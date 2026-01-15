Мнение

Сделка с Южной Америкой расколола ЕС: удержится ли фон дер Ляйен

Андрей Низамутдинов — о том, кто настаивает на соглашении, а кто против и как это проявляется

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен © Omar Havana/ Getty Images

Длившиеся почти три десятилетия переговоры о свободной торговле между Евросоюзом и южноамериканским объединением MERCOSUR (основателями являются Аргентина, Бразилия, Парагвай и Уругвай) наконец-то приблизились к финалу. Ожидается, что 17 января глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в Парагвае подпишет соглашение, которое сама она уже назвала "историческим".

Однако не все в Европе с ней согласны: по меньшей мере четыре страны выступают против. Фон дер Ляйен вместо триумфа может столкнуться с очередной попыткой вынести ей вотум недоверия.

В интересах севера

Голосование стран ЕС по соглашению проходило 9 января по письменной процедуре. Чтобы решение считалось одобренным, его должно было утвердить так называемое двойное большинство, требование: "за" — не менее 55% (16 из 27) стран ЕС, в которых проживает не менее 65% населения сообщества.

Предварительные дискуссии ясно провели водораздел между участниками ЕС: в поддержку соглашения с Южной Америкой выступали страны Северной Европы, которые рассчитывают открыть новый емкий рынок для сбыта своей промышленной продукции. В лагере противников оказались те, кто увидел в соглашении с MERCOSUR угрозу для европейских сельхозпроизводителей.

Наиболее активно выступают против Франция, Польша и Венгрия, их поддержали Ирландия и Австрия. Однако совместных усилий этих стран не хватило, чтобы перетянуть на свою сторону колеблющихся — например, Румынию, Грецию и так далее, в итоге сделка была одобрена. По мнению европейских СМИ, главную роль в этом сыграла Италия, которая поначалу тоже выступала против, но в итоге решила поддержать заключение соглашения.

Сделку с Южной Америкой активно продавливала сама глава ЕК: для фон дер Ляйен на фоне растущего недовольства ее действиями и провала инициативы по конфискации замороженных в ЕС российских активов крайне важно было сделать что-то такое, что она могла бы записать себе в актив. С нескрываемым удовлетворением комментируя принятое странами Евросоюза решение, она пообещала, что в результате сделки европейцы получат "новые рабочие места и возможности", а 60 тыс. местных компаний, которые сейчас экспортируют свои товары в Южную Америку, смогут ежегодно экономить на пошлинах до €4 млрд.

Не скрывали удовлетворения и ее соотечественники. Немецкий канцлер Фридрих Мерц назвал консенсус по соглашению с MERCOSUR "хорошим и для Германии, и для Европы" и призвал к заключению новых соглашений о свободной торговле. А его заместитель и министр финансов Ларс Клингбайль заявил, что документ "создает новый импульс для торговли роста" и "способствует сохранению рабочих мест в Германии и Европе".

С ними, правда, не согласились немецкие фермеры, которые в знак протеста на несколько часов блокировали подъезды к автобанам. Фермеров поддержала оппозиционная партия "Альтернатива для Германии", которая потребовала установить "справедливые и покрывающие затраты цены" для сельхозпроизводителей и защитить их от "давления со стороны иностранного экспорта".

Противники не сдаются

Противников принятого решения хватает и в других странах. Так, бывший министр труда, а ныне депутат парламента Румынии Мариус Будэй заявил, что в результате сделки с Южной Америкой ЕС не только ничего не приобретет, но и, напротив, потеряет около 120 тыс. рабочих мест. Причем особенно пострадает столь важный для Румынии сельскохозяйственный сектор. Парламентарий раскритиковал премьер-министра Илие Боложана за то, что тот без предварительных консультаций решил одобрить соглашение, которое не защищает румынских фермеров, и пригрозил распадом правящей коалиции.

С резкой критикой и акциями протеста столкнулись также власти Италии, Греции, Кипра и еще ряда стран, поддержавших сделку с MERCOSUR. А те государства, которые не одобрили документ, заявили о намерении продолжить борьбу против его реализации.

Президент Польши Кароль Навроцкий назвал сделку "катастрофой", поскольку продукты из Южной Америки могут "уничтожить польское сельское хозяйство и другие отрасли", и потребовал от премьера Дональда Туска "не болтать, а создавать блокирующее меньшинство". Премьер, который обычно с президентом на ножах, на сей раз в виде исключения согласился и сообщил, что его правительство рассматривает разные варианты противодействия реализации соглашения, в том числе и введение одностороннего эмбарго на ввоз сельхозпродукции из MERCOSUR. Это заявление прозвучало на фоне массовых акций протеста, устроенных польскими фермерами.

О твердой решимости "бороться до конца" и сделать "все возможное для того, чтобы соглашение не вступило в силу" объявил министр сельского хозяйства Венгрии Иштван Надь. "Если председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен подпишет его, то венгерское правительство обратится в Суд ЕС, поскольку положения этого документа не обеспечивают достаточную защиту европейских фермеров. Мы этого не допустим", — пообещал венгерский политик.

Флаги долой

Наиболее высокая протестная активность, связанная с заключением соглашения, отмечена во Франции. Еще в середине декабря десятки местных фермеров отправились на тракторах в Брюссель, чтобы там заявить еврочиновникам о несогласии с готовящейся сделкой. После этого французский президент Эмманюэль Макрон пообещал, что не поддержит соглашение.

Обещание он сдержал, но европейский консенсус все же был достигнут, и тогда французские фермеры принялись протестовать с новой силой. Благо они это делать умеют и любят. В нескольких департаментах активисты профсоюза "Сельская координация" сорвали со здания ратуш флаги ЕС и заблокировали логистические центры крупных торговых сетей.

Массовая акция протеста состоялась и в Париже: несколько сотен тракторов запрудили центральные улицы столицы и полностью перекрыли набережную Сены перед зданием, где заседают депутаты Национального собрания. Манифестанты развернули транспарант с надписью "Жакерия возобновляется!", напомнив тем самым о самом массовом и масштабном крестьянском восстании в истории страны (1358 год).

В унисон с фермерами выступили представители правой и левой оппозиции. Сперва проект резолюции о недоверии правительству внесла партия "Национальное объединение", которая обвинила президента Макрона и премьер-министра Себастьена Лекорню в предательстве по отношению к французским фермерам. Следом предложение о вотуме недоверия внесла левая "Неподчинившаяся Франция", которая назвала одобренную в Брюсселе сделку "унижением" для страны.

Ни одна из резолюций не набрала нужного количества голосов. Тем не менее премьер поспешил пообещать, что правительство подготовит экстренный законопроект, в котором постарается учесть требования фермеров. А президент в свою очередь заявил, что "продолжит бороться за защиту фермеров".

Устоит ли Урсула?

Как я уже отметил, с новым вотумом недоверия может столкнуться и глава Еврокомиссии. Газета Politico сообщила, что идею голосования вынашивает одна из фракций Европарламента, депутаты которой выступают против соглашения с MERCOSUR. Официально эта инициатива пока не подтверждена, однако представитель Еврокомиссии Олоф Жилл публично признался в отсутствии уверенности в том, что соглашение будет поддержано Европарламентом. По его словам, в предстоящие недели еврочиновники будут усиленно убеждать депутатов в преимуществах сделки.

Отправляясь в Парагвай подписывать соглашение, не заручившись предварительно одобрением со стороны Европарламента, фон дер Ляйен изрядно рискует. Не исключено, что по возвращении ей вместо ожидаемого торжества придется столкнуться с новым серьезным испытанием.

