Правда глаза колет: почему европейцы приняли в штыки новую Стратегию нацбезопасности США

Андрей Низамутдинов — о том, как разошлись пути Европы и США и остается ли у них шанс на нормализацию отношений

© AP Photo/ Virginia Mayo

О мрачной судьбе, ожидающей Старый Свет, написано немало ярких и талантливых антиутопий. В них Европа предстает то тоталитарной, насквозь пронизанной цензурой, повсеместно использующей новояз; то утратившей историческую память и традиционные ценности, в том числе семейные; то оказавшейся под господством "понаехавших" из других регионов, утратившей волю и способность к сопротивлению, покорно принимающей чуждые порядки и правила… На днях появилось еще одно произведение того же рода, которое объединяет в себе все самые мрачные прогнозы, сделанные писателями прошлого. Вот только опирается оно не на вымысел, а на реальные факты. Речь, как многие, несомненно, уже догадались, о документе под названием "Стратегия национальной безопасности США" (NSS-2025).

Документ разрушительной силы

Публикация проходного, казалось бы, документа (подобные стратегии принимает каждая очередная американская администрация) произвела, без преувеличения, эффект разорвавшейся бомбы. Если бы речь шла о книжном рынке, то Стратегия нацбезопасности, вне всякого сомнения, тут же взлетела бы в топы продаж и возглавила список бестселлеров. Все дело в содержании этого документа, который на корню ломает устоявшиеся стереотипы и не только таит в себе угрозу разрушения миропорядка, сложившегося после Второй мировой войны, но и полностью хоронит само понятие "коллективный Запад".

Документ отличается фактическим отказом США от претензий на роль "глобального жандарма" ("Атланта, поддерживающего весь мировой порядок") и мягким тоном по отношению к традиционным противникам — России и Китаю, но главное — это беззастенчивая и нелицеприятная критика в адрес столь же традиционных партнеров из Западной Европы, которых в NSS-2025 объявляют едва ли не изгоями и идеологическими врагами.

Почему я тут делаю акцент на Западную Европу? Да потому, что сами авторы стратегии прямо заявляют: приоритетом своей "широкой политики в Европе" Соединенные Штаты видят "создание здоровых наций Центральной, Восточной и Южной Европы посредством торговых связей, продажи оружия, политического сотрудничества, культурных и образовательных обменов".

Судя по всему, в Западной Европе, являющейся историческим ядром ЕС, дела настолько плохи, что авторам стратегии создание там "здоровых наций" видится делом почти безнадежным. Собственно, на это прямо указано в документе: "Более масштабные проблемы, с которыми сталкивается Европа, включают действия Европейского союза и других транснациональных организаций, которые подрывают политическую свободу и суверенитет, также они включают в себя миграционную политику, меняющую континент и сеющую раздор, цензуру и подавление политической оппозиции, резкое падение рождаемости, а также потерю национальной идентичности и самоуважения. Если нынешние тенденции сохранятся, Европа изменится до неузнаваемости через 20 лет или меньше".

Диагноз, что и говорить, суровый: пациент скорее мертв, чем жив. Впрочем, шанс на реанимацию еще есть: растущее влияние "патриотических партий" (европейские либералы их обычно именуют крайне правыми) "дает основания для большого оптимизма", поэтому Америка готова "продолжать отстаивать подлинную демократию, свободу слова и открытое чествование самобытности и истории европейских стран" и призывает своих союзников "содействовать этому возрождению духа". Правда, на пути к выздоровлению европейцам придется как минимум в корне изменить нынешнюю миграционную политику и "взять на себя основную ответственность за собственную оборону".

Обвинили в предательстве

Судя по всему, к подготовке стратегии основательно приложил руку Джей Ди Вэнс — положения NSS-2025 по духу и содержанию очень напоминают текст речи, с которой вице-президент США обратился к участникам Мюнхенской конференции по безопасности в феврале этого года. Кое-кто, помнится, был тогда настолько задет неправедными нападками, что даже расплакался.

На сей раз европейские лидеры смогли удержаться от слез и встретили публикацию американского документа, гордо сжав зубы, — в том числе и потому, чтобы не сказать лишнего и не вызвать тем самым гнев хозяина Белого дома (никому не хочется публичную выволочку, как это произошло по весне с Владимиром Зеленским). Потом, правда, осмелели и даже позволили себе несколько критических замечаний.

"Мы не приемлем угроз вмешательства в политическую жизнь Европы. США не должны подменять собой европейских граждан, чтобы решать, какие политические партии являются хорошими, а какие — плохими", — отреагировал на новую американскую стратегию глава Евросовета Антониу Кошта. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц признался в "скептическом отношении к некоторым деталям документов, поступающих с американской стороны". А президент Франции Эмманюэль Макрон даже вступил в заочную дискуссию с Трампом, сказав, что у европейцев "на руках много карт", которые позволят им на равных участвовать в урегулировании конфликта на Украине.

