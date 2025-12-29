Мнение

По ком звенит медный таз: Трамп увидел "тяжелое состояние" экономики РФ

Андрей Низамутдинов — о том, когда Запад начал трубить о российских проблемах, и о реальном положении дел

© Антон Вергун/ ТАСС

Никогда не читайте за завтраком американских газет — это крайне опасно: от неожиданности можно поперхнуться и практически лишиться чувств. Именно это произошло со мной, когда в издании Politico я вычитал приговор, который президент США Дональд Трамп вынес российской экономике. "Их экономика в тяжелом состоянии, в очень тяжелом состоянии", — заявил американский лидер.

После этих слов пришлось даже отложить в сторону бутерброд со свежайшим вологодским маслом и ломтиком камчатской нерки и в задумчивости уставиться в окно. Из подъезда соседнего дома, где разместился пункт выдачи популярного маркетплейса, тянулись покупатели с коробками, пакетами и свертками. Им повезло: они спокойно готовились встречать Новый год, не подозревая, что отечественная экономика, как видно с берегов Потомака, дышит на ладан.

Погребальный звон

Вообще-то Трамп далеко не первый, кто пытается хоронить экономику РФ, — гробокопателей и любителей навешивать ярлыки хватало во все времена. Чтобы не углубляться совсем уж далеко в историю, приведу лишь презрительное прозвище "Верхняя Вольта с ракетами" — так на Западе нередко называли СССР во второй половине 1980-х.

Примечательно, что в 1990-х, когда Россия трудно и медленно восстанавливалась после распада СССР и пределом мечтаний для миллионов были пресловутые "ножки Буша", наклеиванием ярлыков и раздачей мрачных прогнозов никто на Западе особо не утруждался. Зачем, если и без того ясно: Россия казалась там колоссом на глиняных ногах, который рухнул и уже никогда не поднимется. Конец истории.

Но РФ поднялась, выстояла, стала крепнуть, пошла собственным курсом — в общем, перестала быть ручной, превратилась в конкурента, даже соперника, и тональность высказываний снова поменялась. Вернее, сначала изменились действия: после госпереворота на Украине и воссоединения Крыма с Россией Запад ввел против нашей страны санкции. А вскоре тогдашний американский президент Барак Обама высокомерно заявил, что российская экономика "находится в изоляции", более того — она "разорвана в клочья". Тогда же был запущен в оборот термин "страна-бензоколонка", который на все лады повторяли политики в США и Европе.

Что характерно, европейцы, несмотря на санкции, продолжали вовсю закупать российские энергоносители, которые, как позже выяснилось, были главной основой европейского экономического роста. А "бензоколонка", четко исполняя долгосрочные контракты, мудро вкладывала полученную выручку в разработку собственных технологий, подъем сельского хозяйства, развитие инфраструктуры, возрождение авиа- и кораблестроения.

С новой силой погребальный звон по российской экономике стал раздаваться после того, как Россия в 2022 году начала СВО и получила в ответ массированные санкции. Хоронить в публичном выступлении экономику РФ стало для западных политиков признаком хорошего тона.

С пеной у рта Президент США Джо Байден: "Рубль превратился в пыль. Экономика России на пути к краху". Вице-президент США Камала Харрис: "Россия становится изгоем. Ее экономика разрушается из-за санкций". Министр финансов США Джанет Йеллен: "Россия столкнулась с финансовым кризисом и рецессией. Ее экономика сокращается, инфляция растет, а резервы заморожены". Госсекретарь США Энтони Блинкен: "Россия теряет будущее. Ее экономика становится все более зависимой от Китая, а технологии устаревают". Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен: "Мы видим, как российская экономика скатывается в изоляцию. Санкции душат ее экономический потенциал". Глава евродипломатии Жозеп Боррель: "Российская экономика тонет. Санкции работают, и они будут ужесточаться". Глава ЕЦБ Кристин Лагард: "Россия столкнулась с глубоким экономическим спадом, оттоком капитала и потерей доверия инвесторов". Президент Франции Эмманюэль Макрон: "Россия обрекает себя на экономическую и геополитическую изоляцию, платя высокую цену за свою агрессию". Канцлер ФРГ Олаф Шольц: "Санкции приведут к долгосрочному ослаблению российской экономики. Россия теряет будущее, в котором она нуждается". Вице-канцлер ФРГ Роберт Хайбек: "Россия становится экономическим карликом. Она теряет доступ к технологиям и рынкам, необходимым для развития". Министр экономики ФРГ Петер Альтмайер: "Россия своими действиями уничтожает основы своей экономики. Она теряет европейский рынок навсегда". Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон: "Путин загоняет Россию в экономическую катастрофу. Санкции уничтожают ее экономику". Глава МИД Великобритании Лиз Трасс: "Российская экономика отброшена на десятилетия назад. Санкции будут давить на нее еще долгие годы". Премьер-министр Италии Марио Драги: "Санкции против России приведут к ее экономической стагнации и технологической отсталости". Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте: "Россия заплатит огромную экономическую цену. Ее экономика уже в глубоком кризисе". Премьер-министр Финляндии Санна Марин: "Россия платит огромную цену. Ее экономика изолирована, и это будет продолжаться долго". Показать еще

