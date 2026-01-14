Мнение

Критическое начало года: за что цепляется Зеленский

Павел Кухаркин — о том, как киевский наместник "добивает" молодежь, чтобы остаться у власти

Отключения света и проблемы с отоплением, которые киевская власть не может решить по сегодняшний день, цепной реакцией запустили ряд социальных проблем и дефицит товаров на Украине. К этому также можно добавить усталость от неисполненных обещаний, военных действий, коррупционных скандалов и так далее.

Однако у киевского наместника есть план. Но он не про то, как сделать жизнь граждан лучше, а как самому удержаться у кормушки, которую Запад все еще продолжает пополнять.

Киев сегодня

Украинская столица испытывает энергетический коллапс, со слов мэра Киева Виталия Кличко, не хватает электричества даже "для критической инфраструктуры". В некоторых многоэтажках разорвало трубы — после остановки отопления на прошлой неделе там не слили воду, сообщает глава украинского Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко. Даже депутаты украинского парламента сидят в куртках, министерства страдают из-за проблем с канализацией. Так что уже не только рядовой гражданин, но и чиновник испытывает "все прелести" террористической деятельности режима Зеленского и ее последствия.

На фоне этого народ начал массово закупать продукты, опасаясь закрытия магазинов. Из-за чего, например, в столице уже второй день наблюдаются пустые полки и дефицит хлеба.

И, думаю, надо признать, что ситуация не улучшится, если украинские власти продолжат заниматься провокациями.

Именно в столице сосредоточены оборонные предприятия, большой логистический хаб — это один из важнейших городов украинского ВПК. Любые проблемы в Киеве имеют цепную реакцию, влияют на все вооруженные силы страны. Обеспечить энергетическими резервами производства местные власти не могут.

При этом тот же Виталий Кличко отметил, что Украина не обладает необходимыми ресурсами для отражения ударов с воздуха даже по Киеву. Здесь хочется отметить — око за око, но вся СВО — это ответ на провокации, угрозы… Запада, НАТО, властей этого соседнего государства.

Какие еще "сюрпризы" ждут украинцев

Из-за дефицита бюджета Киев сворачивает социальные выплаты, о повышениях заработных плат тоже стоит забыть. При этом растут налоги, тарифы на коммунальные услуги. А качество ухудшается — из-за износа инфраструктуры и боевых действий. Повышаются и цены, а рабочих мест больше не становится.

К тому же каждый поход на работу или просто в магазин для украинского мужчины — смертельная лотерея. В связи с активными действиями территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК). Легальных способов, как избежать службы, становится все меньше.

Бега от людоловов и все репрессивные способы мобилизации продолжатся.

Верховная рада вскоре продлит военное положение и мобилизацию еще на 90 дней. Но и этого Зеленскому и его окружению мало. Дефицит человеческого ресурса с рекордным дезертирством порождают новые инструменты пополнения рядов ВСУ.

В Раде хотят отменить отсрочку от мобилизации для мужчин старше 25 лет, поступающих в вузы и учреждения профобразования. Такую инициативу озвучил Сергей Бабак, глава комитета по вопросам образования, науки и инноваций.

Видимо, киевский режим не нуждается в квалифицированных кадрах. В системе высшего и профессионального образования сейчас обучается порядка 250 тыс. мужчин призывного возраста. Для Зеленского — это в первую очередь ресурс войны и возможность еще удержаться у власти.

Каков план

А Владимира Зеленского, на мой взгляд, действительно интересует лишь один вопрос — как остаться на месте. Социальные проблемы, бедность и так далее его не сильно заботят. Он решил продолжить свой курс на войну и в 2026 году, без малейшего желания ее остановить.

Что на это указывает?

В первую очередь террористическая деятельность режима. Ответы лично Зеленского не сильно волнуют, ведь у него все сытно и тепло.

Во вторую очередь подобного рода инициативы парламента, которые направлены на пополнение рядов ВСУ любой ценой.

И третий фактор, но, пожалуй, самый главный, — срыв мира через фальсификацию.

Что имеется в виду? В связи с коррупционным скандалом Зеленский был вынужден начать перестановки в своем окружении. Сейчас он собирает вокруг себя либо самых преданных, либо самых отъявленных преступников из СБУ или ГУР. Но ключевым для Украины, на мой взгляд, станет назначение на должность министра обороны его друга — Михаила Федорова, который занимался цифровизацией страны и, явно, курировал мошеннические кол-центры. Он также причастен к вычислению уклонистов через приложение "ДИЯ", раздачу так называемой "тысячи Зеленского".

В целом же считаю, что план состоит в том, чтобы провести псевдоцифровизацию украинской армии, куда попадут и живые, и мертвые, и покинувшие часть. А дальше провести референдум, результатом которого станет сфальсифицированный результат — мол, украинцы хотят и дальше воевать (за Зеленского и его друзей-коррупционеров).

В это же время мирный план американского президента Дональда Трампа затягивается, переписывается, доводится до абсурда и в итоге приводится в негодность.

Ситуация на фронте

Все попытки Киева удержать ключевые направления в 2025 году потерпели неудачу. Неумелый пиар возле Купянска показал, что Зеленский пытается изображать стабильность и успехи там, где их нет. А на запорожском и донецком направлениях даже попытки провести такие акции уже невозможны. Потерю Северска и Покровска для режима сложно переоценить, ведь карты, с которыми киевский глава катался в ЕС и США, предполагали успехи ВСУ и даже некоторые планы контрнаступлений.

Объективно ресурсов у ВСУ недостаточно, мотивация тает на глазах. Украинцы все четче понимают, что затеянная их властями авантюра не идет им на пользу и не имеет позитивных перспектив. Отображается это, как я уже отметил, и в количестве дезертиров, и тех, кто ищет лазейки для уклонения. Это, конечно, прямо пропорционально и с результатами на фронте.

Те же, кто в армии, прекрасно видят, как с большим запозданием штаб принимает решение об отступлении, из-за чего личный состав несет неоправданно большие потери.

Нет полной ясности и со снабжением армии по различным европейским программам (PURL и так далее).

Так что режим отлавливает людей, которые будут затыкать бреши. Опыт, здоровье и возраст не важны, главное — тянуть время и делать ставку на террористические атаки. Это план выжидания западной помощи, денег для власти. Есть ли понимание в Киеве, что желание отдавать жизни и здоровье за это падает с каждым днем даже у вчерашних "патриотов"?

Что в итоге

Киевское руководство не справляется с повседневными проблемами, но цепляется за власть всеми возможными способами — легальными или нет, это не важно. Продолжение военного конфликта рассматривается как наилучший вариант — и плевать на потери. Уже запущены все инструменты и готовятся новые законопроекты.

Мнение рядовых украинцев, как и их сложности, не волнует режим Зеленского, весь ресурс (который не попал в карман) тратят на ВСУ. Люди — лишь пешки в его авантюре, где он объявит, что пойти умереть за Зеленского важнее теплого дома и куска хлеба.

