Полюс стабильности в меняющемся мире: итоги визита Владимира Путина в Индии

Ирина Полина — о том, что саммит показал: Россия и Индия видят друг в друге долгосрочных партнеров и никакое давление Запада на это не повлияет

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди © Михаил Терещенко/ ТАСС

Визит президента РФ Владимира Путина в Нью-Дели и проведение 23-го ежегодного российско-индийского саммита стали мощным сигналом для всего мира о силе, надежности и широких перспективах дружбы России и Индии. В условиях беспрецедентного геополитического давления и попыток изоляции со стороны Запада эта встреча убедительно продемонстрировала фундаментальную и взаимовыгодную природу стратегического партнерства двух стран, которое в этом году преодолело 25-летний рубеж.

Итоги саммита стали ярким подтверждением провала западной политики санкций, направленной на разрушение российской экономики и ее торговых связей с индийской стороной. Вопреки намерениям Запада, эти меры не смогли подорвать экономическую устойчивость России, а, напротив, ускорили ее поворот на Восток. Индия выступила одним из самых важных и надежных партнеров, доказав, что мировая экономика не подчиняется диктату одного центра силы.

Индийские обозреватели признают, что отношения России и Индии уникальны. И главная особенность заключается в том, что ни в современной истории, ни в далеком прошлом у наших стран не было ни одного серьезного конфликта. В индийском обществе существует четкое понимание, что, несмотря ни на какие геополитические сдвиги, Россия всегда была на стороне Индии и поддерживала ее даже в самые сложные периоды. В Нью-Дели считают, что и они не остались в долгу, заняв нейтральную позицию по украинскому конфликту, отказавшись присоединяться к санкциям и продолжив независимо выстраивать взаимодействие с российской стороной.

Атмосфера саммита

Премьер-министр Индии Нарендра Моди лично встретил Путина в аэропорту, после чего состоялась их совместная поездка в автомобиле и неформальное общение в резиденции премьера. Массу дружеских жестов можно было заметить и в рамках официальной программы.

Нью-Дели на два дня даже внешне преобразился — по всему городу развевались флаги России и Индии, на центральных площадях установили портреты лидеров двух стран, первые полосы всех местных газет и новостные выпуски телеканалов захватила российская тематика, таксисты и торговцы вспомнили русские слова, а простая фраза "Мы из России" вызывала улыбку на лицах местных жителей, открывая любые двери.

Индийский информационный портал Firstpost, комментируя итоги саммита, написал, что Путин в Индии так же популярен, как индийская суперзвезда советской эпохи великий актер Радж Капур. Причина такого теплого отношения, как считает портал, очень простая, но при этом глубокая: "Западные лидеры часто обращаются к Индии так, словно дают указания. Путин говорит на равных".

Главным словом саммита можно по праву назвать "доверие". Оно звучало как в заявлениях лидеров, так и членов делегаций не меньше сотни раз. Не раз подчеркивался и тот факт, что российско-индийское партнерство основано на стабильности и преемственности. Эта формулировка контрастирует с непредсказуемостью, наблюдаемой в отношениях Индии с некоторыми другими важными партнерами, в частности, с США.

Индия не поддается давлению

В последнее время Индия столкнулась с беспрецедентным давлением со стороны вашингтонской администрации. Путем пошлин и повышенных тарифов из-за закупок республикой российской нефти США, будучи крупнейшим торговым партнером Нью-Дели, пытаются заставить Индию ограничить сотрудничество с Россией. Состоявшийся саммит РФ — Индия дал понять, что этого не произойдет ни при каких обстоятельствах.

"Индия не может отвернуться от страны, решения которой влияют на ее безопасность, цены на энергоносители и стратегическую обстановку на ее северных границах", — отметила в комментарии для телеканала NDTV бывшая министр иностранных дел Индии (2009–2011) Нурипама Рао.

Не остается незамеченным в Индии и тот факт, что за четыре года, прошедшие с момента последнего визита Путина в республику, Россия совершила большой рывок вперед в стратегическом плане, преодолела такое количество западных санкций, которое не обрушивалось ни на одну страну в современной истории, и все это в условиях конфликта с Украиной.