Как фанера над Парижем

После этих заявлений прошло три года. Россия, столкнувшаяся с жесточайшим санкционным давлением (один только ЕС принял 19 пакетов ограничений и сейчас готовит 20-й) и прямыми диверсиями (вспомнить хотя бы подрыв "Северных потоков"), стала крупнейшей в Европе и четвертой в мире экономикой по показателю ВВП по паритету покупательской способности (ППС). "Страна-бензоколонка" превратилась в одного из крупнейших поставщиков продовольствия на мировой рынок (ежегодный объем экспорта стабильно превышает $40 млрд). Несмотря на вторичные санкции, Россия сохраняет лидирующие позиции на рынках энергоносителей, удобрений, вооружений. Полным ходом идет создание собственных технологий, в ключевых отраслях импортозамещение составляет 60–80%, а на отдельных направлениях, прежде всего в оборонке, — практически 100%. Вообще российский ОПК вышел на такой уровень, о котором западные конкуренты могут только мечтать. То же самое относится и к обеспечению населения цифровыми услугами. При этом внутренний госдолг РФ по состоянию на 1 декабря составлял 30 трлн рублей, внешний — немногим более 56 млрд.

А что же происходит с теми, кто так усердно хоронил российскую экономику? По всем показателям они пролетают, как та самая фанера над Парижем. Во Франции госдолг достиг гигантской суммы €3,4 трлн (то есть более чем в 10 раз превосходит российский) и, по словам экс-премьера Франсуа Байру, продолжает ежечасно увеличиваться на €12 млн. Вместе с долгом растут и расходы на его обслуживание: в 2020 году они составляли €30 млрд, а к концу десятилетия возрастут до €100 млрд.

В Германии госдолг еще в середине года достиг исторического максимума в €2,5 трлн и продолжал расти. Число банкротств компаний в текущем году, по данным компании Creditreform, выросло на 8,3% по сравнению с прошлым годом и вышло на максимальный уровень за последние 10 лет, а среди физлиц — на самый высокий уровень с 2016 года.

В Великобритании госдолг — 2,9 трлн фунтов, что составляет практически 100% ВВП (в России — менее 20%).

В целом по еврозоне экономический рост, видимо, составит лишь 0,9% ВВП, тогда как объем госдолга вырастет с 89% до 91% ВВП. Одной из главных причин замедления экономического роста (а в отдельных странах — и рецессии) в Европе стал добровольный отказ от российских энергоносителей, из-за чего, например, цены на газ для промышленности выросли на 345%. В целом, согласно докладу, который подготовил по заказу еврокомиссии Марио Драги, ЕС безнадежно проигрывает США и Китаю. России тоже проигрывает, хотя признать это экс-премьер Италии постеснялся.

Чтобы поправить дела, Еврокомиссия предложила под видом помощи Украине украсть замороженные в Европе российские активы, но номер не прошел. Возможно, в том числе и потому, что у Вашингтона на эти деньги свои виды — он рассчитывает привлечь их для реализации собственных планов послевоенного восстановления Украины.

Российские миллиарды Трампу не помешают — по данным на октябрь, госдолг США превысил $38 трлн, то есть порядка 125% ВВП. По данным сенатора Рэнда Пола, каждую секунду этот долг увеличивается на $75 тыс. А попытка решить проблему за счет увеличения тарифов на импорт неизбежно привела к росту цен на внутреннем рынке. Получается, с успехами у трампономики пока что не очень. Может, потому глава вашингтонской администрации и решил "под елочку", когда принято подводить итоги года, перевести стрелки на "очень тяжелое состояние" российской экономики, чтобы отвлечь внимание от собственных проблем?

Или все проще: может, Стивен Уиткофф не довез до Трампа ящик красной икры из Хабаровского края, которую ему передали в Москве, вот хозяин Белого дома и обиделся на российскую экономику?

С икрой, кстати, у россиян под Новый год все нормально: хоть кеты, хоть горбуши, хоть нерки или кижуча. Да и в целом слухи о смерти российской экономики сильно преувеличены — мы это точно знаем.

Да и Трамп, как известно, склонен менять точку зрения под влиянием обстоятельств. В разговоре по телефону с российским лидером Владимиром Путиным 28 декабря и затем на пресс-подходе американский президент уже не вспоминал о трудностях экономики России. Напротив, он, по словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, настойчиво проводил мысль о "впечатляющих перспективах" экономического сотрудничества между РФ и США, которые откроются после урегулирования конфликта на Украине. Что ж, к взаимовыгодному и равноправному сотрудничеству Россия всегда готова.

