По ком звенит медный таз: Трамп увидел "тяжелое состояние" экономики РФ
Никогда не читайте за завтраком американских газет — это крайне опасно: от неожиданности можно поперхнуться и практически лишиться чувств. Именно это произошло со мной, когда в издании Politico я вычитал приговор, который президент США Дональд Трамп вынес российской экономике. "Их экономика в тяжелом состоянии, в очень тяжелом состоянии", — заявил американский лидер.
После этих слов пришлось даже отложить в сторону бутерброд со свежайшим вологодским маслом и ломтиком камчатской нерки и в задумчивости уставиться в окно. Из подъезда соседнего дома, где разместился пункт выдачи популярного маркетплейса, тянулись покупатели с коробками, пакетами и свертками. Им повезло: они спокойно готовились встречать Новый год, не подозревая, что отечественная экономика, как видно с берегов Потомака, дышит на ладан.
Погребальный звон
Вообще-то Трамп далеко не первый, кто пытается хоронить экономику РФ, — гробокопателей и любителей навешивать ярлыки хватало во все времена. Чтобы не углубляться совсем уж далеко в историю, приведу лишь презрительное прозвище "Верхняя Вольта с ракетами" — так на Западе нередко называли СССР во второй половине 1980-х.
Примечательно, что в 1990-х, когда Россия трудно и медленно восстанавливалась после распада СССР и пределом мечтаний для миллионов были пресловутые "ножки Буша", наклеиванием ярлыков и раздачей мрачных прогнозов никто на Западе особо не утруждался. Зачем, если и без того ясно: Россия казалась там колоссом на глиняных ногах, который рухнул и уже никогда не поднимется. Конец истории.
Но РФ поднялась, выстояла, стала крепнуть, пошла собственным курсом — в общем, перестала быть ручной, превратилась в конкурента, даже соперника, и тональность высказываний снова поменялась. Вернее, сначала изменились действия: после госпереворота на Украине и воссоединения Крыма с Россией Запад ввел против нашей страны санкции. А вскоре тогдашний американский президент Барак Обама высокомерно заявил, что российская экономика "находится в изоляции", более того — она "разорвана в клочья". Тогда же был запущен в оборот термин "страна-бензоколонка", который на все лады повторяли политики в США и Европе.
Что характерно, европейцы, несмотря на санкции, продолжали вовсю закупать российские энергоносители, которые, как позже выяснилось, были главной основой европейского экономического роста. А "бензоколонка", четко исполняя долгосрочные контракты, мудро вкладывала полученную выручку в разработку собственных технологий, подъем сельского хозяйства, развитие инфраструктуры, возрождение авиа- и кораблестроения.
С новой силой погребальный звон по российской экономике стал раздаваться после того, как Россия в 2022 году начала СВО и получила в ответ массированные санкции. Хоронить в публичном выступлении экономику РФ стало для западных политиков признаком хорошего тона.
Как фанера над Парижем
После этих заявлений прошло три года. Россия, столкнувшаяся с жесточайшим санкционным давлением (один только ЕС принял 19 пакетов ограничений и сейчас готовит 20-й) и прямыми диверсиями (вспомнить хотя бы подрыв "Северных потоков"), стала крупнейшей в Европе и четвертой в мире экономикой по показателю ВВП по паритету покупательской способности (ППС). "Страна-бензоколонка" превратилась в одного из крупнейших поставщиков продовольствия на мировой рынок (ежегодный объем экспорта стабильно превышает $40 млрд). Несмотря на вторичные санкции, Россия сохраняет лидирующие позиции на рынках энергоносителей, удобрений, вооружений. Полным ходом идет создание собственных технологий, в ключевых отраслях импортозамещение составляет 60–80%, а на отдельных направлениях, прежде всего в оборонке, — практически 100%. Вообще российский ОПК вышел на такой уровень, о котором западные конкуренты могут только мечтать. То же самое относится и к обеспечению населения цифровыми услугами. При этом внутренний госдолг РФ по состоянию на 1 декабря составлял 30 трлн рублей, внешний — немногим более 56 млрд.
А что же происходит с теми, кто так усердно хоронил российскую экономику? По всем показателям они пролетают, как та самая фанера над Парижем. Во Франции госдолг достиг гигантской суммы €3,4 трлн (то есть более чем в 10 раз превосходит российский) и, по словам экс-премьера Франсуа Байру, продолжает ежечасно увеличиваться на €12 млн. Вместе с долгом растут и расходы на его обслуживание: в 2020 году они составляли €30 млрд, а к концу десятилетия возрастут до €100 млрд.
В Германии госдолг еще в середине года достиг исторического максимума в €2,5 трлн и продолжал расти. Число банкротств компаний в текущем году, по данным компании Creditreform, выросло на 8,3% по сравнению с прошлым годом и вышло на максимальный уровень за последние 10 лет, а среди физлиц — на самый высокий уровень с 2016 года.
В Великобритании госдолг — 2,9 трлн фунтов, что составляет практически 100% ВВП (в России — менее 20%).
В целом по еврозоне экономический рост, видимо, составит лишь 0,9% ВВП, тогда как объем госдолга вырастет с 89% до 91% ВВП. Одной из главных причин замедления экономического роста (а в отдельных странах — и рецессии) в Европе стал добровольный отказ от российских энергоносителей, из-за чего, например, цены на газ для промышленности выросли на 345%. В целом, согласно докладу, который подготовил по заказу еврокомиссии Марио Драги, ЕС безнадежно проигрывает США и Китаю. России тоже проигрывает, хотя признать это экс-премьер Италии постеснялся.
Чтобы поправить дела, Еврокомиссия предложила под видом помощи Украине украсть замороженные в Европе российские активы, но номер не прошел. Возможно, в том числе и потому, что у Вашингтона на эти деньги свои виды — он рассчитывает привлечь их для реализации собственных планов послевоенного восстановления Украины.
Российские миллиарды Трампу не помешают — по данным на октябрь, госдолг США превысил $38 трлн, то есть порядка 125% ВВП. По данным сенатора Рэнда Пола, каждую секунду этот долг увеличивается на $75 тыс. А попытка решить проблему за счет увеличения тарифов на импорт неизбежно привела к росту цен на внутреннем рынке. Получается, с успехами у трампономики пока что не очень. Может, потому глава вашингтонской администрации и решил "под елочку", когда принято подводить итоги года, перевести стрелки на "очень тяжелое состояние" российской экономики, чтобы отвлечь внимание от собственных проблем?
Или все проще: может, Стивен Уиткофф не довез до Трампа ящик красной икры из Хабаровского края, которую ему передали в Москве, вот хозяин Белого дома и обиделся на российскую экономику?
С икрой, кстати, у россиян под Новый год все нормально: хоть кеты, хоть горбуши, хоть нерки или кижуча. Да и в целом слухи о смерти российской экономики сильно преувеличены — мы это точно знаем.
Да и Трамп, как известно, склонен менять точку зрения под влиянием обстоятельств. В разговоре по телефону с российским лидером Владимиром Путиным 28 декабря и затем на пресс-подходе американский президент уже не вспоминал о трудностях экономики России. Напротив, он, по словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, настойчиво проводил мысль о "впечатляющих перспективах" экономического сотрудничества между РФ и США, которые откроются после урегулирования конфликта на Украине. Что ж, к взаимовыгодному и равноправному сотрудничеству Россия всегда готова.
