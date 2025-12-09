Мнение

"Молдавский фронт" американского наступления против евробюрократии

Игорь Иваненко — о том, какие последствия будут иметь финансовые проблемы Молдавии

© STR/ NurPhoto via Getty Images

Соединенные Штаты Америки сворачивают поддержку нынешних проевропейских властей Молдавии. Такой вывод можно сделать из опубликованной 5 декабря новой Стратегии национальной безопасности США и недавнего решения о прекращении финансирования Молдавии, принятого Международным валютным фондом (МВФ).

Утвержденная президентом Дональдом Трампом стратегия отличается от своего более раннего аналога тем, что в ней отсутствует пункт о стремлении Вашингтона "поддерживать европейские устремления Грузии и Молдовы и их приверженность важным институциональным реформам".

Незадолго до этого МВФ, главным донором которого являются США, прекратил финансирование правительства Молдавии. В связи с этим Кишиневу так и не поступили $170 млн, выделение которых предусматривалось в 2025 году программами Расширенного кредитного механизма (ECF) и Расширенного механизма финансирования (EFF) Валютного фонда.

Последнее решение значимо не столько прямым финансовым ущербом, сколько утратой молдавским правительством доступа к дешевым займам под 1,5% годовых. В условиях прекращения финансирования со стороны МВФ вполне вероятны осложнения и с другими международными донорами Молдавии: Всемирным банком, Европейским банком реконструкции и развития и т.п.

Трам сворачивает поддержку молдавских еврооптимистов

Сигналы о свертывании американской инвестиционной активности в Молдавии были и раньше. К примеру, в октябре текущего года министр энергетики республики Дорин Жунгиету сообщил о выходе США из проекта наращивания в Молдавии мощностей по хранению электроэнергии за счет создания аккумуляторной системы мощностью 75 МВт. В его презентации в мае 2024 года лично принял участие на тот момент госсекретарь США Энтони Блинкен, посетивший Молдавию.

Аккумуляторная станция преподносилась как краеугольный камень программы развития в бывшей советской республике "зеленой" энергетики. Однако обещанное Кишиневу финансирование в размере $85 млн было остановлено с ликвидацией агентства USAID.

В качестве отступных за выход американцев крупного по молдавским меркам энергетического проекта рассматривалось финансирование строительства высоковольтной линии электропередачи Страшены — Гутинаш. Бывший премьер-министр Молдавии Дорин Речан преподносил данную 190-километровую ЛЭП как средство против "энергетического шантажа". Источником такого шантажа воспринималась принадлежащая российским собственникам Днестровская ГРЭС, расположенная в Приднестровье.

Ранее, когда шли поставки российского газа в Молдавию через территорию Украины, эта электростанция обеспечивала львиную долю потребностей в генерации Пруто-Днестровья по относительно низкой цене. ЛЭП Страшены — Гутинаш, как и аналогичная ей линия Вулканешты — Кишинев, создавалась для налаживания прямых поставок "европейского" электричества из Румынии.

Вот только вырабатываемая в Румынии электроэнергия оказалась значительно дороже, чем выработанная на российском газе. К тому же в условиях последних ударов России по энергосистеме Украины и возникшего дефицита мощностей на юго-западе бывшего СССР Кишинев вынужден и вовсе закупать у Бухареста электричество по аварийным контрактам, то есть по экстраординарно высоким ценам.

Данная энергетическая стратегия, когда закупочная цена, по словам министра энергетики, может достигать €140–150 за МВт, делает неконкурентоспособной продукцию молдавских предприятий. Более того, вопреки обещаниям бывшей американской администрации, власти Республики Молдова денег на строительство ЛЭП из Румынии пока так и не получили. И вынуждены покрывать этот дорогостоящий проект (около $130 млн) из собственного бюджета.

Катастрофа государственных финансов Молдавии

Между тем нести подобные расходы государственная казна Молдавии сегодня едва ли способна. На прошлой неделе президент республики Майя Санду, к примеру, вынуждена была утвердить корректировку бюджета на 2025 год, предусматривающую рост его дефицита до показателя, превышающего $1 миллиард. Тем самым зафиксирован абсолютный рекорд превышения государственных расходов над доходами в истории республики.

