Блэкаут в Берлине. Политики ищут виновных, но это не русские

Александр Цыганов — об энергетическом коллапсе в столице Германии и о том, кто виноват в том, что жители Берлина замерзают

Шторм "Элли" засыпает Германию снегом. Немецкая метеорологическая служба (DWD) прогнозирует до десяти сантиметров свежего снега, ледяной дождь и порывы ветра от 50 до 60 километров в час. "Это уже становится экстремальной ситуацией", — тревожно предупреждают метеорологи DWD.

Левые экстремисты оставили четверть Берлина без света и тепла ради "самообороны и международной солидарности со всеми, кто защищает Землю и жизнь", а мэр города во время спасательных мероприятий играет в теннис.

Что произошло

В субботу 3 января юго-запад Берлина остался без электричества после того, как были подожжены кабельный мост через Тельтов-канал к электростанции Лихтерфельде, а силовые кабели дополнительно пробиты и закорочены стальными стержнями.

Были обесточены около 50 тыс. домохозяйств и 2 тыс. торговых точек. Вырубились сотовая связь и интернет. Ряд жилых домов в Берлине остался без отопления. В это время ночная температура падал до минус 7 градусов, что в условиях влажного германского климата можно смело понижать вдвое.

Ради жизни на Земле…

Ответственность за диверсию взяла на себя левая экстремистская группировка "Вулкан", которая на протяжении уже — внимание! — 14 лет совершает диверсии в Берлине и Бранденбурге. (Кстати, после подобного поджога в сентябре 2025 года преступников так и не нашли).

В своем письме-обращении в полицию диверсанты объявили, что "нападение на газовую электростанцию является актом самообороны и международной солидарности со всеми, кто защищает Землю и жизнь".

"Целью акции, — пояснили экстремисты, — было не отключение электроэнергии, а экономика, работающая на ископаемом топливе". "Цель акции — нанести серьезный ущерб газовой отрасли и жадности к энергии", — говорится в заявлении.

Дело в том, считает эта группа, от имени которой поджоги в Берлине и Бранденбурге неоднократно совершаются аж с 2011 года, что современная "жадность к энергии" разрушает естественные источники жизни, так как в результате глобального потепления "целые регионы становятся непригодными для жизни из-за жары".

Экстремисты, однако, рассчитывали, что "многократно защищенная энергосистема в кратчайшие сроки снова подключит домохозяйства к разветвленной энергосистеме по другим линиям электропередач". И то, что этого не произошло, у них самих вызвало оторопь. Отчего они принесли свои извинения "менее обеспеченным людям" на юго-западе Берлина: длительное отключение электроэнергии в частных домах "не было преднамеренным или (снова внимание!) просчитанным".

Но мэр имел право отвлечься. Или — развлечься?

На деле оказалось, что, по прогнозам оператора электросети Берлина, подача электроэнергии в районах Николассе, Целендорф и Ванзее будет прервана до четверга. На утро пятницы было еще неизвестно, возобновилась ли подача энергии в полном объеме.

Мнение берлинцев по этому поводу выразил, вероятно, один из читателей в прессе: "Что меня больше всего раздражает: как поджог, совершенный, по-видимому, "только" группой преступников, может привести к многодневному отключению электроэнергии в нескольких районах города? Это не предвещает ничего хорошего для более профессиональных атак, например, в смысле гибридной войны".

Действительно, первые анализы, проведенные властями в поисках ответов на вопросы "А что, если дело не остановится на этом отключении электроэнергии? Что, если саботаж, диверсии и системные сбои будут повторяться снова и снова?", приводят к более чем унылым выводам.

Прежде всего, подобные случаи продолжают рассматриваться не как современная социальная реальность, а как просто административная проблема. А в качестве таковой все давно отрегулировано: планы действий в чрезвычайных ситуациях существуют, обязанности распределены, инструкции написаны.

Правда, при этом не возникает единого, так сказать, центра ответственности: операторы энергосетей отвечают за их физическую защиту, за теплоснабжение — местные сети, эвакуацию объектов обеспечивают сами объекты. Для домов престарелых существуют их администрации.

Государство не выступает как гарант для собственных граждан. Но лишь как посредник между юрисдикциями. Оно координирует, предупреждает, планирует, но не обеспечивает и на защищает.

Символом чего и стала ситуация вокруг мэра Берлина Кая Вегнера. Как выяснилось, во время субботнего блэкаута он… спокойно играл в теннис на окраине столицы. И никакого дискомфорта для своей совести не чувствовал: "Я не скучал и не бездельничал, а весь день был на телефоне, пытаясь координировать действия и быть в курсе событий".

Обогревайтесь сами. Вы не беженцы!

Тем временем власти, давая экстренное предупреждение в связи с приходом шторма "Элли", индифферентно советуют населению: "Держите под рукой хотя бы один из следующих источников тепла на случай отключения электричества: дополнительные одеяла, спальные мешки и теплые зимние пальто… Оденьте младенцев в более теплую одежду, например, в комбинезоны или спальные мешки".

А пока берлинских пенсионеров разместили на раскладушках в спортивных залах, в то время как во временном убежище для мигрантов, которое устроили в бывшем аэропорту Тегель, быстро создали комфортные условия. Недовольным же таким раскладом власти предложили переехать в гостиницы за 70 евро в сутки с завтраком, хотя для тех же беженцев, в том числе украинских, за счет налогоплательщиков снимаются отели целиком. И проживание в них бесплатно.

Но виноваты русские

Знаковое высказывание прозвучало из уст известного ястреба из правящего ХДС, близкого к канцлеру Мерцу Родериха Кизеветтера, известного своей крайней русофобской позицией. "Мы знаем, что Россия совершает ряд атак и актов саботажа, а также считает Германию и другие страны, с которыми она, по ее мнению, находится в состоянии войны, законными целями, потому что мы поддерживаем Украину". А потому "ничего нельзя исключать". Этот политик решил разобраться и с текстом группировки "Вулкан": "Лингвистический анализ показывает, что обратный перевод [обращения группы] на русский дает более точное языковое представление, чем использованный корявый немецкий", — объявил Кизеветтер.

Между тем экспертизой, в том числе известной от Берлинской службы защиты конституции, которая относит группировку "Вулкан" к анархистскому спектру, твердо установлено: по крайней мере в восьми случаях тексты писем-признаний прошлых лет настолько похожи по структуре, стилю и содержанию, что агентство исходит из "(частично) идентичного круга авторов".

Но для Кизеветтера это неважно.

Кстати, огромное количестве дизель-генераторов Германия отправила на Украину.

