного сотрудничества проектного офиса научно-образовательного центра "Енисейская Сибирь" Сибирского федерального университета, программный директор дискуссионного клуба Vostok

В истории человечества было уже несколько так называемых волн развития технологии искусственного интеллекта (ИИ). Первая волна ИИ пришлась на начало 1960-х годов — в США написали программу, которая интегрировала символические выражения. Уже к 1970 году программы понимали чертежи, они развивались на примерах, могли строить конструкции. А некоторые даже могли отвечать на вопросы, как сегодня это делают Siri, "Алиса" или Alexa.

Технология, лежащая в основе второй волны развития ИИ, появилась примерно через 15 лет после первой — в середине 1970-х годов. В Стэнфордском университете разработали систему для диагностики класса заболеваний. Но уже в середине 1980-х годов наступила так называемая зима искусственного интеллекта — уверенные прогнозы на развитие этой технологии не сработали. Очень немногие программы смогли реально заменить экспертов-людей. Многие стартапы, направленные на замену специалистов, потерпели неудачу и не смогли вернуть вложенные в них средства.

Зима продолжалась до 2010 года, когда начала появляться третья волна. Появился Siri, и мы начали разговаривать с телефоном. Теперь в гонку включились все большие технологические компании — IBM, Google, Facebook (запрещена в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской), Amazon, Microsoft. В целом третья волна стала возможной благодаря большому количеству вычислений и большому количеству данных, что позволило вывести статистику на абсолютно новый уровень.

Гонка технологий

С самого начала одним из основных стратегических приоритетов новой администрации США стала гонка технологий. По прогнозам аналитиков, в следующем десятилетии ИИ значительно увеличит рост производительности труда, поддерживая стабильный экономический рост, а возможно, подтолкнет человечество к экономической трансформации, сравнимой с новой промышленной революцией.

Мир генеративного искусственного интеллекта сегодня — это США и Китай. Именно они являются главными драйверами развития этой технологии. В США бум инвестиций в сферу развития ИИ, что создает практически бесконечные вычислительные ресурсы, благодаря которым там надеются создать супермодель — так называемый общий искусственный интеллект, обладающий когнитивными способностями, сравнимыми с человеческими. Китай движется в сторону оптимизации. Классический пример — проект DeepSeek — модель, созданная при несопоставимо меньшем, чем у ChatGPT, бюджете. 27 января 2025 года этот китайский стартап спровоцировал распродажу акций ведущих американских технологических компаний, включая Nvidia, которая зафиксировала рекордное падение своей рыночной капитализации на $589 млрд. Президент США Дональд Трамп отреагировал на это падение заявлением, что запуск китайского чат-бота является "тревожным звонком" для американских технологических компаний в глобальной гонке за доминирование в сфере искусственного интеллекта.

Пузырь на рынке

В январе 2025 года в США было объявлено об инвестициях частного сектора в размере до $500 млрд на финансирование инфраструктуры ИИ с целью опередить конкурирующие страны в критически важных для бизнеса технологиях. В июне четыре ведущих американских разработчика искусственного интеллекта — Google (Alphabet Inc.), OpenAI, xAI Илона Маска и Anthropic PBC — получили контракты от военного министерства США, направленные на ускорение внедрения новой технологии военными. Заявлено, что каждый контракт будет ограничен суммой в $200 млн.

При этом в последнее время руководители ведущих технологических компаний предупреждают, что бум инвестиций в искусственный интеллект может оказаться пузырем. Что может стать уже глобальной проблемой, ведь за последние три года в проекты в области ИИ были вложены сотни миллиардов долларов. Однако лишь немногие из них приносят реальный доход, и для окупаемости этих огромных инвестиций от компаний потребуется соразмерная прибыль. Некоторые отраслевые эксперты выразили обеспокоенность тем, что последние релизы решений для ИИ не оправдали ожиданий, предполагая, что технология может быть недостаточно развита, чтобы окупить огромные инвестиции.