"Стратегическая мощь России сегодня неоспорима. И если западный мир сейчас говорит о прекращении огня, компромиссах и так далее, то это только потому, что в глубине души они осознали, что Россию невозможно победить", — оценил в беседе с ТАСС бывший индийский дипломат, эксперт по вопросам международной безопасности Мелкулангара Бхадракумар. "Россия находится на пике своего стратегического позиционирования в мировом порядке. Поэтому в предстоящий период она будет чрезвычайно важным собеседником для любой страны мира. Это придает визиту Путина в Индию особую значимость", — добавил он.

Практические результаты

Центральным практическим итогом саммита Россия — Индия стало не просто подписание новых соглашений, а стратегическое укрепление экономической и энергетической инфраструктуры, устойчивой к западному давлению. Курс на достижение товарооборота в $100 млрд был закреплен в Программе развития стратегических направлений российско-индийского экономического сотрудничества до 2030 года, которая, как сказал Моди, "позволит сделать торговлю и инвестиции более диверсифицированными и сбалансированными, более устойчивыми".

​Ключевым инструментом этой устойчивости стал вопрос расчетов в национальных валютах — рублях и рупиях. Достигнутые договоренности предполагают развитие механизмов, позволяющих максимально эффективно вывести двустороннюю торговлю из-под контроля долларовой системы.

Одним из стратегически важных итогов саммита стала и решимость вкладывать усилия в развитие ключевых транспортных маршрутов, призванных изменить логистику Евразии — международного транспортного коридора Север — Юг, коридора Владивосток — Ченнаи и Северного морского пути. Эти маршруты в сочетании с договоренностями о расчетах в национальных валютах обеспечивают логистическую и финансовую независимость от западной инфраструктуры и контроля, что фактически означает создание крупнейшего автономного и свободного торгового пути.

​В энергетике практический результат выразился в долгосрочных гарантиях стабильности. "Одно из наиболее важных заверений прозвучало из уст Путина, который подтвердил бесперебойные поставки топлива в Индию, несмотря на санкционное давление. В эпоху нестабильности цепочек поставок надежность России как энергетического партнера значительно укрепляет долгосрочную энергетическую безопасность Индии", — сказал ТАСС индийский эксперт, национальный координатор Народного форума за многополярный мир Тарун Кумар.

Помимо гарантированных поставок нефти и продолжения возведения АЭС "Куданкулам", был дан импульс для новых проектов в гражданской атомной энергетике. Обсуждение малых модульных реакторов (ММР) и плавучих АЭС — это не просто бизнес, а стратегическое инвестирование в энергетическую безопасность Индии, где Россия выступает незаменимым партнером в технологически сложной области.

Расширение горизонтов

Визит президента РФ, которого сопровождала большая правительственная делегация и множество представителей российского бизнеса, также продемонстрировал, что Россия и Индия намерены не только развивать давно сформировавшиеся основные направления своего партнерства — области энергетики и обороны, — но и открывать новые сферы взаимодействия.

"Стороны обозначили, что нужно двигаться вперед новыми методами с учетом не только перемен в геополитике, но и развития технологий, что нужно найти новые сферы сотрудничества, которые выходят за рамки обороны и энергетики. Например, технологическое сотрудничество, инновации, фармацевтика, сельское хозяйство и прочее", — сказал ТАСС индийский политолог, почетный научный сотрудник экспертного центра Observer Research Foundation Нандан Унникришнан.

Кроме того, на повестке дня стояли вопросы космических исследований, совместных разработок в сфере информационных технологий и, что немаловажно, контактов между людьми, в том числе соглашение о трудовой миграции и либерализация визового режима.

Объявление о 30-дневной бесплатной электронной туристической визе и 30-дневной групповой визе для российских путешественников добавило саммиту важный гуманитарный аспект. "Оно продемонстрировало более глубокое понимание того, что эмоциональные и социальные основы индийско-российских отношений — обмены между людьми, культурное взаимодействие и образовательные связи — исторически являлись стабилизирующей силой партнерства", — отметил эксперт Кумар.

Такой подход подтверждает стратегический характер отношений: Россия и Индия видят друг в друге долгосрочных, всесторонних партнеров, а не просто поставщика и покупателя сырья, стремясь создать комплексную архитектуру взаимодействия, которая будет устойчива к любым внешним геополитическим штормам.

