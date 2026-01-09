Мнение

Швыдкой: похоже сегодня решили бросаться камнями

Спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой — о послевкусии новогодних праздников с точки зрения политики

Михаил Швыдкой , Художественный руководитель Московского театра мюзикла, научный руководитель факультета Высшей школы культурной политики и управления в гуманитарной сфере МГУ. Лауреат Государственной премии России

© Morteza Nikoubazl/ NurPhoto via Getty Images

Ощущение новогодних чудес всегда истончается после Рождества. Но в наступившем году все случилось значительно раньше. Еще не доели нарезанный и приправленный майонезом к новогодней ночи оливье, как США выкрали Николаса Мадуро и его жену из Каракаса, а протесты в Иране обрели столь серьезный оборот, что Аятолла Али Хаменеи разработал план возможной эмиграции.

"Подарков" хватило на всех

В качестве новогоднего подарка с елки желаний США захотели получить Гренландию, что не обрадовало ни официальный Копенгаген, ни жителей этого датского острова. Американцы вышли еще из 66 международных организаций вдобавок к тем, из которых они вышли в прошлом году. В том числе из 31 структуры ООН.

На этом фоне перестановки в Киеве казались подростковыми играми. На линии военного соприкосновения с ВСУ российская армия продвигалась вперед по всем направлениям, — и это непрекращающееся боестолкновение то приближало, то отодвигало от нас все мировые события.

Многочисленные комментарии американских властей по поводу смены власти в Венесуэле и превращения ее в своеобразный протекторат США без всяких дипломатических стеснений, что называется, "с последней прямотой", выразил политический советник Дональда Трампа по внутренней безопасности Стивен Миллер: "Можно сколько угодно говорить о международных приличиях и всем остальном, однако мы живем в мире, в реальном мире, который управляется силой и мощью. Это железные законы мира, которые существуют с начала времен". И кажется, что ему трудно возразить.

"Сильный всегда прав"

Любой латинист вспомнит об ius fortis, праве сильного, приправив эти слова знаменитым девизом галлов — "наше право мы носим на конце нашего меча". Философы найдут соответствующую цитату в "Левиафане" Томаса Гоббса: "Конечно, правильны оба утверждения: человек человеку Бог, и человек человеку волк. Первое — в том случае, если речь идет об отношениях между собою сограждан, второе — когда речь идет об отношениях между государствами". Историки укажут на несомненное сходство между изречениями Стивена Миллера и французского лексикографа Пьера Буаста, скончавшегося в 1824 году. Он утверждал, что "политика провозглашает великие принципы, но признает только право сильного". Отто фон Бисмарк был прямолинейнее: "Сильный всегда прав".

Против лома нет приема, если нет другого лома

Этот далеко не полный экскурс к "началу времен" сделан вовсе не для того, чтобы обвинить Стивена Миллера в плагиате. Он просто в очередной раз подтвердил то, что повторялось в известной нам истории не единожды. Как любили писать пламенные публицисты советской поры — "Маски сброшены"! То есть всякий раз, когда тебе захочется прокричать, что жизнь прекрасна, лом, против которого, как считают, нет приема, просто раздробит тебе череп. Можно было бы, конечно, согласиться с этим, что и делает немалое количество граждан, призывающих решать все конфликты с помощью грубой силы, но опасность такого подхода и в международной, и во внутренней политике государств, приводила к разрушению огромных империй, к хаосу переустройства мира. Ведь против лома нет приема, если нет другого лома. И этих ломов может быть немало.

Демонтаж мировых договоренностей

Еще Генри Киссинджер полагал, что мировая политика имеет дело с государственными субъектами, которые существуют как бы не в едином историческом измерении. Если Стивен Миллер, верный трампист, выражает новую внешнеполитическую доктрину США, то, похоже, что великая мировая держава словно вываливается из нынешнего времени. Она оказывается в эпохе, предшествующей Гаагской конференции 1899 года, организованной по инициативе России для обсуждения механизмов решения споров мирным путем. Впрочем, сам Миллер не углубляется в историю, он просто призывает Запад отказаться от обязательств, взятых на себя после Второй мировой войны. Дан новый в высшей степени серьезный импульс к демонтажу общей конструкции мировых договоренностей, которые возможно и демонстрируют свою обветшалость, но сохраняют такие площадки как ООН, отказываться от них явно непродуктивно. Прагматические интересы далеко не всегда важнее гуманистических ценностей. Зигмунд Фрейд утверждал, что "первый человек, который бросил ругательство вместо камня, был творцом цивилизации". Похоже, что сегодня решили бросаться камнями. Можно только гадать насколько их хватит.

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора. Использование материала допускается при условии соблюдения правил цитирования сайта tass.ru