Глава европейской внешнеполитической службы Кая Каллас поначалу проявила чудеса дипломатии, заявив, что США и ЕС, несмотря ни на что, "остаются главными союзниками и вместе работают над различными проблемами". Потом, поглядев на реакцию старших товарищей, тоже встала в позу: назвала звучащие из Вашингтона обвинения в нарушениях свободы слова в Европе "провокацией" и посоветовала США искать такие нарушения "в других местах".

Еще более решительно высказался предшественник Каллас на посту главы дипслужбы ЕС — Жозеп Боррель. Отставник, видимо, решил, что ему терять нечего, поэтому можно рубануть сплеча: "Вэнс уже ясно выразил в Мюнхене свое презрение к Европе, которое Трамп возвел в ранг Стратегии национальной безопасности. Это объявление политической войны ЕС. Он хочет видеть белую Европу, разделенную на отдельные страны, подчиняющуюся его требованиям и голосующую за тех, за кого он хочет. Европейские лидеры должны перестать отрицать, что Трамп — наш противник, прячась за боязливым и самодовольным молчанием". Тут, наверное, уместно будет вспомнить, что именно Боррель продвигал расистскую идею о европейском "цветущем саде", со всех сторон окруженном враждебными "джунглями". А в это самое время, как недавно выяснилось, в его окружении махровым цветом цвели взяточничество и коррупция. Ну и где на самом деле "джунгли"?

В целом, по свидетельству издания Politico, американская NSS-2025 вызвала ярость у еврочиновников. Однако они, по свидетельству французской Le Monde, стараются воздерживаться от публичной полемики, чтобы не испортить еще больше отношения с Соединенными Штатами.

В отличие от политиков, журналисты и эксперты в эпитетах не стесняются. Во Франции и Германии СМИ отмечают, что Белый дом использовал публикацию стратегии для беспрецедентных нападок на европейскую модель, и призывают лидеров ЕС объединить усилия против Трампа. Особую тревогу вызывает у них открытая ставка Вашингтона на создание раскола в Европе руками "патриотических" сил. Эксперты трактуют эти действия как прямое вмешательство во внутренние дела стран ЕС и попытку изменить политический режим.

Еще более негодуют пользователи социальных сетей. Согласно результатам исследования, проведенного АО "Крибрум" по заказу АЦ ТАСС, во Франции число негативных откликов на американскую стратегию почти втрое превышает количество позитивных мнений. А в Германии это соотношение составляет 1:4 в пользу критиков. Пользователи обвиняют Вашингтон в беспрецедентном вмешательстве в дела Европы и называют США главной угрозой европейской стабильности. Значительная часть критики концентрируется на личности американского лидера: его называют "предателем" и обвиняют в том, что он играет на руку Кремлю

Зря обижаются

Возмущение и обиду европейцев можно понять, вот только обижаются они зря: NSS-2025 — это не памфлет и не антиутопия, в ней нет ни слова вымысла. Как отрицать, например, экономический кризис, если в Германии — крупнейшей экономике Евросоюза — в текущем году почти 24 тыс. компаний инициировали процедуру банкротства? По данным компании Creditreform, количество банкротств увеличилось на 8,3% по сравнению с прошлым годом и вышло на максимальный уровень за последние 10 лет. Среди физических лиц банкротство запросили 76 тыс. человек — самый высокий уровень с 2016 года. Что, в этом виновата американская стратегия? Или причину, по совету евродипломатки Каллас, стоит поискать "в других местах"?

Да, собственно, и искать не надо — и без того ясно, что причина кроется в безумной, самоубийственной политике руководства как отдельных европейских стран, так и — особенно — Евросоюза в целом. Не случайно американский миллиардер Илон Маск так и написал в соцсети Х: "Комиссары ЕС ответственны за убийство Европы".

Одним из наиболее ярких примеров безумной упертости Еврокомиссии стала политика санкций против России, которая как раз и привела экономику Европы к нынешнему затяжному кризису. Другой пример — намерение во что бы то ни стало затянуть вооруженную стадию конфликта на Украине, помешать его мирному урегулированию, которое, кстати, в американской NSS-2025 прямо отнесено к числу "основных интересов" Соединенных Штатов. Получается, что, отвергая и критикуя американскую стратегию, Евросоюз прямо и открыто объявляет себя сторонником войны, а не мира. И тут никакие highly likely и прочие элементы современного европейского новояза никого не обманут.

В свежем интервью газете Politico американский президент вполне в духе NSS-2025 раскритиковал "катастрофическую", по его мнению, миграционную политику европейцев: "То, что происходит с Европой, — ужасно"; "Большинство европейских государств — они разлагаются"; "[Европейских лидеров] должно пугать то, что они делают со своими странами. Они разрушают свои страны".

Европейцы могут, конечно, снова обидеться и поспорить, но лучше бы прислушались. NSS-2025 — это не оскорбление и не приговор, это, скорее, диагноз.

Но правильно и своевременно поставленный диагноз уже заключает в себе шанс на выздоровление. Если, конечно, верно выбрать последующее лечение.