Но и это не предел. Проект основного финансового документа на следующий год, одобренный 4 декабря кабмином Александра Мунтяну, предполагает увеличение дефицита уже до $1,2 млрд.

Драматизм этой ситуации состоит в том, что все растущая бюджетная дыра закрывается в основном за счет внешних заимствований. А их стоимость резко возрастет в случае прекращения программ сотрудничества с МВФ.

Так, даже по оптимистическому сценарию, заложенному в бюджете на 2026 год, при сохранении дешевых кредитов государственный долг республики вырастет с нынешних 36,8% ВВП (что уже исторический рекорд) до 41,4%. Как изменится долговая нагрузка на Молдавию при пессимистическом сценарии отношений с МВФ, предсказать не сложно.

Тем самым администрация США через воздействие на государственный долг получает мощный рычаг влияния на политику официального Кишинева.

Американско-молдавские противоречия

А о том, что Вашингтон не во всем согласен с действиями режима Санду, свидетельствует длительное — уже с мая 2024 года — отсутствие в Молдавии американского посла. В недавнем публичном выступлении временный поверенный в делах посольства США Ник Петрович позволил себе предостеречь молдавские власти от завоза в страну дешевой и нелегальной иностранной рабочей силы, которая может изменить "структуру нации".

Обеспокоенность американского дипломата будущим молдавского народа объяснить не сложно. На протяжении многих лет официальный Кишинев фактически потворствует массовой трудовой миграции в страны Евросоюза своих граждан, чье место неизбежно займет более дешевая рабочая сила из стран Азии и Африки. При этом разросшаяся молдавская диаспора в Европе фактически стала политической опорой прозападных сил в молдавском руководстве.

Отношение же американцев к Европейскому союзу в его нынешнем виде раскрывает принятая на днях Стратегия национальной безопасности, с которой начинался этот материал. Документ характеризует "деятельность Европейского союза и других транснациональных органов" как крупную проблему, стоящую перед Европой. Причем контролируемый глобалистами ЕС упрекается не только в опасной миграционной политике, но и в цензуре, подавлении политической оппозиции, резком снижении рождаемости, а также утрате национальной идентичности. Словом, во всем том, что Санду в сотрудничестве с Европейской комиссией энергично внедряет на молдавской почве в последние годы.

Наконец, американцы вряд ли благостно относятся к тому, что, воспользовавшись внутренним противостоянием в США на президентских выборах осенью прошлого года, Санду фактически выдавила из республики креатуру Вашингтона на посту Антикоррупционной прокуратуры Веронику Драгалин. Уроженка Молдавии, гражданка США, она работала в американской прокуратуре, а в 2022 году была фактически переведена на работу в Кишинев, где по настоянию западного лобби была создана эта структура. Ставшая в ее главе Драгалин стремилась расширить свое влияние на административную систему Молдавии, неоднократно критиковала спорные решения Санду в правоохранительной сфере, намекая на коррупционные схемы.

Во время нахождения Джо Байдена в Белом доме молдавские власти терпели такой присмотр за собой, но во время "пересменки" американских президентов Драгалин вынуждена была уехать в США, а на ее место назначили абсолютно лояльного режиму Санду чиновника.

Таким образом, в скором времени Молдавия вполне может пополнить перечень стран, где происходит почти открытое противостояние трампистов и европейских глобалистов. В соседней Румынии, к примеру, во время президентской избирательной кампании 2024–2025 годов близкие к Трампу чиновники открыто говорили о поддержке суверенистского движения. Евробюрократия между тем делала ставку на Никушора Дана, одержавшего весьма трудную победу. Широко известна борьба между сторонниками разных геополитических ориентаций в Венгрии.

При этом "ресурса прочности" у режима Санду в случае американского наступления против интересов евробюрократии на "молдавском фронте" значительно меньше, чем у тех же национал-либералов в Румынии. А это значит, что прозападным властям в Кишиневе придется демонстрировать гораздо более многовекторную внешнюю политику, нежели это было во время монопольного доминирования там Брюсселя.

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора. Использование материала допускается при условии соблюдения правил цитирования сайта tass.ru