Одновременно успех дешевых китайских моделей ставит под угрозу американское технологическое лидерство и разумность продвигаемой американскими компаниями бизнес-модели.

Не хватает энергии

Еще одна сфера экономики, от устойчивой работы которой сильно зависит развитие ИИ, — энергетический сектор. Развитию отрасли способствовал резкий рост спроса на энергию в связи с быстрым развитием ИИ, требующим огромных мощностей для центров обработки данных (ЦОД). Президент США поддержал развитие добычи ископаемого топлива, пообещав "бурить, детка, бурить" в рамках плана по увеличению добычи нефти и газа, как он сказал в своей инаугурационной речи — необходимо принести "захватывающую новую эру национального успеха".

Китай увеличил субсидии, которые наполовину сократят счета за электроэнергию для некоторых крупнейших ЦОД страны, чтобы помочь таким технологическим гигантам, как ByteDance, Alibaba и Tencent. В ноябре в рамках встречи лидеров АТЭС председатель КНР призвал организовать глобальную организацию по установлению стандартов в области ИИ. Си Цзиньпин предложил создать в Шанхае группу, которая будет устанавливать правила международного управления ИИ. Реализация этого предложения позволит именно Китаю, а не Америке или Европе заложить основу для формирования системы искусственного интеллекта в соответствии с международными стандартами, сформировать подходы мира к развитию данной технологии.

Россия также включилась в энергетическую гонку. "Растущий спрос на электроэнергию предъявляет цифровая экономика, включая инструменты искусственного интеллекта, блокчейна, объекты хранения и обработки данных. По некоторым оценкам, потребление энергии дата-центрами в мире уже сопоставимо со всей тяжелой промышленностью. Определяющую, все более значимую роль играет сам доступ к топливу и энергии, наличие сетей и трубопроводов, установленная мощность энергосистем", — подчеркнул президент России Владимир Путин.

Зима ИИ?

В сентябре этого года журнал Fortune опубликовал статью под названием "Грядет ли зима ИИ?". В конце августа обозреватель Bloomberg задался вопросом: "Неужели зима ИИ наконец-то наступила?" Британская газета The Telegraph высказалась еще более категорично: "Следующая зима ИИ уже близко".

"Зимой ИИ" специалисты по искусственному интеллекту называют период, когда энтузиазм по поводу идеи создания машин, способных учиться и мыслить как люди, угасает, а инвестиции в продукты, компании и исследования в области ИИ иссякают. При этом, базируясь на историческом опыте, зима ИИ не означает полного прекращения исследований данной технологии. Напротив, она предполагает период сокращения финансирования и смещение фокуса. В худшем случае текущая зима ИИ может сопровождаться схлопыванием раздутого ИИ-пузыря на фондовом рынке, что отразится на всей мировой экономике. И хотя циклы ажиотажа вокруг ИИ уже случались, они никогда не были сравнимы с теми сотнями миллиардов долларов, которые инвесторы уже вложили в генеративный бум искусственного интеллекта. Поэтому если нас ждет еще одна зима ИИ, потенциально она может оказаться одной из самых холодных.

Иногда зимы ИИ были вызваны научными исследованиями, подчеркивающими ограничения отдельных методов ИИ. Иногда они были вызваны разочарованием от попыток добиться эффективной работы технологий ИИ в реальных приложениях. Иногда имели место оба фактора. Но общим для всех предыдущих зим ИИ было разочарование тех, кто за них платил, после того как многообещающие новые достижения не оправдали последовавшего за этим ажиотажа.

Важный урок, который мы получили в рамках третьей волны ИИ и который можно озвучить уже сейчас, — важно не только создавать более умные машины, но и создавать более умные организации. И для этого нам нужно понять, что интеллект — это не просто то, что возникает в отдельных мозгах или отдельных компьютерах, он также возникает в объединениях людей или объединениях людей и компьютеров.

Уже сейчас необходимо задать вопрос — какой будет четвертая волна ИИ и что она должна изменить в данной уникальной технологии, чтобы привести ее к новому ренессансу.

