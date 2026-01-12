Мнение

Получили, что хотели. Кто выиграл в обмене между ЦСКА и "Зенитом"

Роман Шлуинский — о переходах Игоря Дивеева и Лусиано

Защитник "Зенита" Игорь Дивеев © Михаил Синицын/ ТАСС

Футбол уже давно перестал ассоциироваться с верностью традициям, он полностью превратился в бизнес. Поэтому переходы игроков принципиальных соперников уже не вызывают удивления. Так получилось и с обменом между московским ЦСКА и петербургским "Зенитом" — в город на Неве отправился защитник Игорь Дивеев, а в столицу перебрался аргентинский нападающий Лусиано. ЦСКА всегда с умом подходит к трансферам, и из этого обмена армейцы также получат больше выгоды.

"Зениту" тяжело приходится даже при текущем лимите на легионеров в Мир — Российской премьер-лиге (РПЛ). Главный тренер команды Сергей Семак вынужден ослаблять одну из линий, чтобы не нарушить регламент. Иногда приходится выпускать в атаке Александра Соболева и в защите Нуралы Алипа, чтобы задействовать все возможные слоты на иностранцев. Поэтому для "Зенита" переход высококлассного игрока сборной России Дивеева выглядит как спасение. Плюс ко всему приходится держать в уме инициативу Министерства спорта РФ о новом лимите: 10 игроков в заявке, 5 — на поле.

Лусиано в "Зените" потерял место в стартовом составе, несмотря на довольно удачный старт после перехода — 10 голов в 23 матчах РПЛ. Но потом он стал заложником лимита. Основным форвардом является Матео Кассьерра, однако даже после его травмы Лусиано не стал чаще появляться на поле. Семак решил играть по схеме с "ложной девяткой" (без номинального форварда — прим. ТАСС) с полузащитником Луисом Энрике на острие. Поэтому "Зенит" ничего не теряет от такого перехода точно.

Но сделка выглядит более выигрышной для ЦСКА, поскольку армейцы также получат дополнительные деньги. Однако и это не главное, москвичи выиграли именно в игровом плане. "Зенит" же был вынужден пойти на такие условия.

ЦСКА порадовал всех и вся

Конечно, не стоит даже сомневаться в уровне мастерства Дивеева. Он был основным центральным защитником ЦСКА, остается им в сборной России, скорее всего, будет таковым и в "Зените". Помимо сильных качеств при игре в обороне, Дивеев еще и часто забивает. В этом сезоне у защитника 3 гола в разных турнирах, в прошлом — 6.

Но нельзя забывать о его хронической травме ахиллова сухожилия. В последних двух сезонах защитник не так часто пропускал матчи по причине здоровья, как раньше. Худшим в этом плане был сезон-2023/24, когда его прооперировали из-за травмы лодыжки, он пропустил 208 дней. Тогда же появилось хроническое заболевание. Из-за ахилла защитник не всегда успевает восстанавливаться от матча к матчу. Поэтому тренеру ЦСКА приходилось проводить ротацию в составе.

Дивеев еще молод для защитника, ему 26 лет. В "Зените" его ждет сильная конкуренция с иностранцами за место в составе. Безусловно, Дивеев с его характеристиками и умениями должен закрепиться в стартовом составе, еще и с учетом лимита на легионеров. Но все это может перечеркнуть одна травма ахилла, после чего могут начаться проблемы.

ЦСКА уже не первый год делает ставку на молодых воспитанников. За первую часть сезона сильно окреп 21-летний центральный защитник Матвей Лукин, больше игровой практики станет получать второй центральный защитник Жоао Виктор. Уход Дивеева поначалу снизит качество игры в обороне армейцев, но ненадолго. Лукину и Виктору нужно время получше притереться друг к другу. Также СМИ сообщали о планах ЦСКА приобрести нового иностранного центрального защитника, который усилит конкуренцию. Дивеев был лучшим в составе ЦСКА по выигранным верховым единоборствам, но и в этом компоненте защитникам армейцев по силам прибавить.

Но самое важное для ЦСКА — приобретение форварда, которого ждали еще после ухода Федора Чалова в апреле 2024 года. На замену пришел Тамерлан Мусаев, у которого получился хороший сезон-2024/25 — 10 голов в 43 матчах в разных турнирах. Однако в текущем сезона дела у него обстоят не так радужно. Как и у другого нападающего — бразильца Алеррандро. На двоих они забили 6 голов. Лусиано уже показал, что может играть тяжелого форварда, который как раз нужен ЦСКА. Для этого у него есть все необходимое. Форвард такого плана придаст мощи легкой атаке ЦСКА.

