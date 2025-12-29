Мнение

Матрешка, медали, истерика Карлсена. Как россияне заявляют о себе в Дохе

Андрей Карташов — о чемпионате мира по рапиду и блицу

Валентина Гунина © Андрей Карташов/ ТАСС

В Дохе все начинается еще до входа в зал. К арене ведет длинная дорожка, по обеим сторонам — флаги с изображениями шахматистов. Большие лица, сосредоточенные взгляды, слегка театральная подача. Разумеется, самый центральный — Магнус Карлсен. Его невозможно не заметить: даже воздух вокруг будто заранее соглашается, кто здесь главный.

Карлсен вообще ведет себя как рок-звезда, случайно оказавшаяся на шахматном турнире. В первый день он умудрился опоздать на символический первый ход. Президент Международной шахматной федерации (FIDE), местные шейхи в безупречных одеждах, мы, журналисты, и операторы стояли и ждали его минут пять, переглядываясь в неловком молчании. Никто не говорил ни слова. Неловкая, вязкая тишина, в которой кондиционеры работали громче человеческого достоинства. Когда Карлсен все же появился, никто не возмутился. Рок-звездам можно.

Я приехал в Доху с внутренним убеждением: россияне здесь выступят сильно. Не обязательно эффектно, но так, что это невозможно будет игнорировать. И с первых же дней стало ясно — именно так все и пойдет.

Матрешка вместо официальных символов

Флага нет. Его нам еще не вернули. Он отсутствует в протоколах и на экранах. Но это отсутствие скорее формальное. Все прекрасно знают, откуда наши шахматисты. Даже в официальной трансляции звучит прямолинейно и без пауз: "Фром Раша".

В первый день Валентина Гунина решила вопрос символики проще и честнее всех. Она пришла в свитере с матрешкой: теплом, ярком, абсолютно не вписывающемся в стерильный шахматный интерьер.

"Флага нет, но пусть будет матрешка", — сказала она мне, закутываясь в свитер. Фраза прозвучала не как вызов, а как констатация. И никто с Валей не спорил.

Артемьев против рок-звезды

Во второй день Владислав Артемьев сделал то, что обычно запрещено негласным кодексом шахматного истеблишмента: он довел Карлсена до нервного срыва.

Норвежец вышел на партию зевая. Настолько демонстративно, что хотелось предложить ему подушку и плед. В его движениях было все — скука, пренебрежение, уверенность человека, который считает, что партия уже выиграна.

А потом он проиграл.

И тут случилось прекрасное: Карлсен вскочил и пулей убежал, не расставив фигуры. Даже не посмотрел на доску, словно она его оскорбила. Оператор с камерой получил толчок — не сильный, но показательный. Мир увидел, что король может быть очень плохим проигравшим.

Это была не просто победа Артемьева. Это был сбой в матрице.

Артемьев — полная противоположность Карлсену. Всегда скромный. Всегда вежливый. Всегда на "вы". Общается легко, без защиты и без позы. За доской — сосредоточенный, вне ее — спокойный, улыбчивый и открытый.

Осторожность вместо рывка

Увы, в решающий день Владислав испугался собственных возможностей. Он начал делать ничьи — аккуратно, прагматично, почти по-бухгалтерски. Лишь бы не упустить медаль.

После он мне признался: "Есть люди, которые любят рисковать, а есть практичные. Я скорее второй. Магнус набрал ход — выиграл пять партий подряд. Чтобы его обогнать, бороться за золото, мне сегодня надо было очень рисковать".

Серебро — результат сильный и заслуженный. Хотя ощущение, что Влад был способен завоевать золото, все равно осталось.

Золото Горячкиной без лишних движений

Александра Горячкина провела турнир иначе. Спокойно, ровно, будто давление существовало где-то отдельно от нее. Она дошла до тай-брейка и там оказалась сильнее китаянки — без внешних эмоций, без драматических пауз.

На пресс-конференции это чувствовалось особенно. Карлсен, все еще недовольный, подробно рассказывал, как именно он проиграл Артемьеву, и сетовал на поражение от Сергея Карякина девять лет назад. А Горячкина скромно улыбалась и говорила просто: "Я победила, маму обняла — и это самое главное. Больше ничего не хочется".

После этих слов любые дополнительные вопросы теряли смысл.

Впереди блиц

Впереди еще два дня блица — быстрых, нервных, резких шахмат. Хочется, чтобы и там россияне выступили так же уверенно и звонко. Основания для этого есть. В Дохе они уже дали понять: пусть без флага, но шахматистов из России отлично видно.

