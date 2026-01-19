Мнение

Приговоренные японцы, но без императора: был ли достаточен трибунал для Дальнего Востока

Алексей Исаев — о том, как проходил Токийский трибунал, чем отличался от Нюрнбергского и какие последствия возымел

Военные лидеры Японии на международном трибунале в Токио, 1948 год © AP Photo/ Charles Gorry

В Токио приказом главнокомандующего союзными оккупационными войсками Дугласа Макартура 80 лет назад, 19 января 1946 года, был создан Международный военный трибунал (МВТ) для Дальнего Востока.

Намерение о судебном преследовании японских военных и гражданских лиц было во всеуслышание озвучено еще в Потсдамской декларации о безоговорочной капитуляции Японии от 26 июля 1945-го: "Все военные преступники, включая тех, которые совершили зверства над нашими пленными, должны понести суровое наказание". Токио же не принял условия соглашения в Потсдаме (город в Германии), что потребовало продолжения войны и вступления в нее СССР.

Это тем более заставляло победителей преследовать военных преступников, никакого торга на этот счет уже быть не могло.

Проект по суду

На Московском совещании министров иностранных дел СССР, США и Великобритании в декабре 1945 года была учреждена Дальневосточная комиссия, которая дала главнокомандующему союзных держав в Японии генералу армии США Дугласу Макартуру необходимые полномочия, в том числе в отношении наказания военных преступников. 19 января следующего года был создан сам Международный военный трибунал для Дальнего Востока и утвержден его устав.

В соответствии с документом трибунал имел право судить и наказывать лиц, совершивших преступления "против мира (планирование, подготовка, развязывание или ведение войны...), против законов и обычаев войны, против человечности (убийство, истребление, ссылка, а также другие бесчеловечные акты, совершенные в отношении гражданского населения до или во время войны)". В состав вошли представители 11 стран (они же и стали судьями): СССР, США, Великобритании, Китая, Франции, Австралии, Канады, Новой Зеландии, Голландии, Индии и Филиппин.

От СССР был направлен генерал-майор юстиции Иван Зарянов, который ранее занимал должность начальника Военно-юридической академии Красной Армии и обладал необходимыми теоретическими знаниями и практическим опытом. Председателем трибунала был назначен австралийский судья Уильям Уэбб.

Для проведения процесса отремонтировали здание бывшего японского военного министерства в Токио. Столица была сильно разрушена бомбардировками, ремонт строения длился несколько месяцев.

Схожести и отличия

Аналогии с Нюрнбергским трибуналом (проходил с ноября 1945-го по октябрь 1946 года, где судили высшее руководство Третьего рейха) очевидны, но вместе с тем имелись весьма существенные различия. Если в Нюрнберге был своего рода синтез правовых систем нескольких государств, то устав Токийского трибунала разрабатывался только американскими юристами и опирался на англосаксонскую правовую процедуру. В Нюрнберге члены трибунала выбирали председательствующего, главные обвинители распределяли обязанности и статьи обвинения по взаимной договоренности, процесс велся на четырех языках. А в Токио и члены трибунала, и председатель, и главный обвинитель, и даже секретариат назначались единоличным приказом Макартура. Ему же предоставлялось право утверждения приговора, вынесенного трибуналом. Официальными языками процесса были только два — английский и японский.

Однако ключевые принципы оставались незыблемым и в Нюрнберге, и в Токио. Во-первых, были практически идентичны формулировки преступлений, касавшиеся как нарушения конвенций, так и развязывания агрессивной войны. Во-вторых, неизменным стал подход, что совершение преступлений по приказу не является оправданием и не освобождает от ответственности. Наконец, всем подсудимым было предоставлено право на защиту.

В токийском процессе было задействовано 25 американских и 79 японских адвокатов, знакомых с судебной процедурой США. Каждый подсудимый мог выбрать себе защитника, но кандидатура могла быть отклонена трибуналом. Также при отсутствии адвоката он назначался трибуналом.

Победители не желали впоследствии получить обвинения в расправе над побежденными. Однако отмеченные особенности в организации Международного военного трибунала в Токио не могли не сказаться на ходе этого процесса.

Подсудимые и избежавшие

Первое заседание Токийского трибунала состоялось 3 мая 1946 года. Перед судом МВТ в Токио предстали 28 бывших государственных, политических и военных деятелей Японии. Помимо военных и мирских министров, начальников Генерального штаба, командующих армиями и группами армий (13 человек), обвинявшихся в развязывании агрессивной войны и совершении военных преступлений, суду были преданы также бывшие премьер-министры: Коки Хирота (1936–1937), Киитиро Хиранума (январь 1939 — август 1939), Хидэки Тодзио (1941–1944), Куниаки Койсо (1944–1945). Также на скамье предстали министры иностранных дел Ёсуке Мацуока, Сигэнори Того, Мамору Сигэмицу; послы — Хироси Осима, Тосио Сиратори.

Однако имелись лица, исключенные из списка обвиняемых.

Так, например, Австралия настаивала на привлечении к суду императора Японии Хирохито. Нет сомнений, что он нес полную ответственность за преступления военных и политических деятелей своей страны, он вовсе не был марионеткой в руках Тодзио и военных. Тем не менее Дуглас Макартур считал сохранение статуса Хирохито важнейшим условием перестройки Японии в будущем в интересах США и поэтому банально скрыл многие документы, изобличавшие императора. Более того, Хирохито даже не был вызван в суд в качестве свидетеля.

Так же как и в Нюрнберге, ответственности за развязывание войны, по сути, не понесли корпорации, японские финансово-промышленные объединения "дзайбацу" (денежные кланы). Сумел избежать преследования в обмен на предоставление информации армии США генерал-лейтенант Исии Сиро — хотя он принадлежал отряду 731, где велись разработки биологического и химического оружия и проводились эксперименты над живыми людьми.

Оправданных не было, но…

Предъявленные обвинения были, конечно, весьма серьезные. Они касались, помимо развязывания агрессивной войны, многочисленных случаев зверств японцев в отношении мирного населения и военнопленных, начавшиеся в китайском Нанкине в 1937 году и достигшие кульминации в Маниле в 1945-м. Практиковались пытки, казни, "марши смерти". Обвинения были не голословные, среди прочего показания на своих мучителей давали выжившие и освобожденные из плена военнослужащие союзников.

Международный военный трибунал в Токио работал более двух лет и закончился 22 ноября 1948 года вынесением приговоров в отношении 25 военных преступников. Никто из них своей вины не признал. Оправданных в отличие от Нюрнберга в Токио не было.

Тем не менее конкретных подсудимых оправдали по некоторым пунктам, но осудили по другим.

Так, например, Мамору Сигэмицу проходил по пунктам заговора и агрессивной войны против Китая и США, но не по агрессивной войне против СССР, а также убийствам и пыткам. А министр внутренних дел Коити Кидо, напротив, был признан виновным в планировании войны против СССР, но оправдан по аналогичному обвинению в отношении Китая.

По трем лицам судебное следствие было прекращено. Это были Мацуока и Осами Нагано (де-факто морской министр), умершие до вынесения приговора. А занимавшийся в ходе войны пропагандой журналист правого толка Сюмэй Окава был признан невменяемым.

К смертной казни приговорили семь человек, 16 — к пожизненному заключению, одного — к 20 годам заключения, одного — к семи годам. Спустя всего несколько лет, в 1955 году, фигуранты токийского процесса (оставшиеся в живых, причем и с приговором на пожизненный срок) были помилованы и освобождены.

Несмотря на все оговорки и вывод из-под удара важных, на мой взгляд, обвиняемых, военный трибунал в Токио стал знаковым событием, поставившим точку в разгроме Японии. Были наказаны большинство из тех, кто лично ответственен за развязывание войны на Дальнем Востоке и за то, что эта агрессия приняла чудовищные формы. К сожалению, нельзя сказать, что ростки японского милитаризма и национальной исключительности были вырваны с корнем, о чем свидетельствуют в том числе и нынешние заявления о возврате к милитаризации страны.

